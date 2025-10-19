Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ εκφράζει την υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία Film Workers for Palestine, η οποία περιγράφεται ως «μια έκκληση από και για τους κινηματογραφιστές και τους εργαζόμενους στον κλάδο να υποστηρίξουν το τέλος της γενοκτονίας και την απελευθέρωση της Παλαιστίνης».

«Όσον αφορά τη δέσμευση της Film Workers for Palestine, θέλω να είμαι πολύ σαφής», δήλωσε σε ανακοίνωσή του στο CNN. «Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του. Φυσικά πιστεύουμε ότι κάθε είδους διάκριση είναι λάθος και δεν την υποστηρίζουμε, κάτι που συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε. Υποστηρίζουμε την ευθύνη των εταιρειών και των θεσμών σε όλο τον κόσμο, ΟΧΙ των ατόμων, για τη συνενοχή και τη συμμετοχή τους στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και στην παράνομη εγκατάσταση εποίκων στη Δυτική Όχθη».

«Είμαι εδώ σήμερα για να καταγγείλω τη γενοκτονία στη Γάζα»

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, περισσότεροι από 3.900 κινηματογραφιστές υπέγραψαν δήλωση κατά της συνεργασίας με ισραηλινές κινηματογραφικές εταιρείες και ιδρύματα που «εμπλέκονται σε γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

Ο κατάλογος των υπογραφών περιλαμβάνει σκηνοθέτες και ηθοποιούς όπως ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Άνταμ ΜακΚέι, η Έμα Στόουν, η Ολίβια Κόλμαν, η Άγιο Εντεμπίρι, η Λίλι Γκλάντστοουν, ο Μαρκ Ράφαλο, η Αίμι Λου Γουντ, ο Πάπα Εσιέντου, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ριζ Αχμέτ, Χοακίν Φοίνιξ, Νικόλα Κάφλαν, Άντριου Γκάρφιλντ, Χάρις Ντίκινσον, Μπόουεν Γιανγκ, Ρούνι Μάρα, Γκάι Πιρς, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Έμπον Μος-Μπαχράχ, Φίσερ Στίβενς, Άμπι Τζέικομπσον, Έρικ Αντρέ και Έλιοτ Πέιτζ.

«Αντλώντας έμπνευση από τους Filmmakers United Against Apartheid (Κινηματογραφιστές Ενωμένοι Κατά του Απαρτχάιντ), οι οποίοι αρνήθηκαν να προβάλουν τις ταινίες τους στη Νότια Αφρική η οποία βρισκόταν υπό καθεστώς απαρτχάιντ, δεσμευόμαστε να μην προβάλουμε ταινίες, να μην εμφανιζόμαστε ή να μην συνεργαζόμαστε με ισραηλινούς κινηματογραφικούς φορείς —συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής— που εμπλέκονται σε γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε η ανακοίνωση τους.

Τις εβδομάδες μετά την κήρυξη των Film Workers for Palestine, ο Χαβιέ Μπαρδέμ εξήγησε περαιτέρω στο Variety, ενόσω βρισκόταν στο κόκκινο χαλί των Emmys 2025 την απόφασή του να συμμετάσχει στην εκστρατεία.

«Είμαι εδώ σήμερα για να καταγγείλω τη γενοκτονία στη Γάζα», είπε. «Αναφέρομαι στην IAGS, τη Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών, η οποία μελετά διεξοδικά τη γενοκτονία και έχει κηρύξει ότι πρόκειται για γενοκτονία. Γι’ αυτό ζητάμε εμπορικό και διπλωματικό αποκλεισμό, καθώς και κυρώσεις κατά του Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει η γενοκτονία. Λευτεριά στην Παλαιστίνη», συμπλήρωσε.

«Ο Νόμος περί Ισότητας»

Τον Οκτώβριο, η οργάνωση U.K. Lawyers for Israel έστειλε προειδοποιητική επιστολή στις εταιρείες Netflix, Disney, Amazon Studios, Apple και Warner Bros. Discovery, μεταξύ άλλων, δηλώνοντας ότι ο μποϊκοτάζ παραβιάζει τον νόμο περί ισότητας του Ηνωμένου Βασιλείου και ενδέχεται να επηρεάσει τη χρηματοδότηση.

«[Ο Νόμος περί Ισότητας του 2010] είναι η βασική νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο που προστατεύει από τον ρατσισμό και τις διακρίσεις», αναφέρει η επιστολή, όπως μεταδίδει το Variety.

«[Η πρωτοβουλία] δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο: ένα παράδειγμα που επιτρέπει τον αποκλεισμό ατόμων και/ή οργανώσεων αποκλειστικά με βάση την εθνικότητα, την εθνοτική καταγωγή και/ή τη θρησκεία τους».

*Με πληροφορίες από: Variety