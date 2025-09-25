magazin
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Spotlight

Η Γάζα ματώνει εδώ και δύο χρόνια. Η Δύση κάνει τα στραβά μάτια, όπως άλλωστε συνηθίζει εδώ και δεκαετίες, με τους πολιτικούς ηγέτες να προχωρούν σε υποκριτικές δηλώσεις – στις οποίες ναι μεν αναγνωρίζουν τα δεινά των Παλαιστινίων, αλλά δεν προβαίνουν σε ουσιαστικές πράξεις που θα μπορούσαν να δώσουν τέλος στη γενοκτονία.

Παράλληλα, στολίσκοι με αλληλέγγυους σαλπάρουν για να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, την οποία έχει κόψει εδώ και μήνες το Ισραήλ, και δέχονται επίθεση με drone και χημικά.

Εντός και εκτός της θάλασσας

Ενόσω όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας, διάφορες προσωπικότητες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν τη δέσμευση για μποϊκοτάζ χιλιάδων κινηματογραφιστών, ηθοποιών και εργαζομένων του κλάδου, οι οποίοι στις 8 Σεπτεμβρίου δημοσιοποίησαν μια ανοιχτή επιστολή που ανέφερε ότι οι υπογράφοντες θα αρνούνταν να συνεργαστούν με ισραηλινές εταιρείες και ιδρύματα που «εμπλέκονται σε γενοκτονία και απαρτχάιντ εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Φωτογραφία: Μια τραυματισμένη Παλαιστίνια μεταφέρεται στο νοσοκομείο Νάσερ, μετά από ισραηλινές επιθέσεις σε σχολείο στο Μαάν, ανατολικά του Χαν Γιούνις | 5 Δεκεμβρίου 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία της Film Workers for Palestine, το μποϊκοτάζ αποτελεί «ανταπόκριση στο κάλεσμα των Παλαιστινίων κινηματογραφιστών, οι οποίοι έχουν παροτρύνει τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να αρνηθεί τη σιωπή, τον ρατσισμό και την απάνθρωπη μεταχείριση, καθώς και να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να τερματίσει τη συνενοχή στην καταπίεσή τους».

«Ως απόγονος επιζώντων του Ολοκαυτώματος, είμαι συγκλονισμένος και εξοργισμένος από τις ενέργειες του ισραηλινού κράτους, το οποίο εδώ και δεκαετίες επιβάλλει ένα σύστημα απαρτχάιντ στον παλαιστινιακό λαό, του οποίου έχει καταλάβει τη γη, και το οποίο τώρα συνεχίζει τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση στη Γάζα»

Ανάμεσα σε όσους βούτηξαν στο κύμα της αλληλεγγύης, ήταν οι Γιώργος Λάνθιμος, Έμα Στόουν, Χοακίν Φίνιξ, Μαρκ Ράφαλο, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Τίλντα Σουίντον και Λίλι Γκλάντστοουν -για να αναφέρουμε μονάχα μερικούς.

Ωστόσο, κάποιοι απέφυγαν να βραχούν και παρέμειναν στη στεριά: οι Λίβ Σράιμπερ, η Μαΐμ Μπιάλικ και η Ντέμπρα Μέσινγκ είναι μεταξύ των περισσότερων από 1.200 ονομάτων της βιομηχανίας του θεάματος που έχουν υπογράψει μια νέα ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας την έκκληση για μποϊκοτάζ των ισραηλινών κινηματογραφικών ιδρυμάτων, κάνοντας λόγο για «λογοκρισία».

«Έγγραφο παραπληροφόρησης»

Η επιστολή, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, 25 Σεπεμβρίου, από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Creative Community for Peace και The Brigade, καλεί τους υπογράφοντες που καλούν για μποϊκοτάζ στη βιομηχανία του Ισραήλ, να επανεξετάσουν τη στάση τους.

Άλλοι αστέρες και επαγγελματίες της βιομηχανίας που υπέγραψαν τη νέα ανοιχτή επιστολή είναι οι Τζιν Σίμονς, Σάρον Όσμπορν, Γκρεγκ Μπερλάντι, Τζέρι Ο’Κόνελ, Χάουι Μάντελ, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Λίζα Έντελσταϊν, Έριν Φόστερ, Άντονι Έντουαρντς, Ρεμπέκα Ντε Μόρνεϊ, Σέρι Λάνσινγκ και Χαΐμ Σάμπαν.

«Γνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου. Γνωρίζουμε τη δύναμη της ιστορίας. Γι’ αυτό δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί όταν μια ιστορία μετατρέπεται σε όπλο, όταν τα ψέματα παρουσιάζονται ως δικαιοσύνη και όταν οι καλλιτέχνες παρασύρονται και ενισχύσουν την αντισημιτική προπαγάνδα», ξεκινά η επιστολή.

«Η επιστολή-δέσμευση που κυκλοφορεί υπό την αιγίδα της οργάνωσης Film Workers for Palestine δεν είναι μια πράξη που υποδηλώνει συνείδηση. Είναι ένα έγγραφο παραπληροφόρησης που υποστηρίζει την αυθαίρετη λογοκρισία και την εξάλειψη της τέχνης. Η λογοκρισία των φωνών που προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος και να εκφράσουν την ανθρωπιά τους είναι λάθος, αναποτελεσματική και αποτελεί μια μορφή συλλογικής τιμωρίας».

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων. Υποστηρίξτε τους κινηματογραφιστές που δημιουργούν διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων. Αντισταθείτε στη Χαμάς», καταλήγει η νέα επιστολή.

«Ως απόγονος επιζώντων του Ολοκαυτώματος»

Η νέα ανοιχτή επιστολή ακολουθεί την καταδίκη της Paramount για την έκκληση μποϊκοτάζ σε μια δήλωση στις 12 Σεπτεμβρίου. «Δεν συμφωνούμε με τις πρόσφατες προσπάθειες μποϊκοτάζ των Ισραηλινών κινηματογραφιστών», δήλωσε η επικεφαλής επικοινωνίας της Paramount, Μελίσα Ζούκερμαν.

«Η παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος πρέπει να ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να διηγούνται τις ιστορίες τους και να μοιράζονται τις ιδέες τους με το κοινό σε όλο τον κόσμο. Χρειαζόμαστε περισσότερη συμμετοχή και επικοινωνία — όχι λιγότερη», υποστήριξε.

Σε αυτό το σημείο, χρειάζεται να θυμηθούμε τα λόγια του σεναριογράφου Ντέιβιντ Φαρ, ο οποίος στηρίζει την πρωτοβουλία του Film Workers for Palestine.

«Ως απόγονος επιζώντων του Ολοκαυτώματος, είμαι συγκλονισμένος και εξοργισμένος από τις ενέργειες του ισραηλινού κράτους, το οποίο εδώ και δεκαετίες επιβάλλει ένα σύστημα απαρτχάιντ στον παλαιστινιακό λαό, του οποίου έχει καταλάβει τη γη, και το οποίο τώρα συνεχίζει τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση στη Γάζα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορώ να υποστηρίξω τη δημοσίευση ή την παρουσίαση του έργου μου στο Ισραήλ. Το πολιτιστικό μποϊκοτάζ ήταν σημαντικό στη Νότια Αφρική. Θα είναι σημαντικό και αυτή τη φορά και, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους καλλιτέχνες με συνείδηση».

*Με πληροφορίες από: Guardian | Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Η ηθοποιός Άννα Φολιέτα κυματίζει μια παλαιστινιακή σημαία σε μια βάρκα μαζί με άλλους ακτιβιστές, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα και τη Global Sumud Flotilla, κατά τη διάρκεια του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στις 4 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Yara Nardi

Economy
Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia
«Μετάδοση ενέργειας» 25.09.25

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia

Η έκθεση, με τίτλο Transforming Energy, αντλεί έμπνευση από την διαδρομή της Μαρίνα Αμπράμοβιτς κατά μήκος του Σινικού Τείχους, την οποία πραγματοποίησε μαζί με τον εκλιπόντα πρώην σύντροφό της, Ουλάι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Συνείδηση & Ύλη 25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες
Culture Live 25.09.25

Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες

«Μας είχαν πει ότι αν υπάρξει ζήτημα, θα έχουμε 24 ώρες να το απομακρύνουμε μόνοι μας. Αντ' αυτού, συνεργεία εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα και κατέστρεψαν το έργο», καταγγέλλουν οι καλλιτέχνες για το άγαλμα

Σύνταξη
Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
Run Yasmin 24.09.25

Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;

Μετά από 24 χρόνια σιωπής και απλά μια ταινία «σφήνα», οι ναυαγοσώστες του Baywatch είναι έτοιμοι να φορέσουν τα κόκκινα μαγιό τους και να τρέξουν στις παραλίες.

Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας
Σαν Ταραντίνο, αλλά όχι 24.09.25

Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας

Riff Raff, λοιπόν. Μερικώς γκανγκστερική εκδίκηση, μερικώς οικογενειακή επανένωση, ο ημι-συνταξιούχος μαφιόζος του Μπιλ Μάρεϊ επιστρέφει στον κόσμο των φόνων, ενώ η Τζένιφερ Κούλιτζ εισβάλλει στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς του πρώην συζύγου της, Χάρις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)

Μια... μπερδεμένη απάντηση που είχε δώσει ο Ουσμάν Ντεμπελέ πριν αρκετά χρόνια είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τον Τύπο και τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του
Ελλάδα 25.09.25

Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του

Οι Αρχές έκαναν έφοδο σε δικηγορικό γραφείο προχωρώντας στην κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών αρχείων σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και της υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύνταξη
«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
Ελλάδα 25.09.25

«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Ο νεαρός από τη Ρόδο είχε στείλει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα μέσω Instagram στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων για τα Τέμπη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία
Διεθνής Οικονομία 25.09.25

«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία

Αρκετά περιορισμένη φαίνεται ότι είναι πλέον η τηλεργασία, με τους εργοδότες να αυξάνουν σταδιακά τις μέρες της διά ζώσης εργασίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δημογραφικό: Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα – Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς
Οικονομικές Ειδήσεις 25.09.25

Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα - Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς

Δυσθεώρητο το βάρος των γονέων ενώ το δημογραφικό αποτελεί μέγα εθνικό πρόβλημα. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν ερώτηση προς του υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης μετά την πλήρη κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου στις αναφορές Αδ. Γεωργιάδη για το ΔΠΔ.

Σύνταξη
Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια

Ολοταχώς για το 14ο συνεχόμενο sold out βαδίζει ο Ολυμπιακός, αφού έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια για το ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Αλί Σαμπαντζί: Ο Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή
Ελλάδα 25.09.25

Λέρος: Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο δύο χρόνια πριν, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης

Σύνταξη
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
Ελλάδα 25.09.25

Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου η κα Ζωηρού - Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

Σύνταξη
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για τον Πάνο Ρούτσι
Opinion 25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
