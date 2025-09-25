Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

Η Γάζα ματώνει εδώ και δύο χρόνια. Η Δύση κάνει τα στραβά μάτια, όπως άλλωστε συνηθίζει εδώ και δεκαετίες, με τους πολιτικούς ηγέτες να προχωρούν σε υποκριτικές δηλώσεις – στις οποίες ναι μεν αναγνωρίζουν τα δεινά των Παλαιστινίων, αλλά δεν προβαίνουν σε ουσιαστικές πράξεις που θα μπορούσαν να δώσουν τέλος στη γενοκτονία.

Παράλληλα, στολίσκοι με αλληλέγγυους σαλπάρουν για να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, την οποία έχει κόψει εδώ και μήνες το Ισραήλ, και δέχονται επίθεση με drone και χημικά.

Εντός και εκτός της θάλασσας

Ενόσω όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας, διάφορες προσωπικότητες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν τη δέσμευση για μποϊκοτάζ χιλιάδων κινηματογραφιστών, ηθοποιών και εργαζομένων του κλάδου, οι οποίοι στις 8 Σεπτεμβρίου δημοσιοποίησαν μια ανοιχτή επιστολή που ανέφερε ότι οι υπογράφοντες θα αρνούνταν να συνεργαστούν με ισραηλινές εταιρείες και ιδρύματα που «εμπλέκονται σε γενοκτονία και απαρτχάιντ εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία της Film Workers for Palestine, το μποϊκοτάζ αποτελεί «ανταπόκριση στο κάλεσμα των Παλαιστινίων κινηματογραφιστών, οι οποίοι έχουν παροτρύνει τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να αρνηθεί τη σιωπή, τον ρατσισμό και την απάνθρωπη μεταχείριση, καθώς και να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να τερματίσει τη συνενοχή στην καταπίεσή τους».

«Ως απόγονος επιζώντων του Ολοκαυτώματος, είμαι συγκλονισμένος και εξοργισμένος από τις ενέργειες του ισραηλινού κράτους, το οποίο εδώ και δεκαετίες επιβάλλει ένα σύστημα απαρτχάιντ στον παλαιστινιακό λαό, του οποίου έχει καταλάβει τη γη, και το οποίο τώρα συνεχίζει τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση στη Γάζα»

Ανάμεσα σε όσους βούτηξαν στο κύμα της αλληλεγγύης, ήταν οι Γιώργος Λάνθιμος, Έμα Στόουν, Χοακίν Φίνιξ, Μαρκ Ράφαλο, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Τίλντα Σουίντον και Λίλι Γκλάντστοουν -για να αναφέρουμε μονάχα μερικούς.

Ωστόσο, κάποιοι απέφυγαν να βραχούν και παρέμειναν στη στεριά: οι Λίβ Σράιμπερ, η Μαΐμ Μπιάλικ και η Ντέμπρα Μέσινγκ είναι μεταξύ των περισσότερων από 1.200 ονομάτων της βιομηχανίας του θεάματος που έχουν υπογράψει μια νέα ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας την έκκληση για μποϊκοτάζ των ισραηλινών κινηματογραφικών ιδρυμάτων, κάνοντας λόγο για «λογοκρισία».

«Έγγραφο παραπληροφόρησης»

Η επιστολή, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, 25 Σεπεμβρίου, από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Creative Community for Peace και The Brigade, καλεί τους υπογράφοντες που καλούν για μποϊκοτάζ στη βιομηχανία του Ισραήλ, να επανεξετάσουν τη στάση τους.

Άλλοι αστέρες και επαγγελματίες της βιομηχανίας που υπέγραψαν τη νέα ανοιχτή επιστολή είναι οι Τζιν Σίμονς, Σάρον Όσμπορν, Γκρεγκ Μπερλάντι, Τζέρι Ο’Κόνελ, Χάουι Μάντελ, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Λίζα Έντελσταϊν, Έριν Φόστερ, Άντονι Έντουαρντς, Ρεμπέκα Ντε Μόρνεϊ, Σέρι Λάνσινγκ και Χαΐμ Σάμπαν.

«Γνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου. Γνωρίζουμε τη δύναμη της ιστορίας. Γι’ αυτό δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί όταν μια ιστορία μετατρέπεται σε όπλο, όταν τα ψέματα παρουσιάζονται ως δικαιοσύνη και όταν οι καλλιτέχνες παρασύρονται και ενισχύσουν την αντισημιτική προπαγάνδα», ξεκινά η επιστολή.

«Η επιστολή-δέσμευση που κυκλοφορεί υπό την αιγίδα της οργάνωσης Film Workers for Palestine δεν είναι μια πράξη που υποδηλώνει συνείδηση. Είναι ένα έγγραφο παραπληροφόρησης που υποστηρίζει την αυθαίρετη λογοκρισία και την εξάλειψη της τέχνης. Η λογοκρισία των φωνών που προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος και να εκφράσουν την ανθρωπιά τους είναι λάθος, αναποτελεσματική και αποτελεί μια μορφή συλλογικής τιμωρίας».

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων. Υποστηρίξτε τους κινηματογραφιστές που δημιουργούν διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων. Αντισταθείτε στη Χαμάς», καταλήγει η νέα επιστολή.

«Ως απόγονος επιζώντων του Ολοκαυτώματος»

Η νέα ανοιχτή επιστολή ακολουθεί την καταδίκη της Paramount για την έκκληση μποϊκοτάζ σε μια δήλωση στις 12 Σεπτεμβρίου. «Δεν συμφωνούμε με τις πρόσφατες προσπάθειες μποϊκοτάζ των Ισραηλινών κινηματογραφιστών», δήλωσε η επικεφαλής επικοινωνίας της Paramount, Μελίσα Ζούκερμαν.

«Η παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος πρέπει να ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να διηγούνται τις ιστορίες τους και να μοιράζονται τις ιδέες τους με το κοινό σε όλο τον κόσμο. Χρειαζόμαστε περισσότερη συμμετοχή και επικοινωνία — όχι λιγότερη», υποστήριξε.

Σε αυτό το σημείο, χρειάζεται να θυμηθούμε τα λόγια του σεναριογράφου Ντέιβιντ Φαρ, ο οποίος στηρίζει την πρωτοβουλία του Film Workers for Palestine.

«Ως απόγονος επιζώντων του Ολοκαυτώματος, είμαι συγκλονισμένος και εξοργισμένος από τις ενέργειες του ισραηλινού κράτους, το οποίο εδώ και δεκαετίες επιβάλλει ένα σύστημα απαρτχάιντ στον παλαιστινιακό λαό, του οποίου έχει καταλάβει τη γη, και το οποίο τώρα συνεχίζει τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση στη Γάζα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορώ να υποστηρίξω τη δημοσίευση ή την παρουσίαση του έργου μου στο Ισραήλ. Το πολιτιστικό μποϊκοτάζ ήταν σημαντικό στη Νότια Αφρική. Θα είναι σημαντικό και αυτή τη φορά και, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους καλλιτέχνες με συνείδηση».

*Με πληροφορίες από: Guardian | Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Η ηθοποιός Άννα Φολιέτα κυματίζει μια παλαιστινιακή σημαία σε μια βάρκα μαζί με άλλους ακτιβιστές, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα και τη Global Sumud Flotilla, κατά τη διάρκεια του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στις 4 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Yara Nardi