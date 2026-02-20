Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Από τη στιγμή που μπήκε το 2026 ο κόσμος της 7ης Τέχνης ζει και αναπνέει σε ρυθμούς Όσκαρ. Το βράδυ της 15ης Μαρτίου τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος θα μαζευτούν στο Dolby Theatre της Καλιφόρνιας για την 98η τελετή των βραβείων.

Εννοείται πως εκείνο το βράδυ οι μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι οι δημιουργοί και συντελεστές των ταινιών που παρέλασαν και εντυπωσίασαν από τις σκοτεινές αίθουσες τους περασμένους μήνες. Ωστόσο, ένα σόου όπως τα Όσκαρ, έχει πολλά περισσότερα από νικητές – λαμπερούς guests και παρουσιαστές που εκτοξεύουν την αίγλη της τελετής.

Έτσι, κάτι λιγότερο από έναν μήνα από τη μεγάλη βραδιά, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών έκανε γνωστούς τους πρώτους παρουσιαστές της βραδιάς των Όσκαρ. Και οι τέσσερις έχουν πάρει τον αέρα της σκηνής, καθώς εκεί βρέθηκαν και πέρσι – έστω και από άλλο πόστο.

Πρόκειται για τους περσινούς νικητές των Α’ Ρόλων, Άντριεν Μπρόντι και Μάικι Μάντισον, μαζί με τους θριαμβευτές των Β’ Ρόλων, Κίραν Κάλκιν και Ζόι Σαλντάνια.

Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña and Kieran Culkin Set as First Presenters for 98th Oscars https://t.co/voGXdswbb7 — Variety (@Variety) February 19, 2026

Στην περσινή διοργάνωση, οι Μάντισον, Κάλκιν και Σαλντάνια κέρδισαν το πρώτο τους Όσκαρ, ενώ για τον Μπρόντι ήταν το δεύτερο αγαλματίδιο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist».

Σύμφωνα με το ΑP, το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler), ηγείται της φετινής κούρσας, έχοντας γράψει ιστορία με 16 υποψηφιότητες.

Οι φετινές υποψήφιες για το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Hamnet», η Ρόουζ Μπερν για το «If I Had Legs I’d Kick You», η Ρενάτε Ράινσβε για το «Sentimental Value», η Έμα Στόουν για το «Bugonia» και η Κέιτ Χάντσον για το «Song Sung Blue».

Οι υποψήφιοι για το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου είναι ο Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme», ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «One Battle After Another», ο Ιθαν Χοκ για το «Blue Moon», ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το «Sinners» και ο Βάγκνερ Μόουρα για το «The Secret Agent».

Στις κατηγορίες των Β’ Ρόλων, υποψήφιοι για την ανδρική ερμηνεία είναι ο Τζέικομπ Έλορντι για το «Frankenstein», οι Σον Πεν και Μπενίτσιο ντελ Τόρο για το «One Battle After Another», ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ για το «Sentimental Value» και ο Ντελρόι Λίντο για το «Sinners».

Οι υποψήφιες για το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου είναι οι Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέας για το «Sentimental Value», η Εϊμι Μάντιγκαν για το «Weapons», η Γουάνμι Μοσάκου για το «Sinners» και η Τεγιάνα Τέιλορ για το «One Battle After Another».

Η τελική ψηφοφορία των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου.

Κεντρική φωτογραφία: Οι περσινοί μεγάλοι νικητές των Όσκαρ, Μάικι Μάντισον, Άντριεν Μπρόντι, Ζόι Σαλντάνια και Κίραν Κάλκιν, είναι οι πρώτοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν για τη φετινή τελετή. REUTERS / Daniel Cole