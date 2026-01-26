Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;

Δεν είναι απλά μια από τις πιο διάσημες οικογένειες των ΗΠΑ, αλλά και από τις πιο επιτυχημένες στον χώρο του θεάματος, με το όνομά τους να αξίζει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Οι γυναίκες των Καρντάσιαν είναι superstars και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.

Ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τους άντρες που έχουν περάσει από τη ζωή τους. Από τον Κάνιε Γουέστ, που είδε την καριέρα και την υπόληψή του να παραπαίουν μετά τον χωρισμό του από την Κιμ μέχρι τον Λαμάρ Όντομ που παραλίγο να χάσει τη ζωή του όσο ήταν με την Κλόε, οι περισσότεροι σύντροφοι των «κοριτσιών» περνάνε… δύσκολα.

Κάπως έτσι «γεννήθηκε» στο διαδίκτυο η θεωρία συνομωσίας για την «κατάρα των Καρντάσιαν». Είναι τόσο γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έφτασε να συζητηθεί μέχρι και σε ένα επεισόδιο του reality της οικογένειας. «Η ‘κατάρα’ λέει ότι κάθε άντρας που βγαίνει ραντεβού με μια Καρντάσιαν, στη συνέχεια παίρνει την κάτω βόλτα» είχε πει η Κάιλι Τζένερ.

«Όμως δεν φταίει η οικογένεια για αυτό, αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να διαχειριστούν το πόσο διάσημες είμαστε» είχε συμπληρώσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mental Health Advice ❤ (@noteforself)

Ωστόσο, το βράδυ της 15ης Μαρτίου ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει την ευκαιρία να σπάσει αυτή την… κατάρα, αρκεί να κερδίσει το Όσκαρ για την ερμηνεία του στο Marty Supreme και να δείξει ότι δεν παίρνουν την κατρακύλα όλοι οι άνδρες που βγαίνουν με μια γυναίκα της οικογένειας.

Πέρυσι, όταν ήταν και πάλι υποψήφιος για το χρυσό αγαλματάκι (υποδυόμενος των Μπομπ Ντίλαν στην ταινία A Complete Unkown) πολλοί ήταν αυτοί που του ζητούσαν στα social media να μην πάρει την Κάιλι Τζένερ μαζί του.

«Όλοι λένε ότι θα χάσει αν πάει στην τελετή μαζί της», «Θα πάει σπίτι με άδεια χέρια», «Του είπαν να μην πάρει την Κάιλι μαζί του, έχει την κατάρα των Καρντάσιαν» ήταν κάποια από τα μηνύματα που είχαν κάνει την εμφάνισή τους και δικαιώθηκαν – ο 30χρονος ηθοποιός έχασε από τον Έιντριεν Μπρόντι.

Has Timothée Chalamet escaped the Kardashian curse? Actor tipped to win his first Oscar with girlfriend Kylie Jenner by his side – despite wild theory the family bring bad luck to men https://t.co/gbBJMRVu2F — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 26, 2026

Ωστόσο, φέτος, δείχνει να έχει… γυρίσει την κακοδαιμονία. Στα έως τώρα μεγάλα φεστιβάλ, όπως οι Χρυσές Σφαίρες, έχει εμφανιστεί έχοντας τον πλευρό του την Κάιλι και έχει σαρώσει στα βραβεία.

Αν τα καταφέρει και στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες σε περίπου δύο μήνες, τότε θα σβήσει μια και καλή από τον χάρτη την κατάρα των Καρντάσιαν.