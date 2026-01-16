magazin
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
«Η κόρη μου να είναι ευτυχισμένη»: Η Κέιτλιν Τζένερ «σπάει» τη σιωπή της για τον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 16 Ιανουαρίου 2026 | 23:30

«Η κόρη μου να είναι ευτυχισμένη»: Η Κέιτλιν Τζένερ «σπάει» τη σιωπή της για τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Η Κέιτλιν Τζένερ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη σχέση της κόρης της, Κάιλι Τζένερ, με τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Η Κέιτλιν Τζένερ μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για τη σχέση της κόρης της, Κάιλι Τζένερ, με τον Τιμοτέ Σαλαμέ – και τα λόγια της ήταν ξεκάθαρα θετικά.

«Το μόνο που με νοιάζει είναι η κόρη μου να είναι ευτυχισμένη. Και είναι. Αυτό μου αρκεί»

Η 76χρονη τηλεοπτική προσωπικότητα εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο LAX στο Λος Άντζελες, όπου, σε σύντομες δηλώσεις της, δεν έκρυψε την εκτίμησή της για τον ηθοποιό. Όπως είπε, έχει περάσει χρόνο μαζί του και τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό παιδί» αλλά και «φαινόμενο στον χώρο της υποκριτικής».

Το βασικό, ωστόσο, για την ίδια είναι άλλο. «Το μόνο που με νοιάζει είναι η κόρη μου να είναι ευτυχισμένη. Και είναι. Αυτό μου αρκεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Σαλαμέ είναι «πολύ καλός με την Κάιλι».

YouTube thumbnail

Η πρώην σύζυγος της Κρις Τζένερ, με την οποία υπήρξε παντρεμένη από το 1991 έως το 2015, παραμένει ενεργό μέλος του τηλεοπτικού σύμπαν των Kardashians, έχοντας συμμετάσχει τόσο στο Keeping Up With the Kardashians όσο και στο The Kardashians. Παράλληλα, είχε και το προσωπικό της τηλεοπτικό πρότζεκτ, I Am Cait, ενώ έχει εκδώσει και τα απομνημονεύματά της με τίτλο The Secrets of My Life.

Η Κέιτλιν Τζένερ είναι μητέρα της Κάιλι και της Κένταλ, ενώ έχει ακόμη τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά από προηγούμενες σχέσεις.

View this post on Instagram

A post shared by Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Ο Σαλαμέ είναι πλέον ένας Καρντάσιαν

Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια περίοδο που πληθαίνουν οι φήμες πως η Κάιλι και ο Τιμοτέ Σαλαμέ ουσιαστικά συγκατοικούν. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, το ζευγάρι ζει μαζί στο Λος Άντζελες εδώ και πάνω από έναν χρόνο και λειτουργεί «σαν να είναι ήδη παντρεμένο».

Ο ίδιος άνθρωπος ανέφερε ότι ο Σαλαμέ έχει ενταχθεί πλήρως στην καθημερινότητα της οικογένειας, έχοντας στενή σχέση και με τα δύο παιδιά της Κάιλι, τη Στόρμι και τον Έιρ, που έχει αποκτήσει με τον Τράβις Σκοτ.

Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε εμφατικά και στις πρόσφατες απονομές. Στις Χρυσές Σφαίρες, ο Σαλαμέ αναφέρθηκε στην Κάιλι ως «σύντροφό» του, ενώ στα Critics Choice Awards την ευχαρίστησε δημόσια για «τα θεμέλια που έχουν χτίσει μαζί», δηλώνοντας πως δεν θα μπορούσε να φτάσει ως εκεί χωρίς εκείνη. Από το κοινό, η Κάιλι δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, ανταποδίδοντας τα λόγια αγάπης.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @caitlynjenner

