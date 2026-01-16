Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Είναι ένα από τα πιο… ιδιαίτερα power couples της showbiz. Αν και οι δυο τους είναι από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα, η σχέση τους για αρκετό καιρό έμοιαζε ένα μεγάλο μυστήριο. Για μήνες κανείς δεν μπορούσε να πει με σιγουριά αν ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι μαζί ή όχι.

Βέβαια σε αυτό δεν βοηθούσαν και οι ίδιοι. Αν και είναι μαζί από τον Απρίλιο του 2023, οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν ελάχιστες και δεν ακολουθούσε ο ένας τον άλλον στα social media. Μέσα σε όλα τόσο ο 30χρονος ηθοποιός όσο και η 28χρονη επιχειρηματίας και influencer δεν βρίσκονταν και πολύ συχνά στην ίδια πόλη.

Ο ένας έτρεχε σε διάφορες πόλεις για τα γυρίσματα, η άλλη είχε τις δικές της επιχειρηματικές κινήσεις, δεν άργησαν να ξεκινήσουν οι φήμες ότι έχουν χωρίσει.

Τελικά με λίγες απλές κινήσεις, οι Σαλαμέ και Τζένερ έβαλαν τέλος σε αυτές. Από τη μια λίγες κοινές εμφανίσεις σε μικρό χρονικό διάστημα, από την άλλη ο λόγος του ηθοποιού -ένα μίνι ερωτικό αφιέρωμα στην Κάιλι- όταν παρέλαβε το βραβείο του στα Critics Choice Awards.

«Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σ’ αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου» ήταν τα λόγια του Τιμοτέ Σαλαμέ ενώ παρέλαβε το βραβείο για την ερμηνεία του στο Marty Supreme.

Και όπως φαίνεται, δεν είναι απλά καλά. Είναι πάρα πολύ καλά μαζί. «Εδώ και έναν χρόνο μένουν μαζί στο Λος Άντζελες» αποκάλυψε μια πηγή στη Page Six.

«Είναι σαν παντρεμένοι» τόνισε, αλλά ξεκαθαρίζοντας -για να προλάβει τις φήμες- ότι δεν έχουν αποφασίσει να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.