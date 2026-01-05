Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Σε μια περίεργη χρονιά για τον χώρο της 7ης Τέχνης, όπου τα μεγάλα στούντιο είδαν αρκετές από τις υπερπαραγωγές τους να μην τα καταφέρνουν στο «παιχνίδι» του box office, το φιλμ Marty Supreme ήταν από τις εκπλήξεις στις σκοτεινές αίθουσες.

Η ταινια του Τζος Σαφντί, με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, κέρδισε τους κριτικούς και το κοινό, η πορεία του στους κινηματογράφους θεωρείται επιτυχημένη, ενώ έγινε κι ένα από τα φαβορί στα μεγάλα βραβεία που έρχονται μέσα στους επόμενους μήνες.

Η αρχή, πάντως, έγινε το βράδυ της Κυριακής, εκεί που ο 30χρονος σταρ του Χόλιγουντ κατάφερε επιτέλους να φύγει νικητής από μια μεγάλη τελετή. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ -μετά από δύο αποτυχημένες υποψηφιότητες στα Όσκαρ, τέσσερις στις Χρυσές Σφαίρες και άλλες τόσες στα BAFTA- κέρδισε το βραβείο του Α’ Ανδρικού ρόλου στα 31α Critics Choice Awards.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο ξεκίνησε τον λόγο του εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τους συνυποψηφίους του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ομάδα του και τον σκηνοθέτη της ταινίας Τζος Σαφντί.

Ωστόσο αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η αφιέρωση στη σύντροφό του Κάιλι Τζένερ: «Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σ’ αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Η κάμερα κατέγραψε τη συγκινημένη Κάιλι Τζένερ να ανταποδίδει, ψιθυρίζοντας ένα «σ΄ αγαπώ κι εγώ». Νωρίτερα, τη στιγμή της ανακοίνωσης το ζευγάρι μοιράστηκε ένα τρυφερό φιλί.

Ο γνωστός ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο απέναντι σε κορυφαία ονόματα όπως οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη ταινία «One Battle After Another», Τζόελ Έτζερτον στο «Train Dreams», Ίθαν Χοκ στο «Blue Moon», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στο φιλμ «Sinners» και Βάγκνερ Μόουρα στο «The Secret Agent».