Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.
- Ένας serial killer, 5 νεκροί φοιτητές και η ιστορία πίσω από τη ταινία «Scream» - Η ιστορία του Ντάνι Ρόλινγκ
- Ποιους βάζει στο «στόχαστρο» η ΑΑΔΕ – Έρχονται χιλιάδες έλεγχοι
- Οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο και συνελήφθη - Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ
- Σε αμόκ 54χρονη - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
Σε μια περίεργη χρονιά για τον χώρο της 7ης Τέχνης, όπου τα μεγάλα στούντιο είδαν αρκετές από τις υπερπαραγωγές τους να μην τα καταφέρνουν στο «παιχνίδι» του box office, το φιλμ Marty Supreme ήταν από τις εκπλήξεις στις σκοτεινές αίθουσες.
Η ταινια του Τζος Σαφντί, με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, κέρδισε τους κριτικούς και το κοινό, η πορεία του στους κινηματογράφους θεωρείται επιτυχημένη, ενώ έγινε κι ένα από τα φαβορί στα μεγάλα βραβεία που έρχονται μέσα στους επόμενους μήνες.
Η αρχή, πάντως, έγινε το βράδυ της Κυριακής, εκεί που ο 30χρονος σταρ του Χόλιγουντ κατάφερε επιτέλους να φύγει νικητής από μια μεγάλη τελετή. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ -μετά από δύο αποτυχημένες υποψηφιότητες στα Όσκαρ, τέσσερις στις Χρυσές Σφαίρες και άλλες τόσες στα BAFTA- κέρδισε το βραβείο του Α’ Ανδρικού ρόλου στα 31α Critics Choice Awards.
Ο ταλαντούχος ηθοποιός, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο ξεκίνησε τον λόγο του εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τους συνυποψηφίους του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ομάδα του και τον σκηνοθέτη της ταινίας Τζος Σαφντί.
Ωστόσο αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η αφιέρωση στη σύντροφό του Κάιλι Τζένερ: «Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σ’ αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».
Η κάμερα κατέγραψε τη συγκινημένη Κάιλι Τζένερ να ανταποδίδει, ψιθυρίζοντας ένα «σ΄ αγαπώ κι εγώ». Νωρίτερα, τη στιγμή της ανακοίνωσης το ζευγάρι μοιράστηκε ένα τρυφερό φιλί.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο γνωστός ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο απέναντι σε κορυφαία ονόματα όπως οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη ταινία «One Battle After Another», Τζόελ Έτζερτον στο «Train Dreams», Ίθαν Χοκ στο «Blue Moon», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στο φιλμ «Sinners» και Βάγκνερ Μόουρα στο «The Secret Agent».
- Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
- Όλες οι αλλαγές που έρχονται για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες για ενοίκια
- Επιστροφή Νίκο Μίχιτς στη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπει φρένο στο κύμα τραυματισμών
- Πρωθυπουργός Γροιλανδίας σε Τραμπ: Φτάνει πια, όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης
- Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
- «Αγορά της Φιλίας»: Για να μη δυσκολευτούν πολλοί το 2026 να βρουν φίλους
- Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
- Ο Γιαμάλ παρέλαβε το βραβείο «Μαραντόνα» με δώρο ένα Bugatti Tourbillon – Η αξία του πανάκριβου ρολογιού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις