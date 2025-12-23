magazin
Η νέα ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ καταρρίπτει ρεκόρ εισπράξεων λίγες μέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία της
Το αθλητικό δράμα «Marty Supreme» με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 25 Δεκεμεβρίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η τελευταία ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ, Marty Supreme, έχει ήδη σπάσει πολλά ρεκόρ στο box office, ακόμη και πριν από την επίσημη κυκλοφορία της την ημέρα των Χριστουγέννων.

Το δράμα της A24 σε σκηνοθεσία Τζος Σαφντί, ακολουθεί τον Μάρτι Μάουζερ, έναν επίδοξο παίκτη πινγκ-πονγκ που έχει θέσει ως στόχο να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής.

Στην ταινια πρωταγωνιστεί επίσης η Γκουίνεθ Πάλτροου σε έναν από τους πρώτους της ρόλους στον κινηματογράφο από τότε που αποσύρθηκε από την βιομηχανία.

Ρεκόρ

Πριν από την επίσημη κυκλοφορία της στις αίθουσες αυτή την Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου, η ταινία που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές — και έχει επί του παρόντος βαθμολογία 95% στον ιστότοπο Rotten Tomatoes — έκανε το ντεμπούτο της σε έξι μόνο αίθουσες στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται, και σύμφωνα με το Deadline αναμένεται να αποφέρει συνολικά 875.000 δολάρια (περίπου 740.000 ευρώ) σε μόλις τρεις ημέρες.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 145.900 δολάρια (περίπου 123.000 ευρώ) ανά οθόνη, καθιστώντας το το υψηλότερο μέσο όρο του 2025. Το «Φοινικικό Σχέδιο» του Γουές Άντερσον κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ του 2025 με 570.000 δολάρια (περίπου 484.000 ευρώ) σε έξι κινηματογραφικές αίθουσες και μέσο όρο 95.000 δολάρια (περίπου 80.000 ευρώ) ανά οθόνη.

Το «Marty Supreme» κατατάσσεται πλέον στην 15η θέση για τον καλύτερο μέσο όρο σε ότι αφορά τις εισπράξεις ανά οθόνη στην ιστορία του κινηματογράφου. Βρίσκεται πίσω από δημοφιλείς επιτυχίες, όπως το La La Land, το Frozen, το Toy Story 2 και το The Lion King του 1994.

Αντισυμβατική καμπάνια

Το ρεκόρ που σημείωσε το αθλητικό δράμα, μπορεί να οφείλεται εν μέρει και στο press tour και την εκστρατεία προώθησης που πραγματοποίησαν οι συντελεστές του – και δη ο Τιμοτέ Σαλαμέ.

Στις 15 Νοεμβρίου, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ανακοίνωση, μία από τις πιο σημαντικές κωμωδίες της χρονιάς αναρτήθηκε στο Instagram του πρωταγωνιστή.

Με λεζάντα «video93884728.mp4», το βίντεο διάρκειας 18 λεπτών φαινόταν αρχικά να είναι μια διαρροή κλήσης Zoom, στην οποία ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός παρουσίαζε ιδέες μάρκετινγκ για την ταινία στο προσωπικό της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής A24.

Η «διαρροή» προανήγγειλε μια αντισυμβατική καμπάνια για την ταινία. «Το μάρκετινγκ γύρω από τις ταινίες προσπαθεί να είναι παθητικό, προσπαθεί να είναι κομψό», λέει ο Σαλαμέ στο βίντεο, για το οποίο έγραψε το σενάριο. «Εμείς δεν προσπαθούμε να είμαστε κομψοί», πρόσθεσε.

Και αυτό συνέβη: στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας είδαμε pop-up προβολές με τον Σαλαμέ πλαισιωμένο από σωματοφύλακες που φορούσαν γιγάντιες πορτοκαλί μπάλες πινγκ-πονγκ, ένα σχεδόν σιωπηλό Instagram live που παρουσίασε το ρεφρέν «Marty Supreme Christmas Day» στο ευρύ κοινό και μια διαφημιστική καμπάνια στην οποία οι λεγόμενοι Goats (Greatest of All Time) από διάφορους τομείς, από τον Τομ Μπρέιντι έως την Μίστι Κόπλαντ, φορούν ένα επώνυμο αντιανεμικό μπουφάν για μια διαφημιστική καμπάνια που προτρέπει τους ανθρώπους να «ονειρεύονται»·

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, τόσο όσον αφορά τις υποκριτικές του ικανότητες όσο και την κατανόησή του στο οικονομικό κομμάτι και το τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ένας συνεργάτης του ηθοποιού.

Οι δυναμικές προσπάθειες του Σαλαμέ είναι αξιοσημείωτες, όχι μόνο επειδή η επιτυχία του «Marty Supreme» βασίζεται στο όνομά του στην αφίσα, αλλά και επειδή ξεπερνούν τα όρια του τι συνήθως είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι ηθοποιοί για να προωθήσουν τη δουλειά τους. Ωστόσο, στις μέρες μας, τα στούντιο και οι σταρ του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βασίζονται στα παραδοσιακά μέσα προώθησης.

Η καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του;

Η ερμηνεία του Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος ενσαρκώνει «έναν νεαρό άνδρα με ένα όνειρο που κανείς δεν σέβεται και περνάει από την κόλαση λίγο πριν επιστρέφει για να κυνηγήσει τη δόξα», έχει χαρακτηριστεί από πολλούς κριτικούς ως «η καλύτερη της καριέρας του», ενώ προβλέπεται ότι θα κερδίσει την τρίτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ ‘Α Ανδρικού Ρόλου στην τελετή του 2026.

Ο 29χρονος ηθοποιός κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα το 2018 για την ταινία «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» του Λούκα Γκουαντανίνο και τη δεύτερη το 2025 για την βιογραφική ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ για τον Μπομπ Ντίλαν, A Complete Unknown.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι προετοιμαζόταν έξι χρόνια για τον ρόλο του Μάρτι, δουλεύοντας με έναν προπονητή για να τελειοποιήσει τις δεξιότητές του στο πινγκ-πονγκ.

«Έφτασα σε ένα επίπεδο όπου μπορούσα να το κάνω να φαίνεται καλό», είπε ο Σαλαμέ στο ABC News. Σχετικά με την προσέγγισή του στο σινεμά, πρόσθεσε: «Αυτόν τον καιρό λαμβάνω υπόψη την προοπτική και τη δημιουργικότητα. Αυτό είναι ένα μέρος του. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θέλω η ταινία να έχει επιτυχία. Θέλω οτιδήποτε κάνω να είναι επιτυχημένο».

