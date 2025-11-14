magazin
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»
Fizz 14 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»

«Ήμουν τόσο φοβισμένη που θα συμμετείχα στην επερχόμενη ταινία της Charli», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Κάιλι Τζένερ, η οποία μίλησε και για τον φόβο του να δεχθείς σκληρή κριτική.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Κάιλι Τζένερ αναλαμβάνει έναν κάπως γνώριμο ρόλο στην επερχόμενη ταινία της Charli xcx, The Moment.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast της αδελφής της, Κλόε Καρντάσιαν, Khloé in Wonder Land, η επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι θα υποδυθεί τον εαυτός της στην επερχόμενη ταινία της A24, η οποία «βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα» της μουσικού.

«Ήμουν τόσο φοβισμένη»

«Είναι σημαντικό, προφανώς», είπε η Κάιλι Τζένερ για το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ το οποίο «ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ (Charli xcx) καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τις δυσάρεστες πτυχές της φήμης και της πίεσης της βιομηχανίας, ενώ προετοιμάζεται για το ντεμπούτο της σε περιοδεία», σύμφωνα με το Deadline.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charli (@charli_xcx)

«Θεέ μου. Ήμουν τόσο φοβισμένη που θα συμμετείχα στην επερχόμενη ταινία της Charli. Νομίζω ότι παλιά έκανα πολλά περισσότερα πράγματα εκτός του comfort zone μου, ενώ τώρα έχω συνηθίσει να προστατεύω τον εαυτό μου, να προτιμώ την ασφάλεια», συνέχισε.

«Αυτός είναι μάλλον ο λόγος για τον οποίο δεν μοιράζομαι τόσα πολλά, απλά για να μην με κρίνουν— τα χρόνια που περνάς έτσι σε επηρεάζουν και νομίζω ότι σε κάποιο σημείο λες: ‘Εντάξει, θα κάνω Α, Β και Γ για να προστατεύσω τον εαυτό μου’ Φοβόμουν πολύ να το κάνω αυτό και ήμουν πολύ περήφανη για τον εαυτό μου όταν το έκανα».

Τώρα, η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics τόνισε ότι δεν θα διστάσει να αναλάβει περισσότερα έργα ως ηθοποιός στο μέλλον.

Όπως είπε, «Θα το έκανα αν επρόκειτο για το σωστό έργο και τον σωστό ρόλο».

*Με πληροφορίες από: People

Wall Street
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
«Είναι η στιγμή» 13.11.25

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Όνειρα, επαγγελματικοί «πόλεμοι» και μάχη με την κατάθλιψη: Ο πολυπράγμων Γιάννης Καγιούλης δεν κρύβεται
Powered by inMagazin 13.11.25

Όνειρα, επαγγελματικοί «πόλεμοι» και μάχη με την κατάθλιψη: Ο πολυπράγμων Γιάννης Καγιούλης δεν κρύβεται

Ο παραγωγός και επιχειρηματίας Γιάννης Καγιούλης ήταν ο νέος καλεσμένος στο Anestea Τhe Podcast Powered by inMagazin του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε για όλα.

Σύνταξη
Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Privy Council 13.11.25

Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Μετά την αφαίρεση των τίτλων του, μια λεπτομέρεια προκαλεί νέα αναταραχή: η χαμένη παύλα στο επώνυμο του Άντριου. Το Παλάτι επανεξετάζει τα αρχεία και σκέφτεται να την επαναφέρει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»
Πειθαρχία 13.11.25

Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος
Ήξερε 13.11.25

Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος

Ο αρραβώνας ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο στις αρχές του 1981 ενθουσίασε όλη τη Βρετανία, εκτός από έναν άνθρωπο: τη γιαγιά της μελλοντικής πριγκίπισσας, της βαρόνης Φερμόι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
«Συνεχώς εξελίσσεσαι» 12.11.25

Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς
Άγιος Δημήτριος 14.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς - «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς»

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή

Στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος αναμένεται να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην «ώρα του πρωθυπουργού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Culture Live 14.11.25

Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ένας πλανήτης «βουτηγμένος» στα χρέη – Ο «χορός» των τρισεκατομμυρίων και το αποτύπωμα της Ελλάδας
Είναι πολλά τα λεφτά 14.11.25

Ένας πλανήτης «βουτηγμένος» στα χρέη – Ο «χορός» των τρισεκατομμυρίων και το αποτύπωμα της Ελλάδας

Τα χρέη των κυβερνήσεων παγκοσμίως έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, καθιστώντας τα τη μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση της εποχής μας. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά

Μπορεί το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες να μειώθηκε έως 35% φέτος, αλλά το 2026 θα προστεθεί στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, το πόθεν έσχες, για να ανεβάσει τον λογαριασμό για τους φορολογουμένους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πώς η διαμάχη για τον ορισμό του «φύλου» απειλεί να βαλτώσει τις συνομιλίες στη σύνοδο Cop30 για το κλίμα
«Παράθυρο» ευκαιρίας 14.11.25

Πώς η διαμάχη για τον ορισμό του «φύλου» απειλεί να βαλτώσει τις συνομιλίες στη σύνοδο Cop30 για το κλίμα

Οι υποστηρικτές λένε ότι η πίεση των συντηρητικών κρατών να ορίσουν το φύλο ως «βιολογικό» στην κρίσιμη σύνοδο Cop30 θα υποχωρούσε στη γλώσσα περασμένων δεκαετιών εντός του ΟΗΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;
Ο αγώνας δεν τελείωσε 14.11.25

Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;

Στην Ελλάδα, δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην ΕΕ και πληρωνόμαστε λιγότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, παρακαλάμε για 13ωρο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Η Ρωσία προτείνει δικό της, εναλλακτικό σχέδιο απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ
«Ενιαία προσέγγιση» 14.11.25

«Αντιπρόταση» της Ρωσίας στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις για να υιοθετηθεί το δικό τους σχέδιο απόφασης για τη Γάζα στο ΣΑ του ΟΗΕ, ενώ η Ρωσία κατέθεσε «αντιπρόταση», εμπνευσμένη όπως ισχυρίζεται από το αμερικανικό.

Σύνταξη
Ρωσία: Ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα
Νοβοροσίσκ 14.11.25

Ζημιές από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα

Στο Νοβοροσίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, επιτέθηκαν με drones οι ουκρανικές δυνάμεις, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές.

Σύνταξη
Γάζα: Πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ για να υιοθετηθεί το σχέδιο Τραμπ από το ΣΑ του ΟΗΕ
Σχέδιο Τραμπ 14.11.25

Πιέσεις των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη» στη Γάζα, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ και παροτρύνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη».

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
Διπλωματία 14.11.25

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Τι είπε η Γκίλφοϊλ για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην απεξάρτηση από Κίνα και Ρωσία και τα τουρκικά F-35. Χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο της ειρήνης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

