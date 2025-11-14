Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»

Η Κάιλι Τζένερ αναλαμβάνει έναν κάπως γνώριμο ρόλο στην επερχόμενη ταινία της Charli xcx, The Moment.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast της αδελφής της, Κλόε Καρντάσιαν, Khloé in Wonder Land, η επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι θα υποδυθεί τον εαυτός της στην επερχόμενη ταινία της A24, η οποία «βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα» της μουσικού.

«Ήμουν τόσο φοβισμένη»

«Είναι σημαντικό, προφανώς», είπε η Κάιλι Τζένερ για το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ το οποίο «ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ (Charli xcx) καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τις δυσάρεστες πτυχές της φήμης και της πίεσης της βιομηχανίας, ενώ προετοιμάζεται για το ντεμπούτο της σε περιοδεία», σύμφωνα με το Deadline.

«Θεέ μου. Ήμουν τόσο φοβισμένη που θα συμμετείχα στην επερχόμενη ταινία της Charli. Νομίζω ότι παλιά έκανα πολλά περισσότερα πράγματα εκτός του comfort zone μου, ενώ τώρα έχω συνηθίσει να προστατεύω τον εαυτό μου, να προτιμώ την ασφάλεια», συνέχισε.

«Αυτός είναι μάλλον ο λόγος για τον οποίο δεν μοιράζομαι τόσα πολλά, απλά για να μην με κρίνουν— τα χρόνια που περνάς έτσι σε επηρεάζουν και νομίζω ότι σε κάποιο σημείο λες: ‘Εντάξει, θα κάνω Α, Β και Γ για να προστατεύσω τον εαυτό μου’ Φοβόμουν πολύ να το κάνω αυτό και ήμουν πολύ περήφανη για τον εαυτό μου όταν το έκανα».

Τώρα, η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics τόνισε ότι δεν θα διστάσει να αναλάβει περισσότερα έργα ως ηθοποιός στο μέλλον.

Όπως είπε, «Θα το έκανα αν επρόκειτο για το σωστό έργο και τον σωστό ρόλο».

*Με πληροφορίες από: People