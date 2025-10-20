«Από τότε που γεννήθηκα ήθελα να γίνω ποπ σταρ» – Το γυρίζει στη μουσική η Κάιλι Τζένερ;
Η Κάιλι Τζένερ αποκαλύπτει πως το τραγούδι «Fourth Strike» ήταν μόνο η αρχή και ότι δεν θέλει να έχει «κανένα απωθημένο» στη ζωή της
Η Κάιλι Τζένερ φαίνεται πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της – αυτή τη φορά, στη μουσική. Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού «Fourth Strike» των Terror Jr, στο οποίο συμμετέχει με τα φωνητικά της, η 28χρονη σταρ μίλησε για πρώτη φορά για το πώς ένιωσε πίσω από το μικρόφωνο και τι σκέφτεται για το μέλλον της στη μουσική.
Σε ένα Q&A που δημοσίευσε στο κανάλι της στο YouTube, η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι το να γίνει ποπ σταρ ήταν ένα παιδικό της όνειρο: «Αυτό είναι το όνειρό μου — από τότε που γεννήθηκα ήθελα να γίνω ποπ σταρ. Απλώς ποτέ δεν είχα την αυτοπεποίθηση», δήλωσε.
Παραδέχθηκε ότι πλέον δεν θέλει να αφήνει τίποτα αναδοκίμαστο: «Σε λίγο θα γίνω 30 και δεν θέλω να κοιτάξω πίσω και να έχω τύψεις. Είναι κάτι που πάντα ήθελα να δοκιμάσω. Δεν νομίζω βέβαια ότι είμαι η Αντέλ ή κάτι τέτοιο», είπε γελώντας. «Απλώς ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω».
Η 28χρονη επιχειρηματίας περιέγραψε επίσης την πρώτη της εμπειρία στο στούντιο, αποκαλύπτοντας πως ήταν «πολύ αγχωμένη» και χρειάστηκε… τρία βότκα σόδα για να χαλαρώσει. Για την ηχογράφηση της συμμετοχής της στο τραγούδι, πέρασε δύο βραδιές στο στούντιο διάρκειας πέντε έως έξι ωρών η καθεμία.
«Δεν θέλω να τελειώσει εδώ»
Στο «Fourth Strike», η Κάιλι Τζένερ ραπάρει τους στίχους: «One strike, two strike, let me get the mood right. Do it on purpose just to see how it ends.»
Όσο για το αν σκοπεύει να συνεχίσει, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Ελπίζω πως ναι. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Δεν θέλω να τελειώσει εδώ. Και σκέφτομαι, γιατί όχι; Ας κάνουμε ένα άλμπουμ».
Το «Fourth Strike» αποτελεί συνέχεια του τραγουδιού «3 Strikes» (2016), όπου η Κάιλι, με το alter ego της King Kylie, είχε πρωταγωνιστήσει στο βιντεοκλίπ για να προωθήσει τη σειρά lip gloss της Kylie Cosmetics.
