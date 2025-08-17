Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;

Ήταν Απρίλιος του 2023 όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες ότι είναι ζευγάρι και ξαφνικά ο χώρος της σόουμπιζ βρήκε το νέο του αγαπημένο ειδύλλιο. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν νέοι και επιτυχημένοι στον χώρο τους.

Εκείνη μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν, επιχειρηματίας, influencer και τηλεπερσόνα. Εκείνος το νέο «καλό παιδί» του Χόλιγουντ. Σε αυτά τα περίπου δυόμιση χρόνια που είναι μαζί η Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ κάνουν ότι καλύτερο μπορούν για να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Λίγες κοινές εμφανίσεις, λίγα λόγια ο ένας για τον άλλον, ακόμα λιγότερες φωτογραφίες – μάλιστα μέχρι και πριν ένα μήνα δεν είχαν καμία επαφή στα social media. Για την ακρίβεια, οι άβολες στιγμές ανάμεσά τους έμοιαζαν να είναι αρκετές περισσότερες.

Όμως, όσοι τους ζούσαν, έλεγαν για ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι που πάντα βρίσκει χρόνο να είναι ο ένας στη ζωή του άλλου, παρά το βαρύ επαγγελματικό τους πρόγραμμα.

Ωστόσο, εδώ και μια εβδομάδα, φαίνεται να έχει αλλάξει αυτό και οι φήμες λένε ότι υπάρχει πρόβλημα στη σχέση τους. Αφορμή στάθηκε η απουσία του Τιμοτέ Σαλαμέ από τα 28α γενέθλια της Κάιλι – και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι θεωρίες για επικείμενο χωρισμό.

Θεωρίες που έσπευσε να διαψεύσει μια πηγή κοντά στο ζευγάρι. «Όντως, δεν έχουν βρεθεί εδώ και εβδομάδες. Αλλά επειδή ο Τιμοτέ βρίσκεται στη Βουδαπέστη για τα γυρίσματα του Dune και η Κάιλι έχει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις» δήλωσε στο People.

«Ναι, η Κάιλι έχει ιδιωτικό τζετ αλλά και πάλι μιλάμε για ένα ταξίδι 12 ωρών, ενώ είναι μητέρα και έχει τις επιχειρήσεις της» τόνισε και συμπλήρωσε: «Κάνουν τα πάντα για να δουλέψει αυτή η σχέση. Κάνουν καθημερινά βίντεο κλήσεις, λείπει ο ένας στον άλλον και είναι καλά μεταξύ τους».