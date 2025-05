Κάιλι Τζένερ – Τιμοτέ Σαλαμέ: Η πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια σχέσης

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκαναν την πρώτη από κοινού εμφάνιση τους σε κόκκινο χαλί και συγκεκριμένα στην απονομή των βραβείων «David di Donatello», που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη. Το ερωτευμένο ζευγάρι επέλεξε total black look.

Η εκδήλωση περιλάμβανε τη βράβευση του Τιμοτέ Σαλεμέ με το τιμητικό βραβείο David για την Κινηματογραφική Αριστεία.

Η πρόεδρος και καλλιτεχνική διευθύντρια της Ιταλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Πιέρα Ντετάσσις, τον χαρακτήρισε «έναν από τους πιο απρόβλεπτους και ταλαντούχους πρωταγωνιστές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως είναι «ταυτόχρονα ερμηνευτής του auteur cinema και σταρ που δημιουργεί τάσεις και στυλ».

Ο 29χρονος ηθοποιός δεν άφησε στιγμή από τη διάσημη σύντροφό του, κρατώντας τη σφιχτά από τη μέση, ενώ εκείνη του χάιδευε το χέρι, ποζάροντας στα φλας των φωτογράφων.

Our patience has paid off, Kylie Jenner and Timothée Chalamet officially made their red carpet debut. 😍 (🎥: premidavid) pic.twitter.com/IdhHchrK3y

— E! News (@enews) May 7, 2025