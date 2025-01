Στο εδώλιο η Κάιλι Τζένερ: Θρηνεί για τις φωτιές, ενώ ρυπαίνει σουλατσάροντας με το ιδιωτικό της τζετ

Η Κάιλι Τζένερ, όπως και πολλοί άλλοι διάσημοι δεδομένων των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες τις τελευταίες μέρες έκανε κι αυτή διάφορες αναρτήσεις για να δείξει την συμπαράστασή της στους πληγέντες συμπολίτες της.

Όμως οι αντιδράσεις του κοινού δεν πήγαν βάσει σχεδίου καθώς οι ακόλουθοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να θεωρούν πως φάσκει και αντιφάσκει.

Το γεγονός πως ενώ υποτίθεται πως η αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν θρηνεί για το περιβάλλον, σουλατσάρει με το ιδιωτικό της τζετ ρυπαίνοντας χωρίς λόγο.

Η Κάιλι Τζένερ έκανε τις αναρτήσεις για τις φωτιές, λίγες ώρες αφότου το ιδιωτικό της τζετ πραγματοποίησε την 11η πτήση του για το νέο έτος.

Παρά τα σχόλια που έχουν δεχτεί κατά καιρούς τα αδέρφια Καρντάσιαν για τις υπερβολικές πτήσεις που κάνουν με τα ιδιωτικά τους τζετ, η Κάιλι Τζένερ δεν έχει μειώσει ούτε στο ελάχιστο τις «μετακινήσεις» της.

Μάλιστα, το πολυτελές αεροσκάφος της, αξίας 70 εκατ. λιρών έχει πετάξει συνολικά 11 φορές από την αρχή του έτους, ενώ στις 16 Ιανουαρίου πραγματοποίησε 3 πτήσεις μέσα σε μία μόλις ημέρα. Με βάση στατιστικά στοιχεία που έχει κοινοποιήσει η DailyMail, οι πτήσεις αυτές εκπέμπουν περίπου 162 τόνους διοξειδίου του άνθρακα μέχρι σήμερα.

Kylie Jenner slammed over LA wildfires post hours after her $70million jet made 11th flight in two weeks – and third in one day https://t.co/lt1Z5KahDb

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2025