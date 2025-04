Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές και τεράστιες αλλαγές στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Μετά την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, η οποία κυβέρνησε το Ηνωμένο Βασίλειο το μεγαλύτερο μέρος του 21ου αιώνα, κάποιοι μπορεί να αναζητούν κάποια σταθερότητα.

Αν υπάρχει κάποιο ζευγάρι στην οικογένεια που το προσφέρει αυτό, αυτό είναι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ έχουν ζήσει αυτό που εξωτερικά φαίνεται να είναι ένα παραμυθένιο ρομάντζο.

Από τον παραμυθένιο γάμο τους, πριν ακριβώς 14 χρόνια, μέχρι τη πενταμελή οικογένεια που έχουν τώρα, συνεχίζουν να γοητεύουν τους ανθρώπους όπως στην αρχή της σχέσης τους.

H 14η επέτειος του γάμου τους σήμερα συμπίπτει με τους αρραβώνες τους στη νήσο Mull. Και εκεί θα γιορτάσουν.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας αντιμετώπισαν μια χρονιά γεμάτη δοκιμασίες. Η Κέιτ διαγνώστηκε με καρκίνο και αποσύρθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα καθήκοντά της.

Ο Γουίλιαμ, υπήρξε ο ακλόνητος βράχος της καθ’ όλη τη διάρκεια.

Το τελευταίο διάστημα, είχαν επίσης να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τη δραματική αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τους βασιλικούς τους ρόλους, καθώς και να προσαρμοστούν στις αυξημένες ευθύνες τους ως πρίγκιπας και πριγκίπισσα της Ουαλίας μετά το θάνατο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ.

Ταυτόχρονα, προσπαθούν να εξισορροπήσουν αυτά τα καθήκοντα με την ανατροφή των τριών παιδιών τους, του πρίγκιπα Τζορτζ, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούη – είναι ενεργοί γονείς που εμπλέκονται στις σχολικές διαδρομές και μεταφέρουν τους μικρούς στις διάφορες δραστηριότητες και τους αθλητικούς συλλόγους μετά το σχολείο.

Η πρώην βασιλική ανταποκρίτρια του BBC, Jennie Bond, εντρύφησε στο γάμο τους για να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει τη συνεργασία τους να ξεχωρίζει. Αποκάλυψε τι ήταν αυτό που τους επέτρεψε να περάσουν μέσα από θυελλώδεις περιόδους – και τώρα εμφανίζονται ακόμη πιο δυνατοί από πριν, σύμφωνα με τη Mirror.

Η ίδια διευκρίνισε: «Η πρώτη επέτειος τους, μετά την επίσημη ύφεση της Κέιτ πρέπει να είναι το κάτι παραπάνω. Κάθε ορόσημο τους απομακρύνει λίγο περισσότερο από τη φοβερή μέρα που διαγνώστηκε με καρκίνο».

«Νομίζω ότι και οι δύο έχουν υιοθετήσει παρόμοια στάση στην αντιμετώπιση της βάναυσης χρονιάς που μόλις πέρασαν. Ο γάμος τους είναι, ακόμη πιο δυνατός από πριν. Νομίζω ότι συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Πολύ. Και αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από το να αγαπάει ο ένας τον άλλον -κάτι που, παρεμπιπτόντως, επίσης κάνουν. Πολύ.

»Τι είναι αυτό που το κάνει να δουλεύει; Νομίζω ότι η συνεργασία τους είναι αρκετά ισότιμη. Ο Γουίλιαμ είναι πολύ πιο πρακτικός μπαμπάς από τον πατέρα ή τον παππού του. Και δεν νομίζω ότι η Κέιτ θα τον άφηνε να ξεφύγει με κάτι λιγότερο.

»Λειτουργούν ως σύμπραξη και έχουν τόσο βαθιά κατανόηση ο ένας για τον άλλον που μπορούν να επικοινωνούν όταν είναι έξω και κυκλοφορούν με ένα βλέμμα ή μια χειρονομία. Φαίνεται ότι μερικές φορές έχουν ιδιωτικά αστεία που τους κάνουν να χαμογελούν ή να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον.

»Νομίζω ότι οι γονείς της Κέιτ και ο βασιλιάς πρέπει να είναι ευχαριστημένοι που ο γάμος πήγε τόσο καλά. Είναι σημαντικό για τη μοναρχία να λειτουργεί, αλλά, σε ανθρώπινο επίπεδο, είναι τόσο παρήγορο για τους Μίντλεντονς και για τον βασιλιά να γνωρίζουν ότι ο Γουίλιαμ και η Κέιτ, είναι μια τόσο ισχυρή μονάδα και φαίνεται να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σχεδόν οτιδήποτε τους επιφυλάσσει η ζωή», είπε η πρώην βασιλική ανταποκρίτρια του BBC.

Κοιτάζοντας πίσω στον αρραβώνα τους, η ίδια η Κέιτ εξομολογήθηκε ότι, αν και δεν ήταν ακριβώς ενθουσιασμένη με αυτόν», αισθάνεται ότι η εμπειρία αυτή την έκανε “πιο δυνατό άνθρωπο”. «Όλα αυτά τα χρόνια, ο Γουίλιαμ με φρόντιζε καλά, μου φερόταν πολύ καλά – ως το αγαπημένο αγόρι που είναι, με στήριξε πολύ στα υψηλά και στα χαμηλά», σημείωσε αργότερα η Κέιτ.

Μετά τον μεγαλοπρεπή γάμο τους στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, η Κέιτ ανέλαβε τα βασιλικά της καθήκοντα, τα οποία περιλάμβαναν δημόσιες εμφανίσεις υψηλού προφίλ, κρατικές εκδηλώσεις κύρους και περιστασιακά, απαιτητικές περιοδείες στο εξωτερικό. Τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, το ζευγάρι κράτησε χαμηλούς τόνους όσον αφορά τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης, παρά το γεγονός ότι η Κέιτ ανέφερε κάποτε πως «οι αγκαλιές ήταν σημαντικές».

Ωστόσο, 14 χρόνια αργότερα, οι κοινές τους εξόδους περιλαμβάνουν συχνά απαλά αγγίγματα, στοργικές ματιές και ακόμη και γλυκό κράτημα του χεριού. Πέρυσι, το ζευγάρι έδειξε τη στοργική του πλευρά σε ένα βαθιά προσωπικό βίντεο που σηματοδότησε το τέλος της θεραπείας της Κέιτ για τον καρκίνο, με τον Γουίλιαμ να αγκαλιάζει θερμά τη σύζυγό του στην παραλία και να της δίνει ένα φιλί.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024