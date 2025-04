«Love of My Life»: Η ιστορία πίσω απο τη μεγαλύτερη αγάπη του Φρέντι Μέρκιουρι

Το «Love of My Life» ίσως είναι ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια που ακούσατε και θα ακούσετε ποτέ. Ο Φρέντι Μέρκιουρι έγραψε το «Love of My Life» – την μπαλάντα από το κλασικό άλμπουμ των Queen «A Night at the Opera» του 1975 – για τη Μέρι Όστιν, τη φίλη του που γνώρισε το 1969 με την οποία και αρραβωνιάστηκε.

Και ακόμα και όταν στη δεκαετία του ’70 αποκάλυψε ότι είναι αμφιφυλόφιλος στην τότε αρραβωνιαστικιά του, τερματίζοντας τη ρομαντική τους σχέση, οι δυο τους διατήρησαν τον ιδιαίτερο, αγαπησιάρικο δεσμό τους. Άλλωστε, όπως λέει και το αφιερωμένο στην Όστιν τραγούδι:

How I still love you»

I will be there at your side to remind you

Στην πραγματικότητα, ο Μέρκιουρι παρέμεινε εξαιρετικά κοντά στην Όστιν ακόμα και όταν εκείνη βρήκε άλλον σύντροφο στο πρόσωπο του μπασίστα Τζο Μπαρτ.

«Αυτή ήταν η μεγάλη αγάπη της ζωής του, κατά μία έννοια», δήλωσε αποκλειστικά ο Μπαρτ στην Post. «Νομίζω ότι ήταν αρκετά τυχερός γιατί ήμουν ο τύπος του ανθρώπου που εκτιμούσε την αγάπη που είχαν μεταξύ τους».

Ο Μπαρτ γνώρισε τον Όστιν το 1981, πέντε χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Μέρκιουρι. «Με είχαν συστήσει στη Μέρι και γίναμε συνεργάτες για τα επόμενα έξι χρόνια περίπου», είπε ο Μπαρτ.

Γνωρίζοντας την ιστορία της Όστιν με τον Μέρκιουρι, ο Μπαρτ ήταν «λίγο νευρικός» για τη συνάντηση με την τραγουδίστρια του «Bohemian Rhapsody».

«Προφανώς, η αρχική γνωριμία μαζί του ήταν αρκετά νευρική», είπε για τη συνάντηση με τον «επιφυλακτικό» Μέρκιουρι. «Θα έπρεπε να συμφωνήσει να αναλάβει κάποιος άλλος αυτό το κομμάτι της ζωής του».

Αλλά ο Μέρκιουρι κέρδισε τον Μπαρτ, ευγνώμων που η Όστιν είχε βρει μια νέα αγάπη στη ζωή της.

«Μου έλεγε συχνά πόσο ευχαριστημένος ήταν που ήταν ευτυχισμένη και η ζωή της επεκτεινόταν περισσότερο απ’ ό,τι νομίζω ότι μάλλον περίμενε», είπε ο Μπαρτ. «Δεν μπήκα ποτέ ανάμεσα στη φιλία που είχαν. Την καταλάβαινα απόλυτα και νομίζω ότι το εκτιμούσε κι εκείνος αυτό το γεγονός».

Πράγματι, ο ίδιος ο Μπαρτ ήρθε «πολύ κοντά» με τον Μέρκιουρι ως αποτέλεσμα της κοινής τους αγάπης για την Όστιν, ο οποίος ήταν μαζί με τον frontman των Queen μέχρι το τέλος, όταν πέθανε από AIDS το 1991 και κληρονόμησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του.

«Γνώρισα τον Φρέντι πολύ καλά», δήλωσε ο Μπαρτ. «Έζησα στο διαμέρισμα που αγόρασε για την Όστιν και έγινα σε μεγάλο βαθμό μέλος της οικογένειάς του».

«Τα υπόλοιπα παιδιά στο Queen, ο καθένας τους είχε τις δικές του οικογενειακές καταστάσεις, στις οποίες αποσύρονταν όταν δεν δούλευαν», συνέχισε. «Και ο Φρέντι είχε τη δική του, αν και όχι με γυναίκα και παιδιά. Ήταν πραγματικά μια αρκετά οικογενειακή υπόθεση».

«Love of my life, don’t leave me

You’ve taken my love, and now desert me

Love of my life, can’t you see?

Bring it back, bring it back

Don’t take it away from me

Because you don’t know what it means to me»