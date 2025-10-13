Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται

Η νέα καμπάνια της Κάιλι Τζένερ για τη συλλογή King Kylie έχει προκαλέσει σάλο στα social media, καθώς παρουσιάζει την 28χρονη επιχειρηματία να οδηγείται με χειροπέδες από «αστυνομικούς» σε ένα σκηνικό φυλακής, την ώρα που οι ΗΠΑ βρίσκονται σε περίοδο έντασης λόγω των αυξημένων επιχειρήσεων της ICE, της υπηρεσίας των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την σύλληψη και απέλαση μεταναστών και προσφύγων.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο για τη Kylie Cosmetics, αποτελεί teaser της νέας συλλογής της Τζένερ και επιχειρεί να αναβιώσει τη «σκληρή», προκλητική αισθητική που την καθιέρωσε στα μέσα της δεκαετίας του 2010. Η ίδια εμφανίζεται με μαύρα εσώρουχα και διάφανες κάλτσες, ενώ δύο άνδρες ντυμένοι ως αστυνομικοί τη συνοδεύουν μέσα σε έναν ψεύτικο διάδρομο φυλακής.

«Εκτός πραγματικότητας»

Η αισθητική επιλογή όμως δεν βρήκε καθόλου θετική ανταπόκριση. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την Τζένερ για έλλειψη ενσυναίσθησης, χαρακτηρίζοντας την καμπάνια «αναισθητη» και «εκτός πραγματικότητας». «Την ώρα που άνθρωποι συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ, η Κάιλι Τζένερ χρησιμοποιεί χειροπέδες για να πουλήσει κραγιόν», σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit.

Άλλοι θυμήθηκαν τη διαφήμιση της αδελφής της, Κένταλ Τζένερ, για τη Pepsi το 2017, που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όταν εκείνη εμφανιζόταν να «ηρεμεί» μια διαδήλωση δίνοντας ένα κουτάκι αναψυκτικού σε αστυνομικό. «Είναι δυνατόν να επαναλαμβάνει η Κάιλι το ίδιο λάθος;» διερωτήθηκε ένας ακόλουθος στο X (Twitter).

«No Kings»

Επιπλέον, η επιλογή του ονόματος King Kylie προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς συμπίπτει με το κίνημα «No Kings», το οποίο διαμαρτύρεται κατά των αυταρχικών καθεστώτων. «Την ώρα που σε όλο τον κόσμο γίνονται πορείες No Kings, εσύ ανεβάζεις αυτό; Διάβασε το κλίμα», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλοι χρήστες έκαναν λόγο για «αισθητική των προνομιούχων λευκών» και για «προβληματική χρήση της φυλακής ως marketing εργαλείο». «Γιατί χρησιμοποιείς το σωφρονιστικό σύστημα ως διαφημιστικό σκηνικό;» ανέφερε χαρακτηριστικά ένα σχόλιο.

Παρά τη γενικευμένη κατακραυγή, η Κάιλι Τζένερ συνεχίζει να προωθεί τη νοσταλγική της επιστροφή στην εποχή του King Kylie, ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παλιά βίντεο και backstage υλικό.

Σε ανάρτησή της την Κυριακή, η ίδια αποκάλυψε πως έχει ήδη γυρίσει το «Glosses Part 2», τη συνέχεια της viral καμπάνιας του 2016 σε σκηνοθεσία Κόλιν Τίλι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μου φάνηκε απολύτως σωστό να λανσάρω τη συλλογή King Kylie με ένα δεύτερο μέρος του βίντεό μου από πριν δέκα χρόνια.»

Και επειδή προνόμιο θα πει να νομίζεις ότι ένα πρόβλημα δεν υπάρχει επειδή εσύ δεν το έχεις, η νέα συλλογή King Kylie θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 18 Οκτωβρίου.

*Κεντρική Φωτογραφία: Κάιλι Τζένερ, Πηγή: Instagram @kyliejenner