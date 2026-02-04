F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Συγκεντρώνοντας πάνω από 631 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία F1 με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι δικαίωσε το μεγάλο στοίχημα της Apple.

Η πιο κερδοφόρα παραγωγή στην ιστορία της, το F1 τρέχει νομοτελειακά για το δεύτερο κεφάλαιο του με τις συζητήσεις για το σίκουελ να φιγουράρουν ήδη σε ιστοσελίδες της βιομηχανίας.

Καθώς το φιλμ συνεχίζει την επέλασή του στις streaming πλατφόρμες, ετοιμάζεται για επανακυκλοφορία σε αίθουσες IMAX και διεκδικεί Όσκαρ, οι δημιουργοί θέτουν τις βάσεις για μια συνέχεια που υπόσχεται να ξεπεράσει ακόμη και τον θρυλικό πρώτο κύκλο του Σόνι Χέις.

Η τεράστια αύξηση της τηλεθέασης των Grand Prix μετά την κυκλοφορία της ταινίας αποδεικνύει ότι ο Μπραντ Πιτ και η ομάδα του λειτούργησαν ως οι καλύτεροι πρεσβευτές της Formula 1 στον κόσμο

Η ταινία F1 δεν περιορίστηκε στο να είναι μια απλή περιπέτεια ταχύτητας, αλλά εξελίχθηκε στον απόλυτο κυρίαρχο του παγκόσμιου box office για το 2025.

Με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 631,8 εκατομμύρια δολάρια, κατάφερε να εκθρονίσει ιστορικές παραγωγές του είδους, όπως το Ford v Ferrari και το Rush, τοποθετώντας τον εαυτό της στην κορυφή των racing movies όλων των εποχών.

Η στρατηγική της Apple Studios και της Warner Bros απέδωσε καρπούς από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο, όταν το φιλμ συγκέντρωσε 144 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, χαρίζοντας στον Μπραντ Πιτ το πιο επιτυχημένο εμπορικό ξεκίνημα σε ολόκληρη την πολυετή καριέρα του.

Πέρα από τα ψυχρά νούμερα, η ουσία της επιτυχίας κρύβεται στην πρωτοφανή σύνδεση με τους θεατές. Η ταινία απέσπασε την πιστοποίηση Certified Fresh με ποσοστό 82% από τους κριτικούς, αλλά η πραγματική αποθέωση ήρθε από το κοινό, το οποίο της χάρισε το εκπληκτικό 97% στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes.

Οι θεατές στάθηκαν ιδιαίτερα στον καθηλωτικό ήχο του Χανς Τσίμερ και την κινηματογραφική σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοσίνσκι, ο οποίος χρησιμοποίησε τεχνικές ανάλογες με αυτές του Top Gun: Maverick για να μεταφέρει τον θεατή μέσα στο κόκπιτ.

Τα 600 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις εγγυώνται τη συνέχεια του franchise στη μεγάλη οθόνη

Η αναγνώριση αυτή κορυφώθηκε με την ένταξη της ταινίας στις δέκα καλύτερες της χρονιάς από το National Board of Review και τη μετέπειτα υποψηφιότητά της για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αποδεικνύοντας ότι το F1 διαθέτει και αφηγηματικό βάθος πέρα από την οπτική πανδαισία.

Η πορεία της ταινίας συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και στη μικρή οθόνη. Μετά την έξοδό της από τις αίθουσες, η ταινία F1 έκανε πρεμιέρα στην Apple TV τον Δεκέμβριο του 2025, καταλαμβάνοντας αμέσως την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των συνδρομητών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ταινία παρέμεινε στην κορυφή των charts για περισσότερες από 50 ημέρες, ξεπερνώντας κάθε άλλη πρωτότυπη παραγωγή της πλατφόρμας δικαιώνοντας την Apple για την αρχική επένδυση των 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως φαίνεται το στοίχημα έχει κερδηθεί και η εταιρεία σκοπεύει να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο franchise που μπορεί να τροφοδοτεί το οικοσύστημα της εταιρείας για χρόνια.

Η ταινία ετοιμάζεται για μια ειδική επανακυκλοφορία σε αίθουσες IMAX στοχεύοντας στο ορόσημο των 200 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο στην αγορά της Βόρειας Αμερικής όσο το έδαφος για το σίκουελ είναι κάτι παραπάνω από γόνιμο.

Ο Στέφανο Ντομενικάλι, Διευθύνων Σύμβουλος της Formula 1, ξεκαθαρίζει ότι το σίκουελ θα προχωρήσει μόνο με ένα σενάριο που θα ξεπερνά το πρώτο

Ο Στέφανο Ντομενικάλι, CEO της Formula 1 έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τον σχεδιασμό της συνέχειας, τονίζοντας όμως ότι η ποιότητα θα παραμείνει ο απόλυτος οδηγός σημειώνει το The Hollywood Reporter.

Η συνεργασία με τον Λιούις Χάμιλτον στην παραγωγή εξασφάλισε έναν ρεαλισμό που οι λάτρεις του αθλήματος εκτίμησαν δεόντως, και αυτή η συνταγή θα αποτελέσει τη βάση για το επόμενο κεφάλαιο.

Το σίκουελ αναμένεται να επεκτείνει την ιστορία του Σόνι Χέις, φέρνοντας ακόμη περισσότερους αστέρες της πραγματικής Formula 1 στη μεγάλη οθόνη.

Η επιτυχία του F1 σηματοδοτεί μια στροφή στον τρόπο που το Χόλιγουντ αντιμετωπίζει τα αθλήματα. Η Apple κατάφερε να μετατρέψει μια ταινία σε ένα πολυεπίπεδο γεγονός, συνδέοντας τον κινηματογράφο με το lifestyle, την τεχνολογία και τους πραγματικούς αγώνες.

Καθώς οι φήμες για τη δεύτερη ταινία πληθαίνουν, είναι σαφές ότι η Apple TV δεν σκοπεύει να αφήσει το πόδι από το γκάζι, με στόχο να καταστήσει το F1 το πιο επιτυχημένο αθλητικό κινηματογραφικό σύμπαν που δημιουργήθηκε ποτέ.

Ο αντίλογος

Οι πρόσφατες υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ έφεραν την ταινία F1 στο προσκήνιο της δόξας, όμως η αντίδραση μερίδας του κοινού αποκαλύπτει μια βαθιά δυσαρέσκεια σημειώνει η ιστοσελίδα που καλύπτει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, Beyond the Flag.

Ενώ η Ακαδημία φαίνεται να υποκλίνεται στη λάμψη του Μπραντ Πιτ και την ακριβή παραγωγή της Apple, οι πραγματικοί λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού κάνουν λόγο για μια επιτυχία που «βασίζεται περισσότερο στο μάρκετινγκ παρά στην ουσία».

Οι αντιδράσεις εστιάζουν στο γεγονός ότι το φιλμ, αν και εντυπωσιακό οπτικά, στερείται του βάθους που παραδοσιακά χαρακτήριζε τις οσκαρικές παραγωγές ενώ «δεν διαθέτει την ψυχή που θα το καθιστούσε κλασικό».

Πολλοί οπαδοί της Formula 1, ανυπόμονοι για μια ταινία που να τιμά το άθλημα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα blockbuster που «έδωσε προτεραιότητα στον εντυπωσιασμό και τη λάμψη των πρωταγωνιστών του».

Η επιτυχία της Apple στα Όσκαρ εγείρει ερωτήματα για το αν τα βραβεία εξαγοράζονται μέσω επιθετικών καμπανιών

Η δυσαρέσκεια αυτή εκφράζεται έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, όπου το επιχείρημα ότι «τα Όσκαρ δεν σημαίνουν πλέον τίποτα» κερδίζει διαρκώς έδαφος, καθώς οι υποψηφιότητες φαίνεται να αντικατοπτρίζουν περισσότερο τη δύναμη των μεγάλων στούντιο παρά το καλλιτεχνικό όραμα ή το πάθος για το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Για τους ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν για τους αγώνες ταχύτητας, οι υποψηφιότητες της ταινίας F1 μοιάζουν με προσβολή στην πολυπλοκότητα του αθλήματος.

Η κριτική εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το Χόλιγουντ απλοποίησε την ιστορία για να την κάνει ελκυστική στις μάζες, χάνοντας την ευκαιρία να αναδείξει την πραγματική δυσκολία και το δράμα της Formula 1.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις για την ουσιαστική καλλιτεχνική αξία του φιλμ, η Ακαδημία δεν μπόρεσε να αγνοήσει την τεχνική υπεροχή και την εμπορική απήχηση της παραγωγής.

Το F1 κέρδισε στην κούρσα των Όσκαρ, αλλά έχασε τον σεβασμό των φιλάθλων της ταχύτητας

Οι κατηγορίες στις οποίες η ταινία είναι υποψήφια αντανακλούν ακριβώς αυτή τη διττή φύση της: μια οπτικοακουστική πανδαισία που, αν και αμφισβητείται σεναριακά, έθεσε νέα πρότυπα στην κινηματογράφηση.

Η ταινία φιγουράρει σε επτά κατηγορίες. Καλύτερης Ταινίας (μια υποψηφιότητα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συζήτηση, καθώς θεωρείται από πολλούς ως κίνηση εντυπωσιασμού της Ακαδημίας για να προσελκύσει το ευρύ κοινό), Β’ Ανδρικού Ρόλου (για την ερμηνεία του Ντάμσον Ίντρις, ο οποίος κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις δίπλα στον Μπραντ Πιτ), Φωτογραφίας, Μοντάζ, Ήχου, Οπτικών Εφέ και Μουσικής Επένδυσης (για το score του Χανς Τσίμερ, που έντυσε μουσικά την αδρεναλίνη των Grand Prix).

Η μάχη στην τελετή απονομής αναμένεται σκληρή, με την ταινία να διεκδικεί με αξιώσεις τα τεχνικά βραβεία, ενώ η υποψηφιότητά της στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας παραμένει το σημείο τριβής ανάμεσα στους υποστηρικτές της Apple και τους παραδοσιακούς λάτρεις του σινεμά.