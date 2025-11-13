magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
Culture Live 13 Νοεμβρίου 2025 | 15:00

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Ο σκηνοθέτης Τζόζεφ Κοσίνσκι, οι ηθοποιοί Μπραντ Πιτ, Ντάμσον Ίντρις, Σάρα Νάιλς και οι παραγωγοί Τζέρι Μπρουκχάιμερ και Λιούις Χάμιλτον συμμετείχαν μαζί με την διευθύντρια του Ιδρύματος SAG-AFTRA, Ροσέλ Ρόουζ, σε μια συζήτηση μετά την προβολή της ταινίας «F1: The Movie», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην μαγεία των αγώνων ταχυτήτων και τα απαιτιτικά γυρίσματα.

Οι δημιουργοί αναφέρθηκαν στην καινοτόμο διαδικασία παραγωγής της ταινίας με θέμα τους αγώνες ταχύτητας, με τον σκηνοθέτη να παραδέχεται: «Κοιτάζοντας πίσω, σκέφτομαι: ‘Θεέ μου, αυτό ήταν αρκετά επικίνδυνο’».

«Θα είμαστε τυχεροί αν καταφέρουμε να κάνουμε τρεις λήψεις»

Ο Κοσίνσκι αναφερόταν στα ταραχώδη γυρίσματα, πολλά από τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε αληθινούς αγώνες της F1.

«Κανονικά, όταν γυρίζεις μια σκηνή, έχεις στην διάθεση σου ώρες ή μέρες, αλλά επειδή θέλαμε να γυρίσουμε αυτή την ταινία ζωντανά στο Grand Prix ενώ οι αγώνες ήταν σε εξέλιξη, συχνά είχαμε μόνο λίγα λεπτά», θυμάται ο σκηνοθέτης, όπως μεταδίδει το Variety.

«Έτσι, υπήρχαν στιγμές που έλεγα στον Μπραντ και στον Ντάμσον: ‘Θα είμαστε τυχεροί αν καταφέρουμε να κάνουμε τρεις λήψεις’, ειδικά στην εναρκτήρια σκηνή στο Silverstone. Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά», πρόσθεσε.

Τα γυρίσματα σε πίστες της F1 και το γεγονός ότι ο Πιτ και ο Ίντρις ήταν πραγματικά πίσω από το τιμόνι, έδωσαν στην ταινία μια πινελιά ρεαλισμού.

«Ο Μπραντ Πιτ και ο Ντάμσον εξασκούνταν για τέσσερις μήνες με τον Λιούις να επιβλέπει μέρος της διαδικασίας για να βεβαιωθεί ότι μπορούσαν να οδηγήσουν αυτά τα αυτοκίνητα», είπε ο Μπρουκχάιμερ. «Όταν βλέπετε αυτή την ταινία και βλέπετε τον Μπραντ και τον Ντάμσον στο αυτοκίνητο, οδηγούν πραγματικά αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν είναι ειδικά εφέ. Είναι αληθινό. Και έβαλαν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να κάνουν αυτή την ταινία όσο το δυνατόν πιο αληθοφανή».

«Πραγματικά προήλθε από αυτό»

Ο Κοσίνσκι αποδίδει μεταξύ άλλων την αυθεντικότητα της ταινίας στην αφοσίωση του καστ και την επίβλεψη του Χάμιλτον.

Ωστόσο, η ταινία δεν είναι μόνο ταχύτητα και εφέ. Ο Μπρουκχάιμερ επανέλαβε ότι «είναι η ενέργεια που βάζουν στο σενάριο, γιατί αυτή δημιουργεί το συναίσθημα και αυτό είναι που σε συγκινεί. Είναι οι ώρες, οι μέρες και οι μήνες που ο Μπραντ, ο Λιούις και ο Τζο πέρασαν δουλεύοντας με τους σεναριογράφους μας για να το κάνουν όσο καλύτερο γίνεται».

Ο Πιτ, ο οποίος ήταν παραγωγός και πρωταγωνιστής της ταινίας, ανέφερε ότι η ομάδα πάντα είχε ως στόχο να αποτυπώσει τις «στιγμές απόλυτης ευτυχίας» που συνοδεύουν αυτό το άθλημα.

«Πραγματικά προήλθε από αυτό», είπε, «Η ιδέα της νίκης είναι ένα πράγμα, αλλά η αγνότητα αυτού του αθλήματος, το συναίσθημα, αυτό που σε γεμίζει, που δεν αμφισβητείς, δεν αμφιβάλλεις, απλά είσαι ο ευατός σου».

*Με πληροφορίες από: Variety

Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

inWellness
inTown
Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει
Στα όρια 13.11.25

Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει

Το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 επιχειρεί να «διαβάσει» το DNA του Αδόλφου Χίτλερ, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η παρερμηνεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη
2006-2026 12.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη

Στο τρέιλερ, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο στους διαδρόμους του Runway, πριν συναντήσει την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όσκαρ: το 1988, ο Έντι Μέρφι κατήγγειλε την απουσία μαύρων ηθοποιών – Η προειδοποίηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς
«Αστείο;» 12.11.25

Όσκαρ: το 1988, ο Έντι Μέρφι κατήγγειλε την απουσία μαύρων ηθοποιών – Η προειδοποίηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς

Πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ο Έντι Μέρφι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον χρόνο του στο βάθρο των Όσκαρ για να επικρίνει την Ακαδημία για το γεγονός ότι έχει γυρίσει την πλάτη της στους μαύρους ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες
Βίντεο 12.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Λίγο πριν υποδεχθεί στο Βατικανό σταρ και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποκαλύπτει τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες, δείχνοντας ότι το σινεμά μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και αξιών

Σύνταξη
Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες
Ιστορική μνήμη 12.11.25

Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001
Η ανάκτηση 12.11.25

Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001

Οι κλέφτες μπήκαν στην εκκλησία του Φραγκίσκου της Ασίζης στο Τεοτιουακάν, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, στις 6 Ιανουαρίου 2001, αποσπώντας περίπου 18 έργα τέχνης,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία
Σώμα, άνδρας, Ευρώπη 12.11.25

Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία

Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ, ο συγγραφέας που είχε ξεχωρίσει με το All That Man Is, κερδίζει το Booker 2025 για το Flesh, ένα μυθιστόρημα που ξεκίνησε από ένα ακυρωμένο έργο και εξελίχθηκε σε «σύγχρονη ελληνική τραγωδία»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα
Culture Live 12.11.25

Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας The Carpenter's Son στις σκοτεινές αίθουσες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές. Και πολλοί δεν πιστεύουν αυτό που είδαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ταϊβάν: Εθελοντής καθάρισε «βρόμικο» καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών
Φωτογραφίες 12.11.25

Ταϊβάν: Εθελοντής καθάρισε «βρόμικο» καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών

Σε μουσείο της Ταϊβάν, εθελοντής καθάρισε με χαρτί τουαλέτας έναν «λερωμένο καθρέφτη», χωρίς να γνωρίζει ότι η σκόνη τεσσάρων δεκαετιών ήταν μέρος του έργου τέχνης του Chen Sung-chih

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά
Φόβος και παράνοια 12.11.25

Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά

Στο βιβλίο του Wings: The Story of a Band on the Run ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε τη σύλληψή του στην Ιαπωνία για κατοχή ναρκωτικών. Και η κόρη του Στέλλα είχε κάτι να πει για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Τα ζητούμενα 13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα
Μακρά ιστορία 13.11.25

Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα

Η Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»
Μπάσκετ 13.11.25

Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»

Ο Τάισον Γουόρντ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι και στάθηκε στον Κίναν Έβανς τονίζοντας πως όλοι θα είναι δίπλα του.

Σύνταξη
Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Πάτρα: Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι
Ελλάδα 13.11.25

Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι

Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες

Σύνταξη
Κιλκίς: «Φεύγω» – Οι τελευταίες στιγμές του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ελλάδα 13.11.25

Οι τελευταίες στιγμές του κρεοπώλη στο Κιλκίς που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - «Φεύγω»

Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δήλωση από Βρυξέλλες 13.11.25

«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα

Σύνταξη
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
