Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

Ο σκηνοθέτης Τζόζεφ Κοσίνσκι, οι ηθοποιοί Μπραντ Πιτ, Ντάμσον Ίντρις, Σάρα Νάιλς και οι παραγωγοί Τζέρι Μπρουκχάιμερ και Λιούις Χάμιλτον συμμετείχαν μαζί με την διευθύντρια του Ιδρύματος SAG-AFTRA, Ροσέλ Ρόουζ, σε μια συζήτηση μετά την προβολή της ταινίας «F1: The Movie», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην μαγεία των αγώνων ταχυτήτων και τα απαιτιτικά γυρίσματα.

Οι δημιουργοί αναφέρθηκαν στην καινοτόμο διαδικασία παραγωγής της ταινίας με θέμα τους αγώνες ταχύτητας, με τον σκηνοθέτη να παραδέχεται: «Κοιτάζοντας πίσω, σκέφτομαι: ‘Θεέ μου, αυτό ήταν αρκετά επικίνδυνο’».

«Θα είμαστε τυχεροί αν καταφέρουμε να κάνουμε τρεις λήψεις»

Ο Κοσίνσκι αναφερόταν στα ταραχώδη γυρίσματα, πολλά από τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε αληθινούς αγώνες της F1.

«Κανονικά, όταν γυρίζεις μια σκηνή, έχεις στην διάθεση σου ώρες ή μέρες, αλλά επειδή θέλαμε να γυρίσουμε αυτή την ταινία ζωντανά στο Grand Prix ενώ οι αγώνες ήταν σε εξέλιξη, συχνά είχαμε μόνο λίγα λεπτά», θυμάται ο σκηνοθέτης, όπως μεταδίδει το Variety.

«Έτσι, υπήρχαν στιγμές που έλεγα στον Μπραντ και στον Ντάμσον: ‘Θα είμαστε τυχεροί αν καταφέρουμε να κάνουμε τρεις λήψεις’, ειδικά στην εναρκτήρια σκηνή στο Silverstone. Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά», πρόσθεσε.

Τα γυρίσματα σε πίστες της F1 και το γεγονός ότι ο Πιτ και ο Ίντρις ήταν πραγματικά πίσω από το τιμόνι, έδωσαν στην ταινία μια πινελιά ρεαλισμού.

«Ο Μπραντ Πιτ και ο Ντάμσον εξασκούνταν για τέσσερις μήνες με τον Λιούις να επιβλέπει μέρος της διαδικασίας για να βεβαιωθεί ότι μπορούσαν να οδηγήσουν αυτά τα αυτοκίνητα», είπε ο Μπρουκχάιμερ. «Όταν βλέπετε αυτή την ταινία και βλέπετε τον Μπραντ και τον Ντάμσον στο αυτοκίνητο, οδηγούν πραγματικά αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν είναι ειδικά εφέ. Είναι αληθινό. Και έβαλαν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να κάνουν αυτή την ταινία όσο το δυνατόν πιο αληθοφανή».

«Πραγματικά προήλθε από αυτό»

Ο Κοσίνσκι αποδίδει μεταξύ άλλων την αυθεντικότητα της ταινίας στην αφοσίωση του καστ και την επίβλεψη του Χάμιλτον.

Ωστόσο, η ταινία δεν είναι μόνο ταχύτητα και εφέ. Ο Μπρουκχάιμερ επανέλαβε ότι «είναι η ενέργεια που βάζουν στο σενάριο, γιατί αυτή δημιουργεί το συναίσθημα και αυτό είναι που σε συγκινεί. Είναι οι ώρες, οι μέρες και οι μήνες που ο Μπραντ, ο Λιούις και ο Τζο πέρασαν δουλεύοντας με τους σεναριογράφους μας για να το κάνουν όσο καλύτερο γίνεται».

Ο Πιτ, ο οποίος ήταν παραγωγός και πρωταγωνιστής της ταινίας, ανέφερε ότι η ομάδα πάντα είχε ως στόχο να αποτυπώσει τις «στιγμές απόλυτης ευτυχίας» που συνοδεύουν αυτό το άθλημα.

«Πραγματικά προήλθε από αυτό», είπε, «Η ιδέα της νίκης είναι ένα πράγμα, αλλά η αγνότητα αυτού του αθλήματος, το συναίσθημα, αυτό που σε γεμίζει, που δεν αμφισβητείς, δεν αμφιβάλλεις, απλά είσαι ο ευατός σου».

*Με πληροφορίες από: Variety