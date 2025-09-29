magazin
Το τελευταίο γκραν-πρι του Roscoe: O Λιούις Χάμιλτον έκανε ευθανασία στο σκύλο-σύμβολο της F1 – «Άγγελος»
Το τελευταίο γκραν-πρι του Roscoe: O Λιούις Χάμιλτον έκανε ευθανασία στο σκύλο-σύμβολο της F1 – «Άγγελος»

O Roscoe, το Αγγλικό μπουλτόγκ που έγινε σύντροφος του Λιούις Χάμιλτον στις νίκες του για 12 χρόνια, έφυγε από τη ζωή

Η Formula 1 αποχαιρετάει τον αγαπημένο Roscoe, τον σκύλο-σύμβολο της F1 και σύντροφο του Λιούις Χάμιλτον σε νίκες και δύσκολες στιγμές. Ο Roscoe, ο πιστός τετράποδος φίλος του Βρετανού Χάμιλτον, έφυγε από τη ζωή στα 12 του χρόνια.

Ο Λιούις Χάμιλτον αποχώρησε από την πίστα, για να περάσει τις τελευταίες του στιγμές με τον καλύτερό του φίλο. Σήμερα ανακοίνωσε την απώλεια του στα social media.

O Roscoe τα τελευταία δώδεκα χρόνια ήταν ο πιο σταθερός σύντροφος του στις επιτυχίες, έχοντας κατακτήσει παράλληλα ένα τεράστιο fanbase στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τετράποδος σύμμαχος του επτά φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή υπήρξε για περισσότερο από μία δεκαετία ένα σταθερό, αγαπημένο πρόσωπο στα paddock, με τον ίδιο να γίνεται ένας σταρ των social media με 1,4 εκατομμύρια followers στο Instagram.

Ήδη από την Παρασκευή, ο Χάμιλτον είχε αναφέρει ότι ο Roscoe εμφάνισε πνευμονία και δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου υποβλήθηκε σε καταστολή για ιατρική εξέταση.

Τη Δευτέρα, ο Χάμιλτον ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι αναγκάστηκε να κάνει ευθανασία στον Roscoe, μετά από τέσσερις μέρες σε μηχανική υποστήριξη.

«Αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη και τιμή που μοιράστηκα τη ζωή μου με μια τόσο όμορφη ψυχή, έναν άγγελο και αληθινό φίλο», ανέφερε ο Χάμιλτον στην ανάρτησή του.

«Το να φέρω τον Roscoe στη ζωή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ και θα θυμάμαι για πάντα τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί» πρόσθεσε.

Η Ferrari επιβεβαίωσε πως ο Χάμιλτον ακύρωσε την προγραμματισμένη του δοκιμή ελαστικών της Pirelli στην πίστα του Μουτζέλο την Παρασκευή, προκειμένου να περάσει χρόνο με τον Roscoe.

Τον Βρετανό αντικατέστησε ο αναπληρωματικός οδηγός Τζου Γκουανγιού, ο οποίος δοκίμασε μαζί με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Roscoe ήταν ένας star στα social media του μηχανοκίνητου πρωταθλήματος. Ο λογαριασμός του στο Instagram, @roscoelovescoco, ήταν και φόρος τιμής στην αδελφή του, Coco, η οποία απεβίωσε το 2020 λόγω καρδιακών προβλημάτων. Τα δύο σκυλιά ήταν αχώριστοι σύντροφοι, ταξιδεύοντας μαζί στους αγώνες μέχρι τον θάνατο της Coco.

Ο Χάμιλτον υιοθέτησε τον Roscoe το 2013, τη χρονιά της μετάβασής του στην ομάδα της Mercedes-AMG Petronas Formula One.

Η παρουσία του σκύλου συνέπεσε με την πιο επιτυχημένη περίοδο του οδηγού στην F1.

Κατά τη διάρκεια των ετών που ο Roscoe ήταν σύντροφος του Χάμιλτον, ο Βρετανός κέρδισε έξι παγκόσμια πρωταθλήματα με τη Mercedes, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους οδηγούς στην ιστορία του αθλήματος.

Ο φόβος του αποχωρισμού

Ο Roscoe ήταν σταθερή παρουσία στα paddock για πάνω από μία δεκαετία. Όπως είχε δηλώσει ο Χάμιλτον σε συνέντευξή του, επέλεξε τον Roscoe επειδή ήθελε έναν μικρό σκύλο που θα μπορούσε να ταξιδεύει μαζί του ενώ είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία στον εξαιρετικό χαρακτήρα του φίλου του.

«Ήταν περίπου οκτώ εβδομάδων όταν τον πήρα. Ήταν απλώς ο πιο ήρεμος σκύλος. Ποτέ δεν μάσησε τίποτα. Ήταν χαλαρός από την αρχή» είχε πει.

Το μπουλντόγκ έγινε τακτικός «θαμώνας» των paddock της F1, συνοδεύοντας συχνά τον Χάμιλτον.

«Προσπαθώ να τον παίρνω σε όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες, επειδή ο Roscoe γερνάει», είχε πει ο Χάμιλτον σε βίντεο το 2021. «Δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα τον έχω κοντά μου. Έτσι, προσπαθώ να τον κρατάω μαζί μου παντού».

Τα τελευταία χρόνια, η προχωρημένη ηλικία του Roscoe ανησυχούσε τον Χάμιλτον. «Είναι 12,5 ετών, είναι ένα γέρικο αγόρι», δήλωσε ο Χάμιλτον πριν από το Γκραν Πρι της Εμίλια Ρομάνια τον Μάιο.

«Είχε πνευμονία, αλλά τώρα είναι καλά. Αλλά σίγουρα είναι μια περίοδος όπου κάθε φορά που λαμβάνω ένα μήνυμα από τη γυναίκα που τον φροντίζει, η καρδιά μου σταματά για ένα δευτερόλεπτο, γιατί σκέφτομαι: «Τι θα μου πει;»».

Η ευπάθεια της ράτσας

Ο Roscoe, όπως πολλά Αγγλικά μπουλντόγκ, αντιμετώπιζε διαχρονικά προβλήματα υγείας. «Πάντα είχε θέματα υγείας και δυσκολευόταν με πράγματα όπως η αναπνοή και το περπάτημά του», δήλωσε ο Χάμιλτον στο People το 2024.

Μία μελέτη του 2022 από το Βασιλικό Κτηνιατρικό Κολλέγιο (The Royal Veterinary College) διαπίστωσε ότι τα Αγγλικά Μπουλντόγκ είναι πιο ευπαθή σε σύγκριση με άλλες ράτσες σκύλων.

Τα άλλα pets της F1

Τα τελευταία χρόνια του Roscoe συνέπεσαν με την εμφάνιση μιας νέας γενιάς κατοικίδιων στα paddock της F1, με πιο χαρακτηριστικό το ντάτσχουντ Leo του Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος προστέθηκε στην οικογένεια του οδηγού της Ferrari τον Απρίλιο του 2024.

Τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Βρετανικού Γκραν Πρι του 2024, με Χάμιλτον και Λεκλέρ να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο της συνάντησης στα social media.

Ο Χάμιλτον δεν είναι ο μόνος αστέρας της F1 με αγάπη στα ζώα. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει τρεις γάτες (Jimmy, Sassy και Donatello) και ένα ντάτσχουντ με το όνομα Nino, και ο Πιερ Γκασλί έναν σκύλο που ονομάζεται Simba. Ωστόσο, ο Φερστάπεν έχει δηλώσει ότι δεν θα έφερνε τα ζώα του στους αγώνες: «Είναι πολύ αγχωτικό. Όλοι θέλουν να τον αγγίξουν [τον σκύλο]. Δεν είναι ωραίο για ένα ζώο».

