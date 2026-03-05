Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας When Harry Met Sally, Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, θα βρεθούν στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ για να τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ.

Σύμφωνα με το Variety, το βράδυ της 15ης Μαρτίου ο Κρίσταλ θα μιλήσει για τον εκλιπόντα δημιουργό κατά τη διάρκεια του In Memoriam, ενώ η Ράιαν θα μοιραστεί τη σκηνή μαζί με άλλους πρωταγωνιστές από τις ταινίες του.

Billy Crystal and Meg Ryan to Reunite at Oscars for Rob Reiner Tribute

Μετά τον θάνατο του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, στενοί φίλοι και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων οι Κρίσταλ, Λάρι Ντέιβιντ, Μάρτιν Σορτ και Άλμπερτ Μπρουκς εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση:

«Αφομοιώνοντας όλα όσα είχε μάθει από τον πατέρα του Καρλ και τον μέντορά του Νόρμαν Λίαρ, ο Ρομπ Ράινερ δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος κωμικός ηθοποιός αλλά και ένας σπουδαίος αφηγητής ιστοριών. Δεν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης με τόσο μεγάλο εύρος. Από την κωμωδία μέχρι το δράμα, από το mockumentary μέχρι το ντοκιμαντέρ, ήταν πάντα στην κορυφή της τέχνης του. Γοήτευε το κοινό. Εκείνο τον εμπιστευόταν και σχημάτιζε ουρές για να δει τις ταινίες του», υπογράμμισαν, συμπληρώνοντας: «Ήμασταν φίλοι τους και θα μας λείψουν για πάντα».

Ολοκλήρωσαν τη ανακοίνωση με μία ατάκα από το It’s a Wonderful Life, μια από τις αγαπημένες ταινίες του Ράινερ: «Η ζωή κάθε ανθρώπου αγγίζει τόσες άλλες ζωές και όταν δεν είναι πια εδώ, αφήνει ένα τρομερό κενό».

Η είδηση για την εμφάνιση των Κρίσταλ και Ράιαν στα Βραβεία της Ακαδημίας έρχεται, μόλις λίγες ώρες αφού έγινε γνωστό, ότι η Μπάρμπρα Στρέιζαντ βρίσκεται σε συζητήσεις για να τραγουδήσει στο In Memoriam των Όσκαρ, τιμώντας την μνήμη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Barbra Streisand is in talks to perform at the #Oscars in tribute to her "The Way We Were" co-star Robert Redford. Streisand is in conversations to sing during the In Memoriam segment of the ceremony, according to sources.

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός σκηνοθέτης και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ στις 14 Δεκεμβρίου. Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε αργότερα ότι πέθαναν από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο».

Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη ο γιος τους Νικ Ράινερ στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τον φόνο των γονιών του. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε αθώος στις 23 Φεβρουαρίου ενώπιον του Δικαστηρίου του Λος Άντζελες και συμφώνησε σε νέα δικάσιμο για τις 29 Απριλίου. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει ακόμη και τη θανατική καταδίκη ή ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.