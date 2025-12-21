magazin
21.12.2025 | 11:43
Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο λόγω μπλακ άουτ νότια της Σκύρου
«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες – τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»
Fizz 21 Δεκεμβρίου 2025 | 11:00

«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες – τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»

Ο κινηματογραφιστής Μπάρι Μάρκοβιτς, ένας από τους στενούς φίλους και μακροχρόνιους συνεργάτες του Ρομπ, μίλησε αποκλειστικά στο Page Six για την πρόσφατη διαμονή του στην οικία των Ράινερ στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, απολάμβαναν ρομαντικά δείπνα και τηλεόραση με τα παιδιά τους λίγες εβδομάδες πριν δολοφονηθούν βίαια με μαχαίρι» λέει στο Page Six o Μπάρι Μάρκοβιτς συμπληρώνοντας: «Ίσως ήμουν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που τους είδαν».

Ο Μάρκοβιτς εξήγησε στο Page Six ότι ο Ρομπ τον είχε προσκαλέσει να μείνει στο σπίτι του ενώ βρισκόταν στην πόλη για την πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, «The Perfect Gamble», στις 14 Νοεμβρίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barry Markowitz (@bmcine)

«Συνηθισμένες ημέρες»

«Μου έλεγαν, θα μείνεις εδώ. Δεν θα πας σε ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει ψυγείο, καλό χαρτί υγείας, ούτε οικογένεια. Εδώ τα έχουμε όλα» πρόσθεσε συγκινητικά ο διευθυντής φωτογραφίας που ζει στο Τελ Αβίβ.

Ο Μάρκοβιτς περιγράφει τις ημέρες που πέρασε με τον Ρομπ, τη Μισέλ και τα παιδιά τους — τον Νικ, 32 ετών, και τη Ρόμι, 28 ετών — «ως συνηθισμένες». Ο άλλος γιος του ζευγαριού, ο Τζέικ, 34 ετών, ήταν απασχολημένος με τη δουλειά του, σε άλλο μέρος.

«Η Ρόμι μπαινόβγαινε στο σπίτι και την ώρα του δείπνου ερχόταν και κάναμε όλοι μαζί μπούρδες και γελάγαμε» είπε ο Μάρκοβιτς, περιγράφοντας τον χρόνο που πέρασαν μαζί.

«Φωνάζαμε στην τηλεόραση, βλέπαμε μια ταινία ή έναν αγώνα μπάσκετ. Παίζαμε με τα σκυλιά. Οικογενειακός χρόνος. Μια μεγάλη γιορτή αγάπης».

Ο Μαρκόβιτς διευκρίνισε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Νικ έβγαινε έξω και έπαιζε τένις ή «έριχνε μπάλες στο καλάθι». Ήταν επίσης πάντα παρών κατά τη διάρκεια του δείπνου

«Ο Νικ ήταν σε ανοδική πορεία»

Ο Μαρκόβιτς σημείωσε ότι ο Νικ — ο οποίος έχει αντιμετωπίσει δημόσια προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά από την εφηβεία του — φαινόταν να είναι «σε ανοδική πορεία».

«Φαινόταν υπέροχος. Καθόταν και μιλούσε με την οικογένεια» είπε ο Μαρκόβιτς. «Τρώγανε πάντα μαζί το δείπνο, όπως παλιά, και υπήρχε πολλή αγάπη, πάρα πολλή αγάπη».

Ο Μαρκόβιτς διευκρίνισε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Νικ έβγαινε έξω και έπαιζε τένις ή «έριχνε μπάλες στο καλάθι». Ήταν επίσης πάντα παρών κατά τη διάρκεια του δείπνου.

«Βοηθούσε, έβγαζε τα σκουπίδια, έβλεπε μαζί μας τηλεόραση, έπλενε τα πιάτα» θυμήθηκε ο βραβευμένος κινηματογραφιστής. «Μου έφερνε κάτι να πιω για να ξεδιψάσω. Ήταν εντελώς φυσιολογικός από αυτή την άποψη».

Ο Μάρκοβιτς σημείωσε ότι δεν παρατήρησε «τίποτα περίεργο» στη δυναμική της οικογένειας.

«Ο Ρομπ δεν εγκατέλειψε ποτέ. Δοκίμασε τα πάντα. Αν γνωρίζατε τον Ρομπ, θα ξέρατε ότι ήταν απλά ένα μάτσο αγάπη»

YouTube thumbnail

«Είναι απλά μια ασθένεια»

«Ήταν απασχολημένοι με τη δουλειά του ο καθένας και με τις δουλειές τους όλοι μαζί» είπε για τους Ράινερ. «Υπήρχαν οι βοηθοί, οι γραμματείς, μέσα και έξω από το σπίτι… όλα όπως συνήθως».

Ο Μαρκόβιτς περιέγραψε τη διαμονή του πέντε νυχτών με τους Ράινερ ως «υπέροχη».

«Νομίζω ότι το πιο περίεργο είναι ότι υπήρχε τόση πολλή αγάπη, που δεν ταιριάζει» είπε ο Μαρκόβιτς, αναφερόμενος στη σύλληψη του Νικ με την κατηγορία της δολοφονίας των γονιών του.

«Δεν είμαι εδώ για να κρίνω κανέναν. Το μόνο που είδα ήταν αγάπη, και δεν νομίζω ότι ήταν ψεύτικη. Είχαν μια πραγματική σχέση».

Σχετικά με την ψυχική κατάσταση του Νικ, πρόσθεσε: «Είναι απλά μια ασθένεια. Αυτή είναι η γνώμη μου».

Οι περίοδοι αποτοξίνωσης

Ο Μαρκόβιτς είπε στο Page Six ότι ο Ρομπ και η Μισέλ «ποτέ, μα ποτέ» δεν εγκατέλειψαν τον Νικ κατά τη διάρκεια της πολύ δημόσιας μάχης του με τον εθισμό στα ναρκωτικά όλα αυτά τα χρόνια.

«Του έδωσαν τα πάντα, δοκίμασαν εκατομμύρια πράγματα μαζί του… Δεν του έδιναν χρήματα, αλλά τον έστελναν σε κορυφαία κέντρα» εξήγησε, αναφερόμενος στις πολλαπλές περιόδους αποτοξίνωσης του Νικ.

«Ο Ρομπ δεν εγκατέλειψε ποτέ. Δοκίμασε τα πάντα. Αν γνωρίζατε τον Ρομπ, θα ξέρατε ότι ήταν απλά ένα μάτσο αγάπη».

Όσον αφορά τη Μισέλ, ο Μάρκοβιτς την περιέγραψε ως «balabusta», χρησιμοποιώντας την ιδιωματική λέξη των Γίντις για μια εξαιρετικά ικανή νοικοκυρά. «Ήταν η ηγέτιδα και η δύναμη — ο βράχος», είπε με ενθουσιασμό.

Ο Μάρκοβιτς — ο οποίος ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας στην ταινία του 2015 «Being Charlie» (σε σενάριο του Νικ και σκηνοθεσία του Ρομπ) — αρνήθηκε επίσης ότι υπήρχε οποιαδήποτε ένταση μεταξύ πατέρα και γιου στο πλατό της ταινίας.

«Δεν θυμάμαι καμία ένταση… απλά περνάγαμε καλά, όλοι μας. Ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια και δεν υπήρχαν καβγάδες» ισχυρίστηκε.

«Στο ίδιο σπίτι με τον Νικ»

Ο σκηνοθέτης συνέχισε λέγοντάς μας ότι ο Ρομπ και η Μισέλ δεν είχαν κανένα λόγο να πιστεύουν ότι ο Νικ θα τους έκανε ποτέ κακό — παρά το γεγονός ότι ο Νικ παραδέχτηκε ότι κάποτε κατέστρεψε το σπίτι των γονιών του σε μια κρίση οργής υπό την επήρεια ναρκωτικών.

«Ο Ρομπ δε φοβόταν ποτέ για την ασφάλειά του. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν, αλλά όταν μιλούσαμε δεν άφηνε να φανεί κάτι τέτοιο. Ο Νικ δεν ήταν βίαιος τύπος», ισχυρίστηκε.

«Κοιμόμουν στο ίδιο σπίτι με τον Νικ. Πιστεύω ότι ο Ρομπ δεν σκέφτηκε ποτέ ότι ο Νικ ήταν επικίνδυνος. Αν είχε σκεφτεί ότι η ζωή του κινδύνευε σε οποιοδήποτε σημείο, θα είχε χειριστεί την κατάσταση».

Με τη σύλληψη του Νικ σε σχέση με τους φόνους, ο Μαρκόβιτς δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο γιος του Ρομπ και της Μισέλ είχε κάποιο κίνητρο να βλάψει τους γονείς του. «Όταν κάποιος έχει ψυχικές διαταραχές, δεν χρειάζεται να έχει λόγο. Δεν υπάρχει λογική» εξήγησε. «Η ψυχική ασθένεια, αυτός είναι ο λόγος».

«Eντελώς συντετριμμένος»

Ο Μαρκόβιτς — ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ρομπ σε τρεις ταινίες και τον θεωρούσε «σαν αδελφό» — είπε ότι είναι «εντελώς συντετριμμένος» μετά την απώλεια των φίλων του.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είναι εδώ. Κοιτάζω το iPad και όλα είναι του Ρομπ Ράινερ. Κλαίω συνέχεια… Θέλω να τον καλέσω και να του πω “γεια σου, φίλε”» πρόσθεσε.

«Ο Ρομπ ήταν σαν οικογένειά μου. Τέσσερις, πέντε μέρες μετά την παρέα μας είμαι εδώ σε αυτόν τον γ@μημένο εφιάλτη».

Όπως είναι γνωστό ο Ρομπ και η Μισέλ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Ο Ρομπ ήταν 78 ετών και η Μισέλ 68.

Ο Νικ συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας των γονιών του με μαχαίρι. Τα επίσημα αίτια θανάτου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, φωτογράφου Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, έδωσε στη δημοσιότητα η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, και οι δύο πέθαναν από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο», ενώ ο θάνατός τους καταγράφεται ως «ανθρωποκτονία». Ως ημερομηνία θανάτου αναφέρεται η Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Ο Νικ στο δικαστήριο

Ο πρώην ηθοποιός της σειράς «All in the Family» και η Μισέλ φέρεται να είχαν διαμάχη με τον Νικ στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιν το Σάββατο το βράδυ — λίγες ώρες πριν βρεθούν με κομμένο τον λαιμό τους.

Ο Νικ Ράινερ οδηγήθηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, χωρίς να τοποθετηθεί επί των κατηγοριών. Παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός οπτικού πεδίου, ενώ φέρεται να ήταν δεμένος και να φορούσε ειδικό γιλέκο πρόληψης αυτοκτονίας. Μίλησε μόνο για να απαντήσει καταφατικά σε ερώτηση του δικαστή σχετικά με το αν κατανοεί το δικαίωμά του σε ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 7 Ιανουαρίου.

Ο Ρομπ και η Μισέλ παντρεύτηκαν το 1989, αφού γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της διάσημης ταινίας του σκηνοθέτη «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» εκείνη τη χρονιά. Εκτός από τα τρία παιδιά του με τη Μισέλ, ο Ρομπ υιοθέτησε την Τρέισι, 61 ετών, κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου του με την αείμνηστη, Πένι Μάρσαλ.

*Με στοιχεία από pagesix.com

Business
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

Stream magazin
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ
Ράιλι Κίο 21.12.25

Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ

Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες υποστηρίζουν ότι η Ράιλι Κίο, εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, προχώρησε σε δωρεά ωαρίου που οδήγησε στη γέννηση του Μπεν Τραβόλτα, στο πλαίσιο συμφωνίας που σήμερα αμφισβητείται έντονα από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό
«Υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια» 21.12.25

ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό

«Είδα μια ομάδα ανδρών να στέκονται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένοι από κάθε ταμπέλα που τους είχε φορτώσει η κοινωνία», ανέφερε ο διοργανωτής της χοροεσπερίδας σε φυλακή των ΗΠΑ, Jake Bodine.

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
«Πως τόλμησε;» 20.12.25

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»
Φιλανθρωπία 20.12.25

Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»

Με μια συμβολική κίνηση που συνδέει το αύριο του Στέμματος με το παρελθόν του, ο μελλοντικός βασιλιάς πρίγκιπας Τζορτζ μαθαίνει από τον διάδοχο πρίγκιπα Τζορτζ τη σημασία της προσφοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της
«Κάνω εξετάσεις» 19.12.25

Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της

Η 69χρονη τραγουδίστρια Λατόγια Τζάκσον, αδερφή του Μάικλ, αποκάλυψε στους οπαδούς της τον Νοέμβριο ότι επέστρεψε στον γιατρό για κάποιες εξετάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Σύνταξη
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
ΗΠΑ 21.12.25

Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Σύνταξη
Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών

Η απόφαση του Πατρίς Μοτσεπέ επαναπροσδιορίζει το ημερολόγιο της ηπείρου, αλλάζει τις ισορροπίες με την Ευρώπη και ανοίγει μια νέα εποχή για τις εθνικές ομάδες της Αφρικής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
Agro-in 21.12.25

Με τρακτέρ αύριο στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες - Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες

Το Κόπα Άφρικα ξεκινάει σήμερα Κυριακή (21/12), με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει τις Κομόρες και να ευελπιστεί σε κατάκτηση του τροπαίου στην έδρα του

Σύνταξη
Εβραϊκός αντισιωνισμός
«Όχι στο όνομά μας» 21.12.25

Εβραϊκός αντισιωνισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπενθυμίζει ότι ο αντισιωνισμός ήταν τμήμα της κουλτούρας της αμερικανικής εβραϊκής Αρστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 21.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
Κρήτη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στην Κρήτη 21.12.25

Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Για τα δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα παιδιά στην Κρήτη έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία η 53χρονη υπεύθυνη του μπαρ στο Ηράκλειο και ο 48χρονος επιχειρηματίας στα Χανιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν
ΠΑΣΟΚ 21.12.25

Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 21.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Όσο κι αν προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…», τονίζει

Σύνταξη
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μητσοτάκης: Φουλ του… κοινωνικού αυτοματισμού για τους αγρότες – «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»
Κυριακάτικη ανάρτηση 21.12.25

Φουλ του... κοινωνικού αυτοματισμού από Μητσοτάκη για τους αγρότες - «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»

Για μια ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προέβη σε συκοφάντηση του αγώνα των αγροτών, προσδοκώντας εναγωνίως να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό - Πέταξε ξανά στους παραγωγούς το μπαλάκι του διαλόγου και άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»

Φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν από παίκτες της Σάο Πάουλο δεν προέρχονταν από προμηθευτή εγκεκριμένο από την Anvisa – τι ακριβώς συνέβη και πώς απαντά ο σύλλογος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακίνητα: Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Ακίνητα 21.12.25

Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν

Ο καινούργιος μίνι δημοτικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» - Επιβάλλεται με συντελεστή επί της αξίας και το ύψος του θα καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια

Σύνταξη
