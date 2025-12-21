«Έμεινα με τον Ρομπ και τον Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν από τις φρικιαστικές δολοφονίες – τι είδα μέσα στο σπίτι της οικογένειας»

«Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, απολάμβαναν ρομαντικά δείπνα και τηλεόραση με τα παιδιά τους λίγες εβδομάδες πριν δολοφονηθούν βίαια με μαχαίρι» λέει στο Page Six o Μπάρι Μάρκοβιτς συμπληρώνοντας: «Ίσως ήμουν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που τους είδαν».

Ο Μάρκοβιτς εξήγησε στο Page Six ότι ο Ρομπ τον είχε προσκαλέσει να μείνει στο σπίτι του ενώ βρισκόταν στην πόλη για την πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, «The Perfect Gamble», στις 14 Νοεμβρίου.

«Συνηθισμένες ημέρες»

«Μου έλεγαν, θα μείνεις εδώ. Δεν θα πας σε ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει ψυγείο, καλό χαρτί υγείας, ούτε οικογένεια. Εδώ τα έχουμε όλα» πρόσθεσε συγκινητικά ο διευθυντής φωτογραφίας που ζει στο Τελ Αβίβ.

Ο Μάρκοβιτς περιγράφει τις ημέρες που πέρασε με τον Ρομπ, τη Μισέλ και τα παιδιά τους — τον Νικ, 32 ετών, και τη Ρόμι, 28 ετών — «ως συνηθισμένες». Ο άλλος γιος του ζευγαριού, ο Τζέικ, 34 ετών, ήταν απασχολημένος με τη δουλειά του, σε άλλο μέρος.

«Η Ρόμι μπαινόβγαινε στο σπίτι και την ώρα του δείπνου ερχόταν και κάναμε όλοι μαζί μπούρδες και γελάγαμε» είπε ο Μάρκοβιτς, περιγράφοντας τον χρόνο που πέρασαν μαζί.

«Φωνάζαμε στην τηλεόραση, βλέπαμε μια ταινία ή έναν αγώνα μπάσκετ. Παίζαμε με τα σκυλιά. Οικογενειακός χρόνος. Μια μεγάλη γιορτή αγάπης».

Ο Μαρκόβιτς διευκρίνισε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Νικ έβγαινε έξω και έπαιζε τένις ή «έριχνε μπάλες στο καλάθι». Ήταν επίσης πάντα παρών κατά τη διάρκεια του δείπνου

«Ο Νικ ήταν σε ανοδική πορεία»

Ο Μαρκόβιτς σημείωσε ότι ο Νικ — ο οποίος έχει αντιμετωπίσει δημόσια προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά από την εφηβεία του — φαινόταν να είναι «σε ανοδική πορεία».

«Φαινόταν υπέροχος. Καθόταν και μιλούσε με την οικογένεια» είπε ο Μαρκόβιτς. «Τρώγανε πάντα μαζί το δείπνο, όπως παλιά, και υπήρχε πολλή αγάπη, πάρα πολλή αγάπη».

«Βοηθούσε, έβγαζε τα σκουπίδια, έβλεπε μαζί μας τηλεόραση, έπλενε τα πιάτα» θυμήθηκε ο βραβευμένος κινηματογραφιστής. «Μου έφερνε κάτι να πιω για να ξεδιψάσω. Ήταν εντελώς φυσιολογικός από αυτή την άποψη».

Ο Μάρκοβιτς σημείωσε ότι δεν παρατήρησε «τίποτα περίεργο» στη δυναμική της οικογένειας.

«Ο Ρομπ δεν εγκατέλειψε ποτέ. Δοκίμασε τα πάντα. Αν γνωρίζατε τον Ρομπ, θα ξέρατε ότι ήταν απλά ένα μάτσο αγάπη»

«Είναι απλά μια ασθένεια»

«Ήταν απασχολημένοι με τη δουλειά του ο καθένας και με τις δουλειές τους όλοι μαζί» είπε για τους Ράινερ. «Υπήρχαν οι βοηθοί, οι γραμματείς, μέσα και έξω από το σπίτι… όλα όπως συνήθως».

Ο Μαρκόβιτς περιέγραψε τη διαμονή του πέντε νυχτών με τους Ράινερ ως «υπέροχη».

«Νομίζω ότι το πιο περίεργο είναι ότι υπήρχε τόση πολλή αγάπη, που δεν ταιριάζει» είπε ο Μαρκόβιτς, αναφερόμενος στη σύλληψη του Νικ με την κατηγορία της δολοφονίας των γονιών του.

«Δεν είμαι εδώ για να κρίνω κανέναν. Το μόνο που είδα ήταν αγάπη, και δεν νομίζω ότι ήταν ψεύτικη. Είχαν μια πραγματική σχέση».

Σχετικά με την ψυχική κατάσταση του Νικ, πρόσθεσε: «Είναι απλά μια ασθένεια. Αυτή είναι η γνώμη μου».

Οι περίοδοι αποτοξίνωσης

Ο Μαρκόβιτς είπε στο Page Six ότι ο Ρομπ και η Μισέλ «ποτέ, μα ποτέ» δεν εγκατέλειψαν τον Νικ κατά τη διάρκεια της πολύ δημόσιας μάχης του με τον εθισμό στα ναρκωτικά όλα αυτά τα χρόνια.

«Του έδωσαν τα πάντα, δοκίμασαν εκατομμύρια πράγματα μαζί του… Δεν του έδιναν χρήματα, αλλά τον έστελναν σε κορυφαία κέντρα» εξήγησε, αναφερόμενος στις πολλαπλές περιόδους αποτοξίνωσης του Νικ.

«Ο Ρομπ δεν εγκατέλειψε ποτέ. Δοκίμασε τα πάντα. Αν γνωρίζατε τον Ρομπ, θα ξέρατε ότι ήταν απλά ένα μάτσο αγάπη».

Όσον αφορά τη Μισέλ, ο Μάρκοβιτς την περιέγραψε ως «balabusta», χρησιμοποιώντας την ιδιωματική λέξη των Γίντις για μια εξαιρετικά ικανή νοικοκυρά. «Ήταν η ηγέτιδα και η δύναμη — ο βράχος», είπε με ενθουσιασμό.

Ο Μάρκοβιτς — ο οποίος ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας στην ταινία του 2015 «Being Charlie» (σε σενάριο του Νικ και σκηνοθεσία του Ρομπ) — αρνήθηκε επίσης ότι υπήρχε οποιαδήποτε ένταση μεταξύ πατέρα και γιου στο πλατό της ταινίας.

«Δεν θυμάμαι καμία ένταση… απλά περνάγαμε καλά, όλοι μας. Ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια και δεν υπήρχαν καβγάδες» ισχυρίστηκε.

«Στο ίδιο σπίτι με τον Νικ»

Ο σκηνοθέτης συνέχισε λέγοντάς μας ότι ο Ρομπ και η Μισέλ δεν είχαν κανένα λόγο να πιστεύουν ότι ο Νικ θα τους έκανε ποτέ κακό — παρά το γεγονός ότι ο Νικ παραδέχτηκε ότι κάποτε κατέστρεψε το σπίτι των γονιών του σε μια κρίση οργής υπό την επήρεια ναρκωτικών.

«Ο Ρομπ δε φοβόταν ποτέ για την ασφάλειά του. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν, αλλά όταν μιλούσαμε δεν άφηνε να φανεί κάτι τέτοιο. Ο Νικ δεν ήταν βίαιος τύπος», ισχυρίστηκε.

«Κοιμόμουν στο ίδιο σπίτι με τον Νικ. Πιστεύω ότι ο Ρομπ δεν σκέφτηκε ποτέ ότι ο Νικ ήταν επικίνδυνος. Αν είχε σκεφτεί ότι η ζωή του κινδύνευε σε οποιοδήποτε σημείο, θα είχε χειριστεί την κατάσταση».

Με τη σύλληψη του Νικ σε σχέση με τους φόνους, ο Μαρκόβιτς δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο γιος του Ρομπ και της Μισέλ είχε κάποιο κίνητρο να βλάψει τους γονείς του. «Όταν κάποιος έχει ψυχικές διαταραχές, δεν χρειάζεται να έχει λόγο. Δεν υπάρχει λογική» εξήγησε. «Η ψυχική ασθένεια, αυτός είναι ο λόγος».

«Eντελώς συντετριμμένος»

Ο Μαρκόβιτς — ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ρομπ σε τρεις ταινίες και τον θεωρούσε «σαν αδελφό» — είπε ότι είναι «εντελώς συντετριμμένος» μετά την απώλεια των φίλων του.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είναι εδώ. Κοιτάζω το iPad και όλα είναι του Ρομπ Ράινερ. Κλαίω συνέχεια… Θέλω να τον καλέσω και να του πω “γεια σου, φίλε”» πρόσθεσε.

«Ο Ρομπ ήταν σαν οικογένειά μου. Τέσσερις, πέντε μέρες μετά την παρέα μας είμαι εδώ σε αυτόν τον γ@μημένο εφιάλτη».

Όπως είναι γνωστό ο Ρομπ και η Μισέλ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Ο Ρομπ ήταν 78 ετών και η Μισέλ 68.

Ο Νικ συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας των γονιών του με μαχαίρι. Τα επίσημα αίτια θανάτου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, φωτογράφου Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, έδωσε στη δημοσιότητα η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, και οι δύο πέθαναν από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο», ενώ ο θάνατός τους καταγράφεται ως «ανθρωποκτονία». Ως ημερομηνία θανάτου αναφέρεται η Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Ο Νικ στο δικαστήριο

Ο πρώην ηθοποιός της σειράς «All in the Family» και η Μισέλ φέρεται να είχαν διαμάχη με τον Νικ στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιν το Σάββατο το βράδυ — λίγες ώρες πριν βρεθούν με κομμένο τον λαιμό τους.

Ο Νικ Ράινερ οδηγήθηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, χωρίς να τοποθετηθεί επί των κατηγοριών. Παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός οπτικού πεδίου, ενώ φέρεται να ήταν δεμένος και να φορούσε ειδικό γιλέκο πρόληψης αυτοκτονίας. Μίλησε μόνο για να απαντήσει καταφατικά σε ερώτηση του δικαστή σχετικά με το αν κατανοεί το δικαίωμά του σε ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 7 Ιανουαρίου.

Ο Ρομπ και η Μισέλ παντρεύτηκαν το 1989, αφού γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της διάσημης ταινίας του σκηνοθέτη «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» εκείνη τη χρονιά. Εκτός από τα τρία παιδιά του με τη Μισέλ, ο Ρομπ υιοθέτησε την Τρέισι, 61 ετών, κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου του με την αείμνηστη, Πένι Μάρσαλ.

*Με στοιχεία από pagesix.com