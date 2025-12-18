Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ (Brentwood) του Λος Άντζελες, το βράδυ της 14ης Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας μια ακόμη τραγωδία σε μια γειτονιά με σκοτεινή ιστορία.

Ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη φωτογράφος, οι οποίοι ήταν μαζί για περισσότερα από 35 χρόνια δολοφονήθηκαν από τον 32χρονο γιο τους, Νικ, και τα πτώματά τους ανακαλύφθηκαν από την κόρη τους, Ρόμι, μετά από ένα επίμονο τηλεφώνημα του μασέρ τους, ο οποίος είχε φτάσει στην οικεία τους για το προγραμματισμένο τους ραντεβού.

Ο θάνατός τους προκάλεσε σοκ στο Χόλιγουντ, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που μια τραγωδία πλήττει τη διάσημη γειτονιά. Το Μπρέντγουντ έχει γίνει το φόντο για μερικές από τις πιο ξακουστές απώλειες στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Τα σπίτια του Ο Τζέι Σίμπσον και της Νικόλ Μπράουν Σίμπσον στο Μπρέντγουντ στο επίκεντρο της δίκης για τη δολοφονία της

Η έπαυλη του Ο Τζέι Σίμπσον στην οδό Rockingham Avenue στο Μπρέντγουντ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη «Δίκη του Αιώνα» το 1994 και το 1995, στην οποία ο παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, με το παρατσούκλι «The Juice», ήταν ο κύριος ύποπτος για τους φόνους της πρώην συζύγου του Νικόλ Μπράουν Σίμπσον και του φίλου της, Ρον Γκόλντμαν.

Αν και ο Σίμπσον, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο του 2024 σε ηλικία 76 ετών, αθωώθηκε και για τις δύο κατηγορίες δολοφονίας, πολλά αποδεικτικά στοιχεία — συμπεριλαμβανομένου ενός γαντιού που ταιριάζει με αυτό που βρέθηκε στην κατοικία της Μπράουν, καθώς και αιματοβαμμένων καλτσών — ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ.

Ο Σίμπσον αργότερα κρίθηκε υπεύθυνος και για τους δύο θανάτους σε μια αστική δίκη και καταδικάστηκε να πληρώσει στις οικογένειες της Μπράουν και του Γκόλντμαν 33,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σίμπσον και η Μπράουν παντρεύτηκαν στην ιδιοκτησία του στο Ρόκινγκχαμ, το 1985, πριν χωρίσουν επτά χρόνια αργότερα, το 1992. Το Ρόκινγκαμ ήταν επίσης ο τόπος που αποτέλεσε τον τελικό προορισμό της διαβόητης καταδίωξης, η οποία παρουσιάστηκε real time στην αμερικανική τηλεόραση, τον Ιούνιο του 1994, μετά την οποία η αστυνομία συνέλαβε τελικά τον Σίμπσον.

Το σπίτι όπου μαχαιρώθηκαν και δολοφονήθηκαν οι Μπράουν και Γκόλντμαν βρισκόταν επίσης στο Μπρέντγουντ, όχι μακριά από την ιδιοκτησία του παίκτη του NFL. Το σπίτι παρέμεινε άδειο για δύο χρόνια μετά τους διαβόητους θανάτους, προτού αγοραστεί από νέους ιδιοκτήτες

Η ιδιοκτησία του Σίμπσον στο Μπρέντγουντ κατεδαφίστηκε αργότερα το 1998, αφού ο επενδυτικός τραπεζίτης Κένεθ Αμπντάλα αγόρασε την ιδιοκτησία για να χτίσει μια νέα έπαυλη στο οικόπεδο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, οι νέοι ιδιοκτήτες «αναδιαμόρφωσαν πλήρως τον θάμνο όπου βρέθηκαν τα πτώματα του ζεύγους, καθιστώντας τον τόπο του φόνου σχεδόν αγνώριστο».

Το 1997, ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε στους Los Angeles Times ότι ένιωθε πως η γειτονιά είχε επηρεαστεί για πάντα από τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εκεί: «Το Μπρέντγουντ θα έχει πάντα αυτό το φάντασμα να το στοιχειώνει — το μέρος όπου διαπράχθηκαν οι δολοφονίες του Ο Τζέι Σίμπσον».

Το τελευταίο σπίτι της Μέριλιν Μονρόε, όπου πέθανε από υπερβολική δόση

Το σπίτι στο Μπρέντγουντ όπου ζούσε η ιέρεια του Χόλιγουντ, Μέριλιν Μονρόε, ήταν επίσης ο τόπος του θανάτου της, σε ηλικία 36 ετών, τον Αύγουστο του 1962. Αγόρασε το ακίνητο τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, λίγο μετά το διαζύγιο από τον τρίτο σύζυγό της, τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ. Ήταν το μόνο σπίτι που αγόρασε η ίδια.

Η οικονόμος της Μονρόε, Γιούνες Μάρεϊ, βρήκε τη σταρ νεκρή στο σπίτι της, αφού παρατήρησε ότι το φως του υπνοδωματίου της ήταν ακόμα αναμμένο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο θάνατός της κρίθηκε ως υπερβολική δόση και «πιθανή αυτοκτονία».

Η επίσημη αιτία θανάτου καταγράφηκε ως οξεία δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά, σύμφωνα με την τοξικολογική έκθεση του ιατροδικαστή, καθώς η Μονρόε φέρεται να έλαβε μια θανατηφόρα δόση αντίστοιχου φαρμάκου, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία του άγχους, καθώς και ένα ηρεμιστικό που ονομάζεται ένυδρη χλωράλη.

Λίγο πριν από το θάνατό της, η Μονρόε άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Life, κατά τη διάρκεια της οποίας περιέγραψε το σπίτι ως «ένα μέρος για τους φίλους μου που έχουν κάποιο πρόβλημα»

«Ίσως θα θέλουν να ζήσουν εδώ, όπου δεν θα τους ενοχλεί κανείς μέχρι να τακτοποιηθούν τα πράγματα για αυτούς» πρόσθεσε.

Πρόσφατα, το σπίτι έγινε πρωτοσέλιδο όταν σώθηκε από την κατεδάφιση, αφού η Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Λος Άντζελες ψήφισε να το ανακηρύξει ιστορικό πολιτιστικό μνημείο, το 2024. Οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου είχαν αποφασίσει να κατεδαφίσουν το ιστορικό σπίτι, ώστε να μπορέσουν να επεκτείνουν το γειτονικό τους ακίνητο, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι το σπίτι γλίτωσε από την κατεδάφιση για δεύτερη φορά, αφού ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες απέρριψε τους ισχυρισμούς των ιδιοκτητών ότι το δικαίωμά τους να κατεδαφίσουν την κατοικία παραβιάστηκε από τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως ιστορικού μνημείου της πόλης.

Η έπαυλη όπου δολοφονήθηκαν ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ

Η πιο πρόσφατη τραγωδία της γειτονιάς μετέτρεψε την έπαυλη του Ρομπ και της Μισέλ στο Μπρέντγουντ σε τόπο εγκλήματος, αφού βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Αφού ανακρίθηκε από ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λος Άντζελες στις 15 Δεκεμβρίου, ο γιος τους Νικ συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο και αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Οι δεσμοί του Ρομπ και της Μισέλ με το σπίτι στο Μπρέντγουντ χρονολογούνται από το 1991, όταν το ζευγάρι το αγόρασε από τον αείμνηστο Νόρμαν Ληρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times. Ο σεναριογράφος και παραγωγός τηλεόρασης δημιούργησε την κωμική σειρά All in the Family, στην οποία ο Ρομπ πρωταγωνιστούσε ως ο χαρακτήρας Μάικ Στίβιτς.

Ο Λιρ και ο Ρομπ παρέμειναν στενοί φίλοι ακόμα και μετά τη διακοπή της σειράς στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Το σπίτι, 930 τετραγωνικών μέτρων, σε στυλ Νέας Αγγλίας, περιλαμβάνει έξι υπνοδωμάτια, έξι μπάνια και δύο δωμάτια για το προσωπικό, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times. Όταν το ζευγάρι το αγόρασε, το ακίνητο περιλάμβανε επίσης πισίνα, κιόσκι πισίνας, κήπους και γήπεδο τένις σε οικόπεδο απέναντι από το σπίτι.

Κατά την εμφάνισή του στο PBS τον Φεβρουάριο του 2015, ο Ρομπ εξήγησε πώς συνήθιζε να παίζει τένις στο σπίτι του Ληρ πριν τελικά γίνει δικό του.

«Πήγαινα εκεί και συνήθιζα να λέω: “Αγόρι μου, αν ποτέ βγάλω λεφτά, αν ποτέ έχω λεφτά για να αγοράσω ένα σπίτι, αυτό είναι το σπίτι που θα ήθελα”», είπε, σημειώνοντας ότι θαύμαζε τη «γοητεία της Νέας Αγγλίας» του ακινήτου.

Την εποχή της αγοράς, θυμήθηκε πώς η σύζυγός του τον ρώτησε αν θα ήταν «παράξενο» να αγοράσουν το σπίτι του καλού τους φίλου, στο οποίο εκείνος απάντησε: «Αγάπη μου, αυτό είναι ακριβώς το σπίτι που πάντα ήθελα».

Το ακίνητο, όπου το ζευγάρι έζησε για δεκαετίες μέχρι τη δολοφονία τους, ήταν επίσης το σκηνικό για πολλές από τις πολιτικές συναντήσεις του Ρομπ, σε ορισμένες από τις οποίες παρευρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, η Χίλαρι Κλίντον και ο Αλ Γκορ.

*Με στοιχεία από people.com