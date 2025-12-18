magazin
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Fizz 18 Δεκεμβρίου 2025 | 12:00

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Spotlight

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ (Brentwood) του Λος Άντζελες, το βράδυ της 14ης Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας μια ακόμη τραγωδία σε μια γειτονιά με σκοτεινή ιστορία.

Ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη φωτογράφος, οι οποίοι ήταν μαζί για περισσότερα από 35 χρόνια δολοφονήθηκαν από τον 32χρονο γιο τους, Νικ, και τα πτώματά τους ανακαλύφθηκαν από την κόρη τους, Ρόμι, μετά από ένα επίμονο τηλεφώνημα του μασέρ τους, ο οποίος είχε φτάσει στην οικεία τους για το προγραμματισμένο τους ραντεβού.

Ο θάνατός τους προκάλεσε σοκ στο Χόλιγουντ, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που μια τραγωδία πλήττει τη διάσημη γειτονιά. Το Μπρέντγουντ έχει γίνει το φόντο για μερικές από τις πιο ξακουστές απώλειες στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Δείτε το βίντεο με το σπίτι της Νικόλ Μπράουν όπου έγιναν οι φόνοι

YouTube thumbnail

Τα σπίτια του Ο Τζέι Σίμπσον και της Νικόλ Μπράουν Σίμπσον στο Μπρέντγουντ στο επίκεντρο της δίκης για τη δολοφονία της

Η έπαυλη του Ο Τζέι Σίμπσον στην οδό Rockingham Avenue στο Μπρέντγουντ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη «Δίκη του Αιώνα» το 1994 και το 1995, στην οποία ο παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, με το παρατσούκλι «The Juice», ήταν ο κύριος ύποπτος για τους φόνους της πρώην συζύγου του Νικόλ Μπράουν Σίμπσον και του φίλου της, Ρον Γκόλντμαν.

Αν και ο Σίμπσον, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο του 2024 σε ηλικία 76 ετών, αθωώθηκε και για τις δύο κατηγορίες δολοφονίας, πολλά αποδεικτικά στοιχεία — συμπεριλαμβανομένου ενός γαντιού που ταιριάζει με αυτό που βρέθηκε στην κατοικία της Μπράουν, καθώς και αιματοβαμμένων καλτσών — ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ.

Ο Σίμπσον αργότερα κρίθηκε υπεύθυνος και για τους δύο θανάτους σε μια αστική δίκη και καταδικάστηκε να πληρώσει στις οικογένειες της Μπράουν και του Γκόλντμαν 33,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σίμπσον και η Μπράουν παντρεύτηκαν στην ιδιοκτησία του στο Ρόκινγκχαμ, το 1985, πριν χωρίσουν επτά χρόνια αργότερα, το 1992. Το Ρόκινγκαμ ήταν επίσης ο τόπος που αποτέλεσε τον τελικό προορισμό της διαβόητης καταδίωξης, η οποία παρουσιάστηκε real time στην αμερικανική τηλεόραση, τον Ιούνιο του 1994, μετά την οποία η αστυνομία συνέλαβε τελικά τον Σίμπσον.

Το σπίτι όπου μαχαιρώθηκαν και δολοφονήθηκαν οι Μπράουν και Γκόλντμαν βρισκόταν επίσης στο Μπρέντγουντ, όχι μακριά από την ιδιοκτησία του παίκτη του NFL. Το σπίτι παρέμεινε άδειο για δύο χρόνια μετά τους διαβόητους θανάτους, προτού αγοραστεί από νέους ιδιοκτήτες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Urban Throwbacks (@urbanthrowbacks)

Η ιδιοκτησία του Σίμπσον στο Μπρέντγουντ κατεδαφίστηκε αργότερα το 1998, αφού ο επενδυτικός τραπεζίτης Κένεθ Αμπντάλα αγόρασε την ιδιοκτησία για να χτίσει μια νέα έπαυλη στο οικόπεδο.

Το σπίτι όπου μαχαιρώθηκαν και δολοφονήθηκαν οι Μπράουν και Γκόλντμαν βρισκόταν επίσης στο Μπρέντγουντ, όχι μακριά από την ιδιοκτησία του παίκτη του NFL. Το σπίτι παρέμεινε άδειο για δύο χρόνια μετά τους διαβόητους θανάτους, προτού αγοραστεί από νέους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, οι νέοι ιδιοκτήτες «αναδιαμόρφωσαν πλήρως τον θάμνο όπου βρέθηκαν τα πτώματα του ζεύγους, καθιστώντας τον τόπο του φόνου σχεδόν αγνώριστο».

Το 1997, ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε στους Los Angeles Times ότι ένιωθε πως η γειτονιά είχε επηρεαστεί για πάντα από τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εκεί: «Το Μπρέντγουντ θα έχει πάντα αυτό το φάντασμα να το στοιχειώνει — το μέρος όπου διαπράχθηκαν οι δολοφονίες του Ο Τζέι Σίμπσον».

Δείτε το βίντεο με το σπίτι της Μέριλιν Μονρόε

YouTube thumbnail

Το τελευταίο σπίτι της Μέριλιν Μονρόε, όπου πέθανε από υπερβολική δόση

Το σπίτι στο Μπρέντγουντ όπου ζούσε η ιέρεια του Χόλιγουντ, Μέριλιν Μονρόε, ήταν επίσης ο τόπος του θανάτου της, σε ηλικία 36 ετών, τον Αύγουστο του 1962. Αγόρασε το ακίνητο τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, λίγο μετά το διαζύγιο από τον τρίτο σύζυγό της, τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ. Ήταν το μόνο σπίτι που αγόρασε η ίδια.

Η οικονόμος της Μονρόε, Γιούνες Μάρεϊ, βρήκε τη σταρ νεκρή στο σπίτι της, αφού παρατήρησε ότι το φως του υπνοδωματίου της ήταν ακόμα αναμμένο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο θάνατός της κρίθηκε ως υπερβολική δόση και «πιθανή αυτοκτονία».

Η επίσημη αιτία θανάτου καταγράφηκε ως οξεία δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά, σύμφωνα με την τοξικολογική έκθεση του ιατροδικαστή, καθώς η Μονρόε φέρεται να έλαβε μια θανατηφόρα δόση αντίστοιχου φαρμάκου, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία του άγχους, καθώς και ένα ηρεμιστικό που ονομάζεται ένυδρη χλωράλη.

Λίγο πριν από το θάνατό της, η Μονρόε άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Life, κατά τη διάρκεια της οποίας περιέγραψε το σπίτι ως «ένα μέρος για τους φίλους μου που έχουν κάποιο πρόβλημα»


Λίγο πριν από το θάνατό της, η Μονρόε άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Life, κατά τη διάρκεια της οποίας περιέγραψε το σπίτι ως «ένα μέρος για τους φίλους μου που έχουν κάποιο πρόβλημα».

«Ίσως θα θέλουν να ζήσουν εδώ, όπου δεν θα τους ενοχλεί κανείς μέχρι να τακτοποιηθούν τα πράγματα για αυτούς» πρόσθεσε.

Πρόσφατα, το σπίτι έγινε πρωτοσέλιδο όταν σώθηκε από την κατεδάφιση, αφού η Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Λος Άντζελες ψήφισε να το ανακηρύξει ιστορικό πολιτιστικό μνημείο, το 2024. Οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου είχαν αποφασίσει να κατεδαφίσουν το ιστορικό σπίτι, ώστε να μπορέσουν να επεκτείνουν το γειτονικό τους ακίνητο, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι το σπίτι γλίτωσε από την κατεδάφιση για δεύτερη φορά, αφού ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες απέρριψε τους ισχυρισμούς των ιδιοκτητών ότι το δικαίωμά τους να κατεδαφίσουν την κατοικία παραβιάστηκε από τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως ιστορικού μνημείου της πόλης.

Δείτε το βίντεο με το σπίτι του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ

YouTube thumbnail

Η έπαυλη όπου δολοφονήθηκαν ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ

Η πιο πρόσφατη τραγωδία της γειτονιάς μετέτρεψε την έπαυλη του Ρομπ και της Μισέλ στο Μπρέντγουντ σε τόπο εγκλήματος, αφού βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Αφού ανακρίθηκε από ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λος Άντζελες στις 15 Δεκεμβρίου, ο γιος τους Νικ συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο και αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Οι δεσμοί του Ρομπ και της Μισέλ με το σπίτι στο Μπρέντγουντ χρονολογούνται από το 1991, όταν το ζευγάρι το αγόρασε από τον αείμνηστο Νόρμαν Ληρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times. Ο σεναριογράφος και παραγωγός τηλεόρασης δημιούργησε την κωμική σειρά All in the Family, στην οποία ο Ρομπ πρωταγωνιστούσε ως ο χαρακτήρας Μάικ Στίβιτς.

Ο Λιρ και ο Ρομπ παρέμειναν στενοί φίλοι ακόμα και μετά τη διακοπή της σειράς στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Το σπίτι, 930 τετραγωνικών μέτρων, σε στυλ Νέας Αγγλίας, περιλαμβάνει έξι υπνοδωμάτια, έξι μπάνια και δύο δωμάτια για το προσωπικό, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times. Όταν το ζευγάρι το αγόρασε, το ακίνητο περιλάμβανε επίσης πισίνα, κιόσκι πισίνας, κήπους και γήπεδο τένις σε οικόπεδο απέναντι από το σπίτι.

Οι δεσμοί του Ρομπ και της Μισέλ με το σπίτι στο Μπρέντγουντ χρονολογούνται από το 1991, όταν το ζευγάρι το αγόρασε από τον αείμνηστο Νόρμαν Ληρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Etalk (@etalkctv)


Κατά την εμφάνισή του στο PBS τον Φεβρουάριο του 2015, ο Ρομπ εξήγησε πώς συνήθιζε να παίζει τένις στο σπίτι του Ληρ πριν τελικά γίνει δικό του.

«Πήγαινα εκεί και συνήθιζα να λέω: “Αγόρι μου, αν ποτέ βγάλω λεφτά, αν ποτέ έχω λεφτά για να αγοράσω ένα σπίτι, αυτό είναι το σπίτι που θα ήθελα”», είπε, σημειώνοντας ότι θαύμαζε τη «γοητεία της Νέας Αγγλίας» του ακινήτου.

Την εποχή της αγοράς, θυμήθηκε πώς η σύζυγός του τον ρώτησε αν θα ήταν «παράξενο» να αγοράσουν το σπίτι του καλού τους φίλου, στο οποίο εκείνος απάντησε: «Αγάπη μου, αυτό είναι ακριβώς το σπίτι που πάντα ήθελα».

Το ακίνητο, όπου το ζευγάρι έζησε για δεκαετίες μέχρι τη δολοφονία τους, ήταν επίσης το σκηνικό για πολλές από τις πολιτικές συναντήσεις του Ρομπ, σε ορισμένες από τις οποίες παρευρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, η Χίλαρι Κλίντον και ο Αλ Γκορ.

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Business
Επιτόκια καταθέσεων: Οι 3 λόγοι που είναι χαμηλά στην Ελλάδα

Επιτόκια καταθέσεων: Οι 3 λόγοι που είναι χαμηλά στην Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Μάικλ Γουλφ 18.12.25

Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε σάλο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την διανοητική και ψυχική του κατάσταση, με ανησυχία ακόμη και εντός Λευκού Οίκου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»
Έλεος 18.12.25

Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Η πρώην pop star και νυν σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα του συζύγου της Ντέιβιντ στη φόρα, ανακαλύπτοντας τη συνήθεια του που την ενοχλεί περισσότερο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Σήμερα η κηδεία του ηθοποιού 18.12.25

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η Σάρα Εσκενάζυ ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Η ανάρτησή της για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε μετά την απώλεια του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύνταξη
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Τραγωδία 17.12.25

Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Σπάνιες δημόσιες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές προκάλεσαν οι σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, με στελέχη του κόμματος να μιλούν για ακατάλληλο λόγο απέναντι σε μια οικογενειακή τραγωδία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Μαρκ Τσάβες 17.12.25

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης

Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O τραγικός έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ – «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»
Δίδυμο 17.12.25

O τραγικός έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ - «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»

Η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ξεκίνησε ως συνεργάτιδα του Ρομπ κι έγινε η γυναίκα της ζωής τους, ενώ ο σκηνοθέτης άλλαξε για χάρη της το τέλος τς ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι». Όσο αισιόδοξα ξεκίνησε η σχέση τους τόσο τραγικά και άδικα έληξε από τα χέρια του ίδιου τους του γιου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες
«Επτά χρόνια φαγούρας» 16.12.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες

Η τελευταία εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί θυμίζει Μέριλιν Μονρόε - όταν το είδωλο του κινηματογράφου πόζαρε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα λευκό φόρεμα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»
«Γαλάζιες ακρίδες» 18.12.25

Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»

Το σχέδιο της ΝΔ ήταν να περιορίσει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και να τακτοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Μάικλ Γουλφ 18.12.25

Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε σάλο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την διανοητική και ψυχική του κατάσταση, με ανησυχία ακόμη και εντός Λευκού Οίκου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
Euroleague 18.12.25

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την ήττα από τη Βαλένθια και τι πρέπει να κάνει από’ δω και πέρα η ομάδα του.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Κανένας αιφνιδιασμός – Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης
«Στην κυβέρνηση η ευθύνη» 18.12.25

«Κανένας αιφνιδιασμός - Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο των ΕΛΤΑ» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης

«Ανακαλέστε τα σχέδια για λουκέτα - Συζήτηση από μηδενική βάση - Τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μια οποιαδήποτε επιχείρηση» δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Euroleague 18.12.25

Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της Μονακό το τελευταίο διάστημα και οι δηλώσεις-κόλαφος που έκανε είναι ενδεικτικές της κατάστασης

Σύνταξη
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται – Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: «Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται - Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις»

«Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα - Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
Αλλαγή εποχής 18.12.25

Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία

Μια Τουρκία που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες -που ξεπερνάνε Αιγαίο και Μεσόγειο- δεν μπορεί παρά να βλέπει με ιδιαίτερη προσοχή τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
«Χρήμα ή αίμα» 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο