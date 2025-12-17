O τραγικός έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ – «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας στις 14 Δεκεμβρίου. Το ζεύγος ήταν μαζί για πάνω από τρεις δεκαετίες πριν από τον τραγικό θάνατό τους τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» συνάντησε τη μελλοντική του σύζυγο στα γυρίσματα της κλασικής ρομαντικής κωμωδίας του 1989. Επτά μήνες αργότερα, το ζευγάρι παντρεύτηκε και απέκτησε τρία παιδιά.

«Ερωτευτήκαμε αμέσως»

Κατά τη διάρκεια μιας κοινής εμφάνισής τους το 2022 στην εκπομπή «Double Date with Marlo Thomas & Phil Donahue», η Μισέλ μίλησε για το πώς κατάλαβε ότι ο Ρομπ ήταν ο κατάλληλος, λέγοντας: «Απλά ένιωσα ότι ήταν το σωστό».

«Νομίζω ότι απλά ερωτευτήκαμε αμέσως και δεν κοιτάξαμε ποτέ πίσω», συνέχισε.

Η ζωή του Ρομπ και της Μισέλ έληξε τραγικά στις 14 Δεκεμβρίου, όταν το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Ο μεγαλύτερος γιος τους, Νικ, έχει συλληφθεί με την κατηγορία του φόνου σε σχέση με τους θανάτους τους και κρατείται χωρίς εγγύηση ενώ αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Ένα ισχυρό, καλλιτεχνικό δίδυμο

Η Μισέλ έχτισε την καριέρα της πίσω από τις κάμερες ως φωτογράφος και εργάστηκε σε μερικές από τις ταινίες του Ρομπ. Σύμφωνα με το IMDb, ήταν ειδική φωτογράφος στην ταινία Misery του 1990, την οποία σκηνοθέτησε ο σύζυγός της. Επίσης, ήταν παραγωγός στην ταινία Spinal Tap II: The End Continues του 2025, μια κωμωδία heavy metal σε σκηνοθεσία του Ρομπ, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Πέρα από την καριέρα τους στον κινηματογράφο και τη φωτογραφία, το ζευγάρι συνεργάστηκε επίσης σε διάφορα πολιτικά έργα. Στη δεκαετία του 1990, ξεκίνησαν την εκστρατεία «I Am Your Child» (Είμαι το Παιδί σου) σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τη σημασία της πρώιμης ανάπτυξης των παιδιών και να βελτιώσουν την πρόσβαση των γονέων σε υπηρεσίες υποστήριξης, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Μετά το διαζύγιο του ο Ρομπ από την πρώτη του σύζυγό του, Πένι Μάρσαλ, έκανε μια κουβέντα με τον διευθυντή φωτογραφίας της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», Μπάρι Σόνενφιλντ και του πρότεινε να καλέσει τη Μισέλ Φάιφερ, για την οποία είχε διαβάσει σε ένα περιοδικό ότι επίσης μόλις είχε χωρίσει από τον σύζυγό της

«Ανάβει τη φλόγα μου»

Σε μια συνομιλία με τον Στίβεν Κόλμπερτ το 2016, ο Ρομπ είπε ότι η Μισέλ επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον πολιτικό ακτιβισμό του.

«Μπορώ να πω ειλικρινά ότι ο λόγος για τον οποίο έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα στον πολιτικό χώρο είναι σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της», είπε. «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου».

Γνώρισαν στο πλατό της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και η Μισέλ ενέπνευσε μια σημαντική αλλαγή στην ταινία.

Όμως, ο Σόνενφιλντ απέρριψε την ιδέα, λέγοντας: «Δεν θα την καλέσω, θα παντρευτείς τη φίλη μου Μισέλ Σίγκερ» αποκάλυψε ο Ρομπ στον The Guardian τον Ιούλιο του 2018.

Η Μισέλ τον άλλαξε

Ο σκηνοθέτης δεν ήταν πεπεισμένος — μέχρι που είδε «μια πολύ ελκυστική γυναίκα» στο πλατό της ταινίας, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν η Μισέλ. Αφού το ζευγάρι κόλλησε, εκείνη ενέπνευσε τον Ρομπ να αλλάξει το τέλος της κλασικής ταινίας.

Μιλώντας για το τέλος της ταινίας σε μια συνέντευξη το 2024 με τον Κρις Γουάλας του CNN, ο Ρομπ είπε ότι το σκεφτόταν ως εξής: «θα ήταν οι δυο τους να βλέπουν ο ένας τον άλλον μετά από χρόνια, να μιλάνε και μετά να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον».

«Επειδή ήμουν παντρεμένος για δέκα χρόνια, ήμουν εργένης για άλλα δέκα χρόνια, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς θα μπορούσα να καταλήξω με κάποιον» εξήγησε για την αρχική πλοκή της ταινίας.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989, επτά μήνες μετά τη γνωριμία τους. «Απλά συνέβη αυθόρμητα, επειδή πήγαμε στη Χαβάη μόνο για διακοπές», θυμήθηκε. «Καθόμασταν εκεί και είπαμε ότι ίσως θα έπρεπε να παντρευτούμε σε αυτό το μέρος. Συνέβη έτσι απλά, ήταν πολύ αυθόρμητο»

Ο αυτοσχέδιος γάμος στη Χαβάη

Αντ’ αυτού, στην τελική σκηνή — που γράφτηκε από τη σεναριογράφο Νόρα Έφρον — ο Χάρι (Μπίλι Κρίσταλ) τρέχει προς τη Σάλι (Μεγκ Ράιαν) την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Οφείλουμε λοιπόν αυτό το συγκινητικό τέλος στη Μισέλ;», ρώτησε ο Γουάλας, και ο Ρομπ απάντησε: «Ακριβώς».

Συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονταν μάρτυρες — ακριβώς τότε μια θαυμάστρια με μία φίλη της τον πλησίασαν για να τον συγχαρούν για την ταινία του 1987, Τρελές Ιστορίες Έρωτα και Φαντασίας. Σε μια ανατροπή των γεγονότων, η γυναίκα και η φίλη της κατέληξαν να γίνουν μάρτυρες του αυτοσχέδιου γάμου τους στην παραλία.

Αφού παντρεύτηκαν, η Μισέλ μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια.

Ο Ρομπ ήταν ήδη πατέρας της Τρέισι — την οποία υιοθέτησαν πριν το διαζύγιό τους με τη Μάρσαλ, το 1981 — όταν γνώρισε τη Μισέλ. Μετά το γάμο τους, το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά: τον Τζέικ, τον Νικ και τη Ρόμι.

Ο Τζέικ ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του στο Χόλιγουντ, δουλεύοντας κυρίως πίσω από τα παρασκήνια της βιομηχανίας του θεάματος, ενώ η Ρόμι παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Εν τω μεταξύ, ο Νικ συζητούσε ανοιχτά για την πολυετή μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Το σοκ της κόρης

Η Ρόμι ήταν αυτή που βρήκε το πτώμα του πατέρα της μετά από τηλεφώνημα του μασέρ, χωρίς να γνωρίζει ότι και η μητέρα της ήταν νεκρή στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε για το θάνατο της μητέρας της από τους παραϊατρικούς που έφτασαν στο σπίτι, αφού δε γνώριζε ότι η μητέρα της ήταν επίσης νεκρή μέσα στο σπίτι τους.

Η Ρόμι, 27 ετών, έφτασε στο σπίτι των γονιών της το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, αφού επικοινώνησε μαζί της ένας μασέρ που δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Αφού μπήκε στον χώρο κι ανακάλυψε το πτώμα του πατέρα της, η Ρόμι φέρεται να έφυγε από το σπίτι χωρίς να γνωρίζει ότι και η μητέρα της Μισέλ ήταν νεκρή στο μέσα δωμάτιο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Αυτό συνέβη λίγες ώρες πριν ο αδελφός της Νικ, 32 ετών, εντοπιστεί από την αστυνομία και συλληφθεί κοντά στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας στις 9:15 μ.μ. περίπου εκείνο το βράδυ. Ο Νικ δεν ήταν στο σπίτι τη στιγμή της ανακάλυψης.

Ο Νικ κατηγορήθηκε για δύο φόνους πρώτου βαθμού με ειδική κατηγορία χρήσης μαχαιριού την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Λος Άντζελες σε δελτίο τύπου. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νάθαν Τζέι Χόκμαν, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ζητήσει η εισαγγελία του την επιβολή της θανατικής ποινής σε αυτή την υπόθεση.

«Η δίωξη υποθέσεων που αφορούν ενδοοικογενειακή βία είναι από τις πιο δύσκολες και οδυνηρές που αντιμετωπίζουμε, λόγω της οικείας και συχνά βίαιης φύσης των εγκλημάτων», δήλωσε ο Χόκμαν σε ανακοίνωσή του.

«Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της γενιάς του. Η δολοφονία του και η δολοφονία της συζύγου του για περισσότερα από 35 χρόνια, Μισέλ Σίγκερ Ράινερ, είναι συγκλονιστικές και τραγικές. Οφείλουμε στη μνήμη τους να επιδιώξουμε δικαιοσύνη και λογοδοσία για τις ζωές που χάθηκαν».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Romy Reiner/Instagram