magazin
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
O τραγικός έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ – «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»
Fizz 17 Δεκεμβρίου 2025 | 16:40

O τραγικός έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ – «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»

Η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ξεκίνησε ως συνεργάτιδα του Ρομπ κι έγινε η γυναίκα της ζωής τους, ενώ ο σκηνοθέτης άλλαξε για χάρη της το τέλος τς ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι». Όσο αισιόδοξα ξεκίνησε η σχέση τους τόσο τραγικά και άδικα έληξε από τα χέρια του ίδιου τους του γιου.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Spotlight

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας στις 14 Δεκεμβρίου. Το ζεύγος ήταν μαζί για πάνω από τρεις δεκαετίες πριν από τον τραγικό θάνατό τους τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» συνάντησε τη μελλοντική του σύζυγο στα γυρίσματα της κλασικής ρομαντικής κωμωδίας του 1989. Επτά μήνες αργότερα, το ζευγάρι παντρεύτηκε και απέκτησε τρία παιδιά.

«Ερωτευτήκαμε αμέσως»

Κατά τη διάρκεια μιας κοινής εμφάνισής τους το 2022 στην εκπομπή «Double Date with Marlo Thomas & Phil Donahue», η Μισέλ μίλησε για το πώς κατάλαβε ότι ο Ρομπ ήταν ο κατάλληλος, λέγοντας: «Απλά ένιωσα ότι ήταν το σωστό».

«Νομίζω ότι απλά ερωτευτήκαμε αμέσως και δεν κοιτάξαμε ποτέ πίσω», συνέχισε.

Η ζωή του Ρομπ και της Μισέλ έληξε τραγικά στις 14 Δεκεμβρίου, όταν το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Ο μεγαλύτερος γιος τους, Νικ, έχει συλληφθεί με την κατηγορία του φόνου σε σχέση με τους θανάτους τους και κρατείται χωρίς εγγύηση ενώ αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Ένα ισχυρό, καλλιτεχνικό δίδυμο

Η Μισέλ έχτισε την καριέρα της πίσω από τις κάμερες ως φωτογράφος και εργάστηκε σε μερικές από τις ταινίες του Ρομπ. Σύμφωνα με το IMDb, ήταν ειδική φωτογράφος στην ταινία Misery του 1990, την οποία σκηνοθέτησε ο σύζυγός της. Επίσης, ήταν παραγωγός στην ταινία Spinal Tap II: The End Continues του 2025, μια κωμωδία heavy metal σε σκηνοθεσία του Ρομπ, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Πέρα από την καριέρα τους στον κινηματογράφο και τη φωτογραφία, το ζευγάρι συνεργάστηκε επίσης σε διάφορα πολιτικά έργα. Στη δεκαετία του 1990, ξεκίνησαν την εκστρατεία «I Am Your Child» (Είμαι το Παιδί σου) σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τη σημασία της πρώιμης ανάπτυξης των παιδιών και να βελτιώσουν την πρόσβαση των γονέων σε υπηρεσίες υποστήριξης, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Μετά το διαζύγιο του ο Ρομπ από την πρώτη του σύζυγό του, Πένι Μάρσαλ, έκανε μια κουβέντα με τον διευθυντή φωτογραφίας της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», Μπάρι Σόνενφιλντ και του πρότεινε να καλέσει τη Μισέλ Φάιφερ, για την οποία είχε διαβάσει σε ένα περιοδικό ότι επίσης μόλις είχε χωρίσει από τον σύζυγό της

YouTube thumbnail

«Ανάβει τη φλόγα μου»

Σε μια συνομιλία με τον Στίβεν Κόλμπερτ το 2016, ο Ρομπ είπε ότι η Μισέλ επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον πολιτικό ακτιβισμό του.

«Μπορώ να πω ειλικρινά ότι ο λόγος για τον οποίο έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα στον πολιτικό χώρο είναι σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της», είπε. «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου».

Γνώρισαν στο πλατό της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και η Μισέλ ενέπνευσε μια σημαντική αλλαγή στην ταινία.

Μετά το διαζύγιο του ο Ρομπ από την πρώτη του σύζυγό του, Πένι Μάρσαλ, έκανε μια κουβέντα με τον διευθυντή φωτογραφίας της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», Μπάρι Σόνενφιλντ και του πρότεινε να καλέσει τη Μισέλ Φάιφερ, για την οποία είχε διαβάσει σε ένα περιοδικό ότι επίσης μόλις είχε χωρίσει από τον σύζυγό της.

Όμως, ο Σόνενφιλντ απέρριψε την ιδέα, λέγοντας: «Δεν θα την καλέσω, θα παντρευτείς τη φίλη μου Μισέλ Σίγκερ» αποκάλυψε ο Ρομπ στον The Guardian τον Ιούλιο του 2018.

Η Μισέλ τον άλλαξε

Ο σκηνοθέτης δεν ήταν πεπεισμένος — μέχρι που είδε «μια πολύ ελκυστική γυναίκα» στο πλατό της ταινίας, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν η Μισέλ. Αφού το ζευγάρι κόλλησε, εκείνη ενέπνευσε τον Ρομπ να αλλάξει το τέλος της κλασικής ταινίας.

Μιλώντας για το τέλος της ταινίας σε μια συνέντευξη το 2024 με τον Κρις Γουάλας του CNN, ο Ρομπ είπε ότι το σκεφτόταν ως εξής: «θα ήταν οι δυο τους να βλέπουν ο ένας τον άλλον μετά από χρόνια, να μιλάνε και μετά να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον».

«Επειδή ήμουν παντρεμένος για δέκα χρόνια, ήμουν εργένης για άλλα δέκα χρόνια, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς θα μπορούσα να καταλήξω με κάποιον» εξήγησε για την αρχική πλοκή της ταινίας.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989, επτά μήνες μετά τη γνωριμία τους. «Απλά συνέβη αυθόρμητα, επειδή πήγαμε στη Χαβάη μόνο για διακοπές», θυμήθηκε. «Καθόμασταν εκεί και είπαμε ότι ίσως θα έπρεπε να παντρευτούμε σε αυτό το μέρος. Συνέβη έτσι απλά, ήταν πολύ αυθόρμητο»

Η οικογένεια όλη μαζί τον Σεπτέμβριο του 2025 / REUTERS/Aude Guerrucci/File Photo

Ο αυτοσχέδιος γάμος στη Χαβάη

Αντ’ αυτού, στην τελική σκηνή — που γράφτηκε από τη σεναριογράφο Νόρα Έφρον — ο Χάρι (Μπίλι Κρίσταλ) τρέχει προς τη Σάλι (Μεγκ Ράιαν) την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Οφείλουμε λοιπόν αυτό το συγκινητικό τέλος στη Μισέλ;», ρώτησε ο Γουάλας, και ο Ρομπ απάντησε: «Ακριβώς».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989, επτά μήνες μετά τη γνωριμία τους. «Απλά συνέβη αυθόρμητα, επειδή πήγαμε στη Χαβάη μόνο για διακοπές», θυμήθηκε. «Καθόμασταν εκεί και είπαμε ότι ίσως θα έπρεπε να παντρευτούμε σε αυτό το μέρος. Συνέβη έτσι απλά, ήταν πολύ αυθόρμητο».

Συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονταν μάρτυρες — ακριβώς τότε μια θαυμάστρια με μία φίλη της τον πλησίασαν για να τον συγχαρούν για την ταινία του 1987, Τρελές Ιστορίες Έρωτα και Φαντασίας. Σε μια ανατροπή των γεγονότων, η γυναίκα και η φίλη της κατέληξαν να γίνουν μάρτυρες του αυτοσχέδιου γάμου τους στην παραλία.

Αφού παντρεύτηκαν, η Μισέλ μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια.

Ο Ρομπ ήταν ήδη πατέρας της Τρέισι — την οποία υιοθέτησαν πριν το διαζύγιό τους με τη Μάρσαλ, το 1981 — όταν γνώρισε τη Μισέλ. Μετά το γάμο τους, το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά: τον Τζέικ, τον Νικ και τη Ρόμι.

Ο Τζέικ ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του στο Χόλιγουντ, δουλεύοντας κυρίως πίσω από τα παρασκήνια της βιομηχανίας του θεάματος, ενώ η Ρόμι παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Εν τω μεταξύ, ο Νικ συζητούσε ανοιχτά για την πολυετή μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

YouTube thumbnail

Το σοκ της κόρης

Η Ρόμι ήταν αυτή που βρήκε το πτώμα του πατέρα της μετά από τηλεφώνημα του μασέρ, χωρίς να γνωρίζει ότι και η μητέρα της ήταν νεκρή στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε για το θάνατο της μητέρας της από τους παραϊατρικούς που έφτασαν στο σπίτι, αφού δε γνώριζε ότι η μητέρα της ήταν επίσης νεκρή μέσα στο σπίτι τους.

Η Ρόμι, 27 ετών, έφτασε στο σπίτι των γονιών της το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, αφού επικοινώνησε μαζί της ένας μασέρ που δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Αφού μπήκε στον χώρο κι ανακάλυψε το πτώμα του πατέρα της, η Ρόμι φέρεται να έφυγε από το σπίτι χωρίς να γνωρίζει ότι και η μητέρα της Μισέλ ήταν νεκρή στο μέσα δωμάτιο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Αυτό συνέβη λίγες ώρες πριν ο αδελφός της Νικ, 32 ετών, εντοπιστεί από την αστυνομία και συλληφθεί κοντά στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας στις 9:15 μ.μ. περίπου εκείνο το βράδυ. Ο Νικ δεν ήταν στο σπίτι τη στιγμή της ανακάλυψης.

Ο Νικ κατηγορήθηκε για δύο φόνους πρώτου βαθμού με ειδική κατηγορία χρήσης μαχαιριού την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Λος Άντζελες σε δελτίο τύπου. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νάθαν Τζέι Χόκμαν, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ζητήσει η εισαγγελία του την επιβολή της θανατικής ποινής σε αυτή την υπόθεση.

«Η δίωξη υποθέσεων που αφορούν ενδοοικογενειακή βία είναι από τις πιο δύσκολες και οδυνηρές που αντιμετωπίζουμε, λόγω της οικείας και συχνά βίαιης φύσης των εγκλημάτων», δήλωσε ο Χόκμαν σε ανακοίνωσή του.

«Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της γενιάς του. Η δολοφονία του και η δολοφονία της συζύγου του για περισσότερα από 35 χρόνια, Μισέλ Σίγκερ Ράινερ, είναι συγκλονιστικές και τραγικές. Οφείλουμε στη μνήμη τους να επιδιώξουμε δικαιοσύνη και λογοδοσία για τις ζωές που χάθηκαν».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Romy Reiner/Instagram

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Business
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Μαρκ Τσάβες 17.12.25

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης

Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες
«Επτά χρόνια φαγούρας» 16.12.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες

Η τελευταία εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί θυμίζει Μέριλιν Μονρόε - όταν το είδωλο του κινηματογράφου πόζαρε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα λευκό φόρεμα.

Σύνταξη
Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1
«Για όλες εκεί έξω» 16.12.25

Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1

Η Αντζελίνα Τζολί μιλάει για κουράγιο και ζωή σε μια συγκινητική εξομολόγηση ως το πρώτο εξώφυλλο του TIME France και αποκαλύπτει τα σημάδια καλώντας σε υγειονομική δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα
Τραγικό 16.12.25

«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
«Φρίκαρε τους πάντες» 16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη
«Να ελεγχόμαστε» 16.12.25

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

«Δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κλιφ Ρίτσαρντ για την κατάσταση της υγείας του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»
«Σύνδρομο Τραμπ» 16.12.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μια ασεβή αντίδραση στον φρικτό θάνατο του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»
Fizz 15.12.25

Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Η Μαντόνα και ο Γκάρι Ρίτσι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δίπλα δίπλα, προκειμένου να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο στη νέα του έκθεση τέχνης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ
Κόσμος 17.12.25

Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ

Όπως αναφέρει το Gatestone Institute η προοπτική της Τουρκίας, μαζί με άλλες αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, να εξοπλιστούν με τα αεροσκάφη F-35 έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στο Ισραήλ.

Σύνταξη
ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Τι προβλέπει 17.12.25

ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του 5ετούς σχεδίου δράσεις για την ενίσχυση των ΣΣΕ. Οι πέντε άξονες προτεραιοτήτων του σχεδίου. Στόχος, να ολοκληρωθεί το 2030.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Bloomberg 17.12.25

Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύνταξη
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
English edition 17.12.25

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked

Greek regulators warn of a booming underground gambling market worth up to €1.7 billion, unveiling new legislation, tougher enforcement powers, and advanced technology to protect minors, rein in illegal operators, and overhaul casino licensing

Σύνταξη
Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025
«Πάρτε ό,τι μπορείτε» 17.12.25

Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025

Η Ομοσπονδιακή Βουλή στη Γερμανία ενέκρινε μια σειρά από αμυντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 21 δισ. για αγορά προστατευτικό εξοπλισμό στρατιωτών. Τι περιλαμβάνουν.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»

Νίκολιτς και Ρότα τόνισαν στις δηλώσεις τους ότι θα αντιμετωπίσουν το ματς με την Καραϊόβα με τη δέουσα σοβαρότητα καθώς στόχος της ΑΕΚ είναι η απευθείας πρόκριση από τη League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα έστειλε το Τριφύλλι στην τετράδα (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 17.12.25

Ο Ταμπόρδα ανέβασε τον Παναθηναϊκό στην τετράδα (1-2)

Ο φευγάτος Ταμπόρδα με ωραίο γκολ έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 2-1 κόντρα στην Καβάλα και την απ' ευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Μλαντένοβιτς και Σιφνέος τα άλλα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό
Ελλάδα 17.12.25

Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη και στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Έλληνα «Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Μαρκ Τσάβες 17.12.25

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης

Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο