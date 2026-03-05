magazin
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
Culture Live 05 Μαρτίου 2026, 20:20

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Στον αλλόκοτο κόσμο του Γιώργου Λάνθιμου, τίποτα δεν είναι ποτέ απλό — ακόμη κι όταν η ιστορία μοιάζει, επιφανειακά, πιο «κανονική» από ό,τι έχουμε συνηθίσει από τον Έλληνα σκηνοθέτη. Το Bugonia, ριμέικ της κορεατικής καλτ ταινίας Save the Green Planet! (2003), ξεκινά σε ένα ακατάστατο σπίτι, μια θλιβερή κατάσταση. Εκεί ζει ο Τέντι (Τζέσι Πλέμονς), ένας μελισσοκόμος που έχει βυθιστεί σε έναν κόσμο διαδικτυακών θεωριών συνωμοσίας. Μετά από ατελείωτες ώρες μπροστά στην οθόνη, έχει πειστεί πως εξωγήινοι δηλητηριάζουν τις μέλισσες — και ότι μόνο εκείνος μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή της Γης.

Για να το αποδείξει, πείθει τον νευροδιαφορετικό ξάδελφό του Ντον να τον βοηθήσει να απαγάγουν μια πανίσχυρη επιχειρηματία: τη Μισέλ Φούλερ, επικεφαλής της φαρμακευτικής εταιρείας Auxolith. Ο Τέντι είναι πεπεισμένος ότι η εταιρεία της ευθύνεται για την καταστροφή της ζωής της μητέρας του — και ότι η ίδια κρύβει κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Η CEO που δεν χάνει την ψυχραιμία της

Η Έμα Στόουν, που τα τελευταία χρόνια μοιάζει να απολαμβάνει τις πιο ακραίες προκλήσεις στις ταινίες του Λάνθιμου, εδώ φτάνει σε νέα επίπεδα.

Σε μια από τις πιο παράξενες σκηνές της ταινίας, η ηρωίδα της βρίσκεται αναίσθητη στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, ενώ ο πανικόβλητος Ντον της κουρεύει τα μαλλιά σχεδόν στα τυφλά. Ο Τέντι πιστεύει ότι μέσα από τα μαλλιά της επικοινωνεί με τους εξωγήινους «ομοίους» της. Λίγο αργότερα, την καλύπτουν ολόκληρη με αντιισταμινική κρέμα, δίνοντάς της μια σχεδόν εξωγήινη όψη.

Παρά τα όσα περνά, η Μισέλ παραμένει ψύχραιμη. Είναι το είδος της CEO που έχει μάθει να επιβιώνει σε κάθε περίσταση — ακόμη κι όταν είναι δεμένη σε ένα υπόγειο.

Με την ίδια σχεδόν εταιρική γλώσσα που χρησιμοποιεί στις συσκέψεις, δοκιμάζει κάθε πιθανή τακτική: διαπραγμάτευση, λογικά επιχειρήματα, ακόμη και μια προσποιητή ομολογία ενοχής. Είναι βέβαιη ότι μπορεί να χειριστεί την κατάσταση.

Ο Τέντι, όμως, είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει προ πολλού το σημείο της λογικής.

Όταν η θεωρίες συνωμοσίας βγαίνουν αληθινές

Καθώς η ιστορία προχωρά, η ταινία ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στη συμπάθεια και την αποστροφή.

Η ψυχρή, εταιρική Μισέλ δύσκολα προκαλεί συμπάθεια. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι ολοένα πιο ακραίες δοκιμασίες του Τέντι γίνονται όλο και πιο ανησυχητικές. Ο ίδιος μοιάζει να έχει καταρρεύσει ψυχικά — από το πένθος για τη μητέρα του και από τραύματα που υπονοούνται από το παρελθόν του.

Και όμως, μέσα σε όλη αυτή την παράνοια, η μεγαλύτερη ανατροπή δεν αφορά τον ίδιο.

Ο Τέντι αποδεικνύεται ότι έχει κάνει φρικτά λάθη, σκοτώνοντας αθώους ανθρώπους στην προσπάθειά του να εντοπίσει εξωγήινους. Αλλά στην περίπτωση της Μισέλ… έχει δίκιο.

Η γυναίκα που έχει δέσει στο υπόγειό του δεν είναι απλώς CEO. Είναι η αυτοκράτειρα μιας εξωγήινης φυλής.

Μια ζοφερή κρίση για την ανθρωπότητα

Η αποκάλυψη που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικά «λανθιμική».

Οι άνθρωποι, μαθαίνουμε, δημιουργήθηκαν από αυτή τη φυλή ως ένα είδος «αποζημίωσης» για ένα κοσμικό λάθος: οι εξωγήινοι κατέστρεψαν κατά λάθος τους δεινόσαυρους και αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν νέο πλανητικό πολιτισμό.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Για την εξωγήινη Μισέλ, η ανθρωπότητα είναι ένα αποτυχημένο πείραμα — ένα είδος που φαίνεται να οδηγείται μόνο του στην αυτοκαταστροφή. Με ένα απλό πάτημα ενός διακόπτη, ενεργοποιεί την εξόντωση του ανθρώπινου είδους.

Σε ένα εντυπωσιακό μοντάζ, με τη φωνή της Μάρλεν Ντίτριχ να τραγουδά Where Have All the Flowers Gone, βλέπουμε την ανθρωπότητα να σβήνει μέσα σε δευτερόλεπτα: παιδιά στις σχολικές αίθουσες, οδηγοί στους δρόμους, ζευγάρια στα σπίτια τους.

Και μετά — σιωπή.

Η φύση μετά τον άνθρωπο

Κι όμως, η ζωή συνεχίζεται.

Τα λουλούδια ανθίζουν, τα πουλιά επιστρέφουν, και οι μέλισσες — οι μέλισσες του Τέντι — επιτέλους ευημερούν.

Σε αντίθεση με άλλες ταινίες του Λάνθιμου που αφήνουν τον θεατή να αναζητά πολλαπλές ερμηνείες, το Bugonia μοιάζει σχεδόν απροκάλυπτο στο μήνυμά του. Θίγει σύγχρονα ζητήματα: την οικολογική καταστροφή, τη δύναμη των εταιρειών, αλλά και το πώς άνθρωποι που βρίσκονται στο περιθώριο μπορούν να χαθούν σε σκοτεινές διαδικτυακές πραγματικότητες.

Το ερώτημα που αφήνει πίσω της η ταινία δεν είναι πώς θα σωθεί η ανθρωπότητα.

Αλλά αν αξίζει πραγματικά να σωθεί.

Και το 2026, αυτή η σκέψη μοιάζει λίγο πιο ανησυχητική απ’ όσο θα θέλαμε.

*Mε πληροφορίες από: The Guardian 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Κόσμος
Ιρανός ΥΠΕΞ: Το Plan A των ΗΠΑ απέτυχε

Ιρανός ΥΠΕΞ: Το Plan A των ΗΠΑ απέτυχε

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Plan B 05.03.26

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης
Δημοκρατία & Αξιοκρατία 05.03.26

Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης

Σε μια εποχή λαϊκισμού και κοινωνικής οργής, η σκέψη του Μάικλ Σάντελ επανέρχεται ως κλειδί κατανόησης: εξηγεί πώς η κυριαρχία των αγορών και η αποφυγή ηθικής σύγκρουσης αποδυνάμωσαν τη δημοκρατία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη θήκη κινητού στα αστέρια αξιολόγησης: Πώς οι «αθώες» τεχνολογίες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας
Financial Times 04.03.26

Από τη θήκη κινητού στα αστέρια αξιολόγησης: Πώς οι «αθώες» τεχνολογίες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας

Μπορούν μια θήκη κινητού, το ατελείωτο scroll και τα πέντε αστέρια αξιολόγησης να αλλάζουν τον τρόπο που κρίνουμε; ;Ετσι υποστηρίζει ο Ισπανός εφευρέτης Πεπ Τόρες

Σύνταξη
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon
«Παραδίδω χαμόγελα!» 04.03.26

Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul» δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία
Σενάρια και αλήθειες 04.03.26

Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία

Κάπου ανάμεσα στην αυτοχειρία της Ντάνα Έντεν στην Αθήνα και της εξόντωσης του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, η ισραηλινή σειρά που καθήλωσε τον πλανήτη μοιάζει ως ανατριχιαστικό προσχέδιο μιας παγκόσμιας ανάφλεξης -αν δεν την προκάλεσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά
Valar Morghulis 04.03.26

Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά

Περίπου επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο τέλος της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει το έπος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ
Ουρλιαχτά 04.03.26

Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της original ταινίας, το Scream επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες με το 7ο μέρος του franchise, με το «άνοιγμά» του να ξεπερνάει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Σύνταξη
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
On Field 05.03.26

Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

«Βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές της Super League ορίζονται σερί και μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται

Βάιος Μπαλάφας
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
Συνέδριο Economist: 05.03.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

«Η Ελλάδα δεν θα μένει αμέτοχη παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιθέτως, θα αποτελεί μέρος των λύσεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο

«Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα
Σημαντική απώλεια 05.03.26

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα

Ο Άλκης Ρήγος (1946-2026) είχε σημαντικό επιστημονικό έργο, μεγάλη συνδικαλιστική δράση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και ενεργή παρέμβαση στα τεκταινόμενα της ελληνικής Αριστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία – Ο πόλεμος των ΗΠΑ χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
Μέση Ανατολή 05.03.26

Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού

Η ιστορική καταγραφή των πολεμικών εκστρατειών των ΗΠΑ με στόχο την αλλαγή καθεστώτος, όπως υποστηρίζουν για το Ιράν, δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο - το σημείο στο οποίο οι εκστρατείες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη σταμάτησαν - είναι εκεί όπου οι πόλεμοι πεθαίνουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της
Πυρηνική αποτροπή 05.03.26

Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας στη Φινλανδία, Άντι Χάκανεν, η νομοθεσία «είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η στρατιωτική άμυνα της χώρας ως μέρος του ΝΑΤΟ και να αξιοποιηθεί πλήρως η αποτροπή».

Σύνταξη
Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!

Με το «παράθυρο» ότι τα αντικείμενα που έριξαν οι οπαδοί της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη η ΔΕΑΒ απάλλαξε την ΑΕΚ. Το ίδιο… βιολί και με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ!

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Ημιτελικός Κυπέλλου 05.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς

Σάντσεθ-Μακρόν κατήγγειλαν ως παράνομο τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, μετά από ένα τηλεφώνημα Τραμπ, η Γαλλία δίνει τις βάσεις της για αμυντικούς σκοπούς. Και ο Μερτς αποφεύγει να στενοχωρήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος
Σε ηλικία 80 ετών 05.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος

Απεβίωσε ο Άλκης Ρήγος, ένας άνθρωπος της διανόησης και της κοινωνικής δράσης, με έντονη πολιτική παρουσία στον χώρο της αριστεράς

Σύνταξη
Κατερίνη: 17χρονος διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα – Ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες – κλώνους
Κατερίνη 05.03.26

17χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media με πλαστά χαρτονομίσματα - Έκανε και αναλήψεις με κάρτες - κλώνους από ATM

Σε έρευνες που έγιναν που έγιναν στο σπίτι του στην Κατερίνη εντοπίστηκαν κρυμμένα στο ψυγείο και σε επιτραπέζιο παιχνίδι πάνω από 32.000 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

Σύνταξη
Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Χρόνος, αγάπη, πόλεμος 05.03.26

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο