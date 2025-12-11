magazin
Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia
11 Δεκεμβρίου 2025

Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia

Οι Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς αποκαλύπτουν πώς χτίστηκε η ιδιαίτερη χημεία τους, πώς γεννήθηκε το «Bugonia» και γιατί η ταινία αγγίζει πιο άμεσα την εποχή των συνωμοσιών, της ανασφάλειας και της πολιτικής φόρτισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Spotlight

Ο Γιώργος Λάνθιμος δείχνει να περνά σε μια νέα φάση της καριέρας του, όπου οι σταθερές συνεργασίες με ηθοποιούς δεν είναι απλώς επιθυμία, αλλά κομμάτι της δημιουργικής του διαδικασίας. Μετά την Έμα Στόουν —η οποία αποτελεί πλέον βασικό πρόσωπο στο σύμπαν των ταινιών του— ο Έλληνας σκηνοθέτης φαίνεται να έχει βρει νέο συνοδοιπόρο στο πρόσωπο του Τζέσι Πλέμονς, που πέρσι τιμήθηκε στις Κάννες για την τριπλή του ερμηνεία στο Kinds of Kindness.

Οι δύο τους συναντιούνται ξανά στο Bugonia, μια πολιτική, σύγχρονη, κατά στιγμές εξαιρετικά σκοτεινή σάτιρα επιστημονικής φαντασίας, όπου ο Πλέμονς ενσαρκώνει έναν άντρα παγιδευμένο στον δικό του λαβύρινθο θεωριών συνωμοσίας — έναν ρόλο που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «ανατριχιαστικά οικείο» για την εποχή.

«Αντικατοπτρίζει μια εποχή όπου ο φόβος, η παραπληροφόρηση και η ανάγκη για σωτήρες διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας. Είναι μια σκοτεινή κωμωδία για την ίδια τη φύση μας»

Πώς ξεκίνησε η συνεργασία – και πώς «κόλλησαν»

Όπως αποκάλυψαν σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο Deadline, η πρώτη επαφή έγινε μέσω Zoom, με αφορμή το Kinds of Kindness.

Παρότι ο Γιώργος Λάνθιμος είχε προσπαθήσει νωρίτερα να εντάξει τον Πλέμονς στο Poor Things, οι ημερομηνίες δεν ταίριαξαν.

«Όταν θέλεις να δουλέψεις με έναν ηθοποιό, απλώς επιμένεις», λέει ο σκηνοθέτης, εξηγώντας πως τον απασχολούσε εδώ και χρόνια η ιδέα να τον εντάξει σε κάποιο από τα πρότζεκτ του.

Ο Πλέμονς, από την πλευρά του, θυμάται την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου του Kinds of Kindness ως «μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται». Σοκαρισμένος, ενθουσιασμένος και λίγο τρομαγμένος —αλλά «αυτός είναι ο καλός φόβος», όπως εξηγεί— κατάλαβε ότι έμπαινε σε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα δουλειάς.

Το εργαστήριο Λάνθιμου: απελευθέρωση, όχι αναλύσεις

Ο Πλέμονς επιβεβαιώνει αυτό που λένε συχνά οι συνεργάτες του Λάνθιμου: οι πρόβες δεν έχουν να κάνουν με ψυχολογική ανάλυση ή εξηγήσεις. «Δεν υπάρχει Α, Β, Γ, τι συμβολίζει τι. Μαθαίνεις να λειτουργείς χωρίς όλες τις απαντήσεις, να αφήνεις χώρο στο άγνωστο».

Η μέθοδος αυτή, αντί να αποθαρρύνει, απελευθερώνει, λέει ο ηθοποιός. «Νιώθεις ότι όλοι δουλεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς να χρειάζεται να τα εξηγήσουμε όλα».

Bugonia: μια πολιτική, σύγχρονη εισβολή στο σύμπαν του Λάνθιμου

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δουλειές του, το Bugonia πατάει πιο καθαρά στο σύγχρονο, πολιτικό τοπίο.

Ο Γιώργος Λάνθιμος αναγνωρίζει ότι εδώ τα σχόλια για την κοινωνία και την πολιτική δεν είναι υπόγεια, αλλά πιο άμεσα: «Αντικατοπτρίζει μια εποχή όπου ο φόβος, η παραπληροφόρηση και η ανάγκη για σωτήρες διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας. Είναι μια σκοτεινή κωμωδία για την ίδια τη φύση μας».

Το σενάριο, βασισμένο στη νοτιοκορεατική ταινία Save the Green Planet!, προσαρμόστηκε από τον Γουίλ Τρέισι και τον ίδιο τον Λάνθιμο — όμως ο Έλληνας δημιουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν ζήτησε από κανέναν ηθοποιό να δει την πρωτότυπη ταινία.

«Αυτό που κάνουμε είναι εντελώς διαφορετικό», λέει.

Ο συνωμοσιολόγος «Τέντι» και η πραγματική έμπνευση

Ο Πλέμονς ομολογεί ότι βρήκε άμεση έμπνευση στην καθημερινότητα: τον καλό του φίλο Τρέβορ, έναν παθιασμένο λάτρη των UFO.

«Ο πιο φωτεινός, καλοσυνάτος άνθρωπος που θα μπορούσε να υπάρχει. Ήταν ο πρώτος που σκέφτηκα διαβάζοντας το σενάριο».

Ο ηθοποιός συμπλήρωσε την έρευνά του με ντοκιμαντέρ και βιβλία, χτίζοντας έναν χαρακτήρα που «ζει μέσα στην ίδια σύγχρονη σύγχυση που βλέπουμε γύρω μας».

Η Έμα Στόουν και τα όρια που δεν χρειάστηκε να τεθούν

Όσο για την Έμα Στόουν, ο Γιώργος Λάνθιμος ξεκαθαρίζει ότι, ως δημιουργική συνεργάτιδα και παραγωγός, συμμετείχε στον σχεδιασμό των πιο απαιτητικών σκηνών.

«Δεν της επιβάλαμε κάτι — το χτίσαμε όλοι μαζί», εξηγεί.

Ο Πλέμονς θυμάται ιδιαίτερα μια εξαντλητική σκηνή στο υπόγειο: «Το πιο δύσκολο ήταν να την ακούς να ουρλιάζει επί ώρες».

«Εντυπωσιακά διαφορετικές αντιδράσεις. Άλλοι το είδαν ως ελπίδα, άλλοι ως απόλυτη απαισιοδοξία. Νομίζω η ταινία λειτουργεί σαν καθρέφτης της διάθεσής σου»

Οι αντιδράσεις του κοινού – και ένα τέλος ανοιχτό σε ερμηνείες

Ο Γιώργος Λάνθιμος ομολογεί ότι δεν παρακολουθεί ποτέ την ταινία στις επίσημες προβολές.

Ο Πλέμονς, αντίθετα, μίλησε με θεατές μετά από ένα screening στο Λος Άντζελες: «Εντυπωσιακά διαφορετικές αντιδράσεις. Άλλοι το είδαν ως ελπίδα, άλλοι ως απόλυτη απαισιοδοξία. Νομίζω η ταινία λειτουργεί σαν καθρέφτης της διάθεσής σου».

Τι έρχεται στη συνέχεια για τους δύο;

Ο Λάνθιμος ανακοινώνει ότι σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα μετά από τρεις ταινίες συνεχόμενα: «Θέλω λίγο χρόνο να σταματήσω, να μην σκεφτώ το επόμενο βήμα».

Ο Πλέμονς ολοκληρώνει τα γυρίσματα για το νέο Hunger Games και σκοπεύει να αφιερώσει τον χειμώνα στην οικογένειά του.

Economy
Πιερρακάκης: «Τώρα ή ποτέ» για την προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: «Τώρα ή ποτέ» για την προεδρία του Eurogroup

Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Τράπεζες
POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

inWellness
inTown
«Δεν υπάρχει ειρήνη και χαρά»: Η Ισλανδία μποϊκοτάρει τη Eurovision για το Ισραήλ – Πέντες χώρες εκτός
Η Μπιορκ εγκρίνει 10.12.25

«Δεν υπάρχει ειρήνη και χαρά»: Η Ισλανδία μποϊκοτάρει τη Eurovision για το Ισραήλ – Πέντες χώρες εκτός

Η Ισλανδία έγινε η πέμπτη χώρα που ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2026 μετά την επιβεβαιωμένη συμμετοχή του Ισραήλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO
Che buono! 10.12.25

Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO

Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζεται για την κουζίνα της στο σύνολό της και όχι για μια μεμονωμένη παράδοση ή συνταγή και τον θρίαμβτο τον χρεώνεται απόλυτα η Τζόρτζια Μελόνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros
Culture Live 10.12.25

Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros

Αγωγή καταναλωτή απειλεί να τινάξει στον αέρα το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros, με τον ενάγοντα να προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα «πνίξει» τον ανταγωνισμό στο streaming.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
Ζωντανό πτώμα 10.12.25

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα
Άθλιος μύθος 09.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που έχει κατηγορηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά και κατάχρηση κοκαίνης ανάμεσα σε άλλα, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο πόλεμος ξεκίνησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ
Στα γρήγορα 09.12.25

Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ

Με αφορμή την παράσταση «Το Ακρωτήρι», με τους Μαρία Ναυπλιώτου και Νικόλα Παπαγιάννη, παίξαμε ένα παιγνίδι συνειρμών περιγράφοντας μονολεκτικά το μεγαλείο και το βάθος μιας ανθρώπινης ιστορίας που διαδραματίζεται επί σκηνής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά
On Field 11.12.25

Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά

Το πρόβλημα της διαιτησίας δεν είναι τα βίντεο του Λανουά αλλά τα λάθη που γίνονται υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, λάθη που έχουν αλλοιώσει και τη βαθμολογία

Βάιος Μπαλάφας
Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 11.12.25

Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου

Ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς ως ανταπόκριση σε νέες γνώσεις και εμπειρίες, αλλά η έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν είναι ένα ομαλό μοτίβο από τη γέννηση μέχρι το θάνατο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα
Ελλάδα 11.12.25

Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα

Ψηλά στη λίστα με τα περισσότερα προβλήματα είναι το κλειστό τμήμα του Κηφισού, όπου καταλήγει το 70% των νερών του Λεκανοπεδίου. Το ίδιο ισχύει και με τον Ιλισό, που όλο το δίκτυό του είναι υπόγειο

Εύη Σαλτού
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator
Ελλάδα 11.12.25

Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator

Όπως φαίνεται υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού των πραγματογνωμόνων ώστε οι συντάκτες του πορίσματος να προσμετρήσουν παραμέτρους που θα οδηγούσαν σε στρεβλά αριθμητικά αποτελέσματα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βενεζουέλα: Νυχτερινή εμφάνιση της Ματσάδο στο Οσλο – Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τον Μαδούρο να «αποσυρθεί»
Νορβηγία 11.12.25

Η Ματσάδο εμφανίζεται στο Οσλο και η επιτροπή Νόμπελ παρεμβαίνει... πολιτικά

Σε απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση προχώρησε η επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από τον Μαδούρο να «αποσυρθεί», καθώς η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο φωτογραφιζόταν τη νύχτα στο Οσλο.

Σύνταξη
