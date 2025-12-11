Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia

Ο Γιώργος Λάνθιμος δείχνει να περνά σε μια νέα φάση της καριέρας του, όπου οι σταθερές συνεργασίες με ηθοποιούς δεν είναι απλώς επιθυμία, αλλά κομμάτι της δημιουργικής του διαδικασίας. Μετά την Έμα Στόουν —η οποία αποτελεί πλέον βασικό πρόσωπο στο σύμπαν των ταινιών του— ο Έλληνας σκηνοθέτης φαίνεται να έχει βρει νέο συνοδοιπόρο στο πρόσωπο του Τζέσι Πλέμονς, που πέρσι τιμήθηκε στις Κάννες για την τριπλή του ερμηνεία στο Kinds of Kindness.

Οι δύο τους συναντιούνται ξανά στο Bugonia, μια πολιτική, σύγχρονη, κατά στιγμές εξαιρετικά σκοτεινή σάτιρα επιστημονικής φαντασίας, όπου ο Πλέμονς ενσαρκώνει έναν άντρα παγιδευμένο στον δικό του λαβύρινθο θεωριών συνωμοσίας — έναν ρόλο που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «ανατριχιαστικά οικείο» για την εποχή.

«Αντικατοπτρίζει μια εποχή όπου ο φόβος, η παραπληροφόρηση και η ανάγκη για σωτήρες διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας. Είναι μια σκοτεινή κωμωδία για την ίδια τη φύση μας»

Πώς ξεκίνησε η συνεργασία – και πώς «κόλλησαν»

Όπως αποκάλυψαν σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο Deadline, η πρώτη επαφή έγινε μέσω Zoom, με αφορμή το Kinds of Kindness.

Παρότι ο Γιώργος Λάνθιμος είχε προσπαθήσει νωρίτερα να εντάξει τον Πλέμονς στο Poor Things, οι ημερομηνίες δεν ταίριαξαν.

«Όταν θέλεις να δουλέψεις με έναν ηθοποιό, απλώς επιμένεις», λέει ο σκηνοθέτης, εξηγώντας πως τον απασχολούσε εδώ και χρόνια η ιδέα να τον εντάξει σε κάποιο από τα πρότζεκτ του.

Ο Πλέμονς, από την πλευρά του, θυμάται την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου του Kinds of Kindness ως «μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται». Σοκαρισμένος, ενθουσιασμένος και λίγο τρομαγμένος —αλλά «αυτός είναι ο καλός φόβος», όπως εξηγεί— κατάλαβε ότι έμπαινε σε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα δουλειάς.

Το εργαστήριο Λάνθιμου: απελευθέρωση, όχι αναλύσεις

Ο Πλέμονς επιβεβαιώνει αυτό που λένε συχνά οι συνεργάτες του Λάνθιμου: οι πρόβες δεν έχουν να κάνουν με ψυχολογική ανάλυση ή εξηγήσεις. «Δεν υπάρχει Α, Β, Γ, τι συμβολίζει τι. Μαθαίνεις να λειτουργείς χωρίς όλες τις απαντήσεις, να αφήνεις χώρο στο άγνωστο».

Η μέθοδος αυτή, αντί να αποθαρρύνει, απελευθερώνει, λέει ο ηθοποιός. «Νιώθεις ότι όλοι δουλεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς να χρειάζεται να τα εξηγήσουμε όλα».

Bugonia: μια πολιτική, σύγχρονη εισβολή στο σύμπαν του Λάνθιμου

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δουλειές του, το Bugonia πατάει πιο καθαρά στο σύγχρονο, πολιτικό τοπίο.

Ο Γιώργος Λάνθιμος αναγνωρίζει ότι εδώ τα σχόλια για την κοινωνία και την πολιτική δεν είναι υπόγεια, αλλά πιο άμεσα: «Αντικατοπτρίζει μια εποχή όπου ο φόβος, η παραπληροφόρηση και η ανάγκη για σωτήρες διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας. Είναι μια σκοτεινή κωμωδία για την ίδια τη φύση μας».

Το σενάριο, βασισμένο στη νοτιοκορεατική ταινία Save the Green Planet!, προσαρμόστηκε από τον Γουίλ Τρέισι και τον ίδιο τον Λάνθιμο — όμως ο Έλληνας δημιουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν ζήτησε από κανέναν ηθοποιό να δει την πρωτότυπη ταινία.

«Αυτό που κάνουμε είναι εντελώς διαφορετικό», λέει.

Ο συνωμοσιολόγος «Τέντι» και η πραγματική έμπνευση

Ο Πλέμονς ομολογεί ότι βρήκε άμεση έμπνευση στην καθημερινότητα: τον καλό του φίλο Τρέβορ, έναν παθιασμένο λάτρη των UFO.

«Ο πιο φωτεινός, καλοσυνάτος άνθρωπος που θα μπορούσε να υπάρχει. Ήταν ο πρώτος που σκέφτηκα διαβάζοντας το σενάριο».

Ο ηθοποιός συμπλήρωσε την έρευνά του με ντοκιμαντέρ και βιβλία, χτίζοντας έναν χαρακτήρα που «ζει μέσα στην ίδια σύγχρονη σύγχυση που βλέπουμε γύρω μας».

Η Έμα Στόουν και τα όρια που δεν χρειάστηκε να τεθούν

Όσο για την Έμα Στόουν, ο Γιώργος Λάνθιμος ξεκαθαρίζει ότι, ως δημιουργική συνεργάτιδα και παραγωγός, συμμετείχε στον σχεδιασμό των πιο απαιτητικών σκηνών.

«Δεν της επιβάλαμε κάτι — το χτίσαμε όλοι μαζί», εξηγεί.

Ο Πλέμονς θυμάται ιδιαίτερα μια εξαντλητική σκηνή στο υπόγειο: «Το πιο δύσκολο ήταν να την ακούς να ουρλιάζει επί ώρες».

«Εντυπωσιακά διαφορετικές αντιδράσεις. Άλλοι το είδαν ως ελπίδα, άλλοι ως απόλυτη απαισιοδοξία. Νομίζω η ταινία λειτουργεί σαν καθρέφτης της διάθεσής σου»

Οι αντιδράσεις του κοινού – και ένα τέλος ανοιχτό σε ερμηνείες

Ο Γιώργος Λάνθιμος ομολογεί ότι δεν παρακολουθεί ποτέ την ταινία στις επίσημες προβολές.

Ο Πλέμονς, αντίθετα, μίλησε με θεατές μετά από ένα screening στο Λος Άντζελες: «Εντυπωσιακά διαφορετικές αντιδράσεις. Άλλοι το είδαν ως ελπίδα, άλλοι ως απόλυτη απαισιοδοξία. Νομίζω η ταινία λειτουργεί σαν καθρέφτης της διάθεσής σου».

Τι έρχεται στη συνέχεια για τους δύο;

Ο Λάνθιμος ανακοινώνει ότι σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα μετά από τρεις ταινίες συνεχόμενα: «Θέλω λίγο χρόνο να σταματήσω, να μην σκεφτώ το επόμενο βήμα».

Ο Πλέμονς ολοκληρώνει τα γυρίσματα για το νέο Hunger Games και σκοπεύει να αφιερώσει τον χειμώνα στην οικογένειά του.