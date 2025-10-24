«Δεν μπορώ να το συνεχίσω άλλο αυτό»: Ρίχνει αυλαία ο Γιώργος Λάνθιμος μετά το Bugonia;

Ο Γιώργος Λάνθιμος ρίχνει αυλαία – προσωρινά – στην πιο παραγωγική φάση της καριέρας του. Μετά από τρεις συνεχόμενες ταινίες και διεθνή αναγνώριση, ο πολυβραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο μετά το «Bugonia».

Μιλώντας με ειλικρίνεια για την εξάντληση που νιώθει, ο δημιουργός του «Poor Things» και του «The Favourite» παραδέχτηκε πως έχει φτάσει στα όριά του και χρειάζεται χρόνο για να ανασυνταχθεί – λίγο πριν η νέα του, πολυαναμενόμενη ταινία κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες.

«Λοιπόν, δεν μπορώ να το συνεχίσω αυτό άλλο. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί αυτό ανάμεσα στις προηγούμενες τρεις ταινίες, αλλά τώρα το εννοώ.

»Μπορείτε να με δεσμεύσετε γι’ αυτό. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή εξαντλούνται. Φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος στο Collider όταν ρωτήθηκε πως μπορεί να δουλεύει με τέτοιους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μιλώντας για την πορεία του τα τελευταία χρόνια, υπενθύμισε ότι μετά το θρίαμβο της ταινίας «The Favourite» το 2018, είχε ήδη επιλέξει να αποσυρθεί προσωρινά από τον κινηματογράφο, περνώντας πέντε χρόνια σε δημιουργική σιωπή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες και αφιερώθηκε στην προετοιμασία τριών έργων που αργότερα πήραν σάρκα και οστά.

Τώρα, με το «Bugonia», επέστρεψε με μια νέα, τολμηρή ματιά. Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο επίσημο τρέιλερ της ταινίας, η οποία αποτελεί ριμέικ της νοτιοκορεατικής παραγωγής «Save the Green Planet» (2003). Το φιλμ, μια μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας, «παντρεύει» τη σάτιρα και τον σουρεαλισμό, μέσα από το γνώριμο βλέμμα του Λάνθιμου.

Πρωταγωνιστούν η Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς, ενώ δίπλα τους εμφανίζονται οι Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν. Το σενάριο, γραμμένο από τον βραβευμένο με Emmy Γουίλ Τρέισι («Succession»), ακολουθεί δύο άντρες που, βυθισμένοι στις θεωρίες συνωμοσίας, απαγάγουν τη CEO μιας φαρμακευτικής εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη που σχεδιάζει την καταστροφή της Γης.

Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Εντ Γκίνεϊ και Άντριου Λόουβ για την Element Pictures, ο ίδιος ο Γιώργος Λάνθιμος μέσω της Pith, η Έμα Στόουν για τη Fruit Tree, καθώς και οι Άρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν της Square Peg, μαζί με τους Μίκι Λι και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο εκ μέρους της CJ ENM.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έλαβε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Το «Bugonia» θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.