Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
27 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:00

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Η ζεστή ανάμνηση των καλοκαιρινών blockbuster έχει πλέον σβήσει, καθώς η κινηματογραφική βιομηχανία εισέρχεται στην πιο ηλεκτρισμένη περίοδο του έτους -αυτή των βραβείων- με κορύφωση τα χρυσά αγαλματίδια της Ακαδημίας, τα Όσκαρ.

Τα φεστιβάλ της Βενετίας, του Σαν Σεμπαστιάν ή του Τορόντο ανέδειξαν ήδη μια πλειάδα ταινιών με οσκαρικές προδιαγραφές, ενώ άλλοι φιλόδοξοι τίτλοι, όπως το Χάμνετ και οι Αμαρτωλοί, έχουν ήδη δημιουργήσει έντονη φημολογία.

Εν αναμονή της 98ης τελετής απονομής, η μακρά διαδρομή προς το χρυσό αγαλματίδιο έχει ξεκινήσει. Ακολουθεί μια αναλυτική καταγραφή των 12 κορυφαίων διεκδικητών, μαζί με τους πιο αξιόλογους επιλαχόντες που πρέπει να έχουμε στο ραντάρ μας σύμφωνα με το BBC.

Ξεκινώντας με έναν τίτλο που φέρει όλα τα εχέγγυα της επιτυχίας, το Χάμνετ (Hamnet) αποτελεί την τέλεια συνταγή για υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας. Πρόκειται για τη μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Μάγκι Ο’Φάρελ, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Όσκαρ Κλόι Ζάο (Nomadland) και με πρωταγωνιστές τους εξαιρετικά δημοφιλείς Τζέσι Μπάκλεϊ και Πολ Μέσκαλ.

Η ταινία, που εστιάζει στον θάνατο του 11χρονου γιου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ το 1596 και τα γεγονότα που οδήγησαν στη συγγραφή του Άμλετ, κέρδισε πρόσφατα το Βραβείο Κοινού του Τορόντο, μια διάκριση που συχνά συνοδεύεται και με το ανάλογο οσκαρικό αντίκρισμα.

YouTube thumbnail

Συνεχίζοντας, ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον επιστρέφει με το Η Μία Μάχη Μετά την Άλλη (One Battle After Another), μια ταινία που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους κριτικούς με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Η ταινία έχει ήδη αποθεωθεί και θεωρείται «κινηματογραφικό γεγονός» της χρονιάς.

Ένας απροσδόκητος διεκδικητής είναι το Αμαρτωλοί (Sinners), μια ταινία βρικολάκων του Ράιαν Κούγκλερ που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, αλλά είναι απόδειξη ότι μια επιτυχημένη πρωτότυπη ιδέα μπορεί να σαρώσει και στο box office.

Με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν σε διπλό ρόλο ως δίδυμοι αδελφοί στο Δέλτα του Μισισίπι του 1932, η ταινία προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας στο κουρασμένο από franchise Χόλιγουντ.

Aκολουθούν οι Έμα Στόουν και Γιώργος Λάνθιμος που ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους στο Βουγονία (Bugonia), όπου η Στόουν υποδύεται μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο που απαγάγεται από συνωμοσιολόγους, οι οποίοι την θεωρούν εξωγήινη.

Αν και η Στόουν είναι δύο φορές νικήτρια στα Όσκαρ, ο συμπρωταγωνιστής της, Τζέσι Πλέμονς, αναμένεται να λάβει την πρώτη του υποψηφιότητα για Α’ Ανδρικό Ρόλο και κανείς δεν ξέρει ακόμη τι θα γίνει με τον σκηνοθέτη Λάνθιμο.

YouTube thumbnail

Τα Όσκαρ έχουν παραδοσιακά αδυναμία στις αθλητικές βιογραφίες, και φέτος, τρεις τέτοιες ταινίες βρίσκονται στην κούρσα.

Η πρώτη, το Κρίστι (Christy), δίνει την ευκαιρία στην Σίντνεϊ Σουίνι να μεταμορφωθεί  ως η διάσημη γυναίκα πυγμάχος Κρίστι Μάρτιν, μια ερμηνεία που θα μπορούσε να της χαρίσει την πρώτη της οσκαρική υποψηφιότητα.

Εξίσου σημαντική είναι η επιστροφή του θρύλου Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στη μεγάλη οθόνη μετα τη φημολογούμενη συνταξιοδότηση του, για να πρωταγωνιστήσει στο Ανεμώνη (Anemone), σε σκηνοθεσία του γιου του, Ρόναν.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός πρώην στρατιώτη που ζει απομονωμένος στο δάσος, ένας ρόλος που ταιριάζει γάντι στο ύφος του τρεις φορές βραβευμένου ηθοποιού.

Το δεύτερο αθλητικό δράμα είναι το The Smashing Machine, όπου ο αστέρας των blockbuster Ντουέιν Τζόνσον μεταμορφώνεται σε έναν ρόλο «ζωής» ως ο μαχητής του UFC, Μαρκ Κερ, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ο σκηνοθέτης Μπένι Σάφντι κέρδισε ήδη το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στη Βενετία, δίνοντας ισχυρό προβάδισμα στην ταινία.

YouTube thumbnail

Στη συνέχεια, το βραβευμένο με το Grand Prix στις Κάννες Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) επανενώνει τη Ρενάτε Ράινσβε με τον σκηνοθέτη Γιοάκιμ Τρίερ, σε μια ιστορία για δύο αποξενωμένες αδελφές που αναζητούν τον πατέρα τους μετά τον θάνατο της μητέρας τους, με τη Ράινσβε να θεωρείται σοβαρή υποψήφια για Α’ Γυναικείο.

Το Μετά το Κυνήγι (After the Hunt) του Λούκα Γκουαντανίνο αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις, καθώς μια φοιτήτρια (Άγιο Εντεμπίρι) κατηγορεί τον καθηγητή της (Άντριου Γκάρφιλντ) για βιασμό, φέρνοντας την Τζούλια Ρόμπερτς στη μέση της διαμάχης.

Το Ήταν Απλώς ένα Ατύχημα (It Was Just An Accident) του Τζαφάρ Παναχί, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, είναι ένας σημαντικός παίκτης.

Η ταινία, που εκπροσωπεί τη Γαλλία στην κατηγορία Ξενόγλωσσης Ταινίας, αφηγείται την τυχαία συνάντηση ενός άνδρα με τον αξιωματικό που τον βασάνισε στο Ιράν, και έχει ισχυρές πιθανότητες να βρεθεί και στην κατηγορία για Καλύτερη Ταινία της μεγάλης βραδιάς.

YouTube thumbnail

Ολοκληρώνοντας, το Μάρτι Σουπρίμ (Marty Supreme) του Τζος Σάφντι φέρνει τον Τιμοτέ Σαλαμέ σε μια βιογραφία για το πινγκ-πονγκ και τον θρυλικό παίκτη Μάρτι Ράισμαν, μια ασυνήθιστη αλλά πολλά υποσχόμενη επιλογή.

Τέλος, το Wicked: For Good και το Άβαταρ: Φωτιά και Στάχτη (Avatar: Fire and Ash) αποτελούν τα δύο μεγάλα blockbuster που, ως συνέχειες προηγούμενων υποψηφίων Καλύτερης Ταινίας, έχουν σοβαρές πιθανότητες να συμπεριληφθούν στις διευρυμένες λίστες της Ακαδημίας ώστε η τελετή να έχει ενδιαφέρον και για το νεότερο κοινό.

Στη συνέχεια ο Steven McIntosh παραθέτει και άλλους τίτλους που εικάζει ότι θα διεκδικήσουν μια θέση στις τελικές υποψηφιότητες.

Ανάμεσα τους είναι το Φρανκενστάιν (Frankenstein) του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που αναμένεται να ξεχωρίσει στις τεχνικές κατηγορίες, ενώ ο Τζέικομπ Έλορντι μπορεί να διεκδικήσει υποψηφιότητα για Β’ Ανδρικό Ρόλο, το Τζέι Κέλι (Jay Kelly) που ίσως επαναφέρει τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην οσκαρική συζήτηση χάρη στην ερμηνεία του ως ένας γερασμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ αλλά και η μουσική βιογραφία Σπρίνγκστιν: Λύτρωσέ με απ’ το Πουθενά (Springsteen: Deliver Me From Nowhere), όπου ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (The Bear) υποδύεται τον Boss.

Στην κατηγορία Ξενόγλωσσης Ταινίας η μάχη θα είναι σκληρή ανάμεσα στα Καμία Άλλη Επιλογή (No Other Choice, Νότια Κορέα), Ο Μυστικός Πράκτορας (The Secret Agent, Βραζιλία), Sirāt (Ισπανία) και Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (The Voice of Hind Rajab, Τυνησία), με σοβαρές πιθανότητες οι τίτλοι να διεκδικήσουν μια θέση και στην τελική δεκάδα για την Καλύτερη Ταινία της βραδιάς.

YouTube thumbnail

Η επίσημη ημερομηνία της 98ης τελετής απονομής έχει ήδη οριστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται στο καθιερωμένο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο κωμικός και παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien), μια κίνηση που έρχεται ως ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης μετά την αύξηση της τηλεθέασης που σημείωσε στην προηγούμενη διοργάνωση.

Οι υποψηφιότητες για όλα τα βραβεία αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτώντας την είσοδο της οσκαρικής περιόδου στην τελική της ευθεία.

Financial Times
Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

inWellness
inTown
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»
27.09.25

Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»

Η νέα σειρά έξι επεισοδίων με τίτλο «Gucci: Game Over» σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο, βασίζεται στις αναμνήσεις της Αλέγκρα Γκούτσι, κόρης του Μαουρίτσιο Γκούτσι και της Πατρίσια Ρετζιάνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια
26.09.25

Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια

Η φωτογράφος Τάλια Σέτριτ υπογράφει το νέο κεφάλαιο του Loewe, αποτυπώνοντας νεανικά πρόσωπα με ένταση, φυσικότητα και μια αισθησιακή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα

Σύνταξη
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell'Accademia
25.09.25

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia

Η έκθεση, με τίτλο Transforming Energy, αντλεί έμπνευση από την διαδρομή της Μαρίνα Αμπράμοβιτς κατά μήκος του Σινικού Τείχους, την οποία πραγματοποίησε μαζί με τον εκλιπόντα πρώην σύντροφό της, Ουλάι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Γουλβς, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»
«Παθογένειες» 27.09.25

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

O Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να δείξει την στήριξη του στην κορυφαία αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, μετά από κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε επειδή δημοσίευσε βίντεο σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού της.

Σύνταξη
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
