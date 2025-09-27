«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Η ζεστή ανάμνηση των καλοκαιρινών blockbuster έχει πλέον σβήσει, καθώς η κινηματογραφική βιομηχανία εισέρχεται στην πιο ηλεκτρισμένη περίοδο του έτους -αυτή των βραβείων- με κορύφωση τα χρυσά αγαλματίδια της Ακαδημίας, τα Όσκαρ.

Τα φεστιβάλ της Βενετίας, του Σαν Σεμπαστιάν ή του Τορόντο ανέδειξαν ήδη μια πλειάδα ταινιών με οσκαρικές προδιαγραφές, ενώ άλλοι φιλόδοξοι τίτλοι, όπως το Χάμνετ και οι Αμαρτωλοί, έχουν ήδη δημιουργήσει έντονη φημολογία.

Εν αναμονή της 98ης τελετής απονομής, η μακρά διαδρομή προς το χρυσό αγαλματίδιο έχει ξεκινήσει. Ακολουθεί μια αναλυτική καταγραφή των 12 κορυφαίων διεκδικητών, μαζί με τους πιο αξιόλογους επιλαχόντες που πρέπει να έχουμε στο ραντάρ μας σύμφωνα με το BBC.

Ξεκινώντας με έναν τίτλο που φέρει όλα τα εχέγγυα της επιτυχίας, το Χάμνετ (Hamnet) αποτελεί την τέλεια συνταγή για υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας. Πρόκειται για τη μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Μάγκι Ο’Φάρελ, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Όσκαρ Κλόι Ζάο (Nomadland) και με πρωταγωνιστές τους εξαιρετικά δημοφιλείς Τζέσι Μπάκλεϊ και Πολ Μέσκαλ.

Η ταινία, που εστιάζει στον θάνατο του 11χρονου γιου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ το 1596 και τα γεγονότα που οδήγησαν στη συγγραφή του Άμλετ, κέρδισε πρόσφατα το Βραβείο Κοινού του Τορόντο, μια διάκριση που συχνά συνοδεύεται και με το ανάλογο οσκαρικό αντίκρισμα.

Συνεχίζοντας, ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον επιστρέφει με το Η Μία Μάχη Μετά την Άλλη (One Battle After Another), μια ταινία που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους κριτικούς με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Η ταινία έχει ήδη αποθεωθεί και θεωρείται «κινηματογραφικό γεγονός» της χρονιάς.

Ένας απροσδόκητος διεκδικητής είναι το Αμαρτωλοί (Sinners), μια ταινία βρικολάκων του Ράιαν Κούγκλερ που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, αλλά είναι απόδειξη ότι μια επιτυχημένη πρωτότυπη ιδέα μπορεί να σαρώσει και στο box office.

Με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν σε διπλό ρόλο ως δίδυμοι αδελφοί στο Δέλτα του Μισισίπι του 1932, η ταινία προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας στο κουρασμένο από franchise Χόλιγουντ.

Aκολουθούν οι Έμα Στόουν και Γιώργος Λάνθιμος που ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους στο Βουγονία (Bugonia), όπου η Στόουν υποδύεται μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο που απαγάγεται από συνωμοσιολόγους, οι οποίοι την θεωρούν εξωγήινη.

Αν και η Στόουν είναι δύο φορές νικήτρια στα Όσκαρ, ο συμπρωταγωνιστής της, Τζέσι Πλέμονς, αναμένεται να λάβει την πρώτη του υποψηφιότητα για Α’ Ανδρικό Ρόλο και κανείς δεν ξέρει ακόμη τι θα γίνει με τον σκηνοθέτη Λάνθιμο.

Τα Όσκαρ έχουν παραδοσιακά αδυναμία στις αθλητικές βιογραφίες, και φέτος, τρεις τέτοιες ταινίες βρίσκονται στην κούρσα.

Η πρώτη, το Κρίστι (Christy), δίνει την ευκαιρία στην Σίντνεϊ Σουίνι να μεταμορφωθεί ως η διάσημη γυναίκα πυγμάχος Κρίστι Μάρτιν, μια ερμηνεία που θα μπορούσε να της χαρίσει την πρώτη της οσκαρική υποψηφιότητα.

Εξίσου σημαντική είναι η επιστροφή του θρύλου Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στη μεγάλη οθόνη μετα τη φημολογούμενη συνταξιοδότηση του, για να πρωταγωνιστήσει στο Ανεμώνη (Anemone), σε σκηνοθεσία του γιου του, Ρόναν.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός πρώην στρατιώτη που ζει απομονωμένος στο δάσος, ένας ρόλος που ταιριάζει γάντι στο ύφος του τρεις φορές βραβευμένου ηθοποιού.

Το δεύτερο αθλητικό δράμα είναι το The Smashing Machine, όπου ο αστέρας των blockbuster Ντουέιν Τζόνσον μεταμορφώνεται σε έναν ρόλο «ζωής» ως ο μαχητής του UFC, Μαρκ Κερ, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ο σκηνοθέτης Μπένι Σάφντι κέρδισε ήδη το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στη Βενετία, δίνοντας ισχυρό προβάδισμα στην ταινία.

Στη συνέχεια, το βραβευμένο με το Grand Prix στις Κάννες Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) επανενώνει τη Ρενάτε Ράινσβε με τον σκηνοθέτη Γιοάκιμ Τρίερ, σε μια ιστορία για δύο αποξενωμένες αδελφές που αναζητούν τον πατέρα τους μετά τον θάνατο της μητέρας τους, με τη Ράινσβε να θεωρείται σοβαρή υποψήφια για Α’ Γυναικείο.

Το Μετά το Κυνήγι (After the Hunt) του Λούκα Γκουαντανίνο αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις, καθώς μια φοιτήτρια (Άγιο Εντεμπίρι) κατηγορεί τον καθηγητή της (Άντριου Γκάρφιλντ) για βιασμό, φέρνοντας την Τζούλια Ρόμπερτς στη μέση της διαμάχης.

Το Ήταν Απλώς ένα Ατύχημα (It Was Just An Accident) του Τζαφάρ Παναχί, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, είναι ένας σημαντικός παίκτης.

Η ταινία, που εκπροσωπεί τη Γαλλία στην κατηγορία Ξενόγλωσσης Ταινίας, αφηγείται την τυχαία συνάντηση ενός άνδρα με τον αξιωματικό που τον βασάνισε στο Ιράν, και έχει ισχυρές πιθανότητες να βρεθεί και στην κατηγορία για Καλύτερη Ταινία της μεγάλης βραδιάς.

Ολοκληρώνοντας, το Μάρτι Σουπρίμ (Marty Supreme) του Τζος Σάφντι φέρνει τον Τιμοτέ Σαλαμέ σε μια βιογραφία για το πινγκ-πονγκ και τον θρυλικό παίκτη Μάρτι Ράισμαν, μια ασυνήθιστη αλλά πολλά υποσχόμενη επιλογή.

Τέλος, το Wicked: For Good και το Άβαταρ: Φωτιά και Στάχτη (Avatar: Fire and Ash) αποτελούν τα δύο μεγάλα blockbuster που, ως συνέχειες προηγούμενων υποψηφίων Καλύτερης Ταινίας, έχουν σοβαρές πιθανότητες να συμπεριληφθούν στις διευρυμένες λίστες της Ακαδημίας ώστε η τελετή να έχει ενδιαφέρον και για το νεότερο κοινό.

Στη συνέχεια ο Steven McIntosh παραθέτει και άλλους τίτλους που εικάζει ότι θα διεκδικήσουν μια θέση στις τελικές υποψηφιότητες.

Ανάμεσα τους είναι το Φρανκενστάιν (Frankenstein) του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που αναμένεται να ξεχωρίσει στις τεχνικές κατηγορίες, ενώ ο Τζέικομπ Έλορντι μπορεί να διεκδικήσει υποψηφιότητα για Β’ Ανδρικό Ρόλο, το Τζέι Κέλι (Jay Kelly) που ίσως επαναφέρει τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην οσκαρική συζήτηση χάρη στην ερμηνεία του ως ένας γερασμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ αλλά και η μουσική βιογραφία Σπρίνγκστιν: Λύτρωσέ με απ’ το Πουθενά (Springsteen: Deliver Me From Nowhere), όπου ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (The Bear) υποδύεται τον Boss.

Στην κατηγορία Ξενόγλωσσης Ταινίας η μάχη θα είναι σκληρή ανάμεσα στα Καμία Άλλη Επιλογή (No Other Choice, Νότια Κορέα), Ο Μυστικός Πράκτορας (The Secret Agent, Βραζιλία), Sirāt (Ισπανία) και Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (The Voice of Hind Rajab, Τυνησία), με σοβαρές πιθανότητες οι τίτλοι να διεκδικήσουν μια θέση και στην τελική δεκάδα για την Καλύτερη Ταινία της βραδιάς.

Η επίσημη ημερομηνία της 98ης τελετής απονομής έχει ήδη οριστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται στο καθιερωμένο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο κωμικός και παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien), μια κίνηση που έρχεται ως ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης μετά την αύξηση της τηλεθέασης που σημείωσε στην προηγούμενη διοργάνωση.

Οι υποψηφιότητες για όλα τα βραβεία αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτώντας την είσοδο της οσκαρικής περιόδου στην τελική της ευθεία.