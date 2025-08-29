Bugonia: Eρμηνεία για Όσκαρ και αποθέωση για την Έμα Στόουν – Ο ξένος Τύπος για το νέο Γιώργο Λάνθιμο

Το Bugonia, η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το βράδυ της Πέμπτης με τους κριτικούς να δίνουν ετυμηγορίες για τη μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστές την Έμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς.

Οι αντιδράσεις είναι σε μεγάλο βαθμό θετικές, με τους ηθοποιούς να αποσπούν επαίνους.

Ο Πιτ Χάμοντ του Deadline χαρακτήρισε την ταινία μια «άγρια βόλτα» και μια επιστροφή στη φόρμα για τον Έλληνα δημιουργό:

«Το Bugonia είναι μια ιλιγγιώδης, παράλογη ιστορία που συγκαταλέγεται στις καλύτερες ταινίες του σκηνοθέτη: Poor Things, The Favourite, Dogtooth και The Lobster. Καθεμία έχει μια σουρεαλιστική κοινή πλευρά με το Bugonia, το οποίο είναι επίσης εξωφρενικά επίκαιρο στην εποχή της παραπληροφόρησης και των τρελών συνωμοσιολόγων που ζουν στις βαθύτερες χαραμάδες του διαδικτύου και των υπογείων τους».

Προσθέτει ότι υπάρχουν «ερμηνείες για βραβεία τόσο από τη Στόουν, που για άλλη μια φορά δίνει τον καλύτερό της εαυτό, όσο και από έναν υπέροχα ανισόρροπο Τζέσι Πλέμονς».

Το Little White Lies σημειώνει το αμφιλεγόμενο ιστορικό του Χόλιγουντ όσον αφορά τα αγγλόφωνα ριμέικ ανατολικοασιατικών ταινιών, αλλά εξεπλάγη ευχάριστα: «Το πνευματώδες, ενοχλητικό και απρόσμενα συγκινητικό Bugonia δικαιολογεί πλήρως την ύπαρξή του… Το Bugonia είναι επίσης πολύ λιγότερο ασαφές από τα προηγούμενα έργα του Λάνθιμου, ειδικά τις συνεργασίες του με τον Ευθύμη Φιλίππου, και κατά στιγμές οι ικανότητες του [σεναριογράφου Γουίλ] Τρέισι ως πρώην σεναριογράφου του Succession και αρχισυντάκτη του ‘The Onion’ είναι αναμφισβήτητες».

Το Indiewire δίνει στην ταινία βαθμολογία Β.

Το περιοδικό επαινεί τους ηθοποιούς ειδικότερα, αλλά σημειώνει: «Η δέκατη μεγάλου μήκους ταινία του Λάνθιμου θα ήταν πιο σταθερά ελκυστική, ένα πραγματικό “home run”, ως μια ταινία 90 λεπτών, σε αντίθεση με τις δύο ώρες που κουράζουν. Αλλά τότε θα φαινόταν αρκετά σημαντική; Το Bugonia είναι είτε βαθυστόχαστο είτε βαθιά ανόητο. Είναι και τα δύο».

Το Vulture επίσης εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την υποκριτική:

«Η Στόουν είναι αξιοσημείωτη (πότε δεν είναι;), σπαρταρώντας συναισθηματικά σαν ένα έντομο καρφωμένο σε έναν τοίχο, δοκιμάζοντας διαφορετικές τακτικές με αυτόν τον ψυχοπαθή. Πρώτα, είναι ήρεμη, ελεγχόμενη και με αυτοπεποίθηση· μετά, δοκιμάζει την καλοσύνη και την υποχωρητικότητα. Η χαλαρή αυτοπεποίθηση του Πλίμονς είναι ανατριχιαστική στην αρχή.

Αλλά πρέπει επίσης να τροφοδοτήσει το θυμό μας, να κερδίσει τον οίκτο μας, και ίσως ακόμη και να προκαλέσει κάποιες στιγμές αλληλεγγύης. Οι χαρακτήρες στις ταινίες του Λάνθιμου δεν κάνουν πραγματικά παραδοσιακά συναισθηματικά ταξίδια. Εμείς, το κοινό, το κάνουμε».

Ο Πίτερ Μπράντσο του The Guardian είχε ανάμεικτη άποψη για την ταινία, δίνοντάς της τρία στα πέντε αστέρια. Επαίνεσε τη «μακάβρια και διασκεδαστική» ταινία για την «αναμενόμενα δυνατή ερμηνεία της Έμα Στόουν, μια ορχηστρική παρτιτούρα του Τζέρσκιν Φέντριξ που προκαλεί τρόμο στα έντερα και, το πιο σημαντικό, ένα υπέροχο μοντάζ στο φινάλε».

«Eιλικρινά, είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη πορεία για αυτό το μεγάλο άλμα» συνεχίζει ο Μπράντσο και διερωτάται αν «αυτή η παράξενη, αν και μερικές φορές αδέξια, μαύρη κωμωδία έχει κερδίσει πλήρως την τελική της στροφή σε σοβαρά τραγικά ζητήματα στον επίλογο της».

Το Screen International ήταν φαν, σχολιάζοντας: «Η Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς είναι δυναμίτης στο εκρηκτικό θρίλερ του Γιώργου Λάνθιμου», περιγράφοντας επίσης την ταινία ως «ένα ένδοξα τρελό, έντονα σατιρικό έργο δωματίου».

Εν τω μεταξύ, το βρετανικό Radio Times δίνει στην ταινία τέσσερα στα πέντε αστέρια, περιγράφοντάς την ως «ιδιόρρυθμη και εξωφρενική, αλλά με ένα βαθύ, σοβαρό υποκείμενο θέμα».

Η βρετανική Daily Telegraph δίνει στην ταινία πέντε αστέρια, λέγοντας ότι «βομβαρδίζει με βιρτουόζικη κακία».

Η Focus Features κυκλοφορεί το Bugonia στις ΗΠΑ στα τέλη Οκτωβρίου.