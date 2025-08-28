Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν έκανε μια τολμηρή, αν και χιουμοριστική, εξομολόγηση στη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στα πλαίσια προώθησης της νέας συνεργασίας της με τον Γιώργο Λάνθιμο.

Η Στόουν δήλωσε ότι «πιστεύει στους εξωγήινους». Στη μαύρη κωμωδία, σε σκηνοθεσία του σχεδόν μόνιμου πλέον συνεργάτη της, Γιώργου Λάνθιμου, η Στόουν υποδύεται μια υψηλόβαθμη διευθύντρια εταιρείας που απαγάγεται από δύο συνωμοσιολόγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη που στάλθηκε στη Γη για να την καταστρέψει.

Δεδομένων των «εξωγήινων» θεμάτων της ταινίας, η Στόουν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι υπάρχει μια ανώτερη νοημοσύνη «που μας παρακολουθεί και ίσως σώζει τις ζωές μας».

Η απάντησή της ήταν άμεση. «Δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί, αλλά ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους που έχουν ζήσει ποτέ είναι ο αστρονόμος Καρλ Σαγκάν και ερωτεύτηκα παράφορα τη φιλοσοφία και την επιστήμη του, και το πόσο ευφυής είναι» σχολίασε η Στόουν.

«Πίστευε βαθιά ότι η ιδέα πως η ιδέα ότι είμαστε μόνοι σε αυτό το απέραντο σύμπαν —όχι ότι μας παρακολουθούν— είναι αρκετά ναρκισσιστική πράγμα. Έτσι, ναι, θα είμαι αποκαλυπτική μαζί σας και θα το δηλώσω! Πιστεύω στους εξωγήινους!» πρόσθεσε απευθυνόμενοι στην αίθουσα.

«Πώς ξέρετε ότι δεν είμαι εξωγήινη;»

Σε ερώτηση άλλου δημοσιογράφου για το πώς η ηθοποιός διαχειρίζεται την επιτυχία «χωρίς να μετατραπεί σε εξωγήινη», η Στόουν απάντησε με χιούμορ:

«Πώς ξέρετε ότι δεν είμαι εξωγήινη; Νομίζω ότι υπάρχει μια περίπλοκη πτυχή σε αυτή την απάντηση που είναι μάλλον μεγαλύτερη από οτιδήποτε θα ήθελε να ακούσει κάποιος αυτή τη στιγμή», είπε.

Η Bugonia είναι η τρίτη ταινία του Λάνθιμου μέσα σε τρία χρόνια με πρωταγωνίστρια τη Στόουν.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν βρέθηκαν τελευταία φορά στη Βενετία το 2023 με την ταινία Poor Things, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα και τέσσερα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν.

Επίσης, συνεργάστηκαν ξανά για την ταινία Kinds of Kindness, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, όπου ο Τζέσι Πλίμονς, επίσης συμπρωταγωνιστής της Στόουν στη Bugonia, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού.

Η Bugonia αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 24 Οκτωβρίου.

Είμαστε πραγματικά μόνοι στο σύμπαν;

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο σπουδαίος αστροφυσικός και κοσμολόγος Καρλ Σαγκάν, μαζί με μια ομάδα επιστημόνων, έθεσε ως στόχο να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει τους επιστήμονες, αλλά και τους συγγραφείς έργων επιστημονικής φαντασίας για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο Σαγκάν ήταν υπέρμαχος της έρευνας για εξωγήινη ζωή, καθώς επίσης και υπέρμαχος της ιδέας αποστολής διαστημοπλοίων σε άλλους πλανήτες.

Σκεπτικός με θεωρίες για UFO και ATIA, ο Σαγκάν ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε να κοιτάμε τον ουρανό με δέος και κριτική σκέψη καθώς πέρα από τις μεγάλες του επιστημονικές ανακαλύψεις, αφιέρωσε τη ζωή του στην απομυθοποίηση της ψευδοεπιστήμης και στη διάδοση της επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης.

Ενας από τους σημαντικότερους εκλαϊκευτές της επιστήμης στην ιστορία, συνήθιζε να λέει ότι οι γονείς του, παρόλο που δεν γνώριζαν σχεδόν τίποτα για την επιστήμη, του δίδαξαν δύο τρόπους σκέψης που αποτελούν τον πυρήνα της επιστημονικής μεθόδου: τον σκεπτικισμό και την απορία.

Μέσα από τη θρυλική τηλεοπτική του σειρά Cosmos, κατάφερε να μετατρέψει την αστρονομία σε μαζική κουλτούρα, προσεγγίζοντας περισσότερους από 400 εκατομμύρια θεατές, στους οποίους προσπαθούσε να εμφυσήσει την αξία της λογικής και του κριτικού πνεύματος.

Η επιστημονική του πορεία ξεκίνησε από το Εργαστήριο Jet Propulsion της NASA, όπου συνέβαλε στην αποστολή του διαστημικού σκάφους Mariner 2 στην Αφροδίτη το 1962. Οι προβλέψεις του αποδείχθηκαν σωστές, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο πλανήτης ήταν ξηρός και είχε μια καυτή ατμόσφαιρα.

Παρά τον αυστηρό σκεπτικισμό του ως επιστήμονας, ο Σαγκάν ασχολήθηκε εκτενώς με την αστροβιολογία, κάνοντας εικασίες για την ύπαρξη ζωής στην Αφροδίτη, στον Άρη, στον Δία, ακόμα και στη Σελήνη, υποθέσεις που αργότερα ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι ήταν αβάσιμες.

Ο Σαγκάν στάθηκε απέναντι στην ψευδοεπιστήμη, ιδιαίτερα τις αναφορές για UFO με αφοσίωση.

Διοργάνωσε δύο συμπόσια στην Αμερικανική Ένωση για την Προώθηση της Επιστήμης επιμένοντας ότι ακόμη και αν ο μεγάλος όγκος των αναφορών για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα δικαιολογούσε την περαιτέρω μελέτη όπως υποστήριζαν άλλοι συνάδελφοι του, η αναξιοπιστία των μαρτύρων, η απουσία φυσικών αποδεικτικών στοιχείων και οι εξηγήσεις που συχνά ήταν αυταπάτες αποδείκνυαν ότι μια τέτοια ενασχόληση ήταν μάταιη.

«Οι υπερβολικοί ισχυρισμοί απαιτούν υπερβολικά επίπεδα αποδείξεων» είχε πει.

Βραβευμένος με Πούλιτζερ το 1977 για το βιβλίο του Οι Δράκοι της Εδέμ, στο οποίο προσπάθησε να χαρτογραφήσει την εξέλιξη της ανθρώπινης νοημοσύνης, Ο Σαγκάν, ένα ίνδαλμα της Έμα Στόουν, συνέχισε την αναζήτηση επαφής με εξωγήινη νοημοσύνη μέσω των μηνυμάτων που εκτοξεύτηκαν με τα διαστημικά σκάφη Pioneer 10 και Voyager.

Σε ένα απόσπασμα από βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του, ο Καρλ Σαγκάν περιγράφει ένα ενδιαφέρον πείραμα που πραγματοποίησε για να εξετάσει αν ένα μήνυμα από έναν εξωγήινο πολιτισμό θα μπορούσε να γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους.

Για τον Σαγκάν η αναζήτηση της γνώσης, η τόλμη να σκεφτόμαστε εκτός συμβατικού πλαισίου και η κριτική σκέψη είναι αξίες. Ο Σαγκάν πίστευε ότι είτε βρούμε εξωγήινη ζωή, είτε όχι, η ανθρωπότητα κερδίζει.

Αν η αναζήτηση για εξωγήινη ζωή στεφθεί με επιτυχία, θα τερματιστεί η απομόνωση της ανθρωπότητας. Αν αποτύχουμε, θα αναδείξει τη μοναδικότητα και την αξία της ανθρωπότητας, καθιστώντας μας ακόμα πιο πολύτιμους.