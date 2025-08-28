magazin
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Go Fun 28 Αυγούστου 2025 | 23:35

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Η Έμα Στόουν έκανε μια τολμηρή, αν και χιουμοριστική, εξομολόγηση στη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στα πλαίσια προώθησης της νέας συνεργασίας της με τον Γιώργο Λάνθιμο.

Η Στόουν δήλωσε ότι «πιστεύει στους εξωγήινους». Στη μαύρη κωμωδία, σε σκηνοθεσία του σχεδόν μόνιμου πλέον συνεργάτη της, Γιώργου Λάνθιμου, η Στόουν υποδύεται μια υψηλόβαθμη διευθύντρια εταιρείας που απαγάγεται από δύο συνωμοσιολόγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη που στάλθηκε στη Γη για να την καταστρέψει.

Δεδομένων των «εξωγήινων» θεμάτων της ταινίας, η Στόουν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι υπάρχει μια ανώτερη νοημοσύνη «που μας παρακολουθεί και ίσως σώζει τις ζωές μας».

Η απάντησή της ήταν άμεση. «Δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί, αλλά ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους που έχουν ζήσει ποτέ είναι ο αστρονόμος Καρλ Σαγκάν και ερωτεύτηκα παράφορα τη φιλοσοφία και την επιστήμη του, και το πόσο ευφυής είναι» σχολίασε η Στόουν.

«Πίστευε βαθιά ότι η ιδέα πως η ιδέα ότι είμαστε μόνοι σε αυτό το απέραντο σύμπαν —όχι ότι μας παρακολουθούν— είναι αρκετά ναρκισσιστική πράγμα. Έτσι, ναι, θα είμαι αποκαλυπτική μαζί σας και θα το δηλώσω! Πιστεύω στους εξωγήινους!» πρόσθεσε απευθυνόμενοι στην αίθουσα.

«Πώς ξέρετε ότι δεν είμαι εξωγήινη;»

YouTube thumbnail

Σε ερώτηση άλλου δημοσιογράφου για το πώς η ηθοποιός διαχειρίζεται την επιτυχία «χωρίς να μετατραπεί σε εξωγήινη», η Στόουν απάντησε με χιούμορ:

«Πώς ξέρετε ότι δεν είμαι εξωγήινη; Νομίζω ότι υπάρχει μια περίπλοκη πτυχή σε αυτή την απάντηση που είναι μάλλον μεγαλύτερη από οτιδήποτε θα ήθελε να ακούσει κάποιος αυτή τη στιγμή», είπε.

Η Bugonia είναι η τρίτη ταινία του Λάνθιμου μέσα σε τρία χρόνια με πρωταγωνίστρια τη Στόουν.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν βρέθηκαν τελευταία φορά στη Βενετία το 2023 με την ταινία Poor Things, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα και τέσσερα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν.

Επίσης, συνεργάστηκαν ξανά για την ταινία Kinds of Kindness, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, όπου ο Τζέσι Πλίμονς, επίσης συμπρωταγωνιστής της Στόουν στη Bugonia, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού.

Η Bugonia αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 24 Οκτωβρίου.

Είμαστε πραγματικά μόνοι στο σύμπαν;

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο σπουδαίος αστροφυσικός και κοσμολόγος Καρλ Σαγκάν, μαζί με μια ομάδα επιστημόνων, έθεσε ως στόχο να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει τους επιστήμονες, αλλά και τους συγγραφείς έργων επιστημονικής φαντασίας για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο Σαγκάν ήταν υπέρμαχος της έρευνας για εξωγήινη ζωή, καθώς επίσης και υπέρμαχος της ιδέας αποστολής διαστημοπλοίων σε άλλους πλανήτες.

Σκεπτικός με θεωρίες για UFO και ATIA, ο Σαγκάν ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε να κοιτάμε τον ουρανό με δέος και κριτική σκέψη καθώς πέρα από τις μεγάλες του επιστημονικές ανακαλύψεις, αφιέρωσε τη ζωή του στην απομυθοποίηση της ψευδοεπιστήμης και στη διάδοση της επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης.

Ενας από τους σημαντικότερους εκλαϊκευτές της επιστήμης στην ιστορία, συνήθιζε να λέει ότι οι γονείς του, παρόλο που δεν γνώριζαν σχεδόν τίποτα για την επιστήμη, του δίδαξαν δύο τρόπους σκέψης που αποτελούν τον πυρήνα της επιστημονικής μεθόδου: τον σκεπτικισμό και την απορία.

Μέσα από τη θρυλική τηλεοπτική του σειρά Cosmos, κατάφερε να μετατρέψει την αστρονομία σε μαζική κουλτούρα, προσεγγίζοντας περισσότερους από 400 εκατομμύρια θεατές, στους οποίους προσπαθούσε να εμφυσήσει την αξία της λογικής και του κριτικού πνεύματος.

Η επιστημονική του πορεία ξεκίνησε από το Εργαστήριο Jet Propulsion της NASA, όπου συνέβαλε στην αποστολή του διαστημικού σκάφους Mariner 2 στην Αφροδίτη το 1962. Οι προβλέψεις του αποδείχθηκαν σωστές, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο πλανήτης ήταν ξηρός και είχε μια καυτή ατμόσφαιρα.

Παρά τον αυστηρό σκεπτικισμό του ως επιστήμονας, ο Σαγκάν ασχολήθηκε εκτενώς με την αστροβιολογία, κάνοντας εικασίες για την ύπαρξη ζωής στην Αφροδίτη, στον Άρη, στον Δία, ακόμα και στη Σελήνη, υποθέσεις που αργότερα ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι ήταν αβάσιμες.

YouTube thumbnail

Ο Σαγκάν στάθηκε απέναντι στην ψευδοεπιστήμη, ιδιαίτερα τις αναφορές για UFO με αφοσίωση.

Διοργάνωσε δύο συμπόσια στην Αμερικανική Ένωση για την Προώθηση της Επιστήμης επιμένοντας ότι ακόμη και αν ο μεγάλος όγκος των αναφορών για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα δικαιολογούσε την περαιτέρω μελέτη όπως υποστήριζαν άλλοι συνάδελφοι του, η αναξιοπιστία των μαρτύρων, η απουσία φυσικών αποδεικτικών στοιχείων και οι εξηγήσεις που συχνά ήταν αυταπάτες αποδείκνυαν ότι μια τέτοια ενασχόληση ήταν μάταιη.

«Οι υπερβολικοί ισχυρισμοί απαιτούν υπερβολικά επίπεδα αποδείξεων» είχε πει.

Βραβευμένος με Πούλιτζερ το 1977 για το βιβλίο του Οι Δράκοι της Εδέμ, στο οποίο προσπάθησε να χαρτογραφήσει την εξέλιξη της ανθρώπινης νοημοσύνης, Ο Σαγκάν, ένα ίνδαλμα της Έμα Στόουν, συνέχισε την αναζήτηση επαφής με εξωγήινη νοημοσύνη μέσω των μηνυμάτων που εκτοξεύτηκαν με τα διαστημικά σκάφη Pioneer 10 και Voyager.

Σε ένα απόσπασμα από βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του, ο Καρλ Σαγκάν περιγράφει ένα ενδιαφέρον πείραμα που πραγματοποίησε για να εξετάσει αν ένα μήνυμα από έναν εξωγήινο πολιτισμό θα μπορούσε να γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους.

YouTube thumbnail

Για τον Σαγκάν η αναζήτηση της γνώσης, η τόλμη να σκεφτόμαστε εκτός συμβατικού πλαισίου και η κριτική σκέψη είναι αξίες. Ο Σαγκάν πίστευε ότι είτε βρούμε εξωγήινη ζωή, είτε όχι, η ανθρωπότητα κερδίζει.

Αν η αναζήτηση για εξωγήινη ζωή στεφθεί με επιτυχία, θα τερματιστεί η απομόνωση της ανθρωπότητας. Αν αποτύχουμε, θα αναδείξει τη μοναδικότητα και την αξία της ανθρωπότητας, καθιστώντας μας ακόμα πιο πολύτιμους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις
Ιστός εξουσίας 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από το πολυαναμενόμενο Wizard of the Kremlin όπου ο Βρετανός σταρ Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο
Πολύτεκνοι 28.08.25

Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο

Οικογενειακή ευτυχία για Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα. Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιμένει το τέταρτο παιδί του

Σύνταξη
Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία
Δυναστεία 28.08.25

Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία

Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς, Πάρις και Μπίγκι, είναι εκτεθειμένα στους προβολείς από μωρά. «Είμαστε ένα» δηλώνουν ενώ η μάζη για τη διαχείριση της περιουσίας συνεχίζεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας
Ο επόμενος 27.08.25

Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας

«Ο Γουίλιαμ θέλει ο Τζορτζ να αντιμετωπίσει τη μοίρα του ως πεπρωμένο, όχι ως καθήκον» σημειώνει το νέο αφιέρωμα του People στην επόμενη μοναρχική γενιά της Βρετανίας

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
Αγάπη, κινηματογράφος 27.08.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σπουδαία δικηγόρος και σύζυγος του, Αμάλ, εθεάθησαν να φτάνουν στην πόλη, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία
Ο κανόνας 27.08.25

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία

Ο Χάρισον Φορντ, με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χαρακτηριστικό χιούμορ, δίνει μαθήματα αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντικός έρωτας δεν γνωρίζει ηλικία.

Σύνταξη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Media 29.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύνταξη
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο