Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει μια αμήχανη στιγμή με την μητέρα της και την Αντζελίνα Τζολί

Οι Χρυσές Σφαίρες του 2011 έχουν μείνει αξέχαστες στην ηθοποιό Έμα Στόουν για δύο λόγους: το σπρέι μαυρίσματος που είχε χρησιμοποιήσει και την ερώτηση που έθεσε η μητέρα της στην επίσης υποψήφια Αντζελίνα Τζολί.

Σε ένα απόσπασμα του «Life in Looks» της Vogue, η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Poor Things» και «La La Land» θυμήθηκε μια συνάντηση μεταξύ της μητέρας της, Κρίστα Στόουν, και της Τζολί, μητέρας έξι παιδιών, στην τελετή απονομής των βραβείων.

«Ήταν μια πολύ, πολύ διασκεδαστική βραδιά, γιατί έφερα τη μαμά μου και καθίσαμε δίπλα στην Αντζελίνα Τζολί, η οποία [την] ρώτησε αν είχε παιδιά», ανέφερε χαριτολογώντας η Στόουν.

«Όλοι είναι πιο κοντοί από ό,τι νομίζεις»

Η απάντηση, φυσικά, είναι ναι, καθώς η Τζολί και ο πρώην σύζυγός της Μπραντ Πιτ είναι γονείς έξι παιδιών: Μάντοξ, Παξ, Ζαχάρα, Σίλο, Νοξ και Βιβιέν.

«Οι Χρυσές Σφαίρες είναι σαν ένα μεγάλο τραπέζι, και νιώθεις σαν να συναντάς συνεχώς όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπεις μόνο στην τηλεόραση ή στις ταινίες», συνέχισε η Έμα αναπολώντας την εκδήλωση. «Όλοι είναι πιο κοντοί από ό,τι νομίζεις — εκτός από τον Κόναν Ο’Μπράιεν».

Το 2011, η Έμα Στόουν και η Αντζελίνα Τζολί, ήταν και οι δύο υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας σε Κινηματογραφική Ταινία Μιούζικαλ ή Κωμωδία για τους ρόλους τους ως Όλιβ Πέντεργκαστ στην ταινία «Εύκολη…κατά λάθος» και ως Ελίζ Γουόρντ στην ταινία «Ο Τουρίστας», αντίστοιχα.

«Αυτό είναι που με ενοχλεί»

Στο βίντεο της Vogue, η Έμα Στόουν επίσης αστειεύτηκε για το σπρέι μαυρίσματος που χρησιμοποίησε. «Ω Θεέ μου, πάλι το σπρέι μαυρίσματος[…]Αυτό το φόρεμα [που είχα επιλέξει ήταν] τόσο όμορφο. Γιατί αποφάσισα να ταιριάξω το χρώμα του δέρματός μου με το φόρεμα;», είπε, αναφερόμενη στο ροδακινί φόρεμα Calvin Klein που φορούσε.

«Αυτό είναι που με ενοχλεί», πρόσθεσε.

«Είναι τόσο όμορφο φόρεμα, τόσο όμορφη απόχρωση, και πραγματικά πίστευα ότι το μαύρισμα ήταν η σωστή επιλογή».

*Με πληροφορίες από: People