Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος στη μάχη της σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»
Οι νέες υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων φέρνουν στο προσκήνιο τη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ ταινίες όπως το «Sirāt», το «Ένα απλό ατύχημα» και η «Συναισθηματική αξία» κυριαρχούν στη λίστα
Με μια δυνατή ελληνική νότα στις κορυφαίες κατηγορίες, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε στο Real Alcázar της Σεβίλλης τις νέες υποψηφιότητες για τα 38α Ευρωπαϊκά Βραβεία. Ανάμεσά τους, ο Γιώργος Λάνθιμος κερδίζει τα βλέμματα, καθώς διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τη «Βουγονία», ενόψει της μεγάλης τελετής που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 17 Ιανουαρίου 2026.
Οι φετινές υποψηφιότητες αναδεικνύουν τρεις τίτλους που κυριαρχούν αριθμητικά στη λίστα: η «Συναισθηματική αξία» του Joachim Trier, το «Sirāt» του Oliver Laxe και το «Ένα απλό ατύχημα» του Jafar Panahi εμφανίζονται σε πολλαπλές βασικές κατηγορίες — από σκηνοθεσία και σενάριο έως ερμηνείες. Η ενισχυμένη παρουσία ντοκιμαντέρ και animation στη μεγάλη κατηγορία της «Καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας» επιβεβαιώνει μια τάση διεύρυνσης του καλλιτεχνικού πεδίου, διαμορφώνοντας μια από τις πιο πολυσυλλεκτικές shortlists των τελευταίων ετών.
Καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πέντε ταινίες μυθοπλασίας καθώς και οι νικητές των κατηγοριών «Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ» και «Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων»:
- Απογεύματα μοναξιάς (Afternoons of Solitude) – ντοκιμαντέρ, Ισπανία/Γαλλία, σκηνοθεσία: Albert Serra
- Arco – κινούμενα σχέδια, Γαλλία, σκηνοθεσία: Ugo Bienvenu
- Σκύλος του Θεού (Dog of God / Dieva Suns) – κινούμενα σχέδια, Λετονία/ΗΠΑ, σκηνοθεσία: Raitis Ābele & Lauris Ābele
- Ποτάμι ή θάνατος! (Fiume o morte!) – ντοκιμαντέρ, Κροατία/Σλοβενία/Ιταλία, σκηνοθεσία: Igor Bezinović
- Ένα απλό ατύχημα (It Was Just an Accident / Un simple accident) – μυθοπλασία, Γαλλία/Ιράν/Λουξεμβούργο, σκηνοθεσία: Jafar Panahi
- Μικρή Αμελί (Little Amelie / Amélie et la Métaphysique des Tubes) – κινούμενα σχέδια, Γαλλία, σκηνοθεσία: Maïlys Vallade & Liane-Cho Han
- Ολίβια και ο αόρατος σεισμός (Olivia and the Invisible Earthquake / L’Olívia i el Terratrèmol Invisible) – κινούμενα σχέδια, Ισπανία/Γαλλία/Βέλγιο/Ελβετία/Χιλή, σκηνοθεσία: Irene Iborra Rizo
- Riefenstahl – ντοκιμαντέρ, Γερμανία, σκηνοθεσία: Andres Veiel
- Συναισθηματική αξία (Sentimental Value / Affeksjonsverdi) – μυθοπλασία, Νορβηγία/Γαλλία/Δανία/Γερμανία/Σουηδία, σκηνοθεσία: Joachim Trier
- Sirāt – μυθοπλασία, Ισπανία/Γαλλία, σκηνοθεσία: Oliver Laxe
- Τραγούδια της αργά καίγόμενης γης (Songs of Slow Burning Earth / Пісні землі, що повільно горить) – ντοκιμαντέρ, Ουκρανία/Γαλλία/Δανία/Σουηδία, σκηνοθεσία: Olha Zhurba
- Ο ήχος της πτώσης (Sound of Falling / In die Sonne schauen) – μυθοπλασία, Γερμανία, σκηνοθεσία: Mascha Schilinski
- Παραμύθια από τον μαγικό κήπο (Tales from the Magic Garden / Pohádky po babičce) – κινούμενα σχέδια, Τσεχία/Σλοβακία/Σλοβενία/Γαλλία, σκηνοθεσία: David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar & Jean-Claude Rozec
- Η φωνή της Χιντ Ρατζαμπ (The Voice of Hind Rajab) – μυθοπλασία, Γαλλία/Τυνησία, σκηνοθεσία: Kaouther Ben Hania
- Με τον Χασάν στη Γάζα (With Hasan in Gaza) – ντοκιμαντέρ, Γερμανία, σκηνοθεσία: Kamal Aljafari
Καλύτερη ευρωπαϊκή σκηνοθεσία
- Γιώργος Λάνθιμος – Βουγονία (Bugonia)
- Oliver Laxe – Sirāt
- Jafar Panahi – Ένα απλό ατύχημα (It Was Just an Accident / Un simple accident)
- Mascha Schilinski – Ο ήχος της πτώσης (Sound of Falling / In die Sonne schauen)
- Joachim Trier – Συναισθηματική αξία (Sentimental Value / Affeksjonsverdi)
- Καλύτερη ευρωπαία ηθοποιός
- Leonie Benesch – Νυχτερινή βάρδια (Late Shift)
- Valeria Bruni Tedeschi – Duse
- Léa Drucker – Case 137
- Vicky Krieps – Love Me Tender
- Renate Reinsve – Συναισθηματική αξία (Sentimental Value / Affeksjonsverdi)
Καλύτερος ευρωπαίος ηθοποιός
- Sergi López – Sirāt
- Mads Mikkelsen – The Last Viking
- Toni Servillo – La Grazia
- Stellan Skarsgård – Συναισθηματική αξία (Sentimental Value / Affeksjonsverdi)
- Idan Weiss – Franz
Καλύτερος ευρωπαίος σεναριογράφος
- Santiago Fillol & Oliver Laxe – Sirāt
- Jafar Panahi – Ένα απλό ατύχημα (It Was Just an Accident / Un simple accident)
- Mascha Schilinski & Louise Peter – Ο ήχος της πτώσης (Sound of Falling / In die Sonne schauen)
- Paolo Sorrentino – La Grazia
- Eskil Vogt & Joachim Trier – Συναισθηματική αξία (Sentimental Value / Affeksjonsverdi)
