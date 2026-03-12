Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη

Ο νέος rookie αρχισυντάκτης του περιοδικού Vanity Fair, Μαρκ Γκουιντούτσι, μειώνει δραστικά τη λίστα των καλεσμένων, απαγορεύει την είσοδο στον Τύπο, καλύπτει της κάμερες των κινητών και αλλάζει τον χώρο διεξαγωγής από το παραδοσιακό Beverly Hills στο LACMA, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή.

Από το 1993, η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει γίνει μία από τις πιο σημαντικές στο Χόλιγουντ. Το περιοδικό έχει συγκεντρώσει τις πιο αξιομνημόνευτες ιστορίες από διασημότητες όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Αντζελίκα Χιούστον, ο Τομ Φορντ και η Μόνικα Λεβίνσκι.

Πολλοί λένε ότι υπάρχει ένα πάρτι που είναι σχεδόν πιο σημαντικό για τις διασημότητες από τα ίδια τα Όσκαρ. Ένα γκαλά που διοργανώνεται μετά την τελετή απονομής των Όσκαρ, τόσο αποκλειστικό που ακόμη και η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον έπρεπε να περιμένουν στην ουρά, και όπου ακόμη και το να είσαι συνοδός της Κόρτνεϊ Λοβ δεν αρκεί για να μπεις αν δεν είσαι στη λίστα των καλεσμένων.

Όλα ξεκίνησαν με τον Ίρβινγκ Πολ «Σουίφτι» Λάζαρ

Το Vanity Fair Oscar Party, το οποίο διοργανώνεται πάνω από 30 χρόνια και στο οποίο έχουν παρευρεθεί ηθοποιοί, σκηνοθέτες, πρόεδροι και συγγραφείς από όλο τον κόσμο είναι το πάρτι των πάρτι.

Εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι τα πολυπόθητα αγαλματίδια θα απονεμηθούν αυτή την Κυριακή, το αμερικανικό περιοδικό έχει συγκεντρώσει μια σειρά από μαρτυρίες και ανέκδοτα σχετικά με την παράδοση που ξεκίνησε με τον Ίρβινγκ Πολ «Σουίφτι» Λάζαρ, τον πιο ισχυρό ατζέντη ταλέντων στο Χόλιγουντ εκείνη την εποχή, και συνεχίστηκε από τον Γκρέιντον Κάρτερ, τον θρυλικό εκδότη του περιοδικού από το 1992 έως το 2017.

«Η Κόρτνεϊ Λοβ ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε: “Γκρέι, Γκρέι, πρέπει να αφήσεις τον μάνατζέρ μου να μπει μέσα”», αφηγείται ο Γκρέιντον Κάρτερ, πρώην εκδότης του Vanity Fair, στο πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο «An Oral History of the Vanity Fair Oscar Party».

«Της είπα: “Γιατί;” Εκείνη απάντησε: “Έχει τα λεφτά μου, έχει τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου, έχει τα ναρκωτικά μου.” Της είπα: “Κοίτα, Κόρτνεϊ, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό τώρα. Εκεί είναι η Σάρα Μαρκς [η διευθύντρια ειδικών προγραμμάτων του περιοδικού]. Γιατί δεν πας να της μιλήσεις;” Εκείνη πήγε προς τα εκεί. Βλέπω τη Σάρα να κουνάει αρνητικά το κεφάλι της.

»Εκείνη την εποχή, υπήρχαν εκατοντάδες δημοσιογράφοι και βιντεοκάμερες έξω. Μεταδίδαμε ζωντανά την εικόνα στην αίθουσα στις τηλεοράσεις, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να βλέπουν τις αφίξεις. Ξαφνικά, η Κόρτνεϊ λέει: “Έχω μια σημαντική ανακοίνωση”. Όλες οι κάμερες στρέφονται προς αυτήν. Τότε λέει: “Η Σάρα Μαρκς είναι μια σκύλα”», αφηγείται ο Κάρτερ σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Αλλάζω ρούχα»

«Την πρώτη χρονιά, το κάναμε σε πολύ μικρή κλίμακα, γιατί φοβόμουν ότι θα αποτύχουμε. Αλλά είχαμε πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους -τον Μικ Τζάγκερ, τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ, τον Μπίλι Γουάιλντερ, τη Νάνσι Ρίγκαν και τη Μπέτσι Μπλούμινγκντεϊλ», θυμάται ο Κάρτερ.

Τα πρώτα πάρτι ήταν απλά διασημότητες που έτρωγαν χάμπουργκερ In-N-Out ενώ παρακολουθούσαν την τελετή. «Αυτό το δείπνο ξεκινούσε στις πέντε το απόγευμα. Είπα: “Συνειδητοποιείτε ότι φοράμε ρούχα αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων ο καθένας για να καθίσουμε και να παρακολουθήσουμε τηλεόραση ενώ τρώμε το δείπνο μας;”» γελάει η συγγραφέας Φραν Λίμποβιτς.

«Είδα τη Νικόλ Κίντμαν με το φόρεμά της αξίας… 100 εκατομμυρίων δολαρίων να τρώει μια χούφτα πατάτες και να πίνει μια μπίρα» σημειώνει η ηθοποιός Κέλι Λιντς για αυτά τα πάρτι.

Ο κατάλογος των διασημοτήτων που παρευρίσκονται κάθε χρόνο είναι εκτενής, και οι γκαλά «έμοιαζαν με πάρτι κολεγίου» παρατηρεί η Λίντσεϊ Λόχαν. «Εμφανίστηκα φορώντας ένα μακρύ λευκό φόρεμα Versace. Ήμουν τόσο νευρική ότι θα καταστραφεί. Αλλά μέσα στη Birkin τσάντα μου, είχα ένα άλλο κοντό φόρεμα. Έτσι, πήγα στην τουαλέτα για να αλλάξω. Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney ήταν στην τουαλέτα με μια ομάδα άλλων ηθοποιών κι αναρωτιόταν τι έκανα. Της είπα: “Αλλάζω ρούχα γιατί δεν θέλω να καταστρέψω αυτό το όμορφο φόρεμα!”».

Βίντεο από την προετοιμασία του Vanity Fair Oscar Party το 2015

Αταξίες στις τουαλέτες

Η ηθοποιός Ατζέλικα Χιούστον θυμάται ότι κάποτε καθόταν με τη «Λίζα Ίσνερ, τον Ρόμπερτ Γκράχαμ και τον σχεδιαστή μόδας Tom Ford και φτιάχναμε μικρά γλυπτά από ψωμί -αυτό γινόταν ανάμεσα στις επισκέψεις στην τουαλέτα για να καπνίσουμε μαριχουάνα. Ο Γκρέιντον πάντα ενθάρρυνε την άτακτη συμπεριφορά γιατί έκανε το πάρτι πιο διασκεδαστικό» αφηγείται.

Η σχεδιάστρια μόδας Diane von Fürstenberg περιέγραψε την εκδήλωση ως «τη φαντασίωση του Γκρέιντον για το πώς έβλεπε το Χόλιγουντ», ένα γεγονός όπου οι παρευρισκόμενοι «έπρεπε να νιώθουν σαν να ήταν οι εκλεκτοί», όπως είπε στο ίδιο το Vamity Fair, σε πρόσφατο άρθρο του συλλογής εμπειριών και αναμνήσεων από τους διάσημους που μέθυσαν στους καναπέδες του ιστορικού πλέον πάρτι.

Ο σχεδιαστής Tom Ford συμμερίστηκε αυτό το συναίσθημα: «Ήταν τόσο μικρός ο χώρος, ξέρεις, σαν το Studio 54. Ένιωθες πραγματικά τυχερός που σε είχαν καλέσει». Πρόσθεσε: «Ένα από τα πράγματα που θυμάμαι περισσότερο ήταν που στεκόμουν δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν, που φορούσε το περίφημο πράσινο φόρεμα Dior που της είχε σχεδιάσει η L’Wren Scott, και είχα απλά μείνει με το στόμα ανοικτό από το πόσο απολύτως εκπληκτική ήταν».

«Ποτέ δεν με ευχαρίστησε»

Η Μόνικα Λεβίνσκι ένιωσε εξίσου «κολακευμένη» όταν έλαβε την πρόσκληση: «Απλά δεν ήταν κάτι που θα μπορούσες να αρνηθείς. Προσπαθούσα να βρω το βήμα μου ως δημόσιο πρόσωπο. Η γνωστή δικαστική ιστορία είχε τελειώσει κι έμπαινα σε μια φάση ελευθερίας. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Ήλπιζα ότι θα ήταν μια αναγέννηση και μια επανεκκίνηση του τρόπου με τον οποίο με έβλεπαν οι άνθρωποι».

Σε αυτά τα πάρτι, «θα έβλεπες τον Τομ Κρουζ να μιλάει με τη Φραν Ντρέσερ. Θα έβλεπες τη Μαντόνα να ψιθυρίζει στο αυτί του Μπραντ Πιτ, αφότου είχε χωρίσει με την Γκουίνεθ Πάλτροου. Οι γυναίκες θα έκαναν ουρά για να του μιλήσουν», σημειώνει ο δημοσιογράφος Φρανκ ΝτιΤζιάκομο, ο οποίος θυμάται επίσης ότι βρήκε ένα βραχιόλι Harry Winston αξίας 750.000 δολαρίων στο πάτωμα ενός πάρτι, το οποίο ανήκε στην Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. «Ποτέ δεν με ευχαρίστησε».

Το πάρτι μετά την απονομή των Όσκαρ -στο οποίο παρευρέθηκαν όλοι οι νικητές- έχει αποτελέσει πηγή αμέτρητων ανέκδοτων και σκηνικό για μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ποπ κουλτούρας. Η Σελένα Γκόμεζ και ο Τζάστιν Μπίμπερ έκαναν δημόσια τη σχέση τους στο κόκκινο χαλί του πάρτι του 2011.

Ο Γουίλ Σμιθ, μετά την αμφιλεγόμενη επίθεσή του στον Κρις Ροκ στα Όσκαρ του 2012, έκανε μια θριαμβευτική είσοδο στην εκδήλωση. «Περίμενες ότι ο Γουίλ Σμιθ θα εμφανιστεί και θα κρατήσει χαμηλό προφίλ. Αλλά ξαφνικά, ακούμε τη φωνή του DJ να σκίζει τον αέρα: “Κυρίες και κύριοι, ο Γουίλ Σμιθ!”. Τότε αρχίζει να παίζει το Gettin’ Jiggy Wit It. Εμείς λέμε, “Ω, γαμώτο”. Κανείς δεν το είχε πει στον DJ!», αφηγείται ο Μάικλ Χόγκαν, πρώην διευθυντής του ψηφιακού Vanity Fair.

Πώς ξεκίνησε, που έφτασε

Ο υπεύθυνος για την έναρξη αυτής της παράδοσης στο Χόλιγουντ ήταν ο Ίρβινγκ «Σουίφτι» Λάζαρ, ο πιο ισχυρός ατζέντης ταλέντων της βιομηχανίας εκείνη την εποχή. Πήρε το παρατσούκλι «Σουίφτι» λόγω της ικανότητάς του να εξασφαλίζει συμβόλαια εκατομμυρίων δολαρίων με μια απλή χειραψία ή κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, υπογράφοντας σε μια χαρτοπετσέτα.

Στον κατάλογο των πελατών του περιλαμβάνονταν ηθοποιοί όπως η Φέι Ντάναγουεϊ, ο Μάικλ Κέιν, ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ και ο Τζιν Κέλι, συγγραφείς όπως ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον όταν έγραψε τις αναμνήσεις του, ενώ κατά καιρούς εκπροσώπησε ακόμη και τραγουδιστές όπως η Madonna και η Cher.

Το πάρτι του «Σουίφτι» για τα Όσκαρ ήταν πολύ πριβέ. Ξεκίνησε ως ένα μικρό δείπνο μεταξύ φίλων και σταδιακά έγινε πιο δημοφιλές, μέχρι που κάθε διασημότητα ήθελε να παρευρεθεί, αλλά αν δεν ήσουν στη λίστα των καλεσμένων, δεν υπήρχε τρόπος να μπεις.

Μετά τον θάνατό του το 1993, το Vanity Fair ανέλαβε τη διοργάνωση και για τις διασημότητες έχει γίνει ένα εξίσου σημαντικό γεγονός με την ίδια την τελετή, ενώ σηματοδοτεί και το τέλος της σεζόν των βραβείων. Πλέον, σηματοδοτεί το τέλος του πάρτι, όπως φαίνεται από τους νέους περιορισμούς του νέου διευθυντή του περιοδικού.

*Με στοιχεία από elpais.com και hollywoodreporter.com | Αρχική Φωτό: Οι Άννα Νικόλ Σμιθ, Τόνι Κέρτις, Βάντεν Μπεργκ στα Όσκαρ, 1995 – Από το βιβλίο «75 χρόνια πάρτι στο Χόλιγουντ: Η βραδιά των Όσκαρ από τους συντάκτες του Vanity Fair»