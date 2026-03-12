magazin
Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
Culture Live 12 Μαρτίου 2026, 14:50

Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη

Μέσα στα πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, όπου η Μαντόνα ψιθύριζε στο αυτί του Μπραντ Πιτ και ο μάνατζερ της Κόρτνεϊ Λοβ έφαγε πόρτα όλα αλλάζουν –για την ακρίβεια αρχίζουν και μοιάζουν όλο και περισσότερο «μη πάρτι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Φυτικές ίνες: Πέρα από την πέψη, το «μυστικό» τους που οι περισσότεροι αγνοούν

Φυτικές ίνες: Πέρα από την πέψη, το «μυστικό» τους που οι περισσότεροι αγνοούν

Spotlight

Ο νέος rookie αρχισυντάκτης του περιοδικού Vanity Fair, Μαρκ Γκουιντούτσι, μειώνει δραστικά τη λίστα των καλεσμένων, απαγορεύει την είσοδο στον Τύπο, καλύπτει της κάμερες των κινητών και αλλάζει τον χώρο διεξαγωγής από το παραδοσιακό Beverly Hills στο LACMA, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή.

Από το 1993, η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει γίνει μία από τις πιο σημαντικές στο Χόλιγουντ. Το περιοδικό έχει συγκεντρώσει τις πιο αξιομνημόνευτες ιστορίες από διασημότητες όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Αντζελίκα Χιούστον, ο Τομ Φορντ και η Μόνικα Λεβίνσκι.

Πολλοί λένε ότι υπάρχει ένα πάρτι που είναι σχεδόν πιο σημαντικό για τις διασημότητες από τα ίδια τα Όσκαρ. Ένα γκαλά που διοργανώνεται μετά την τελετή απονομής των Όσκαρ, τόσο αποκλειστικό που ακόμη και η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον έπρεπε να περιμένουν στην ουρά, και όπου ακόμη και το να είσαι συνοδός της Κόρτνεϊ Λοβ δεν αρκεί για να μπεις αν δεν είσαι στη λίστα των καλεσμένων.

O Ίρβινγκ Πολ «Σουίφτι» Λάζαρ και η ηθοποιός και συγγραφέας Πόλι Μπέργκεν / Wikimedia Commons

Όλα ξεκίνησαν με τον Ίρβινγκ Πολ «Σουίφτι» Λάζαρ

Το Vanity Fair Oscar Party, το οποίο διοργανώνεται πάνω από 30 χρόνια και στο οποίο έχουν παρευρεθεί ηθοποιοί, σκηνοθέτες, πρόεδροι και συγγραφείς από όλο τον κόσμο είναι το πάρτι των πάρτι.

Εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι τα πολυπόθητα αγαλματίδια θα απονεμηθούν αυτή την Κυριακή, το αμερικανικό περιοδικό έχει συγκεντρώσει μια σειρά από μαρτυρίες και ανέκδοτα σχετικά με την παράδοση που ξεκίνησε με τον Ίρβινγκ Πολ «Σουίφτι» Λάζαρ, τον πιο ισχυρό ατζέντη ταλέντων στο Χόλιγουντ εκείνη την εποχή, και συνεχίστηκε από τον Γκρέιντον Κάρτερ, τον θρυλικό εκδότη του περιοδικού από το 1992 έως το 2017.

«Η Κόρτνεϊ Λοβ ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε: “Γκρέι, Γκρέι, πρέπει να αφήσεις τον μάνατζέρ μου να μπει μέσα”», αφηγείται ο Γκρέιντον Κάρτερ, πρώην εκδότης του Vanity Fair, στο πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο «An Oral History of the Vanity Fair Oscar Party».

«Της είπα: “Γιατί;” Εκείνη απάντησε: “Έχει τα λεφτά μου, έχει τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου, έχει τα ναρκωτικά μου.” Της είπα: “Κοίτα, Κόρτνεϊ, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό τώρα. Εκεί είναι η Σάρα Μαρκς [η διευθύντρια ειδικών προγραμμάτων του περιοδικού]. Γιατί δεν πας να της μιλήσεις;” Εκείνη πήγε προς τα εκεί. Βλέπω τη Σάρα να κουνάει αρνητικά το κεφάλι της.

»Εκείνη την εποχή, υπήρχαν εκατοντάδες δημοσιογράφοι και βιντεοκάμερες έξω. Μεταδίδαμε ζωντανά την εικόνα στην αίθουσα στις τηλεοράσεις, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να βλέπουν τις αφίξεις. Ξαφνικά, η Κόρτνεϊ λέει: “Έχω μια σημαντική ανακοίνωση”. Όλες οι κάμερες στρέφονται προς αυτήν. Τότε λέει: “Η Σάρα Μαρκς είναι μια σκύλα”», αφηγείται ο Κάρτερ σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Της είπα: “Γιατί;” Εκείνη απάντησε: “Έχει τα λεφτά μου, έχει τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου, έχει τα ναρκωτικά μου.” Της είπα: “Κοίτα, Κόρτνεϊ, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό τώρα. Εκεί είναι η Σάρα Μαρκς [η διευθύντρια ειδικών προγραμμάτων του περιοδικού]. Γιατί δεν πας να της μιλήσεις;” Εκείνη πήγε προς τα εκεί. Βλέπω τη Σάρα να κουνάει αρνητικά το κεφάλι της

«Αλλάζω ρούχα»

«Την πρώτη χρονιά, το κάναμε σε πολύ μικρή κλίμακα, γιατί φοβόμουν ότι θα αποτύχουμε. Αλλά είχαμε πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους -τον Μικ Τζάγκερ, τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ, τον Μπίλι Γουάιλντερ, τη Νάνσι Ρίγκαν και τη Μπέτσι Μπλούμινγκντεϊλ», θυμάται ο Κάρτερ.

Τα πρώτα πάρτι ήταν απλά διασημότητες που έτρωγαν χάμπουργκερ In-N-Out ενώ παρακολουθούσαν την τελετή. «Αυτό το δείπνο ξεκινούσε στις πέντε το απόγευμα. Είπα: “Συνειδητοποιείτε ότι φοράμε ρούχα αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων ο καθένας για να καθίσουμε και να παρακολουθήσουμε τηλεόραση ενώ τρώμε το δείπνο μας;”» γελάει η συγγραφέας Φραν Λίμποβιτς.

«Είδα τη Νικόλ Κίντμαν με το φόρεμά της αξίας… 100 εκατομμυρίων δολαρίων να τρώει μια χούφτα πατάτες και να πίνει μια μπίρα» σημειώνει η ηθοποιός Κέλι Λιντς για αυτά τα πάρτι.

Ο κατάλογος των διασημοτήτων που παρευρίσκονται κάθε χρόνο είναι εκτενής, και οι γκαλά «έμοιαζαν με πάρτι κολεγίου» παρατηρεί η Λίντσεϊ Λόχαν. «Εμφανίστηκα φορώντας ένα μακρύ λευκό φόρεμα Versace. Ήμουν τόσο νευρική ότι θα καταστραφεί. Αλλά μέσα στη Birkin τσάντα μου, είχα ένα άλλο κοντό φόρεμα. Έτσι, πήγα στην τουαλέτα για να αλλάξω. Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney ήταν στην τουαλέτα με μια ομάδα άλλων ηθοποιών κι αναρωτιόταν τι έκανα. Της είπα: “Αλλάζω ρούχα γιατί δεν θέλω να καταστρέψω αυτό το όμορφο φόρεμα!”».

Βίντεο από την προετοιμασία του Vanity Fair Oscar Party το 2015

YouTube thumbnail

Αταξίες στις τουαλέτες

Η ηθοποιός Ατζέλικα Χιούστον θυμάται ότι κάποτε καθόταν με τη «Λίζα Ίσνερ, τον Ρόμπερτ Γκράχαμ και τον σχεδιαστή μόδας Tom Ford και φτιάχναμε μικρά γλυπτά από ψωμί -αυτό γινόταν ανάμεσα στις επισκέψεις στην τουαλέτα για να καπνίσουμε μαριχουάνα. Ο Γκρέιντον πάντα ενθάρρυνε την άτακτη συμπεριφορά γιατί έκανε το πάρτι πιο διασκεδαστικό» αφηγείται.

Η σχεδιάστρια μόδας Diane von Fürstenberg περιέγραψε την εκδήλωση ως «τη φαντασίωση του Γκρέιντον για το πώς έβλεπε το Χόλιγουντ», ένα γεγονός όπου οι παρευρισκόμενοι «έπρεπε να νιώθουν σαν να ήταν οι εκλεκτοί», όπως είπε στο ίδιο το Vamity Fair, σε πρόσφατο άρθρο του συλλογής εμπειριών και αναμνήσεων από τους διάσημους που μέθυσαν στους καναπέδες του ιστορικού πλέον πάρτι.

Ο σχεδιαστής Tom Ford συμμερίστηκε αυτό το συναίσθημα: «Ήταν τόσο μικρός ο χώρος, ξέρεις, σαν το Studio 54. Ένιωθες πραγματικά τυχερός που σε είχαν καλέσει». Πρόσθεσε: «Ένα από τα πράγματα που θυμάμαι περισσότερο ήταν που στεκόμουν δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν, που φορούσε το περίφημο πράσινο φόρεμα Dior που της είχε σχεδιάσει η L’Wren Scott, και είχα απλά μείνει με το στόμα ανοικτό από το πόσο απολύτως εκπληκτική ήταν».

«Ποτέ δεν με ευχαρίστησε»

Η Μόνικα Λεβίνσκι ένιωσε εξίσου «κολακευμένη» όταν έλαβε την πρόσκληση: «Απλά δεν ήταν κάτι που θα μπορούσες να αρνηθείς. Προσπαθούσα να βρω το βήμα μου ως δημόσιο πρόσωπο. Η γνωστή δικαστική ιστορία είχε τελειώσει κι έμπαινα σε μια φάση ελευθερίας. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Ήλπιζα ότι θα ήταν μια αναγέννηση και μια επανεκκίνηση του τρόπου με τον οποίο με έβλεπαν οι άνθρωποι».

Σε αυτά τα πάρτι, «θα έβλεπες τον Τομ Κρουζ να μιλάει με τη Φραν Ντρέσερ. Θα έβλεπες τη Μαντόνα να ψιθυρίζει στο αυτί του Μπραντ Πιτ, αφότου είχε χωρίσει με την Γκουίνεθ Πάλτροου. Οι γυναίκες θα έκαναν ουρά για να του μιλήσουν», σημειώνει ο δημοσιογράφος Φρανκ ΝτιΤζιάκομο, ο οποίος θυμάται επίσης ότι βρήκε ένα βραχιόλι Harry Winston αξίας 750.000 δολαρίων στο πάτωμα ενός πάρτι, το οποίο ανήκε στην Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. «Ποτέ δεν με ευχαρίστησε».

Το πάρτι μετά την απονομή των Όσκαρ -στο οποίο παρευρέθηκαν όλοι οι νικητές- έχει αποτελέσει πηγή αμέτρητων ανέκδοτων και σκηνικό για μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ποπ κουλτούρας. Η Σελένα Γκόμεζ και ο Τζάστιν Μπίμπερ έκαναν δημόσια τη σχέση τους στο κόκκινο χαλί του πάρτι του 2011.

Ο Γουίλ Σμιθ, μετά την αμφιλεγόμενη επίθεσή του στον Κρις Ροκ στα Όσκαρ του 2012, έκανε μια θριαμβευτική είσοδο στην εκδήλωση. «Περίμενες ότι ο Γουίλ Σμιθ θα εμφανιστεί και θα κρατήσει χαμηλό προφίλ. Αλλά ξαφνικά, ακούμε τη φωνή του DJ να σκίζει τον αέρα: “Κυρίες και κύριοι, ο Γουίλ Σμιθ!”. Τότε αρχίζει να παίζει το Gettin’ Jiggy Wit It. Εμείς λέμε, “Ω, γαμώτο”. Κανείς δεν το είχε πει στον DJ!», αφηγείται ο Μάικλ Χόγκαν, πρώην διευθυντής του ψηφιακού Vanity Fair.

Πώς ξεκίνησε, που έφτασε

Ο υπεύθυνος για την έναρξη αυτής της παράδοσης στο Χόλιγουντ ήταν ο Ίρβινγκ «Σουίφτι» Λάζαρ, ο πιο ισχυρός ατζέντης ταλέντων της βιομηχανίας εκείνη την εποχή. Πήρε το παρατσούκλι «Σουίφτι» λόγω της ικανότητάς του να εξασφαλίζει συμβόλαια εκατομμυρίων δολαρίων με μια απλή χειραψία ή κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, υπογράφοντας σε μια χαρτοπετσέτα.

Στον κατάλογο των πελατών του περιλαμβάνονταν ηθοποιοί όπως η Φέι Ντάναγουεϊ, ο Μάικλ Κέιν, ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ και ο Τζιν Κέλι, συγγραφείς όπως ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον όταν έγραψε τις αναμνήσεις του, ενώ κατά καιρούς εκπροσώπησε ακόμη και τραγουδιστές όπως η Madonna και η Cher.

Το πάρτι του «Σουίφτι» για τα Όσκαρ ήταν πολύ πριβέ. Ξεκίνησε ως ένα μικρό δείπνο μεταξύ φίλων και σταδιακά έγινε πιο δημοφιλές, μέχρι που κάθε διασημότητα ήθελε να παρευρεθεί, αλλά αν δεν ήσουν στη λίστα των καλεσμένων, δεν υπήρχε τρόπος να μπεις.

Μετά τον θάνατό του το 1993, το Vanity Fair ανέλαβε τη διοργάνωση και για τις διασημότητες έχει γίνει ένα εξίσου σημαντικό γεγονός με την ίδια την τελετή, ενώ σηματοδοτεί και το τέλος της σεζόν των βραβείων. Πλέον, σηματοδοτεί το τέλος του πάρτι, όπως φαίνεται από τους νέους περιορισμούς του νέου διευθυντή του περιοδικού.


*Με στοιχεία από elpais.com και hollywoodreporter.com | Αρχική Φωτό: Οι Άννα Νικόλ Σμιθ, Τόνι Κέρτις, Βάντεν Μπεργκ στα Όσκαρ, 1995 – Από το βιβλίο «75 χρόνια πάρτι στο Χόλιγουντ: Η βραδιά των Όσκαρ από τους συντάκτες του Vanity Fair»

World
Fitch: Πλήγμα 0,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει στα 100 δολάρια

Fitch: Πλήγμα 0,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει στα 100 δολάρια

Vita.gr
Φυτικές ίνες: Πέρα από την πέψη, το «μυστικό» τους που οι περισσότεροι αγνοούν

Φυτικές ίνες: Πέρα από την πέψη, το «μυστικό» τους που οι περισσότεροι αγνοούν

Ιράν: Eν αναμονή διαγγέλματος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ιράν: Eν αναμονή διαγγέλματος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
Πρόβλημα; 12.03.26

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Ο γνωστός δημιουργός Τζέιμς Κάμερον έχει σχεδιάσει δύο ακόμα φιλμ για το franchise του Avatar, όμως τα 1.5 δισ του Fire and Ash δεν άφησαν πολλούς ικανοποιημένους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να προκηρύξει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη
Όσα γνωρίζουμε 11.03.26

Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ
Επιστροφή στην απλότητα 11.03.26

Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ

Ο γνωστός δημιουργός Πέδρο Αλμοδόβαρ, μετά από μια πενταετία «περιπλάνησης» στο Χόλιγουντ και τις αγγλόφωνες ταινίες, αποφάσισε ότι η απλότητα του ισπανικού κινηματογράφου του ταιριάζει καλύτερα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»
Careless whispers 10.03.26

Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, η κληρονομιά του Γιώργου-Κυριάκου Παναγιώτου επιστρέφει θριαμβευτικά -και παντού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80
Λεφτά υπάρχουν 10.03.26

Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80

Τι κι αν είναι 78 ετών και δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν τίποτα; Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ονειρεύεται να επιστρέψει στους τρεις ρόλους που απογείωσαν την καριέρα του και έχουν άρωμα 80s.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
Βουλή 12.03.26

Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «παντελώς αναξιόπιστος» και τον κατηγόρησε για «υποτέλεια» στην πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου

Σύνταξη
Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
Πολιτική 12.03.26

Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί. «Δυστυχώς δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα» απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΕ: Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» – Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών
Κόσμος 12.03.26

Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» - Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών της ΕΕ

Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι βασικό στοιχείο των εθνικών στρατηγικών για την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Σύνταξη
Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»
Ώρα για λογοδοσία 12.03.26

Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»

Η πρωτοβουλία της Γκάνας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αφρικανικών κρατών να ζητήσουν λογοδοσία για τις ιστορικές αδικίες που συνδέονται με την αποικιοκρατία και τη δουλεία

Σύνταξη
Ιωάννινα: Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο
Βία ανηλίκων 12.03.26

Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο στα Ιωάννινα

Ο 15χρονος προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα στα Ιωάννινα συνοδευόμενος από κοινωνική λειτουργό της δομής όπου διαμένει και συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν
The Good Life 12.03.26

«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν

Αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο, ωστόσο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της σε δικαστήριο των Ταλιμπάν, όπως λέει, ο δικαστής όχι μόνο απέρριψε το αίτημά της, αλλά υποβάθμισε την καταγγελία της για κακοποίηση.

Σύνταξη
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

Η πρώτη στρατηγική εξαγορά της εταιρείας στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καινοτόμων προϊόντων της, με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες

«Η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικό αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν πλασιέ ιδιωτικών εταιρειών και συμφερόντων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου – Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
«Απερισκεψία» 12.03.26

Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδεία - Επιχείρησαν να αντιγράψουν βίντεο που είδαν στα social media», είπε ο δικηγόρος ενός εκ των δραστών που ενεργοποίησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Ηράκλειο

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 12.03.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το ΒΗΜΑ στην Ιστορία για την ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου, το επετειακό τεύχος του HELLO! και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ
Euroleague 12.03.26

Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους στο Πριγκιπάτο (20:00).

Σύνταξη
Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία
Κόσμος 12.03.26

Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία

Οι επιστήμονες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα - όπως οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις - πιο συχνά και πιο επικίνδυνα

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική
Πολιτική 12.03.26

Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική

Ευθεία επίθεση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για την εξωτερική πολιτική, τη ρήτρα στη συμφωνία με τη Chevron και όχι μόνο. «Εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μηνύματα προς την Τουρκία» είπε, για να προσθέσει «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον
Go Fun 12.03.26

«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον

Μόνο σε μία από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που πίστευαν ότι οι συμπολίτες τους είναι ηθικά κακοί από όσους πίστευαν ότι είναι καλοί

Σύνταξη
Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως
Euroleague 12.03.26

Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και η αλλαγή ατζέντη από τον Γάλλο είναι από τα πιο «καυτά» θέματα – Τι σημαίνει η κίνηση αυτή, τι συμβόλαιο ψάχνει στην αγορά και γιατί εμπλέκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 12.03.26

Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Με ανάρτηση του ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του in για πρόταση προς την ΚΕΔΕ από την ΕΝΠΕ για την από κοινού διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σύνταξη
Γελάμε και κλαίμε για το ίδιο πράγμα: Η Γκισλέιν Μάξγουελ κάνει μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» στη φυλακή
The Onion? 12.03.26

Γελάμε και κλαίμε για το ίδιο πράγμα: Η Γκισλέιν Μάξγουελ κάνει μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» στη φυλακή

Η καταδικασμένη συνεργός του μαστροπού ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, διδάσκει πλέον μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» σε συγκρατούμενες της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
