Ο λόγος που ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν ήταν ανεπιθύμητος στα περίφημα πάρτυ του Vanity Fair για τα Όσκαρ

Ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν είχε αποκλειστεί από το πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ πολύ πριν γίνουν γνωστές οι υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στις οποίες εμπλέκεται.

Στα νέα απομνημονεύματα του Γκράιντον Κάρτερ «When the Going Was Good», τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, ο πρώην αρχισυντάκτης του περιοδικού Vanity Fair έγραψε ότι ο Γουαϊνστάιν ήταν το μόνο άτομο που είχε αποκλειστεί δια βίου από το πάρτι, αφού «εμφανιζόταν τακτικά με περισσότερους καλεσμένους από όσους προέβλεπε η πρόσκλησή του και τραμπούκιζε το προσωπικό».

Ο Κάρτερ έγραψε ότι όταν αρχικά ήρθε αντιμέτωπος με τον πρώην παραγωγό, απείλησε να αποκλείσει τον Γουαϊνστάιν εφ’ όρου ζωής, αν συνέχιζε να συμπεριφέρεται αγενώς προς τους εργαζομένους.

«Ήταν ταυτόχρονα το σωστό αλλά και μια ανόητη κίνηση, δεδομένου ότι ήταν αποδεδειγμένα ο κυρίαρχος παραγωγός στο Χόλιγουντ εκείνη την εποχή και μπορούσε να πει στους αστέρες των ταινιών του να μας αφήσουν απέξω τη βραδιά των Όσκαρ», έγραψε ο Κάρτερ.

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Κάρτερ περιγράφει το πώς κατέληξαν στον αποκλεισμό του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν από όλες τις εκδηλώσεις του Vanity Fair, αφού «ξέσπασε» στη Σάρα Μαρκς, την επικεφαλής διοργανώτρια του πάρτι.

Κόρτνεϊ Λoβ;

Σε συνέντευξή του στο Page Six που δημοσιεύτηκε στις 23 Μαρτίου, ο Κάρτερ μίλησε εκτενέστερα για το νέο του βιβλίο και την απαγόρευση εισόδου στον Χάρβεϊ Γουάινστιν. «Τον απέκλεισαν επειδή ήταν αγενής με το προσωπικό και αυτό δεν μου άρεσε», είπε ο δημοσιογράφος.

«Δεν οφείλονταν στο ποτό [η συμπεριφορά του]», πρόσθεσε ο Κάρτερ για τον σεσημασμένο παραγωγό ταινιών. «Ήταν o χαρακτήρας του».

Σύμφωνα με την Page Six, η Σάρα Μαρκς, η συντάκτρια που χειριζόταν τη λίστα των καλεσμένων και «έγινε αντικείμενο δωροδοκίας, απειλών, ακόμη και κακοποίησης», διατηρούσε ένα «κουτί παραπόνων» όπου το προσωπικό μπορούσε να προτείνει διασημότητες για αποκλεισμό. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λoβ βρέθηκε εκεί μια χρονιά, αφού απευθυνόμενη στον Κάρτερ, ζητούσε έντονα να επιτραπεί η είσοδος στον μάνατζέρ επειδή «έχει τα λεφτά μου, τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου και τα ναρκωτικά μου».

Ο Κάρτερ – ο οποίος αποχώρησε από το Vanity Fair το 2017 – δήλωσε, ωστόσο, ότι αν ήταν τώρα εκδότης του περιοδικού, θα έπραττε διαφορετικά.

«Πιθανότατα θα έκανα ένα πάρτι για τα Emmys», είπε. «Αν βγαίναμε για δείπνο και συζητούσαμε μόνο για πράγματα που είχαμε δει πρόσφατα, το 80% θα ήταν στην τηλεόραση. Δεν έχω παρακολουθήσει τα Όσκαρ εδώ και επτά χρόνια».

Ολική απαγόρευση

Αργότερα, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν εκδιώχθηκε ολοκληρωτικά από τη βιομηχανία του θεάματος και σήμερα εκτίει ποινή για τις καταδίκες του για σεξουαλικά εγκλήματα στην Καλιφόρνια. Είχε καταδικαστεί για βιασμό και σεξουαλική επίθεση στη Νέα Υόρκη το 2020, αλλά οι καταδίκες αυτές ανατράπηκαν τον Απρίλιο του 2024.

Ο δικηγόρος του Γουαϊνστάιν, Ιμράν Χ. Ανσάρι, δήλωσε στους δημοσιογράφους τον Δεκέμβριο του 2024 ότι ο καταδικασμένος παραγωγός έπεσε «θύμα κακομεταχείρισης» στη φυλακή Riker’s Island.

*Με πληροφορίες από: People & Page Six