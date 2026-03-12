magazin
Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ
Culture Live 12 Μαρτίου 2026, 17:20

Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Είναι ο πιο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της φετινής σεζόν βραβείων, ειδικά μετά τις δηλώσεις του περί μπαλέτου, όπερας και «ετοιμοθάνατων τεχνών». Τι άλλο να περιμένεις από τον μεγαλύτερο σταρ της κινηματογραφικής γενιάς των Zillennials, το Τιμοτέ Σαλαμέ;

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ο πρώτος υποψήφιος για Όσκαρ που κάλυψε το πρόσωπό του με κασκόλ και κουκούλα και εμφανίστηκε σε ένα μουσικό βίντεο με έναν ράπερ που, σύμφωνα με τις θεωρίες των συνωμοσιολόγων, μπορεί να είναι ο ίδιος -κάτι που είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό, δεδομένου ότι στην αρχή της καριέρας του υποδύθηκε ρόλους απαλών, εγκαταλελειμμένων εραστών και ήταν ο αιώνιος λευκός άνδρας του μήνα στο διαδίκτυο.

Στο «4 Raws (Remix)» του EsDeeKid, ο Σαλαμέ ράπαρει «η ζωή μου είναι μια όπερα, κοίτα τα Όσκαρ, κοίτα τις θαυμάστριες, κοίτα τις ταινίες» και «προσπαθώ να μαζέψω εκατό εκατομμύρια, η κοπέλα έχει ένα δισεκατομμύριο», επιδεικνύοντας την αυτοπεποίθησή του -ξέρει ότι η ηθοποιία του είναι εντυπωσιακή, είναι πλούσιος, βγαίνει με την Κάιλι Τζένερ και έχει κάμποσο attitude για να εμφανιστεί σε ένα βίντεο κλιπ ραπ.

Αυτός ήταν μόνο ένας από τους πολλούς αντισυμβατικούς τρόπους με τους οποίους ο Σαλαμέ προώθησε τόσο τον εαυτό του όσο και την τελευταία του ταινία, Marty Supreme, που αφορά ένα παιδί-θαύμα του πινγκ-πονγκ της δεκαετίας του 1950, του οποίου η φιλοσοφία «think big» τον μετατρέπει σε μια κακόβουλη δύναμη φιλοδοξίας για όλους όσους τον περιβάλλουν.

Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει και τον Σαλαμέ τελευταία -είναι τόσο καλός στον ρόλο του, και ο Σαλαμέ θέλει τόσο πολύ το πρώτο του Όσκαρ που οι γελοιότητες του έγιναν δύσκολο να διακριθούν από αυτές που θα έκανε ο ίδιος ο Μάρτι Μάουζερ, τον οποίο υποδύεται.

Ο Σαλαμέ επαναπροσδιορίζει την εικόνα του ανώτερου κλιμακίου της διασημότητας ως κάποιος που μεγάλωσε με πρόσβαση στο διαδίκτυο

YouTube thumbnail

Έμπλεκε σε φασαρίες

Εμφανίστηκε σε ένα σκετς με τον κωμικό και ινφλουένσερ Druski, βγήκε ζωντανά στο Instagram με μια γιγαντιαία μπάλα πινγκ-πονγκ στο κεφάλι του, υποστήριξε την πτήση ενός γιγαντιαίου πορτοκαλί αερόστατου με το όνομα της ταινίας πάνω από το Λος Άντζελες και γενικά εμφανίστηκε παντού όπου μπορούσε να κάνει μια εμφάνιση.

Έδωσε όλες τις απαραίτητες ενδείξεις ότι δούλεψε πολύ σκληρά για αυτή την ερμηνεία, αρνούμενος να χρησιμοποιήσει σωσία για μια σκηνή με ξύλο και περνώντας χρόνια μαθαίνοντας κρυφά πινγκ-πονγκ.

Επίσης, συχνά έμπλεκε σε φασαρίες -καθώς έκλειναν οι ψηφοφορίες για τα Όσκαρ, τα αυθόρμητα σχόλιά του για το πόσο δύσκολο είναι να προσελκύσεις το κοινό στο μπαλέτο και την όπερα αποδοκιμάστηκαν από το ευρύ κοινό (και από τις καλλιτεχνικές κοινότητες ανά τον πλανήτη, καθώς και από τη δική μας Εθνική Λυρική Σκηνή).

Πήρε μαζί του την Κάιλι Τζένερ

Ο Έρικ Άντερσον, αρχισυντάκτης του AwardsWatch, δηλώνει στο Yahoo ότι η προσπάθεια του Σαλαμέ για τα Όσκαρ είναι μοναδική. Όλοι έχουμε ακούσει για τη μέθοδο υποκριτικής, αλλά ο Σαλαμέ είναι πρωτοπόρος στην τέχνη της μεθοδικής προεκλογικής εκστρατείας.

«Το στοιχείο της προώθησης της ταινίας ήταν σα να βλέπαμε τον έφηβο Τίμι -εντελώς τρελό, βλάσφημο, πολύ Gen Z και προσανατολισμένο προς τα μουσικά βίντεο. Ήταν εξαιρετικά νεανικό» λέει ο Άντερσον. «Στη συνέχεια, έκανε μια πλήρη στροφή 180 μοιρών όταν άρχισε να κερδίζει βραβεία [στα Critics’ Choice Awards και στα Golden Globes]. Φορούσε πιο απλά κοστούμια και πήρε μαζί του την Κάιλι Τζένερ, χωρίς όμως να την αποκαλεί ποτέ με το όνομά της».

Ωστόσο, οι πιθανότητες του Σαλαμέ τις τελευταίες εβδομάδες να κερδίσει το κορυφαίο βραβείο φαίνεται να μειώνονται -έχασε τα αναμενόμενα τρόπαια τόσο στα BAFTA όσο και στα SAG’s Actor Awards.

Καθώς η ψυχαγωγία αρχίζει να γίνεται πιο ανιαρή, γεμάτη με επανακυκλοφορίες παλιών τίτλων, και καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να διεισδύσει στη βιομηχανία, κάποιος απρόβλεπτος όπως ο Σαλαμέ, που μπορεί να σπάσει τα κατεστημένα, μοιάζει με μια ανάσα φρέσκου αέρα. Οι θαυμαστές το βλέπουν και το λατρεύουν

Φαίνεται γελοίος;

Κανείς δεν αμφισβητεί το ταλέντο του, αλλά κάθε φορά που χάνει, κατηγορείται για την αλαζονεία του. Φαίνεται ότι κάθε εβδομάδα υπάρχει ένας νέος λόγος για το διαδίκτυο να τον θεωρεί αλαζονικό, περιφρονητικό ή όχι αρκετά σοβαρό.

Το κινηματογραφικό κοινό προφανώς δεν έχει πρόβλημα με λίγη εκκεντρικότητα -η ταινία Marty Supreme είναι πλέον η μεγαλύτερη επιτυχία του ανεξάρτητου στούντιο A24, με έσοδα που ξεπερνούν τα 147 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Οι σπάνιοι κινηματογραφικοί αστέρες της γενιάς Zillennial δεν χρειάζεται να ανησυχούν απαραίτητα για το αν θα φανούν γελοίοι.

Αν και αυτό μπορεί να του στερήσει τις πιθανότητες να κερδίσει Όσκαρ, ο Σαλαμέ επαναπροσδιορίζει την εικόνα του ανώτερου κλιμακίου της διασημότητας ως κάποιος που μεγάλωσε με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

«Η σεζόν των βραβείων συνήθιζε να είναι σοβαρή και συγκρατημένη, και οι καμπάνιες για το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού φαινόταν πολύ ελεγχόμενες και σοβαρές. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Σαλαμέ αντικαθιστά αυτό το κλίμα όχι μόνο με δημόσια αυτοπεποίθηση, αλλά και με ανταγωνιστική κούρσα, κάτι που μοιάζει με γενεαλογική αλλαγή» δήλωσε η Τρέισι Λαμιούρ, δημοσιογράφος διασημοτήτων, στο Yahoo.

Μια εκστρατεία που δεν είναι συνηθισμένη

Ας το ξεκαθαρίσουμε: ο Σαλαμέ δεν χρειάζεται να κερδίσει Όσκαρ -οι τρεις υποψηφιότητές του για βραβείο υποκριτικής και η παρουσία του σε οκτώ υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία σε ηλικία 30 ετών τον καθιστούν θρύλο-  αλλά σίγουρα θέλει αυτό το μικρό χρυσό αγαλαματίδιο.

Ο Άντερσον λέει ότι είναι αναζωογονητικό να βλέπεις τον Σαλαμέ να είναι ειλικρινής για αυτό που θέλει, ακριβώς όπως ο χαρακτήρας του. Ο ίδιος ο Σαλαμέ έχει πει ότι βρισκόταν σε «Marty Mode» όταν κέρδισε το βραβείο Screen Actors Guild για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν πέρυσι, όταν και έδωσε την πλέον διάσημη ομιλία του.

«Ξέρω ότι βρισκόμαστε σε έναν υποκειμενικό κλάδο, αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά επιδιώκω τη μεγαλοσύνη», λέει ο Σαλαμέ. «Ξέρω ότι οι άνθρωποι συνήθως δεν μιλάνε έτσι, αλλά θέλω να γίνω ένας από τους μεγάλους. Με εμπνέουν οι μεγάλοι. Με εμπνέουν οι μεγάλοι που βρίσκονται εδώ απόψε. Με εμπνέουν ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο Μάρλον Μπράντο και η Βιόλα Ντέιβις, όπως και ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάικλ Φελπς, και θέλω να φτάσω εκεί. Είμαι λοιπόν βαθιά ευγνώμων. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, αλλά είναι ένα μικρό κίνητρο παραπάνω».

Είναι λίγο «φλώρος»

Η εκστρατεία του Σαλαμέ για το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού ξεκίνησε εκεί, παρόλο που τεχνικά έκανε εκστρατεία για την ταινία A Complete Unknown. Ποτέ δεν ήταν φαβορί. Ωστόσο, είχε ήδη αρχίσει να πειραματίζεται με την χρήση παράξενων viral συμπεριφορών για την εκστρατεία του: παρουσίασε και έπαιξε στο Saturday Night Live, αποτίοντας φόρο τιμής σε μερικές από τις πιο παράξενες στιγμές του Μπομπ Ντίλαν στο κόκκινο χαλί και έδωσε viral συνεντεύξεις με τους αγαπημένους του διαδικτύου, την Brittany Broski και τον Narduwar.

Οι θαυμαστές που δήλωσαν την αφοσίωσή τους στον Σαλαμέ όταν ήταν ακόμα η μούσα της Γκρέτα Γκέργουιν στις ταινίες Little Women και Lady Bird ή ο υποψήφιος για Όσκαρ έφηβος που έσπασε καρδιές στην ταινία Call Me by Your Name, ίσως να εξακολουθούν να προσκολλώνται στην απαλή, καλλιτεχνική εικόνα του ερωτευμένου αγοριού που δημιούργησε στα 20 του.

Όμως, οι μακροχρόνιοι θαυμαστές του γνωρίζουν ότι, παρά τα γαλλικά χαρακτηριστικά και το αδύνατο σώμα του, είναι λίγο «φλώρος». Αγαπά τους Knicks, έσκισε ως καλεσμένος στο SportsCenter και βγαίνει με την πιο εμβληματική «κακιά» μιας γενιάς. Και ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει τον ραπ χαρακτήρα του, τον Lil Timmy Tim;

Είναι ενοχλητικό

Η καριέρα του Σαλαμέ δεν είναι παιχνιδάκι -είναι εξαιρετικά εργατικός και βρίσκεται στην κορυφή της καριέρας του. Αν και αρχικά έμοιαζε με ένα τυπικό παιδί του θεάτρου, πώς θα μπορούσε κανείς να τον κατηγορήσει για την «πραγματική νοοτροπία του αθλητή» όταν έχει πραγματικά τις ικανότητες ενός αθλητή στην κορυφή της καριέρας του;

Εκτός από όλες τις υποψηφιότητες για Όσκαρ και άλλες σημαντικές διακρίσεις, έχει κερδίσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office και μερικοί από τους μεγαλύτερους εν ζωή σκηνοθέτες εκθειάζουν το ταλέντο του.

Καθώς η ψυχαγωγία αρχίζει να γίνεται πιο ανιαρή, γεμάτη με επανακυκλοφορίες παλιών τίτλων, και καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να διεισδύσει στη βιομηχανία, κάποιος απρόβλεπτος όπως ο Σαλαμέ, που μπορεί να σπάσει τα κατεστημένα, μοιάζει με μια ανάσα φρέσκου αέρα. Οι θαυμαστές το βλέπουν και το λατρεύουν.

Για άλλους, είναι ενοχλητικό. Κάποιοι λένε ότι θα χάσει το Όσκαρ λόγω της φλυαρίας του. Άλλοι λένε ότι είναι απλά ναρκισσιστής. Πολλοί έχουν επισημάνει ότι οι άνδρες μπορούν να τη γλιτώσουν ακόμη κι ενοχλητικοί, αλλά οι γυναίκες δεν μπορούν.

«Πρόκειται πραγματικά για τη μετάβαση μεταξύ των γενεών. Θέτει τον εαυτό του ως τον πρώτο κινηματογραφικό αστέρα της γενιάς των millennials που κατανοεί τόσο τον αξιόπιστο κινηματογράφο, τη μαγεία του arthouse, όσο και την κουλτούρα του αλγορίθμου στην οποία ζούμε στη σύγχρονη εποχή των κοινωνικών μέσων»

YouTube thumbnail

Μπορεί ο Chalamet να κερδίσει Όσκαρ;

Παρά την απροκάλυπτη εκστρατεία ο Σαλαμέ είναι επί του παρόντος το φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού, ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα δεδομένου ότι ανταγωνίζεται αγαπημένες προσωπικότητες όπως ο Ντι Κάπριο και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν. Αν κερδίσει, θα πρέπει να ανατρέψει τη μακροχρόνια προκατάληψη των Όσκαρ εναντίον των νέων ανδρών, η οποία είναι τόσο διαβόητη που έχει και όνομα: Slap the stud (Χαστούκισε τον γκόμενο).

Ο νεότερος άνθρωπος που κέρδισε ποτέ το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού ήταν ο Άντριεν Μπρόντι σε ηλικία 30 ετών, ο οποίος ανέλαβε τον σωματικά και συναισθηματικά συγκλονιστικό ρόλο ενός επιζώντα του Ολοκαυτώματος στην ταινία «Ο Πιανίστας».

«Αν ο Τιμοτέ κερδίσει, θα κάνει κάτι εντυπωσιακό και θα σπάσει την παράδοση στα μάτια της ακαδημίας», λέει ο Μάρκους Τζόουνς, συντάκτης βραβείων στο IndieWire.

Ένα πλεονέκτημα για τον Σαλαμέ είναι το γεγονός ότι η ταινία Marty Supreme έτυχε καλής υποδοχής από την ακαδημία  -είναι υποψήφια για εννέα Όσκαρ, αν και δεν είναι φαβορί για να κερδίσει σε καμία άλλη κατηγορία. Ο Τζόουνς εξηγεί ότι μερικές φορές η ακαδημία αρέσκεται να δίνει μια ευκαιρία σε μια ταινία με ένα μόνο βραβείο.

Πολιτιστικά αναπόφευκτος

Ίσως σε αυτή την εποχή του αλγοριθμικού κατακερματισμού, ο επόμενος Τζορτζ Κλούνι ή Λεονάρντο Ντι Κάπριο να είναι οποιοσδήποτε νέος της γενιάς των millennials ή της Gen Z που δεν φοβάται να εκτεθεί και να διεκδικήσει τον τίτλο.

Με κινήσεις που γίνονται viral και τη σχέση του με μια από τις μεγαλύτερες influencers στον κόσμο, ο Σαλαμέ επιδεικνύει την πολιτιστική του ευχέρεια. Δεν προσπαθεί να είναι μια διασημότητα που υπάρχει εκτός διαδικτύου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.

«Νομίζω ότι αυτό τον κάνει ένα νέο είδος καλλιτεχνικής προσωπικότητας και, σε αυτή την περίπτωση, τον καθιστά πραγματικά πολιτιστικά αναπόφευκτο. Κάνει το νέο κοινό να καθίσει και να τον προσέξει» λέει η Λαμιούρ.

«Πρόκειται πραγματικά για τη μετάβαση μεταξύ των γενεών. Θέτει τον εαυτό του ως τον πρώτο κινηματογραφικό αστέρα της γενιάς των millennials που κατανοεί τόσο τον αξιόπιστο κινηματογράφο, τη μαγεία του arthouse, όσο και την κουλτούρα του αλγορίθμου στην οποία ζούμε στη σύγχρονη εποχή των κοινωνικών μέσων».

Θα το λατρέψει αυτό η ακαδημία; Πιθανότατα όχι. Κάποια μέρα ωστόσο θα κερδίσει, και πιθανότατα θα σχολιάζουμε το πώς ο Σαλαμέ έγινε ο πρώτος κινηματογραφικός σταρ της γενιάς των σόσιαλ μίντια.


*Με στοιχεία από yahoo.com

