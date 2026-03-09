Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου

Η Doja Cat μπήκε κι εκείνη στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο, εκφράζοντας δημόσια τη διαφωνία της.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Κυριακή ένα βίντεο στο TikTok όπου σχολίασε το θέμα, τονίζοντας ότι πρόκειται για μορφές τέχνης με ιστορία 400 και 500 ετών αντίστοιχα. Μάλιστα, στην αρχή του βίντεο πρόφερε επίτηδες λάθος το όνομα του ηθοποιού πριν πει ότι «είχε το θράσος» να δηλώσει πως κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτά τα καλλιτεχνικά είδη.

«Οι αίθουσες είναι γεμάτες»

Η Doja Cat υποστήριξε ότι αν κάποιος επισκεφθεί σήμερα μια όπερα, είναι πολύ πιθανό να τη βρει γεμάτη θεατές. Όπως είπε, το κοινό παρακολουθεί τις παραστάσεις σιωπηλά, δείχνοντας έτσι τον σεβασμό του σε μια μορφή τέχνης που χαρακτήρισε «πολύ όμορφη».

Η τραγουδίστρια στάθηκε επίσης στη σωματική καταπόνηση που βιώνουν οι χορευτές, σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς υπομένουν έντονο πόνο και δυσκολίες απλώς επειδή αγαπούν βαθιά αυτό που κάνουν.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το γεγονός πως ο χώρος μπορεί να περνά μια δύσκολη περίοδο δεν σημαίνει ότι το ενδιαφέρον του κοινού για την όπερα και το μπαλέτο έχει εξαφανιστεί.

Doja Cat comments on what Timothée Chalamet had said about ballet and opera recently. pic.twitter.com/Z2Gu1bXefd — Doja HQ (@DojaHQs) March 8, 2026

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ

Οι αντιδράσεις προέκυψαν μετά από δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να εργαστεί στην όπερα ή το μπαλέτο μόνο και μόνο για να «κρατηθούν ζωντανές» αυτές οι τέχνες, υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον» για αυτές.

Ο ηθοποιός έκανε τα σχόλια αυτά σε μια συζήτηση τύπου town hall που διοργάνωσαν το CNN και το Variety στο Όστιν του Τέξας στις 21 Φεβρουαρίου, όπου μιλούσε για το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας μαζί με τον Μάθιου ΜακΚόναχι.

View this post on Instagram A post shared by amar (@amarsmalls)

Η απάντηση της Metropolitan Opera

Μετά τις δηλώσεις του, πολιτιστικοί οργανισμοί αντέδρασαν δημόσια. Η Metropolitan Opera ανάρτησε μάλιστα ένα βίντεο με εργαζομένους να ετοιμάζονται για παράσταση, συνοδεύοντάς το με τη φράση:

«Αυτό είναι για σένα, Τιμοτέ Σαλαμέ».