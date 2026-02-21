Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι πλέον 30 χρονών, αλλά για τον Κρίστοφερ Νόλαν είναι ακόμη εκείνο το έφηβο παιδί που γνώρισε το μακρινό 2013, όταν οι δυό τους συνεργάστηκαν στην ταινία «Interstellar».

Οι δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση προς τιμήν της καριέρας του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού, που διοργανώθηκε από την American Cinematheque και την Cinespia στο Λος Άντζελες.

«Κρις, είμαι ένας 30χρονος άντρας»

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Τιμοτέ Σαλαμέ μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία με τον Κρίστοφερ Νόλαν.

«Μέσα από όλη την εμπειρία με τον Νόλαν, ένιωσα ξανά σαν να ήμουν 17», είπε ο Σαλαμέ. «Πήγα σπίτι και ήταν συγκλονιστικό… Ήταν μια τρελή διαδρομή με το αυτοκίνητο για μένα. Σκεφτόμουν: ‘Γαμώτο, νιώθω σαν να ήταν εχθές’».

Ο Σαλαμέ ήταν ακόμη έφηβος όταν συνεργάστηκε με τον Νόλαν στην ταινία «Interstellar» – όπου και ενσάρκωσε τον Τομ, τον γιο του Κούπερ (Μάθιου ΜακΚόναχι), ενός από τους αστροναύτες που κλήθηκαν να βρουν καταφύγιο για την ανθρωπότητα.

«Κάποια στιγμή τραβούσαμε φωτογραφίες και μου έκανε κεφαλοκλείδωμα και άρχισε να με χτυπάει. Εγώ σκέφτηκα: ‘Γαμώτο, ο Κρις Νόλαν με χτυπάει τώρα’».

Τότε, ο Σαλαμέ υπενθύμισε στον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη ότι είναι πλέον ενήλικας. Αλλά ο Νόλαν δεν συγκινήθηκε.

«Του είπα: ‘Κρις, είμαι ένας 30χρονος άντρας’», αποκάλυψε ο Σαλαμέ, με τον Νόλαν να απαντάει: «Όχι για μένα, δεν είσαι».

«Το αγαπημένο μου έργο»

Το «Interstellar», όπου πρωταγωνιστούσαν επίσης η Άν Χάθαγουεϊ, η Τζέσικα Τσαστέιν, η Έλεν Μπέρστιν, ο Τζον Λίθγκοου, η Μακένζι Φόι και ο Ντέιβιντ Ογιελόβο, έφερε πολύ κοντά τους δύο άνδρες, δεδομένου ότι ο Νόλαν εμπιστεύτηκε με την καρδιά του τον Σαλαμέ, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ακόμη πρωταγωνιστήσει στις ταινίες για τις οποίες είναι γνωστός σήμερα, όπως «Call Me by Your Name» (2017), «Wonka» (2023), «A Complete Unknown» (2024).

«Αν και ο ρόλος μου στο Interstellar δεν είναι πρωταγωνιστικός — νομίζω ότι ήμουν ο 12ος στη λίστα των ηθοποιών — αυτή η ταινία ήρθε στη ζωή μου σε μια περίοδο της καριέρας μου όπου τα πράγματα σίγουρα δεν είχαν ακόμα σταθεροποιηθεί», είπε ο Σαλαμέ στην εκδήλωση. «Και παραμένει το αγαπημένο μου έργο. Είναι η ταινία που έχω δει τις περισσότερες φορές, από όλες όσες έχουν γυριστεί στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα πρωταγωνιστήσει στο «Dune: Part Three», το οποίο αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ παράλληλα διεκδικεί Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον εκπληκτική ερμηνεία του στο «Marty Supreme».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly