Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Μια συζήτηση για το μέλλον της τέχνης εξελίχθηκε σε μικρή αντιπαράθεση στα social media μετά από δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο ηθοποιός, μιλώντας με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, αναφέρθηκε στη σχέση του κοινού με διαφορετικές μορφές τέχνης και υποστήριξε ότι, όταν ένα έργο έχει πραγματική απήχηση, δεν χρειάζεται διαρκώς να «υπερασπίζεται» την ύπαρξή του.

Ο Σαλαμέ εξήγησε ότι κατανοεί και σέβεται όσους εμφανίζονται σε talk shows για να ενθαρρύνουν τον κόσμο να στηρίξει τις κινηματογραφικές αίθουσες ή συγκεκριμένα κινηματογραφικά είδη. Ωστόσο, όπως είπε, πιστεύει πως αν το κοινό ενδιαφέρεται πραγματικά για κάτι –όπως συνέβη με τις ταινίες Barbie και Oppenheimer– θα πάει από μόνο του να το δει και θα το στηρίξει ενεργά.

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να δραστηριοποιείται σε χώρους όπως το μπαλέτο ή η όπερα, όπου συχνά γίνεται λόγος για το πώς θα «κρατηθούν ζωντανές» αυτές οι τέχνες, διευκρινίζοντας πάντως ότι τρέφει σεβασμό για όσους εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. Αμέσως μετά αστειεύτηκε για το σχόλιό του λέγοντας ότι «μόλις έχασε 14 σεντς τηλεθέασης» και μιμήθηκε τραγούδι όπερας, πριν ο ΜακΚόναχι τον επαναφέρει στη συζήτηση.

Η απάντηση από τον χώρο του μπαλέτου

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις στον χώρο των παραστατικών τεχνών. Ο επαγγελματίας χορευτής μπαλέτου Αμάρ Σμολς, συνιδιοκτήτης της σχολής Smallsdance, σχολίασε σε βίντεο στο Instagram ότι το κοινό εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για το μπαλέτο και την όπερα. Όπως υποστήριξε, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά το γεγονός ότι αυτές οι τέχνες έχουν γίνει λιγότερο προσβάσιμες λόγω των υψηλών τιμών των εισιτηρίων και μιας κουλτούρας που τις τοποθετεί στην κατηγορία της «υψηλής τέχνης».

Για να εξηγήσει τη διαφορά κόστους, παρομοίασε την εμπειρία με ένα ραντεβού σε ένα ακριβό εστιατόριο όπως το Nobu σε σχέση με ένα πιο οικονομικό γεύμα στα McDonald’s. Ο ίδιος εκτίμησε ότι τα επόμενα χρόνια η αντίληψη πως το κοινό δεν ενδιαφέρεται για αυτές τις μορφές τέχνης πιθανότατα θα αλλάξει.

View this post on Instagram A post shared by amar (@amarsmalls)

Κριτική και από τον χώρο της όπερας

Αντιδράσεις υπήρξαν και από τον χώρο της όπερας. Η τρεις φορές βραβευμένη με Grammy λυρική τραγουδίστρια Ιζαμπέλ Λέοναρντ δήλωσε απογοητευμένη από τα σχόλια του ηθοποιού. Όπως ανέφερε, της προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως ένας τόσο επιτυχημένος καλλιτέχνης μπορεί να εκφράζεται με τόσο περιορισμένο τρόπο για άλλες μορφές τέχνης.

Στο σχόλιό της τόνισε ότι το να επιτίθεται κάποιος σε άλλους καλλιτέχνες λέει πολλά για τον χαρακτήρα του, προσθέτοντας ότι δεν χρειάζεται να αρέσουν σε όλους όλες οι μορφές τέχνης. Όπως σχολίασε, η απαξίωση συναδέλφων καλλιτεχνών λέει πολλά για τον χαρακτήρα κάποιου και πρόσθεσε ότι, ακόμη κι αν δεν αρέσουν σε όλους όλες οι μορφές τέχνης, μόνο ένας αδύναμος καλλιτέχνης αισθάνεται την ανάγκη να τις μειώσει – ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τέχνες που εμπνέουν ανθρώπους να επιβραδύνουν και να τις απολαύσουν.

«Μπλιαχ»

Ο χορογράφος μπαλέτου Καμ Σόντερς, που συμμετέχει και ως χορευτής στην περιοδεία Eras Tour της Τέιλορ Σουίφτ, σχολίασε την υπόθεση με τον πιο σύντομο τρόπο, γράφοντας απλώς: «Μπλιαχ».

*Με πληροφορίες: Vulture