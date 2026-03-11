magazin
Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11 Μαρτίου 2026, 13:02

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, το «χρυσό παιδί» του Χόλιγουντ και φαβορί για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, βρίσκεται στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής μετά από υποτιμητικά σχόλια που έκανε για την όπερα και το μπαλέτο.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, ο ηθοποιός δήλωσε πως δεν θα ήθελε να εργαστεί σε τέχνες που οι άνθρωποι προσπαθούν απλώς να «κρατήσουν ζωντανές» ενώ «κανείς δεν νοιάζεται πια», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση κορυφαίων καλλιτεχνών, οργανισμών και πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλαμέ εκφράζει τέτοιες απόψεις. Παλαιότερες δηλώσεις του από το 2019, όπου χαρακτήριζε τις κλασικές τέχνες «ετοιμοθάνατες», ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, ενισχύοντας την εικόνα ενός καλλιτέχνη που σνομπάρει πραγματικά τις ρίζες του.

Με την τελετή των Όσκαρ να απέχει μόλις λίγες ημέρες, η διαμάχη αυτή παίρνει διαστάσεις πολιτιστικού πολέμου, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν μια τέτοια επικοινωνιακή αστοχία θα μπορούσε να του στερήσει το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στο Marty Supreme.

Η τελευταία παραφωνία του Σαλαμέ έγινε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026, κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συζήτησης στο Όστιν του Τέξας. Εκεί, μιλώντας με έναν μάλλον έκπληκτο Μάθιου ΜακΚόναχι ο Τιμοτέ Σαλαμέ προχώρησε σε μια σύγκριση που έμελλε να ανάψει φωτιές.

Στην προσπάθειά του να τονίσει την ανάγκη να παραμείνει ο κινηματογράφος επίκαιρος και δημοφιλής, δήλωσε: «Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, σε πράγματα όπου λες «έι, ας κρατήσουμε αυτό το πράγμα ζωντανό», παρόλο που σε κανέναν δεν καίγεται καρφί πια».

Αν και προσπάθησε αμέσως να ανασκευάσει, λέγοντας πως έχει «όλο τον σεβασμό» για τους ανθρώπους του χώρου, η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Οι δηλώσεις του, που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, θεωρήθηκαν από πολλούς ως αλαζονικές και εκτός πραγματικότητας ενώ ο Σαλαμέ βλέπει τους followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τον εγκαταλείπουν όπως οι πρόσφυγες τον πόλεμο.

Η απάντηση από τον καλλιτεχνικό κόσμο ήταν άμεση, αιχμηρή και θεσμική.

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης πήραν θέση, υπενθυμίζοντας στον ηθοποιό πως οι τέχνες αυτές όχι μόνο δεν πεθαίνουν, αλλά προσελκύουν εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ φαίνεται να ξεχνά πως ο κινηματογράφος στέκεται στους ώμους των τεχνών που ο ίδιος αποκαλεί ετοιμοθάνατες»

@metopera This one’s for you, Timothée Chalamet… 👀 #opera #classicalmusic #theater #art #culture ♬ original sound – MetOpera

Η Seattle Opera επέλεξε το χιούμορ, δημιουργώντας εκπτωτικό κωδικό «TIMOTHEE» για τις παραστάσεις της Κάρμεν, προτρέποντας τον ηθοποιό να τις παρακολουθήσει για να διευρύνει τους ορίζοντές του ενώ οι καλλιτέχνες που εργάζονται για τις λυρικές τέχνες υπενθύμισαν με αναρτήσεις τους στον Σαλαμέ πως η όπερα και το μπαλέτο θέλουν ταλέντο. Ο κινηματογράφος πάλι; Όχι απαραίτητα.

Οι χρήστες του διαδικτύου που φοράνε το καπέλο του Σέρλοκ Χολμς δεν άργησαν να πάρουν τη μικρή, γλυκιά εκδίκηση τους για τον Σαλαμέ που έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αλαζονικούς σταρ της βιομηχανίας.

Σε παλαιότερα πλάνα από το 2019, ο Σαλαμέ φέρεται να έχει μια διαχρονική εμμονή με την απαξίωση της όπερας και του μπαλέτου.

Από τις δηλώσεις του στην πρεμιέρα της ταινίας The King μέχρι την εκπομπή του Γκράχαμ Νόρτον, ο ηθοποιός χρησιμοποιούσε συχνά την όπερα ως παράδειγμα «παρωχημένης» τέχνης.

Timothée Chalamet calls opera and ballet “dying art forms” again at a 2019 screening of The King
by
u/tesstess21x in
Fauxmoi

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι πως ο ίδιος προέρχεται από μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στον χορό, καθώς η μητέρα του και η γιαγιά του υπήρξαν επαγγελματίες χορεύτριες μπαλέτου, γεγονός που κάνει τις δηλώσεις του να φαντάζουν ως μια παρατεταμένη εφηβική επανάσταση.

«Το ότι αδειάζει τις τέχνες που είναι κομμάτι της ιστορίας του δείχνει οικογενειακό θέμα» γράφει ένας χρήστης. «Θυμάμαι είχε φάει χυλόπιτα από μια μπαλαρίνα στο γυμνάσιο» έγραψε άλλος.

Οι αναρτήσεις είναι καταπέλτης για τον Σαλαμέ που επιτέθηκε σε τέχνες-θεμέλια που (προφανώς) δεν έχει τα εφόδια να υπηρετήσει.

Η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για τον σύντροφο της Κένταλ Τζένερ. Παρόλο που η ψηφοφορία για τα Όσκαρ ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου, η δημόσια κατακραυγή ξέσπασε λίγο μετά, επηρεάζοντας το κλίμα πριν από τη μεγάλη βραδιά της 15ης Μαρτίου.

Παρά την εξαιρετική του ερμηνεία ως Μάρτι Μάουζερ στο Marty Supreme, η εικόνα του ως «αλαζονικού τουίνκ» που υποτιμά τις υψηλές τέχνες ενδέχεται να δώσει προβάδισμα στους συνυποψηφίους του, όπως ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ή ο Βάγκνερ Μόουρα που είναι πολύ πιο προσεκτικοί σε όσα λένε δημόσια.

Στην τελική ευθεία για το χρυσό αγαλματίδιο, ο Σαλαμέ φαίνεται πως έκανε ένα λάθος που κάθε επικοινωνιολόγος θα ήθελε να αποφύγει -να είναι ο εαυτός του.

Το τρολάρισμα συνεχίζεται, η μπαλαρίνα που τον τραυμάτισε αναζητείται.

Economy
Πλαφόν: Μπαίνει στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα

Πλαφόν: Μπαίνει στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα

Κόσμος
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές – Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν
Grande Damme 11.03.26

Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές - Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν

Η θρυλική προσωπικότητα της βιομηχανίας του θεάματος, Πέγκι Σίγκαλ, περιγράφει λεπτομερώς τα δώρα, τις χάρες και μια σημαντική ανταλλαγή με τον διασυρμένο χρηματιστή σε μια νέα συνέντευξή της στο περιοδικό «New York».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Φήμες; 10.03.26

Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Vanity Fair και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές
Καταλάβαμε! 10.03.26

Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές

Ο Αυστραλός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν ερμήνευσε τραγούδια από την ταινία «The Greatest Showman» και διασκευές επιτυχιών του Φρανκ Σινάτρα σε μια συγκέντρωση για τα γενέθλια του συντηρητικού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever
Game over 09.03.26

Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever

Έντεκα μήνες μετά το πολυσυζητημένο λανσάρισμα του lifestyle brand As Ever της Μέγκαν Μαρκλ, το Netflix ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσύρει την επένδυση του στο φιλόδοξο εγχείρημα

Σύνταξη
Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου
Βίντεο 09.03.26

Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου

Η Doja Cat αντέδρασε δημόσια στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια» για την όπερα και το μπαλέτο, υπερασπιζόμενη την αξία και τη μακρά ιστορία των δύο μορφών τέχνης μέσα από ένα βίντεο στο TikTok

Σύνταξη
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Στη Βόρεια Ελλάδα 11.03.26

Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη - Άλλες οκτώ προσαγωγές

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Στην ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με όσα ήδη έχουμε» δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου - Για ακριβά, επικίνδυνα πυρηνικά και για ομερτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
Europa League 11.03.26

Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «βερδιμπλάνκος» με τον Παναθηναϊκό (12/3, 19:45), στη φάση των «16» του Europa League.

Σύνταξη
«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 11.03.26

«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους πεζούς να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
