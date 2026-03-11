«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, το «χρυσό παιδί» του Χόλιγουντ και φαβορί για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, βρίσκεται στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής μετά από υποτιμητικά σχόλια που έκανε για την όπερα και το μπαλέτο.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, ο ηθοποιός δήλωσε πως δεν θα ήθελε να εργαστεί σε τέχνες που οι άνθρωποι προσπαθούν απλώς να «κρατήσουν ζωντανές» ενώ «κανείς δεν νοιάζεται πια», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση κορυφαίων καλλιτεχνών, οργανισμών και πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλαμέ εκφράζει τέτοιες απόψεις. Παλαιότερες δηλώσεις του από το 2019, όπου χαρακτήριζε τις κλασικές τέχνες «ετοιμοθάνατες», ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, ενισχύοντας την εικόνα ενός καλλιτέχνη που σνομπάρει πραγματικά τις ρίζες του.

Με την τελετή των Όσκαρ να απέχει μόλις λίγες ημέρες, η διαμάχη αυτή παίρνει διαστάσεις πολιτιστικού πολέμου, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν μια τέτοια επικοινωνιακή αστοχία θα μπορούσε να του στερήσει το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στο Marty Supreme.

Η τελευταία παραφωνία του Σαλαμέ έγινε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026, κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συζήτησης στο Όστιν του Τέξας. Εκεί, μιλώντας με έναν μάλλον έκπληκτο Μάθιου ΜακΚόναχι ο Τιμοτέ Σαλαμέ προχώρησε σε μια σύγκριση που έμελλε να ανάψει φωτιές.

Στην προσπάθειά του να τονίσει την ανάγκη να παραμείνει ο κινηματογράφος επίκαιρος και δημοφιλής, δήλωσε: «Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, σε πράγματα όπου λες «έι, ας κρατήσουμε αυτό το πράγμα ζωντανό», παρόλο που σε κανέναν δεν καίγεται καρφί πια».

Ok I did not hear this. This sucks pic.twitter.com/O2ZW26zHrb — Seth Abramovitch (@SethAbramovitch) March 5, 2026

Αν και προσπάθησε αμέσως να ανασκευάσει, λέγοντας πως έχει «όλο τον σεβασμό» για τους ανθρώπους του χώρου, η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Οι δηλώσεις του, που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, θεωρήθηκαν από πολλούς ως αλαζονικές και εκτός πραγματικότητας ενώ ο Σαλαμέ βλέπει τους followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τον εγκαταλείπουν όπως οι πρόσφυγες τον πόλεμο.

Η απάντηση από τον καλλιτεχνικό κόσμο ήταν άμεση, αιχμηρή και θεσμική.

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης πήραν θέση, υπενθυμίζοντας στον ηθοποιό πως οι τέχνες αυτές όχι μόνο δεν πεθαίνουν, αλλά προσελκύουν εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ φαίνεται να ξεχνά πως ο κινηματογράφος στέκεται στους ώμους των τεχνών που ο ίδιος αποκαλεί ετοιμοθάνατες»

Η Seattle Opera επέλεξε το χιούμορ, δημιουργώντας εκπτωτικό κωδικό «TIMOTHEE» για τις παραστάσεις της Κάρμεν, προτρέποντας τον ηθοποιό να τις παρακολουθήσει για να διευρύνει τους ορίζοντές του ενώ οι καλλιτέχνες που εργάζονται για τις λυρικές τέχνες υπενθύμισαν με αναρτήσεις τους στον Σαλαμέ πως η όπερα και το μπαλέτο θέλουν ταλέντο. Ο κινηματογράφος πάλι; Όχι απαραίτητα.

Οι χρήστες του διαδικτύου που φοράνε το καπέλο του Σέρλοκ Χολμς δεν άργησαν να πάρουν τη μικρή, γλυκιά εκδίκηση τους για τον Σαλαμέ που έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αλαζονικούς σταρ της βιομηχανίας.

Σε παλαιότερα πλάνα από το 2019, ο Σαλαμέ φέρεται να έχει μια διαχρονική εμμονή με την απαξίωση της όπερας και του μπαλέτου.

Από τις δηλώσεις του στην πρεμιέρα της ταινίας The King μέχρι την εκπομπή του Γκράχαμ Νόρτον, ο ηθοποιός χρησιμοποιούσε συχνά την όπερα ως παράδειγμα «παρωχημένης» τέχνης.

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι πως ο ίδιος προέρχεται από μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στον χορό, καθώς η μητέρα του και η γιαγιά του υπήρξαν επαγγελματίες χορεύτριες μπαλέτου, γεγονός που κάνει τις δηλώσεις του να φαντάζουν ως μια παρατεταμένη εφηβική επανάσταση.

«Το ότι αδειάζει τις τέχνες που είναι κομμάτι της ιστορίας του δείχνει οικογενειακό θέμα» γράφει ένας χρήστης. «Θυμάμαι είχε φάει χυλόπιτα από μια μπαλαρίνα στο γυμνάσιο» έγραψε άλλος.

Οι αναρτήσεις είναι καταπέλτης για τον Σαλαμέ που επιτέθηκε σε τέχνες-θεμέλια που (προφανώς) δεν έχει τα εφόδια να υπηρετήσει.

Η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για τον σύντροφο της Κένταλ Τζένερ. Παρόλο που η ψηφοφορία για τα Όσκαρ ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου, η δημόσια κατακραυγή ξέσπασε λίγο μετά, επηρεάζοντας το κλίμα πριν από τη μεγάλη βραδιά της 15ης Μαρτίου.

Παρά την εξαιρετική του ερμηνεία ως Μάρτι Μάουζερ στο Marty Supreme, η εικόνα του ως «αλαζονικού τουίνκ» που υποτιμά τις υψηλές τέχνες ενδέχεται να δώσει προβάδισμα στους συνυποψηφίους του, όπως ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ή ο Βάγκνερ Μόουρα που είναι πολύ πιο προσεκτικοί σε όσα λένε δημόσια.

Στην τελική ευθεία για το χρυσό αγαλματίδιο, ο Σαλαμέ φαίνεται πως έκανε ένα λάθος που κάθε επικοινωνιολόγος θα ήθελε να αποφύγει -να είναι ο εαυτός του.

Το τρολάρισμα συνεχίζεται, η μπαλαρίνα που τον τραυμάτισε αναζητείται.