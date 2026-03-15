Σημαντική είδηση:
15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
The Good Life 15 Μαρτίου 2026, 21:50

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Spotlight

Όσκαρ, προγνωστικά, γεωπολιτική σκακιέρα ήπιας διπλωματίας. Με αφορμή τη μεγάλη βραδιά της αμερικανικής βιομηχανίας θεάματος, θυμόμαστε τις στιγμές που η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε, κέρδισε, έλαμψε.

Από τις ασπρόμαυρες λήψεις του 1940 μέχρι τη σύγχρονη, ιδιότυπη κινηματογραφική γραφή του Λάνθιμου που κατάφερε να μπει στη λίγκα των νέων, σπουδαίων δημιουργών της έβδομης τέχνης, η ελληνική παρουσία στα Όσκαρ έχει συνέπεια.

Όλα ξεκίνησαν το 1944, μέσα στη δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η σπουδαία Κατίνα Παξινού συγκλόνισε την Ακαδημία με την ερμηνεία της ως Πιλάρ στην ταινία Για Ποιον Χτυπά η Καμπάνα και μια άρνηση που έγινε θρίαμβος γιατί η ιστορία της Κατίνας Παξινού στα Όσκαρ ξεκινά με ένα ηχηρό «όχι».

Όταν οι εκπρόσωποι της Paramount την προσέγγισαν τηλεφωνικώς για να της προτείνουν τη συμμετοχή σε μια ταινία στο Χόλιγουντ, η απάντησή της ήταν αρνητική σε κάθε ερώτηση: ούτε είχε παίξει ποτέ στον κινηματογράφο, ούτε επιθυμούσε να μετακομίσει στην Καλιφόρνια.

Ωστόσο, εγκλωβισμένη στο Λονδίνο λόγω του πολέμου η μεγάλη τραγωδός ταξίδεψε στην Αμερική με αντιτορπιλικό για να υποδυθεί τελικά την Πιλάρ στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Χέμινγουεϊ, Για Ποιον Χτυπά η Καμπάνα.

Όταν στις 2 Μαρτίου του 1944 η Παξινού ανέβηκε στο βήμα της απονομής φορώντας δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή Jean Desses, η Παξινού δεν στάθηκε στον προσωπικό της θρίαμβο αλλά, με φωνή γεμάτη συγκίνηση, είπε:

«Το δέχομαι για λογαριασμό όλων των συναδέλφων μου του Εθνικού θεάτρου, ζωντανών ή νεκρών».

Δεκαεπτά χρόνια για να έρθει η επόμενη μεγάλη στιγμή, το 1961, όταν ο Μάνος Χατζιδάκις βραβεύτηκε για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με τα Παιδιά του Πειραιά -όχι ότι ενδιαφέρθηκε βέβαια και ποτέ.

Σε μια βιομηχανία που ζει και αναπνέει για ένα χρυσό αγαλματίδιο, ο Μάνος Χατζιδάκις πέταξε το Όσκαρ στα σκουπίδια, θεωρώντας το μια «εμπορική ρετσινιά» που περιόριζε το καλλιτεχνικό του ανάστημα.

Η νίκη του στις 17 Απριλίου του 1961, η μέρα που η Ελλάδα γιόρτασε το πρώτο Όσκαρ μουσικής με τη βράβευση τουΧατζιδάκι, το γάντι είχε πέσει και ο
ασυμβίβαστος Μάνος έδειξε τι στάση του απέναντι σε σύμβολα και τοτέμ.

Όταν ανακοίνωσε από τη σκηνή της Ακαδημίας ότι Τα Παιδιά του Πειραιά κέρδισαν το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού, η αίθουσα αναζήτησε μια απουσία.

«Πάλεψα χρόνια για ν’ αφαιρέσω αυτό τον τίτλο τιμής από την πλάτη μου. Μπορεί ένα απλό τραγούδι να μου έφερε το Όσκαρ, αλλά οι φιλοδοξίες μου και οι υποχρεώσεις μου δεν σταματούν σε αυτό»

Ο Μάνος Χατζιδάκις δεν είχε καμία πρόθεση να ταξιδέψει μέχρι το Λος Άντζελες. Για τον δημιουργό που δεν είχε ανάγκη από βραβεία, το τραγούδι που έγραψε με «ιδιαίτερη ευκολία» για την ταινία Ποτέ την Κυριακή του Ζιλ Ντασέν, δεν ήταν παρά μια τυχαία στιγμή που δεν αντιπροσώπευε το βάθος της μουσικής του ιδιοφυΐας.

Στη συνέχεια η ιστορία του αγαλματιδίου μοιάζει με σενάριο μυθοπλασίας. Το πρώτο Όσκαρ που στάλθηκε ταχυδρομικώς χάθηκε κάπου στα σύνορα της Γιουγκοσλαβίας αναγκάζοντας τον Χατζιδάκι, για ανάγκες φωτογράφισης, να «δανειστεί» το βραβείο της Κατίνας Παξινού για το ιστορικό κλικ.

Όταν η Ακαδημία έστειλε ένα δεύτερο αγαλματίδιο στα χέρια του, ο Χατζιδάκις το πέταξε στον κάδο των απορριμμάτων, από όπου το διέσωσε την τελευταία στιγμή η οικιακή του βοηθό. Η σακούλα ήταν ύποπτα βαριά.

Για τον Χατζιδάκι, η παγκόσμια καταξίωση των Όσκαρ ήταν μια πηγή επίμονου εκνευρισμού αλλά και οικονομικής διευκόλυνσης. Ο Χατζιδάκις πούλησε τα δικαιώματα του τραγουδιού για να αποκαταστήσει την οδοντοστοιχία του, που είχε πληγεί κατά την Κατοχή, και συνέχισε να δημιουργεί αδιαφορώντας για αντικείμενα, κυνηγώντας μόνο ψυχή.

Τα 60s ήταν χρυσή εποχή για την ελληνική εξωστρέφεια. Το 1962, ο ελληνικής καταγωγής Τζορτζ Τσακίρης κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για το εμβληματικό μιούζικαλ West Side Story και το 1965 ο Αλέξης Ζορμπάς του σπουδαίου κινηματογραφιστή Μιχάλη Κακογιάννη περνάει στην ιστορία.

Η ταινία, μια κινηματογραφική απόδοση του ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη, απέσπασε συνολικά τρία βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και Φωτογραφίας για τον Γουόλτερ Λάσαλι, ενώ η υποψηφιότητα του ίδιου του Κακογιάννη για Σκηνοθεσία και Διασκευασμένο Σενάριο σφράγισε τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού σινεμά.

Χρόνια μετά, το 1987, η Ολυμπία Δουκάκη χάρισε στην Ελλάδα άλλη μια μεγάλη στιγμή, κερδίζοντας το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Κάτω Από Τη Λάμψη Του Φεγγαριού, υπενθυμίζοντας τη δύναμη της ελληνικής διασποράς που ήδη μετρούσε νίκες.

Άλλοι «οσκαρικοί» δημιουργοί ελληνικής καταγωγής είναι ο Ελία Καζάν, ο Τζον Κασαβέτης, ο Ντιν Ταβουλάρις, η ενδυματολόγος Θεώνη Βαχλιώτη-Aldredge, ο Αλεξάντερ Πέιν Παναγιωτόπουλος και ο Τζορτζ Μίλερ.

Πέρα από τον Χατζιδάκι, Όσκαρ απονεμήθηκε και στους Βασίλη Φωτόπουλο, Κώστα Γαβρά και Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Αλλος «συνήθης υπόπτος» στην κατηγόρια της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας πέρα από τον Μιχάλη Κακογιάννη (η αναγνώριση του ταλέντου του το 1964 με τον Ζορμά είχε ακολουθήσει την υποψηφιότητα του για Όσκαρ το 1962 με την Ηλέκτρα και συνεχίστηκε το 1977 με την Ιφιγένεια) είναι ο Βασίλης Γεωργιάδης.

Ο Γεωργιάδης διεκδίκησε δυο φορές το Όσκαρ: με τα «Κόκκινα φανάρια» το 1963 (αλλά βρήκε απέναντί του το 8½ του Φεντερίκο Φελίνι) και με το Χώμα βάφτηκε κόκκινο το 1965, ενώ στην Ακαδημία είχαν υποβληθεί ως πρόταση και τα Κορίτσια στον Ηλιο, χωρίς να φτάσουν όμως στην τελική πεντάδα.

Το 1969, το Ζ του Κώστα Γαβρά διεκδικεί τρία Όσκαρ (καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για τον Κώστα Γαβρά και τον Ισπανό συγγραφέα Χόρχε Σεμπρούν και καλύτερης φωτογραφίας) με τον Γαβρά να κερδίζει Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου για τον Αγνοούμενο (μια άλλη ταινία του).

Την παράδοση που αναθεμάτισε ο Μάνος Χατζιδάκις με τα Παιδιά του Πειραιά συνέχισε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου το 1982 με ένα Όσκαρ για τους Δρόμους της Φωτιάς και μια υποψηφιότητα για το Blade Runner -αν και τις περισσότερες υποψηφιότητες στην κατηγορία συγκεντρώνει ο Ελληνογάλλος Αλεξάντερ Ντεσπλά.

H Ελλάδα των Όσκαρ βρήκε τον πλέον ιδεατό εκπρόσωπο της στον διεθνή πλέον Γιώργο Λάνθιμο που η Βουγονία του διεκδικεί Όσκαρ και φέτος.

Ήταν πίσω, στο 2011, όταν ο αιρετικός Κυνόδοντας του Λάνθιμου έγινε η πρώτη ελληνική παραγωγή μετά από δεκαετίες που διεκδίκησε το Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας.

Ο Γιώργος Λάνθιμος κατάφερε πολλά. Ανέδειξε το κίνημα του ελληνικού weird wave κινηματογράφου παγκοσμίως και συνέχισε καταιγιστικά.

Με τον Αστακό το 2017, ο Λάνθιμος κέρδισε την πρώτη του προσωπική υποψηφιότητα για Πρωτότυπο Σενάριο, δείχνοντας ότι η γραφή του επικοινωνεί με το παγκόσμιο κοινό.

Το 2019 με την Ευνοούμενη συγκεντρώνει δέκα υποψηφιότητες, ανάμεσα στις οποίες Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον ίδι και το 2024 επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά με το Poor Things.

Η ταινία αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα οσκαρικά γεγονότα των τελευταίων ετών, αποσπώντας 11 υποψηφιότητες και κερδίζοντας τελικά τέσσερα χρυσά αγαλματίδια, συμπεριλαμβανομένου του Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη σχεδόν μόνιμη πλέον συνεργάτιδα του, Έμα Στόουν.

Ο Χατζιδάκις σίγουρα δεν θα ενδιαφερόταν για τίποτα από τα παραπάνω. Όταν το επίσημο κράτος επιχείρησε να τον τιμήσει για τη διεθνή του επιτυχία, εκείνος, με τον γνώριμο πνευματώδη κυνισμό του, ξεκαθάρισε πως η τέχνη του δεν χωράει σε κορνίζες.

«Πάλεψα χρόνια για ν' αφαιρέσω αυτό τον τίτλο τιμής από την πλάτη μου. Μπορεί ένα απλό τραγούδι να μου έφερε το Όσκαρ, αλλά οι φιλοδοξίες μου και οι υποχρεώσεις μου δεν σταματούν σε αυτό».

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Ρουκέτες στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης – Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ-Λιβάνου

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Culture Live 14.03.26

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Λημέρι του Λύκου 13.03.26

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Η αρχή 13.03.26

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Οέο; 13.03.26

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Μια άγνωστη ιστορία 13.03.26

Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
Άλλες τρεις; 13.03.26

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
Χιούμορ & επικαιρότητα 13.03.26

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

Σύνταξη
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σύνταξη
Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Πάμε πόζα 15.03.26

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

Λουκάς Καρνής
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Σύνταξη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση
ΓΣΕΒΕΕ 15.03.26

Μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται, αλλά όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα λουκέτα αυξάνονται διαρκώς. Δύο τα βασικά προβλήματα για τον κλάδο: το υψηλό κόστος και ο αποκλεισμός από χρηματοδότηση.

Σύνταξη
Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Ελληνικές ελπίδες 15.03.26

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Δήμος Μπουλούκος
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

