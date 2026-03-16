Τα «καρφιά» του Κόναν Ο’Μπράιεν για τον Ντόναλντ Τραμπ στα Όσκαρ

Τα αιχμηρά πολιτικά σχόλια δεν έλειψαν και από τα φετινά Όσκαρ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας της τελετής, ο παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν πέταξε αρκετές σατιρικές ατάκες για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τόσο στον εναρκτήριο μονόλογό του όσο και ανάμεσα στις παρουσιάσεις των βραβείων.

Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές, επιστρέφοντας από διαφημιστικό διάλειμμα, είπε με το γνωστό του χιούμορ: «Σας μεταδίδουμε ζωντανά από το θέατρο ‘Έχει Μικρό Φαλλό’. Για να δούμε τώρα αν θα βάλει και μπροστά από αυτό το όνομά του».

Η αιχμή για το Κέντρο Κένεντι

Η ατάκα ήταν μια έμμεση αναφορά στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη μετονομασία του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι, το οποίο ορισμένοι αποκαλούν πλέον Trump Kennedy Center.

Η πρωτοβουλία της διοίκησης —που ελέγχεται από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ— να συνδεθεί το όνομα του πολιτιστικού ιδρύματος με τον Τραμπ έχει προκαλέσει αντιδράσεις και νομικές προσφυγές, καθώς το κέντρο δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο ως μνημείο προς τιμήν του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

Τα πολιτικά αστεία στον μονόλογο

Παρότι ο Ο’Μπράιεν χρησιμοποίησε ορισμένα πολιτικά αστεία, δεν είναι γνωστός για έντονα κομματική σάτιρα όπως άλλοι τηλεοπτικοί παρουσιαστές, όπως ο Στίβεν Κόλμπερτ και ο Σεθ Μέγιερς.

Πέρυσι, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την παρουσίαση των Όσκαρ, ο Ο’Μπράιεν τιμήθηκε στο ίδιο πολιτιστικό κέντρο με το Βραβείο Μαρκ Τουέιν για το Αμερικανικό Χιούμορ.

Η διάκριση του απονεμήθηκε πριν η νέα διοίκηση απομακρύνει μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είχαν διοριστεί από τους Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα.

Αναφορά στο MAGA και στο Super Bowl

Στον μονόλογό του σατίρισε επίσης το κίνημα MAGA, σχολιάζοντας ειρωνικά τις αντιδράσεις για το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl, όπου φέτος επιλέχθηκε να εμφανιστεί ο Bad Bunny.

«Να σας προειδοποιήσω», είπε στο κοινό, «απόψε μπορεί να ακουστούν και πολιτικά αστεία. Αν αυτό σας κάνει να νιώθετε άβολα, υπάρχει μια εναλλακτική τελετή Όσκαρ που παρουσιάζει ο Kid Rock σε ένα Dave & Buster’s λίγο πιο κάτω».

Το σχόλιο για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο κωμικός έκανε και μια αιχμηρή αναφορά στα αρχεία της υπόθεσης του καταδικασμένου μαστροπού ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά μετά το 2012 δεν υπάρχουν Βρετανοί υποψήφιοι για τα Όσκαρ Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου.

«Τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλους», είπε σκωπτικά, αποδίδοντας τη φράση σε έναν υποτιθέμενο «εκπρόσωπο της Βρετανίας».

Πολιτικές τοποθετήσεις και συγκινητικές στιγμές στη σκηνή

Η βραδιά δεν περιορίστηκε μόνο στα σατιρικά σχόλια του Κόναν Ο’Μπράιεν. Πολλοί καλλιτέχνες αξιοποίησαν τη σκηνή των Όσκαρ για να εκφράσουν πολιτικές ή κοινωνικές θέσεις. Ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, παρουσιάζοντας το βραβείο διεθνούς ταινίας, μίλησε με ευθύτητα λέγοντας: «Όχι στον πόλεμο και ελευθερία στην Παλαιστίνη», προκαλώντας έντονο χειροκρότημα στο θέατρο Dolby του Λος Άντζελες.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, η οποία απέσπασε έξι βραβεία, ανάμεσά τους εκείνα της καλύτερης ταινίας, της σκηνοθεσίας και του διασκευασμένου σεναρίου. Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο Άντερσον έκανε έμμεση αναφορά στο σημερινό πολιτικό κλίμα, λέγοντας ότι έγραψε την ταινία «για τα παιδιά του», ζητώντας συγγνώμη για τον κόσμο που τους παραδίδει η σημερινή γενιά, αλλά εκφράζοντας και την ελπίδα ότι οι νέοι θα φέρουν περισσότερη λογική και αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, ο Νορβηγός σκηνοθέτης Γιοακίμ Τρίερ, παραλαμβάνοντας το Όσκαρ διεθνούς ταινίας για τη χώρα του, τόνισε ότι «όλοι οι ενήλικες έχουν ευθύνη για όλα τα παιδιά», καλώντας τους πολίτες να μην ψηφίζουν πολιτικούς που αγνοούν αυτή την ευθύνη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή της απονομής για το καλύτερο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Η Γκλόρια Καζάρες, μητέρα ενός κοριτσιού που σκοτώθηκε σε σχολικό πυροβολισμό και πρωταγωνίστρια στο ντοκιμαντέρ «All the Empty Rooms», μίλησε για την κόρη της που δολοφονήθηκε σε ηλικία μόλις εννέα ετών. «Από εκείνη την ημέρα, το δωμάτιό της έχει μείνει παγωμένο στον χρόνο», είπε, τονίζοντας ότι η ένοπλη βία αποτελεί πλέον την κύρια αιτία θανάτου για παιδιά και εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Mr Nobody Against Putin» μίλησαν για την ευθύνη των κοινωνιών απέναντι σε αυταρχικές κυβερνήσεις, ενώ στο κόκκινο χαλί αρκετοί δημιουργοί από τη Μέση Ανατολή έκαναν δημόσιες παρεμβάσεις για τις συγκρούσεις στην περιοχή.

Η βραδιά περιλάμβανε και πιο ελαφριές στιγμές. Σε ένα από τα χιουμοριστικά σημεία της τελετής, ο ηθοποιός και κωμικός Γουίλ Άρνετ σχολίασε τις ανησυχίες του Χόλιγουντ για την τεχνητή νοημοσύνη, δηλώνοντας: «Απόψε γιορτάζουμε τους ανθρώπους, όχι την τεχνητή νοημοσύνη. Το animation δεν είναι μια απλή εντολή· είναι τέχνη που πρέπει να προστατευτεί».

Προς το τέλος του μονόλογού του, ο Κόναν Ο’Μπράιεν υιοθέτησε πιο σοβαρό τόνο, αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος περνά μια δύσκολη περίοδο. Όπως είπε, οι ταινίες που τιμήθηκαν στα Όσκαρ είναι αποτέλεσμα συνεργασίας χιλιάδων ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, αποδεικνύοντας ότι ο κινηματογράφος μπορεί ακόμη να λειτουργεί ως κοινή γλώσσα σε έναν αβέβαιο κόσμο

*Με πληροφορίες από: Deadline, Τhe Guardian