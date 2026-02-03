Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι

Η ένταση γύρω από το Kennedy Center κλιμακώνεται, καθώς μέλη της οικογένειας Κένεντι στρέφονται ανοιχτά κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ιδιοποιηθεί έναν εθνικό πολιτιστικό θεσμό και να αλλοιώσει τον συμβολισμό του.

Αφορμή αποτέλεσε η ανακοίνωση του Τραμπ ότι το Kennedy Center στην Ουάσινγκτον θα κλείσει για περίπου δύο χρόνια, από τις 4 Ιουλίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες «ανακατασκευής, αναζωογόνησης και πλήρους ανανέωσης».

Η ανακοίνωση Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε το κέντρο «κουρασμένο, χαλασμένο και ετοιμόρροπο», υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της λειτουργίας του θα καθυστερούσε σημαντικά τα έργα και θα υποβάθμιζε την ποιότητά τους λόγω των συνεχών εκδηλώσεων και της παρουσίας κοινού.

Όπως ανέφερε, το κλείσιμο είναι αναγκαίο ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν ταχύτερα και χωρίς παρεμβολές.

«Κλείνει επειδή ακυρώνουν όλοι»

Η Μαρία Σράιβερ, ανιψιά του Τζον Φ. Κένεντι, αμφισβήτησε ανοιχτά την επίσημη εκδοχή. Με σκωπτική ανάρτηση στο X, άφησε να εννοηθεί ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τα κτίρια, αλλά η μαζική αποχώρηση καλλιτεχνών μετά την απόπειρα μετονομασίας του χώρου σε «Trump-Kennedy Center».

Σύμφωνα με τη Σράιβερ, η απόφαση για κλείσιμο ήρθε όταν έγινε σαφές ότι «κανείς δεν θέλει πλέον να εμφανίζεται εκεί», ενώ υπονόησε ότι ο στόχος είναι η κατασκευή ενός νέου χώρου που θα φέρει αποκλειστικά το όνομα του Τραμπ.

«Μπορεί να πάρει το κτίριο – όχι τον JFK»

Ακόμη πιο σκληρός εμφανίστηκε ο Τζακ Σλόσμπεργκ, ο μοναδικός εγγονός του Τζον Φ. Κένεντι. Σε ανάρτησή του κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιχειρεί να «καταλάβει» το Kennedy Center, δηλώνοντας πως μπορεί να αλλάξει το όνομα, να κλείσει ή ακόμη και να κατεδαφίσει το κτίριο, αλλά δεν μπορεί να εξαφανίσει την πολιτική και ιστορική κληρονομιά του JFK.

Ο Σλόσμπεργκ συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, καλώντας σε αντίδραση απέναντι στον Τραμπ και σε αποκατάσταση, όπως ανέφερε, των ελευθεριών για τις οποίες αγωνίστηκαν προηγούμενες γενιές.

Παρέμβαση και από τον Τζο Κένεντι Γ΄

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τζο Κένεντι Γ΄, εγγονός του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι. Χαρακτήρισε την απόφαση για το Kennedy Center «καταπάτηση της βούλησης του λαού», υπενθυμίζοντας ότι το Κογκρέσο είχε ορίσει τον χώρο ως ζωντανό μνημείο αφιερωμένο στον Τζον Φ. Κένεντι.

Όπως τόνισε, η σημασία του μνημείου δεν βρίσκεται στους τοίχους του, αλλά στον δημόσιο χαρακτήρα του και στον ρόλο του ως χώρου πολιτισμού «από τον λαό για τον λαό».

Ακυρώσεις, χαμηλές πωλήσεις και αποχωρήσεις

Το Kennedy Center αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα προσέλευσης από τη στιγμή που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία του οργανισμού και τοποθέτησε πιστούς του στο –μέχρι πρότινος διακομματικό– διοικητικό συμβούλιο.

Ανάλυση της Washington Post έδειξε ότι, εννέα μήνες μετά την αλλαγή διοίκησης, οι πωλήσεις εισιτηρίων στις τρεις μεγαλύτερες αίθουσες ήταν οι χαμηλότερες των τελευταίων τριών ετών, εξέλιξη που αποδόθηκε εν μέρει στις συνεχείς ακυρώσεις καλλιτεχνών.

Γκλας, Φλέμινγκ και το τέλος μιας εποχής

Σημειώνεται ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο είχε επιχειρήσει πρόσφατα να μετονομάσει τον ιστορικό θεσμό σε «Trump-Kennedy Center», κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κύμα ακυρώσεων από καλλιτέχνες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Φίλιπ Γκλας ανακοίνωσε ότι αποσύρει την παγκόσμια πρεμιέρα της συμφωνίας του από το Kennedy Center, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να παρουσιάσει το έργο του υπό τη σημερινή ηγεσία.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Daily Beast, η βραβευμένη με Grammy σοπράνο Ρενέ Φλέμινγκ ακύρωσε εμφάνισή της, το Martha Graham Dance Company ματαίωσε παράσταση χωρίς αιτιολόγηση, ενώ η Washington National Opera έβαλε τέλος σε μια παρουσία πέντε δεκαετιών στον χώρο.

Η απάντηση της διοίκησης

Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, που έχει οριστεί πρόεδρος του Kennedy Center από τον Τραμπ, υποστήριξε ότι το κλείσιμο είναι αναγκαίο και ότι ο πρόεδρος έχει αποδείξει πως μπορεί να παραδίδει μεγάλα κατασκευαστικά έργα εντός χρονοδιαγράμματος.

Κατά τον ίδιο, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας θα οδηγήσει σε ένα «ισχυρότερο και ανανεωμένο εθνικό πολιτιστικό συγκρότημα».