Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»

Όπως όλα δείχνουν, οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα ακόμη καίνε τα σωθικά πολλών ανθρώπων, ειδικότερα εκείνων που καταπιάνονται με τις τέχνες, με νέες αντιδράσεις αυτή τη φορά να προέρχονται από κάποιον που βοήθησε στην διαφήμιση της τελευταίας του ταινίας.

Η Μίστι Κόπλαντ — η οποία συμμετείχε στην προώθηση της ταινίας «Marty Supreme» — έστρεψε τώρα τα βέλη της εναντίον του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού, λόγω των σχολίων που έκανε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «A CNN & Variety Town Hall Event», όπου είπε ότι δεν θέλει οι ταινίες να καταλήξουν όπως το «μπαλέτο ή η όπερα», όπου οι καλλιτέχνες θέλουν να «κρατήσουν ζωντανά», παρόλο που «κανείς δεν ενδιαφέρεται» πια.

«Διαχρονική σημασία»

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ, η πρώτη μαύρη πρίμα μπαλαρίνα του American Ballet Theatre, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την Aveeno.

Η Κόπλαντ φορούσε ένα μπουφάν με το λογότυπο «Marty Supreme» σε μια ανάρτηση στο Instagram στα τέλη του 2025, ενώ μια άλλη δημοσίευση που έφερε την λεζάντα «Dream Big» την παρουσίαζε ως παιδί που ονειρεύεται να πετύχει στο χορό.

View this post on Instagram A post shared by Canadian Opera Company (@canadianopera)

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι, ναι, αυτή είναι μια μορφή τέχνης που δεν είναι ‘δημοφιλής’ και δεν αποτελεί μέρος της ποπ κουλτούρας όπως οι ταινίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει διαχρονική σημασία στον πολιτισμό».

Όχι στη σύγκριση

Στο βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μίστι Κόπλαντ είπε επίσης ότι «υπάρχει λόγος που η όπερα και το μπαλέτο υπάρχουν εδώ και πάνω από 400 χρόνια», προσθέτοντας ότι «ο [Σαλαμέ] δεν θα ήταν ηθοποιός και δεν θα είχε τις ευκαιρίες που έχει ως σταρ του κινηματογράφου αν δεν υπήρχαν η όπερα και το μπαλέτο[…]Όλές οι μορφές τέχνης έχουν τη σημασία τους και δεν πρέπει να τις συγκρίνουμε».

Την περασμένη εβδομάδα, το Royal Ballet και η Όπερα του Λονδίνου δημοσίευσαν στο Instagram βίντεο με τους καλλιτέχνες που εργάζονται σε αυτά, σε μια προφανή απάντηση στον Σαλαμέ.

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Κάθε βράδυ στο Royal Opera House, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για να απολαύσουν μπαλέτο και όπερα. Για τη μουσική. Για την αφήγηση. Για την απόλυτη μαγεία της ζωντανής παράστασης. Αν θέλεις να το ξανασκεφτείς, [Τιμοτέ Σαλαμέ], οι πόρτες μας είναι ανοιχτές».

Σε μια πιο χιουμοριστική απάντηση, η Όπερα του Σιάτλ άρχισε να προσφέρει μειωμένα εισιτήρια για την παράσταση «Κάρμεν» σε όσους χρησιμοποιούσαν τον κωδικό «Τιμοτέ».

*Με πληροφορίες από: Variety