Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.
Όπως όλα δείχνουν, οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα ακόμη καίνε τα σωθικά πολλών ανθρώπων, ειδικότερα εκείνων που καταπιάνονται με τις τέχνες, με νέες αντιδράσεις αυτή τη φορά να προέρχονται από κάποιον που βοήθησε στην διαφήμιση της τελευταίας του ταινίας.
Η Μίστι Κόπλαντ — η οποία συμμετείχε στην προώθηση της ταινίας «Marty Supreme» — έστρεψε τώρα τα βέλη της εναντίον του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού, λόγω των σχολίων που έκανε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «A CNN & Variety Town Hall Event», όπου είπε ότι δεν θέλει οι ταινίες να καταλήξουν όπως το «μπαλέτο ή η όπερα», όπου οι καλλιτέχνες θέλουν να «κρατήσουν ζωντανά», παρόλο που «κανείς δεν ενδιαφέρεται» πια.
«Διαχρονική σημασία»
«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ, η πρώτη μαύρη πρίμα μπαλαρίνα του American Ballet Theatre, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την Aveeno.
Η Κόπλαντ φορούσε ένα μπουφάν με το λογότυπο «Marty Supreme» σε μια ανάρτηση στο Instagram στα τέλη του 2025, ενώ μια άλλη δημοσίευση που έφερε την λεζάντα «Dream Big» την παρουσίαζε ως παιδί που ονειρεύεται να πετύχει στο χορό.
View this post on Instagram
«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι, ναι, αυτή είναι μια μορφή τέχνης που δεν είναι ‘δημοφιλής’ και δεν αποτελεί μέρος της ποπ κουλτούρας όπως οι ταινίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει διαχρονική σημασία στον πολιτισμό».
Όχι στη σύγκριση
Στο βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μίστι Κόπλαντ είπε επίσης ότι «υπάρχει λόγος που η όπερα και το μπαλέτο υπάρχουν εδώ και πάνω από 400 χρόνια», προσθέτοντας ότι «ο [Σαλαμέ] δεν θα ήταν ηθοποιός και δεν θα είχε τις ευκαιρίες που έχει ως σταρ του κινηματογράφου αν δεν υπήρχαν η όπερα και το μπαλέτο[…]Όλές οι μορφές τέχνης έχουν τη σημασία τους και δεν πρέπει να τις συγκρίνουμε».
Την περασμένη εβδομάδα, το Royal Ballet και η Όπερα του Λονδίνου δημοσίευσαν στο Instagram βίντεο με τους καλλιτέχνες που εργάζονται σε αυτά, σε μια προφανή απάντηση στον Σαλαμέ.
Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Κάθε βράδυ στο Royal Opera House, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για να απολαύσουν μπαλέτο και όπερα. Για τη μουσική. Για την αφήγηση. Για την απόλυτη μαγεία της ζωντανής παράστασης. Αν θέλεις να το ξανασκεφτείς, [Τιμοτέ Σαλαμέ], οι πόρτες μας είναι ανοιχτές».
Σε μια πιο χιουμοριστική απάντηση, η Όπερα του Σιάτλ άρχισε να προσφέρει μειωμένα εισιτήρια για την παράσταση «Κάρμεν» σε όσους χρησιμοποιούσαν τον κωδικό «Τιμοτέ».
*Με πληροφορίες από: Variety
- Οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας και ο ρόλος του Βερολίνου – Τα έμμεσα «καρφιά» σε Αθήνα και Λευκωσία
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
- «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία»: Η νέα παράσταση των bizoux de kant στο Hood art space
- Λιτόχωρο: Στην εντατική τουρίστρια μετά από επίθεση αγέλης σκύλων
- Ο Μάικ ΜακΚρίντι των Pearl Jam παρουσιάζει το graphic novel «Farewell to Seasons» μετά από 20 χρόνια δουλειάς
- Τραμπ για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος αλλά ζωντανός»
- Ιδού η απορία: Sit-ups ή crunches για πιο δυνατούς κοιλιακούς
- Αρκάς: Η «καλημέρα» της Παρασκευής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις