Μίστι Κόπλαντ: Κρέμασε τις πουέντ της η πρώτη μαύρη γυναίκα πρίμα μπαλαρίνα

Η Μίστι Κόπλαντ, η γυναίκα που έγραψε ιστορία στο μπαλέτο ως η πρώτη μαύρη πρώτη χορεύτρια του American Ballet Theatre, αποχαιρέτησε τη σκηνή με μια βραδιά αντάξια του μύθου της.

Το βράδυ της Τετάρτης, στη σκηνή του Lincoln Center της Νέας Υόρκης, η 43χρονη χορεύτρια έκανε την τελευταία της στροφή στις πουέντ, μέσα σε χρυσή βροχή από κομφετί και ένα θερμό χειροκρότημα που σηκώθηκε όρθιο. Ήταν μια βραδιά συγκίνησης και τιμής για μια γυναίκα που άνοιξε τον δρόμο της διαφορετικότητας σε έναν χώρο που για δεκαετίες παρέμενε σχεδόν αποκλειστικά λευκός.

Η πρώτη μαύρη γυναίκα πρίμα μπαλαρίνα

Η Μίστι Κόπλαντ, που πριν από δέκα χρόνια έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα πρίμα μπαλαρίνα στην 75χρονη ιστορία του ABT, τιμήθηκε στο φθινοπωρινό γκαλά της εταιρείας με παρουσίες όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ και η Ντέμπι Άλεν. Η Γουίνφρεϊ , μάλιστα, μίλησε για τη δύναμη του παραδείγματός της: «Η Μίστι δεν χόρεψε απλώς μπαλέτο – το άλλαξε. Έδειξε σε όλο τον κόσμο ποιος μπορεί να ανήκει, ποιος μπορεί να φαίνεται και ποιος μπορεί να ηγείται», είπε.

Ύστερα από πέντε χρόνια απουσίας, κατά τα οποία αφιερώθηκε στην οικογένειά της και στη φιλανθρωπική της δράση, η Κόπλαντ επέστρεψε για μια και μόνο εμφάνιση, στον ρόλο που αγαπά περισσότερο – την Ιουλιέτα. Δίπλα της, ως Ρωμαίος, ο Calvin Royal III, ο πρώτος μαύρος άνδρας πρώτος χορευτής του ABT μετά από δύο δεκαετίες.

Η ίδια βρέθηκε και σε πιο σύγχρονες χορογραφίες, όπως το Wrecka Stow του Κάιλ Άμπραχαμ, ενώ έκλεισε τη βραδιά με τη Sinatra Suite της Τουίλα Θαρπ, έχοντας στο πλευρό της τον Herman Cornejo. Η βραδιά, που συνδύασε την αποχαιρετιστήρια παράσταση της Κόπλαντ με τον εορτασμό των 85 χρόνων του American Ballet Theatre, περιελάμβανε αφιερώματα, βίντεο και εμφανίσεις χορευτών που τίμησαν τη διαδρομή της.

«Αυτός ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ»

Η ίδια, χαμογελαστή και εμφανώς συγκινημένη, δέχθηκε στο τέλος λουλούδια και αγκαλιές από φίλους, δασκάλους και συναδέλφους, ενώ η σκηνή πλημμύρισε από χρυσή λάμψη.

«Νιώθω έτοιμη να κάνω το επόμενο βήμα», δήλωσε πριν από την παράσταση, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διαφορετικότητα στον χορό: «Αυτός ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ».

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά σε διπλανή αίθουσα του Lincoln Center με ελεύθερη είσοδο – ένδειξη της μοναδικής απήχησης που έχει η Κόπλαντ, η οποία ξεπέρασε τα όρια του κλασικού μπαλέτου και έγινε πολιτισμικό σύμβολο.

Μια ζωή σαν παραμύθι

Η πορεία της μοιάζει βγαλμένη από ταινία: γεννημένη στο Κάνσας Σίτι και μεγαλωμένη στο Σαν Πέδρο της Καλιφόρνια σε συνθήκες φτώχειας και αστάθειας, ανακάλυψε το μπαλέτο στα 13 της. Μέσα σε λίγα χρόνια, χάρη στο ταλέντο και την επιμονή της, βρέθηκε στο American Ballet Theatre με υποτροφία. Το 2001 έγινε μέλος του corps de ballet, το 2007 σολίστ και το 2015 πέρασε στην κορυφή, γράφοντας ιστορία.

Πλέον, μέσα από το ίδρυμά της Be Bold και τη σειρά παιδικών βιβλίων Bunheads, η Μίστι Κόπλαντ συνεχίζει να εμπνέει μια νέα γενιά κοριτσιών που μαθαίνουν, όπως είπε η ίδια, «ότι το μπαλέτο –και κάθε όνειρο– μπορεί να ανήκει σε όλους».

*Με πληροφορίες από: The Guardian , Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @mistyonpointe