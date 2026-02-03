magazin
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
03 Φεβρουαρίου 2026, 13:41

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Οι επόμενες 40 ημέρες είναι αρκετά σημαντικές για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Το βράδυ της 15ης Μαρτίου, ο σταρ του Χόλιγουντ θα διεκδικήσει για τρίτη φορά στην καριέρα του ένα βραβείο Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου – με τη διαφορά ότι φέτος μοιάζει στα μάτια όλων το αδιαμφισβήτητο φαβορί.

Ο 30χρονος ηθοποιός έως τώρα έχει κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, ωστόσο όλοι ξέρουν ότι ο μεγάλος του στόχος είναι το χρυσό αγαλματάκι. Κάπως έτσι, εδώ και αρκετό καιρό ο Τιμοτέ Σαλαμέ «περιοδεύει» από τηλεοπτικές εκπομπές μέχρι τα εξώφυλλα των περιοδικών, προωθωντας το φιλ, – στο οποίο είναι και παραγωγός.

Σε αυτό το πλαίσιο, πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο Prince Charles Cinema για μια ανοιχτή κινηματογραφική συζήτηση με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Ωστόσο, το Όσκαρ δεν είναι το μόνο «καυτό» θέμα στη ζωή του Σαλαμέ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Και σύντομα στην κουβέντα δεν άργησε να μπει και το κεφάλαιο «Κάιλι Τζένερ», με τον Κέρτις να ρωτάει αν μπορούν να πάνε στον γάμο τους.

«Αυτή η ερώτηση είναι πολύ προσωπική. Ω, φίλε, θα μπλέξω» ήταν η αρχική αντίδραση του σταρ του Dune. Ωστόσο ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης επέμενε, με τον Σαλαμέ να απαντάει ένα σαστισμένο «τι εννοείς ‘να έρθετε’; Εσύ και όλο το κοινό;» προτού χάσει τα λόγια του.

«Καλύτερα να μας πεις όχι» ήταν η συμβουλή του Ρίτσαρντ Κέρτις.

«Δεν θα μπορούσα χωρίς εσένα»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ έχουν σχέση από το 2023, που προσπαθούν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες οι φήμες για χωρισμό να κάνουν ολοένα και πιο συχνά την εμφάνισή τους.

Ωστόσο, πριν από λίγες εβδομάδες, ο γνωστός ηθοποιός έβαλε τέλος σε αυτές, με μια αφιέρωση στη σύντροφό του την ώρα που παραλάμβανε το βραβείο στα Critics Choice Awards.

«Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σ’ αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου» ήταν τα λόγια του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Και κάπως έτσι οι φήμες χωρισμού έγιναν… γάμου.

