Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Η 28χρονη δισεκατομμυριούχος Κένταλ Τζένερ θέλει να είναι πρόκληση. Ποζάροντας ημίγυμνη και καπνίζοντας στα πιο τολμηρά πορτρέτα της καριέρας της η Τζένερ σπάει τη σιωπή της για την προσωπική της ζωή, τη σχέση της με τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την επιθυμία της να μεγαλώσει την οικογένειά της, αποδεικνύοντας ότι πλέον ορίζει εκείνη τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η μικρότερη της δυναστείας των Καρντάσιαν-Τζένερ διανύει την πιο ώριμη φάση της, ισορροπώντας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τη μητρότητα.

Στη συνέντευξη της η Κάιλι ανταποκρίνεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια στις ερωτήσεις για τον δημόσιο έρωτά της με τον πρωταγωνιστή του Wonka και δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει ακόμη περισσότερα από τη ζωή και την καριέρα της.

Επιστρέφοντας δυναμικά στο προσκήνιο η Τζένερ ποζάρει με αυτοπεποίθηση στο φακό του Vanity Fair με έναν τίτλο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Kylie on top, γράφει το εξώφυλλο.

Αισθησιακή όπως το προϊόν που έχει χτίσει γύρω από το όνομα της, η νεαρή μεγιστάνας ποζάρει ημίγυμνη, φορώντας μόνο μια κάπα και ψηλοτάκουνες γόβες σε ασπρόμαυρα κλικ που υμνούν τη γυναικεία απελευθέρωση.

«Δεν νομίζω ότι κανείς μας ήξερε πού μπλέκαμε στην αρχή. Ήμουν εννέα ετών. Έχω μια κόρη τώρα που κλείνει τα οκτώ, οπότε είναι τρελό να τη βλέπω και να συνειδητοποιώ πόσο μικρή είναι. Αυτή είναι η ηλικία που ξεκινάς να δημιουργείς τις πρώτες σου αναμνήσεις. Είναι σχεδόν σαν να μην γνωρίζω τίποτα άλλο. Δεν πήρα ποτέ μια γεύση κανονικότητας ως ενήλικη» λέει για τη ζωή της που είναι εκτεθειμένη στις κάμερες από τότε που και η ίδια ήταν μόλις 9.

Η φωτογράφιση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τα λόγια της αδελφής της, Κένταλ. «Έμαθε πώς να παίρνει τον έλεγχο της προσωπικής της ζωής όσο περισσότερο μπορούσε. Έχω δει μια τόσο όμορφη εξέλιξη σε εκείνη, έχει βρει πραγματικά τον εαυτό της με έναν υπέροχο τρόπο. Έκανε παιδιά πολύ νέα, οπότε έπρεπε να μεγαλώσει γρήγορα, αλλά νιώθω ότι είναι στην πιο ώριμη φάση που την έχω δει ποτέ» είπε.

Ένα από τα κεντρικά σημεία της συνέντευξης είναι η αναφορά στον σύντροφό της, τον χολιγουντιανό αστέρα Τιμοτέ Σαλαμέ.

Η Κάιλι κλήθηκε να σχολιάσει τη δημόσια δήλωση αγάπης του Σαλαμέ κατά τη διάρκεια της απονομής των Critics’ Choice Awards τον περασμένο Ιανουάριο, όταν την ευχαρίστησε ως «σύντροφό του εδώ και τρία χρόνια».

Η ίδια, φανερά αμήχανη, παραδέχτηκε πως η σχέση τους είναι «διασκεδαστική», επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σύνδεση που έχουν αναπτύξει μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ως μητέρα δύο παιδιών, της επτάχρονης Στόρμι και του Άιρ, που μοιράζεται με τον πρώην σύντροφό της Τράβις Σκοτ, η Κάιλι είναι ενθουσιασμένη με τη μητρότητα.

«Θέλω να έχω κι άλλα παιδιά», λέει -υποσημειώνοντας ωστόσο πως προς το παρόν προτεραιότητά της είναι να απολαμβάνει κάθε στιγμή μαζί τους και να ταξιδεύει μαζί τους.

Για τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, η Κάιλι είναι «μοναδική». «Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν το «μάτι» για να συνθέτουν τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αυτό το καλλιτεχνικό όραμα. Εκείνη έχει ένα σπάνιο επίπεδο δημιουργικότητας. Πολλοί από εμάς στην οικογένεια πηγαίνουμε στην Κάιλι όταν χρειαζόμαστε ένα όραμα ή μια γνώμη» είπε η μητριάρχης των Καρντάσιαν-Τζένερ.

Στη συνέντευξη η Κάιλι αναπολεί επίσης τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα των επιχειρήσεών της, όταν επένδυσε τις οικονομίες της —περίπου 250.000 δολάρια— για να λανσάρει τα πρώτα της lip kits.

«Η μαμά μου έλεγε ότι θα μείνω με μια αποθήκη γεμάτη αποθέματα αν δεν δουλέψει, αλλά δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα αποτύχω», θυμάται.

Παρά την τεράστια επιτυχία, παραδέχεται πως τον πρώτο χρόνο ένιωθε τρομερό άγχος, καθώς ήθελε να κάνει τους πάντες χαρούμενους και δυσκολευόταν να διαχειριστεί την πίεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.