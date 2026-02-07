magazin
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Fizz 07 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx κυκλοφόρησε και η τραγουδίστρια (plus ηθοποιός!) μας δίνει μια νοητή γεύση από τα γυρίσματα με την Κάιλι Τζένερ.

Η Τζένερ εμφανίζεται στο «The Moment», μια ελαφρώς σατιρική ταινία εμπνευσμένη από τον πανικό που προκάλεσε το επιτυχημένο άλμπουμ της Charli, Brat, υποδυόμενη ουσιαστικά τον ευατό της – μια σύντομη ερμηνεία που κέρδισε με το σπαθί της διθυραμβικές κριτικές.

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας στο Alamo Drafthouse του Μπρούκλιν και μίλησε για όσα δεν είδαμε – από τα συναισθήματα της, ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

«Χωρίς ίχνος ειρωνείας, ακόμα και όταν λέει σαφώς γελοίες ατάκες»

Όταν ρωτήθηκε από τον σκηνοθέτη του The Moment, Αίνταν Ζαμίρι, για τις σκηνές που απόλαυσε περισσότερο, η τραγουδίστρια απάντησε «προφανώς, οι περισσότερες», πριν αναφερθεί συγκεκριμένα στην Τζένερ.

«Μου άρεσε πολύ η σκηνή με την Κάιλι», είπε η μουσικός στον σκωτσέζο σκηνοθέτη, προσθέτοντας ότι ξεχώριζε από τις υπόλοιπες – οι οποίες ξεκίνησαν με πρωταγωνίστρια την Ρέιτσελ Σενοτ, η οποία ενσάρκωσε μια φανταστική εκδοχή του εαυτού της.

«Η πρώτη σκηνή που γυρίσαμε για την ταινία ήταν με την Ρέιτσελ και η τελευταία μέρα ήταν με την Κάιλι», είπε η Charli στο Q&A. «Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, ξεκινήσαμε και τελειώσαμε με δύο θρύλους, κάτι που ήταν πολύ ωραίο… δύο άτομα που υποδύονται τον εαυτό τους».

Στη συνέχεια, η Charli αποκάλυψε πώς ήταν η εμπειρία των γυρισμάτων με την Τζένερ, εκφράζοντας τον θαυμασμό της.

«Νομίζω ότι η σκηνή με την Κάιλι ήταν πολύ διασκεδαστική», είπε, «γιατί ήταν πραγματικά πολύ χαλαρή και δεν προσποιούνταν. Πραγματικά το διασκέδασε, έκανε το δικό της κομμάτι».

Σε άρθρο του στο Vulture, o δημοσιογράφος Jason P. Frank χαρακτήρισε τη σκηνή της Τζένερ στην ταινία ως «εξαιρετικά επιτυχημένη» και υπογράμμισε ότι στάθηκε επάξια δίπλα σε ένα καστ γεμάτο αστέρια, όπως οι Σενότ, Κέιτ Μπερλάντ, Ροζάνα Αρκέτ και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ.

«Παίζει αυτή την εκδοχή του εαυτού της χωρίς ίχνος ειρωνείας, ακόμα και όταν λέει σαφώς γελοίες ατάκες», έγραψε.

*Με πληροφορίες από: People

World
Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

World
Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream magazin
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
Go Fun 06.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
«Ακόμη κλαίω» 05.02.26

Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Τέσσερα χρόνια μετά την καθηλωτική της ερμηνεία στην ταινία Spencer, η Κρίστεν Στιούαρτ προχωρά σε μια συγκλονιστική παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα εξακολουθεί να τη στοιχειώνει στην καθημερινότητά της

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
2020-2026 05.02.26

Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «Becoming» κυκλοφόρησε το 2020, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας «Melania» έφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις προβολές.

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
Η καθημερινότητα 05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
Φιλαράκια 05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»
Victim blaming 04.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνει στο φως μια σειρά από προκλητικές επικοινωνίες της Σουν-Γι Πρεβέν, συζύγου του Γούντι Άλεν, που σοκάρουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
«Δεν είστε μόνοι» 04.02.26

«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη
Έρευνα 07.02.26

Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη

Η καινοτομία υπόσχεται κέρδη 30% και διεθνή επέκταση, όταν τα καταξιωμένα σκευάσματα εγγυώνται εδραιωμένες πωλήσεις με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης – H θέση της Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών
«Τραμπικές» αλλαγές 07.02.26

Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών

Με φόντο την τραγωδία της Χίου, Πλεύρης και Χρυσομάλλης στη Βουλή υπολογίζουν τα εργατικά χέρια δεκαεξάχρονων μεταναστών, ενώ καταργείται το πλαίσιο Μητσοτάκη για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
Η δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου 07.02.26

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε από λάθος bitcoins αξίας 40 δισ. δολαρίων
Νότια Κορέα 07.02.26

Μοίρασαν κατά λάθος bitcoins 40 δισ. δολαρίων

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb στη Νότια Κορέα μοίρασε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει πρόσκαιρα κατά 17%.

Σύνταξη
Αυστραλία: Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Αρχές ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ
Αυστραλία 07.02.26

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης του Ισαάκ Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύνταξη
Επσταϊν – Γαλλία: Η εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ
Γαλλία 07.02.26

Ερευνα σε βάρος του Τζακ Λανγκ για την υπόθεση Επσταϊν

Ερευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ και της κόρης του ξεκινά η εισαγγελία, μετά τις αποκαλύψεις για τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της
Ελλάδα 07.02.26

Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της

Στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Λόρα σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
Κόσμος 07.02.26

Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Ταϊβάν, καθώς το κοινοβούλιο του νησιού καταψήφισε την πληρωμής πατρίδας όπλων προς τις ΗΠΑ, προωθώντας φθηνότερες λύσεις, με τις τελευταίες να απειλούν να τα δώσουν αλλού.

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ

Ο Άρης γνωστοποίησε την απόκτηση του 28χρονου, διεθνή Ιβοριανού επιθετικού ως δανεικό για 1,5 έτος από τη Φιορεντίνα. αφού πρώτα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Σύνταξη
