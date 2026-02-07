«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx κυκλοφόρησε και η τραγουδίστρια (plus ηθοποιός!) μας δίνει μια νοητή γεύση από τα γυρίσματα με την Κάιλι Τζένερ.

Η Τζένερ εμφανίζεται στο «The Moment», μια ελαφρώς σατιρική ταινία εμπνευσμένη από τον πανικό που προκάλεσε το επιτυχημένο άλμπουμ της Charli, Brat, υποδυόμενη ουσιαστικά τον ευατό της – μια σύντομη ερμηνεία που κέρδισε με το σπαθί της διθυραμβικές κριτικές.

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας στο Alamo Drafthouse του Μπρούκλιν και μίλησε για όσα δεν είδαμε – από τα συναισθήματα της, ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

«Χωρίς ίχνος ειρωνείας, ακόμα και όταν λέει σαφώς γελοίες ατάκες»

Όταν ρωτήθηκε από τον σκηνοθέτη του The Moment, Αίνταν Ζαμίρι, για τις σκηνές που απόλαυσε περισσότερο, η τραγουδίστρια απάντησε «προφανώς, οι περισσότερες», πριν αναφερθεί συγκεκριμένα στην Τζένερ.

«Μου άρεσε πολύ η σκηνή με την Κάιλι», είπε η μουσικός στον σκωτσέζο σκηνοθέτη, προσθέτοντας ότι ξεχώριζε από τις υπόλοιπες – οι οποίες ξεκίνησαν με πρωταγωνίστρια την Ρέιτσελ Σενοτ, η οποία ενσάρκωσε μια φανταστική εκδοχή του εαυτού της.

«Η πρώτη σκηνή που γυρίσαμε για την ταινία ήταν με την Ρέιτσελ και η τελευταία μέρα ήταν με την Κάιλι», είπε η Charli στο Q&A. «Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, ξεκινήσαμε και τελειώσαμε με δύο θρύλους, κάτι που ήταν πολύ ωραίο… δύο άτομα που υποδύονται τον εαυτό τους».

Στη συνέχεια, η Charli αποκάλυψε πώς ήταν η εμπειρία των γυρισμάτων με την Τζένερ, εκφράζοντας τον θαυμασμό της.

View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

«Νομίζω ότι η σκηνή με την Κάιλι ήταν πολύ διασκεδαστική», είπε, «γιατί ήταν πραγματικά πολύ χαλαρή και δεν προσποιούνταν. Πραγματικά το διασκέδασε, έκανε το δικό της κομμάτι».

Σε άρθρο του στο Vulture, o δημοσιογράφος Jason P. Frank χαρακτήρισε τη σκηνή της Τζένερ στην ταινία ως «εξαιρετικά επιτυχημένη» και υπογράμμισε ότι στάθηκε επάξια δίπλα σε ένα καστ γεμάτο αστέρια, όπως οι Σενότ, Κέιτ Μπερλάντ, Ροζάνα Αρκέτ και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ.

«Παίζει αυτή την εκδοχή του εαυτού της χωρίς ίχνος ειρωνείας, ακόμα και όταν λέει σαφώς γελοίες ατάκες», έγραψε.

*Με πληροφορίες από: People