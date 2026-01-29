Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

H Charli xcx βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με πρωταγωνιστές τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, επιλέγοντας να ροκάρει ένα σύνολο που είχε σχήμα φαλλού.

Ναι, καλά ακούσατε. Το brat κορίτσι επέστρεψε για τα καλά.

Κυριεύουν τις συλλογές;

Για αυτή την εμφάνιση, η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood – οι οποίοι δεν διστάζουν να φιλοτεχνήσουν φορέματα που θα είχαν τη σήμανση ακατάλληλο για ανηλίκους εάν εμφανιζόταν στην τηλεόραση– αλλά δεν είναι οι μόνοι που επιλέγουν σχέδια που θυμίζουν φαλλούς.

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, η Τεγιάνα Τέιλορ έφτασε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Rip» επιλέγοντας ένα φόρεμα του Ashi Studio, με δύο προεξοχές να εμφανίζονται στα ισχία της.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τζόναθαν Άντερσον έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του για τον οίκο Dior, και η συλλογή του περιλάμβανε ένα φόρεμα παρόμοιου σχεδιασμού.

Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από τους φαλλούς;

Τα τελευταία χρόνια, οι γοφοί των γυναικών γοητεύουν ιδιαιτέρως τους σχεδιαστές, οι οποίοι τους αναδημιουργούν με υφάσματα σε μη ανθρώπινες διαστάσεις. Είτε είναι αιχμηροί και γωνιώδεις είτε στρογγυλοί, όλοι έχουν μπει στο παιχνίδι – για παράδειγμα σκεφτείτε κάποια διαμάντια που έχει παρουσιάσει ο Daniel Roseberry, creative director του ιταλικού οίκου Schiaparelli.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Schiaparelli (@schiaparelli)

Οι φαλλικές φόρμες που βλέπουμε σήμερα φαίνεται να είναι μια εξέλιξη αυτής της τάσης, καθώς οι σχεδιαστές μεγεθύνουν τη γυναικεία φόρμα σε τέτοιο βαθμό που καταλήγει να μοιάζει περισσότερο με πέος.

Αυτή η τάση, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε, έχει ιστορική σημασία. Σε άρθρο του στο περιοδικό Dazed, ο Elliot Hoste αναφέρει ότι, τον 17ο και 18ο αιώνα, χρησιμοποιούνταν στεφάνια που ονομάζονταν panniers για να επεκτείνουν οριζόντια τις φούστες και τα φορέματα στο ύψος των γοφών, ενώ τον 19ο αιώνα χρησιμοποιούνταν bustles για να κάνουν τους γλουτούς να φαίνονται μεγαλύτεροι.

Οι αναλογίες αυτών των εσωρούχων έκαναν τις γυναίκες να αποπνέουν ακόμη περισσότερο αισθησιασμό, ενώ παράλληλα επιδείκνυαν τα ακριβά τους υφάσματα σε όλους.

Αν τελικά το παρελθόν προοικονομεί τι θα συμβεί στο μέλλον, τότε μπορούμε να περιμένουμε μια πιο σέξι και προκλητική εποχή στη μόδα (επιτέλους!).

*Με πληροφορίες από: Dazed