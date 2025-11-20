«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία

Η A24 κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το «The Moment» της Charli xcx, με πρωταγωνίστρια την δημιουργό της επιτυχίας «Brat» σε μια μυθοπλαστική εκδοχή του ευατού της.

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli, το «The Moment» ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που έρχεται αντιμέτωπη με «τις δύσκολες καταστάσεις που συνεπάγεται η φήμη και την πίεση της βιομηχανίας ενώ προετοιμάζεται για το ντεμπούτο της σε περιοδεία», σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας.

«Η πιο ρεαλιστική απεικόνιση της μουσικής βιομηχανίας»

Όπως βλέπουμε στο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας, το The Moment συνδυάζει αληθινές ιστορίες από την περιοδεία Brat — την εμφάνιση της XCX στο The Late Show, πλάνα από συναυλίες και διάφορα στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή — με σενάριο για να διαμορφώσει την αφήγηση.

«Είναι μυθοπλασία, αλλά είναι η πιο ρεαλιστική απεικόνιση της μουσικής βιομηχανίας που έχω δει ποτέ», είχε πει στο παρελθόν η XCX για την ταινία, προσθέτοντας ότι «δεν είναι σε καμία περίπτωση ντοκιμαντέρ ή συναυλιακή ταινία».

Σε σκηνοθεσία του Aidan Zamiri, στο «The Moment» πρωταγωνιστούν επίσης οι Kylie Jenner, Alexander Skarsgard, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Kate Berlant, Rish Shah, Jamie Demetriou, Arielle Dombasle, Hailey Benton Gates, Trew Mullen, Mel Ottenberg, Richard Perez, Isaac Powell, Tish Weinstock, Michael Workéyè, Shygirl και A. G. Cook, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μουσική του The Moment.

«Απολαμβάνω πραγματικά το ταξίδι μου στην υποκριτική»

Τον Αύγουστο, η Charli xcx μίλησε στο Variety για την μέχρι τώρα καριέρα της ως ηθοποιός. Η ποπ σταρ είχε μια ανοδική πορεία στην μεγάλη οθόνη αυτή την χρονιά, έχοντας εμφανιστεί σε πολλές ταινίες που κυκλοφόρησαν φέτος, συμπεριλαμβανομένων των «Erupcja» του Pete Ohs, «100 Nights of Hero» της Τζούλια Τζάκμαν και της περιπετειώδους κωμωδίας «Sacrifice» του Romain Gavras.

To 2026, ωστόσο, φαίνεται ότι θα είναι η χρονιλα της: θα πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ της ταινίας «Ο άνθρωπος, αυτό το κτήνος» του Ντάνιελ Γκόλντχαμπερ, στην ταινία «I Want Your Sex» του Γκρεγκ Αράκι, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με την Ολίβια Γουάιλντ, τον Μέισον Γκούντινγκ και τον Κούπερ Χόφμαν, καθώς και στην ταινία «The Gallerist» της Κάθι Γιαν, με πρωταγωνιστές την Τζένα Ορτέγκα, τη Νάταλι Πόρτμαν και την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

«Απολαμβάνω πραγματικά το ταξίδι μου στην υποκριτική», δήλωσε η Charli στο Variety σχετικά με την πορεία που έχει πάρει η καριέρα της ως πολυσχιδής καλλιτέχνιδα. «Αυτή τη στιγμή νιώθω απίστευτα δημιουργική και θέλω να κάνω μόνο πράγματα που με εμπνέουν και με κάνουν να νιώθω γεμάτη ενέργεια».

Η ταινία «The Moment» θα βγει στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

*Με πληροφορίες από: Variety | Rolling Stone