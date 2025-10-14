Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Vanity Fair, η Charli xcx μίλησε για τον έρωτα, το νυφικό Vivienne Westwood που αγόρασε μόλις λίγες ημέρες πριν τον γάμο της με τον George Daniel και την επερχόμενη μουσική που θα ακούσουμε στην ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» – η οποία δεν θυμίζει Brat (δυστυχώς, να πούμε;).

Από την μουσική στον κινηματογράφο

Στο νέο αφιέρωμα, το ποπ είδωλο δήλωσε ότι τα τραγούδια που δημιούργησε για την επερχόμενη χολιγουντιανή ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» σε σκηνοθεσία Έμεραλντ Φένελ, με πρωταγωνιστές τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, καλύπτουν μια «κομψή και βίαιη μουσική παλέτα».

«Δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικό [αυτό το μουσικό πρότζεκτ] από το Brat», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο του άρθρου, η Charli αποκάλυψε ότι αρνήθηκε να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για την Brat περιοδεία της, επειδή η αγορά είναι ήδη κορεσμένη με τέτοιου είδους ταινίες.

«Νιώθω ότι το πρόβλημά μου με πολλά ντοκιμαντέρ για μουσικούς είναι ότι συχνά δείχνουν τον μουσικό να αντιμετωπίζει κάποιο είδος αντίστασης και τελικά να την ξεπερνάει για να γίνει ο ήρωας. Και αυτό δεν είναι η δική μου εμπειρία, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Ίσως να είναι η εμπειρία πολλών άλλων ανθρώπων, και αυτό είναι υπέροχο», υποστήριξε.

Σχετικά με την επερχόμενη ταινία της «The Moment», η Charli ανέφερε: «Δεν είναι ντοκιμαντέρ για την περιοδεία, αλλά η ιδέα γεννήθηκε από την πίεση που υπέστη να φτιάξω ένα. Είναι μυθοπλασία, αλλά είναι η πιο ρεαλιστική απεικόνιση της μουσικής βιομηχανίας που έχω δει ποτέ».

«Δεν θέλαμε να νιώσουμε πίεση»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Charli xcx στάθηκε στον γάμο της με τον μουσικό των The 1975, George Daniel, ο οποίος έλαβε χώρα στο Λονδίνο τον Ιούλιο, ενώ ακολούθησε μια δεύτερη τελετή στην Ιταλία τον περασμένο μήνα.

«Είναι ωραίο να είσαι παντρεμένη», είπε στο περιοδικό, το οποίο αναφέρει ότι η Charli αγόρασε το φόρεμά της από τη Vivienne Westwood μόλις πέντε ημέρες πριν από την τελετή στο Hackney Town Hall.

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», πρόσθεσε η Charli, σημειώνοντας ότι οι γονείς της, Τζον και Σαμίρα Άιτσισον, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου όταν εκείνη ήταν 16 χρονών.

«[Ωστόσο] ταν ωραίο να νιώθουμε τόσο ερωτευμένοι και να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο», είπε η Charli στο Vanity Fair. «Και οι δύο θέλαμε να μην νιώθουμε την πίεση που υποτίθεται ότι αισθάνεται κάποιος όταν παντρεύεται[…] Αυτή [δεν είναι] η σημαντικότερη στιγμή της ζωής σου ως γυναίκα, αλλά μια ακόμη κουλ ημέρα».

