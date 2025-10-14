magazin
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»
Fizz 14 Οκτωβρίου 2025 | 22:25

Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», δήλωσε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφορικά με τον γάμο της με τον George Daniel.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Spotlight

Σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Vanity Fair, η Charli xcx μίλησε για τον έρωτα, το νυφικό Vivienne Westwood που αγόρασε μόλις λίγες ημέρες πριν τον γάμο της με τον George Daniel και την επερχόμενη μουσική που θα ακούσουμε στην ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» – η οποία δεν θυμίζει Brat (δυστυχώς, να πούμε;).

Από την μουσική στον κινηματογράφο

Στο νέο αφιέρωμα, το ποπ είδωλο δήλωσε ότι τα τραγούδια που δημιούργησε για την επερχόμενη χολιγουντιανή ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» σε σκηνοθεσία Έμεραλντ Φένελ, με πρωταγωνιστές τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, καλύπτουν μια «κομψή και βίαιη μουσική παλέτα».

«Δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικό [αυτό το μουσικό πρότζεκτ] από το Brat», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο του άρθρου, η Charli αποκάλυψε ότι αρνήθηκε να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για την Brat περιοδεία της, επειδή η αγορά είναι ήδη κορεσμένη με τέτοιου είδους ταινίες.

View this post on Instagram

A post shared by Charli (@charli_xcx)

«Νιώθω ότι το πρόβλημά μου με πολλά ντοκιμαντέρ για μουσικούς είναι ότι συχνά δείχνουν τον μουσικό να αντιμετωπίζει κάποιο είδος αντίστασης και τελικά να την ξεπερνάει για να γίνει ο ήρωας. Και αυτό δεν είναι η δική μου εμπειρία, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Ίσως να είναι η εμπειρία πολλών άλλων ανθρώπων, και αυτό είναι υπέροχο», υποστήριξε.

Σχετικά με την επερχόμενη ταινία της «The Moment», η Charli ανέφερε: «Δεν είναι ντοκιμαντέρ για την περιοδεία, αλλά η ιδέα γεννήθηκε από την πίεση που υπέστη να φτιάξω ένα. Είναι μυθοπλασία, αλλά είναι η πιο ρεαλιστική απεικόνιση της μουσικής βιομηχανίας που έχω δει ποτέ».

«Δεν θέλαμε να νιώσουμε πίεση»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Charli xcx στάθηκε στον γάμο της με τον μουσικό των The 1975, George Daniel, ο οποίος έλαβε χώρα στο Λονδίνο τον Ιούλιο, ενώ ακολούθησε μια δεύτερη τελετή στην Ιταλία τον περασμένο μήνα.

View this post on Instagram

A post shared by Charli (@charli_xcx)

«Είναι ωραίο να είσαι παντρεμένη», είπε στο περιοδικό, το οποίο αναφέρει ότι η Charli αγόρασε το φόρεμά της από τη Vivienne Westwood μόλις πέντε ημέρες πριν από την τελετή στο Hackney Town Hall.

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», πρόσθεσε η Charli, σημειώνοντας ότι οι γονείς της, Τζον και Σαμίρα Άιτσισον, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου όταν εκείνη ήταν 16 χρονών.

«[Ωστόσο] ταν ωραίο να νιώθουμε τόσο ερωτευμένοι και να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο», είπε  η Charli στο Vanity Fair. «Και οι δύο θέλαμε να μην νιώθουμε την πίεση που υποτίθεται ότι αισθάνεται κάποιος όταν παντρεύεται[…] Αυτή [δεν είναι] η σημαντικότερη στιγμή της ζωής σου ως γυναίκα, αλλά μια ακόμη κουλ ημέρα».

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Aidan Zamiri

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

inWellness
inTown
Stream magazin
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ
Έβγαλε πίκρα 14.10.25

Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ

Περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ, το σενάριο του sequel βρίσκεται στα γραφεία της Disney. Ωστόσο ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις πιστεύει ότι δεν θα γυριστεί ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»
Βίντεο 14.10.25

Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»

«Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα», είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Τσακίρογλου για το γεγονός

Σύνταξη
«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga
Faux pas 14.10.25

«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga

Ο σχεδιαστής του οίκου Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, αποκάλυψε ότι η Μέγκαν Μαρκλ «προσκάλεσε τον εαυτό της» στην επίδειξη μόδας του στο Παρίσι νωρίτερα αυτό το μήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό
Μυστήριο 14.10.25

«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό

Η pop star Κέιτι Πέρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη σκηνή του O2 στο Λονδίνο για μια συναυλία και ήταν όλο υπονοούμενα για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
«Πολύ αδύνατη» 13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»
Άντε γεια! 13.10.25

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους - «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Roland Mouret έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
Fizz 13.10.25

«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Σύνταξη
Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)
Μπάσκετ 14.10.25

Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)

Η Ντουμπάι BC διέλυσε την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε τέλος στο αήττητο της Ζάλγκιρις Κάουνας. Νίκες για Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά
Υπουργείο Ανάπτυξης 14.10.25

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε υπουργική απόφαση, που θα υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Διευκρινίσεις ζητάει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague
Μπάσκετ 14.10.25

Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξέμεινε από επιθετικές λύσεις στο 2ο ημίχρονο κι έτσι ηττήθηκε στο ΣΕΦ με 82-78 για την 4η αγωνιστική της Euroleague, γνωρίζοντας τη 2η ήττα του στην διοργάνωση. και πρώτη εντός έδρας.

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Η επιλογή που έκανε ο Μάκης Βορίδης, να απευθυνθεί απευθείας ο ίδιος στους «γαλάζιους» βουλευτές για να επικοινωνήσει τη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται
Λευκός Οίκος 14.10.25

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται

Ο Λευκός Οίκος απολύει περίπου 4.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες λόγω shutdown. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πρόνοια, οι μεγάλοι «χαμένοι».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.10.25

Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την συνάντησή με τον πρόεδρο της Αργεντινής, πως αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουν οι ΗΠΑ. Δέχεται ρόλο αστυνόμευσης της Χαμάς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους» (vid)
Μπάσκετ 14.10.25

Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους» (vid)

Ο Άρης το πάλεψε μέχρι τα μέσα της 4ης περιόδου στη Σλοβενία (64-57), ωστόσο στα τελευταία λεπτά έμεινε από δυνάμεις κι έτσι γνώρισε την πρώτη του ήττα στο Eurocup με 80-59 από την Τσεντεβίτα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λετονία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία – Αγγλία

LIVE: Λετονία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λετονία – Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισπανία – Βουλγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ισραήλ
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ιταλία – Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Κόσμος 14.10.25

ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Η ΕΕ ανέβαλε την κατάθεση νόμου ώστε να ελέγχονται οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ο οποίος αποσκοπούσε στη μαζική σάρωση των επικοινωνιών «για την προστασία των παιδιών μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 
Ατόφιος 14.10.25

Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 

Σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος, μια από τις πιο ασυμβίβαστες, αληθινές και εκρηκτικές παρουσίες του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος. Ήταν μόλις 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες
Ελλάδα 14.10.25

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες

Ο 22χρονος συνεργός, όπως έχει προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, πριν τη δολοφονία τηλεφώνησε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο βρισκόταν εντός του κάμπινγκ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση
Πολιτική 14.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση

Όσο προχωρά η εξεταστική τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για το ρόλο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εταιρεία Neuropublic, αλλά και για την έτερη εταιρεία που εμπλέκεται στην υπόθεση, Γαία Επιχειρείν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο