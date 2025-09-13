Η Charli xcx ξεκινά τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη γαμήλια τελετή στη Σικελία – «Χόρευαν όλη τη νύχτα»

Οι εορταστικές εκδηλώσεις πριν από την δεύτερη γαμήλια τελετή της Charli xcx και του Τζορτζ Ντάνιελ έχουν ξεκινήσει.

Η τραγουδίστρια και ο ντράμερ των The 1975 ενώθηκαν για πρώτη φορά με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκαν περίπου 20 στενοί φίλοι και μέλη της οικογένειας στο Hackney Town Hall του Λονδίνου το Σάββατο 19 Ιουλίου.

Λίγες μέρες αργότερα, μια ανώνυμη πηγή είπε στο περιοδικό People ότι η γιορτή θα ολοκληρωθεί με έναν δεύτερο, πολύ μεγαλύτερο γάμο στη Σικελία της Ιταλίας — και τώρα το ζευγάρι βρίσκεται εκεί.

Από το Λονδίνο στην Σικελία

«bellaaaaaaaaaaaaa», έγραψε η Charli xcx σε μια ανάρτηση στο Instagram με τοποθεσία τη Σικελία της Ιταλίας, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Η βρετανίδα ποπ σταρ μοιράστηκε 15 φωτογραφίες και ένα βίντεο από τις μέχρι τώρα διακοπές της με τον σύζυγό της στη Σικελία.

Μαζί με το ζευγάρι στο νησί της βρέθηκαν και αρκετοί φίλοι τους, μεταξύ των οποίων, η influencer και επιχειρηματίας Ντέβον Λι Κάρλσον, ο σκηνογράφος Λίαμ Μουρ, ο σεναριογράφος Ντρου Πιρς και η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Τζόρτζια Μέι Σόμαρι.

Η παρέα φωτογραφήθηκε να περιπλανιέται στους δρόμους και να θαυμάζει έργα τέχνης.

«Η πιο διασκεδαστική γιορτή»

Πριν από δύο μήνες, η Charli xcx και ο Τζορτζ Ντάνιελ αντάλλαξαν όρκους στο Λονδίνο, παρουσία των γονιών της Charli και των μελών της μπάντας του Ντάνιελ, Ρος Μακντόναλντ και Άνταμ Χαν.

«Η Charli και ο Τζορτζ ήθελαν η τελετή να είναι ξεχωριστή και να έχει προσωπικό ύφος, αλλά χωρίς υπερβολές», αποκάλυψε στο People τον Ιούλιο μια πηγή από το περιβάλλον τους. «Το σχεδίαζαν εδώ και μήνες και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι[…]ακόμα κι αν η τελετή ήταν χαμηλών τόνων. Χόρευαν όλη τη νύχτα. Έχουν μια πολύ παιχνιδιάρικη ενέργεια ως ζευγάρι. Ήταν η πιο διασκεδαστική γιορτή», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People